Cho bé ăn trứng vịt lộn như thế nào là hợp lý và bổ dưỡng nhất?

Vào bếp 13/09/2018 14:43

"Cho bé ăn trứng vịt lộn như thế nào" là thắc mắc chung của nhiều bố mẹ về quan niệm cho bé ăn trứng vịt lộn giúp bồi bổ và tăng cường dinh dưỡng cho trẻ, đặc biệt là những bé thiếu cân, suy dinh dưỡng.

Trứng vịt lộn là món ăn ngon và bổ dưỡng khá phổ biến, được nhiều người từ người già tới trẻ em yêu thích. Tuy nhiên, cho bé ăn trứng vịt lộn quá sớm có tốt không và ăn thế nào cho đúng lại là vấn đề mà các bậc phụ huynh nhất định phải lưu tâm.

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Trứng vịt lộn có thực sự tốt như chúng ta vẫn nghĩ?

Giá trị dinh dưỡng từ trứng vịt lộn

Trứng vịt lộn là món ăn lót dạ phổ biến với giá thành rẻ và giá trị dinh dưỡng cao. Trong trứng vịt lộn chứa rất nhiều loại vitamin có lợi cho sức khỏe như vitamin A, vitamin B1, vitamin C, chất sắt,...

So với trứng vịt thông thường, trứng vịt lộn có nhiều giá trị dinh dưỡng hơn, giúp cơ thể người trưởng thành phát triển tốt. Nhưng cũng chính bởi có quá nhiều chất dinh dưỡng, nó dường như trở thành món ăn khó hấp thu đối với trẻ nhỏ.

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Trứng vịt lộn chứa lượng dinh dưỡng nhiều gấp 2-3 lần trứng vịt thông thường

Có nên cho trẻ ăn nhiều trứng vịt lộn?

Tâm lý cha mẹ thường hễ thấy món nào giàu dinh dưỡng là sẽ tích cực cho con ăn. Nhưng quan niệm đó hoàn toàn là sai lầm. Không nên cho trẻ ăn nhiều trứng vịt lộn bởi trong trứng có quá nhiều chất khiến cơ thể của trẻ nhỏ không thể dung nạp hết, gây ảnh hưởng tới hệ tiêu hóa.

Lượng vitamin A có trong trứng vịt lộn quá dồi dào gấp 2-3 lần nhu cầu vitamin A của trẻ nên khi ăn trứng vịt lộn, bé có nguy cơ gặp phải những tác dụng phụ như vàng da, tróc da, ảnh hưởng đến sự phát triển của xương.

Cho bé ăn trứng vịt lộn như thế nào là hợp lý và bổ dưỡng nhất? - Ảnh 3

Không nên cho trẻ nhỏ ăn quá nhiều trứng vịt lộn

Đồng thời, trứng vịt lộn cũng kích thích sản sinh estrogen khiến trẻ có nguy cơ dậy thì sớm. Trứng vịt lộn có nhiều cholesterol hỗ trợ phát triển các tế bào thần kinh trong cơ thể, nhưng ăn quá nhiều lại phản tác dụng, gây ra các mầm mống gây bệnh tim mạch.

Trẻ nhỏ ăn trứng vịt lộn thế nào là hợp lý?

Trẻ con ăn trứng vịt lộn có tốt không? Câu trả lời không hẳn là không tốt mà còn tùy thuộc vào lượng trứng mà trẻ ăn.

Chuyên gia khuyến cáo, các bậc phụ huynh không nên cho trẻ nhỏ dưới 5 tuổi ăn quá nhiều trứng vịt lộn. Mức độ phù hợp nhất là cho trẻ ăn nửa quả trứng vịt lộn mỗi lần và chỉ nên ăn từ 1-2 lần mỗi tuần.

Thời điểm thích hợp nhất cho trẻ ăn trứng vịt lộn là vào bữa sáng để kịp tiêu hóa suốt cả ngày dài. Không nên cho trẻ ăn trứng vịt lộn vào bữa phụ chiều hoặc bữa tối vì sẽ gây đầy bụng, khó tiêu, ảnh hưởng tới giấc ngủ của trẻ.

Cho bé ăn trứng vịt lộn như thế nào là hợp lý và bổ dưỡng nhất? - Ảnh 4

Chỉ nên cho bé ăn trứng vịt lộn tối đa từ 1-2 lần mỗi tuần

Ngay cả đối với những trẻ lớn hơn hay với người lớn, người già, cũng không nên tiêu thụ trứng vịt lộn quá nhiều và thường xuyên vì có thể làm tăng lượng cholesterol trong máu gây bệnh tim mạch, gây các bệnh như gan nhiễm mỡ, béo phì,... Cách tốt nhất là chúng ta vẫn nên duy trì chế độ dinh dưỡng hợp lý với đa dạng các món ăn và tăng cường trái cây, rau củ.

Cách ăn trứng vịt lộn xả xui hiệu quả mà ai cũng cần biết!

Cách ăn trứng vịt lộn xả xui hiệu quả mà ai cũng cần biết!

Theo quan niệm dân gian của người Việt Nam, hột vịt lộn là món ăn may mắn với công hiệu xả xui hiệu nghiệm. Nhưng liệu điều này có đúng?

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