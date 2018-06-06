Cách nấu chè đậu đỏ mè đen ngon mát giải nhiệt ngày hè chiêu đãi cả gia đình

Vào bếp 06/06/2018 09:39

Nắm trong tay cách nấu chè đậu đỏ mè đen dưới đây, bạn vừa có thể trổ tài nấu nướng, đổi món tráng miệng cho cả nhà, vừa giúp thải độc cho cơ thể trong mùa hè.

Nấu chè đậu đỏ mè đen rất dễ mà lại là một cách đem tới cho bạn giá trị dinh dưỡng vô cùng trong những ngày hè nóng bức. Mè đen vốn rất nhiều chất chống oxy hóa không chỉ trị bệnh mà còn là thần dược ngừa lão hóa, giúp giảm cân hiệu quả.

Đậu đỏ cũng là một trong số những thức ăn có khả năng hỗ trợ giảm cân rất tốt, bổ sung dưỡng chất giúp cơ thể phát triển khỏe mạnh, làn da trắng trẻo, mịn màng.

Cách nấu chè đậu đỏ mè đen ngon mát giải nhiệt ngày hè chiêu đãi cả gia đình - Ảnh 1

Chè đậu đỏ mè đen không chỉ ngon mà còn rất tốt cho sức khỏe - Ảnh: Internet

Nguyên liệu nấu chè đậu đỏ mè đen

Chọn nguyên liệu nấu chè đậu đỏ mè đen cần chọn những loại đậu đỏ mẩy, bóng sáng. Nguyên liệu bao gồm:

- Đậu đỏ: 200g

- Vừng đen (Mè đen): 100g

- Đường kính trắng: 300g

- Nước cốt dừa lon: ½ lon

- Bột năng: 20g

Ngoài ra, bạn nên chuẩn bị máy xay sinh tố để xay và các loại bát nhỏ để múc chè ăn.

Cách nấu chè đậu đỏ mè đen thơm ngon bổ dưỡng

Không khó để có thể nấu một nồi chè đậu đỏ mè đen cho gia đình, nhưng khâu chuẩn bị ngâm đậu khá mất thời gian, bạn nên chú ý cân đối lựa chọn thời gian cho phù hợp nhé!

Cách nấu chè đậu đỏ mè đen ngon mát giải nhiệt ngày hè chiêu đãi cả gia đình - Ảnh 2

Chè đậu đỏ mè đen là món tráng miệng lạ mà quen - Ảnh: Internet

Bước 1: Sơ chế nguyên liệu:

- Đậu đỏ sau khi mua về, bạn vo sạch các cặn bẩn rồi ngâm nước khoảng nửa ngày.

- Mè đen bạn cũng nhặt sạch sạn, đem lên chảo rang thơm. Khi mè đen đã chín, bạn đổ vào giấy báo hoặc 1 chiếc khăn bông, sau đó ủ kín.

Bước 2: Tiến hành nấu chè đậu đỏ mè đen:

Sau khi đậu đỏ đã ngâm nửa ngày và mè đen nguội hẳn, bạn bắt đầu tiến hành nấu chè. Tốt nhất việc sơ chế bạn nên làm từ tối hôm trước để hôm sau nấu chè ăn luôn cho ngon miệng.

- Đậu đỏ cho vào nồi, đổ thêm nước ngập mặt đậu, lượng nước cao hơn mặt đậu 1 đốt ngón tay.

Cách nấu chè đậu đỏ mè đen ngon mát giải nhiệt ngày hè chiêu đãi cả gia đình - Ảnh 3

Chè đậu đỏ mè đen là món ăn đặc biệt tốt cho bà bầu và các bé - Ảnh: Internet

- Ninh nhừ đậu đỏ trong 30 phút với lửa nhỏ sôi lăn tăn. Trong lúc đó, bạn đem vừng đen cho vào máy xay sinh tố xay nhuyễn mịn.

- Sau 30 phút, bạn vặn mức lửa nhỏ nhất để đun đậu đỏ khoảng 10 phút nữa. Sau đó, cho mè đen và đường vào, khuấy đều rồi đậy nắp vung đun thêm tiếp 10 phút cho đường tan hết.

- Pha bột năng với ½ bát nước, đổ từ từ vào nồi chè, vừa đổ vừa nhanh tay khuấy đều để bột năng không bị vón cục, giúp chè có độ sánh đặc hấp dẫn.

Cách nấu chè đậu đỏ mè đen ngon mát giải nhiệt ngày hè chiêu đãi cả gia đình - Ảnh 4

Chè đậu đỏ mè đen là món ăn thanh mát, giúp cơ thể giải nhiệt - Ảnh: Internet

Múc chè đậu đỏ mè đen ra bát, rưới nước cốt dừa lên trên là bạn đã hoàn thành món chè ngon mát, bổ dưỡng ngày hè giúp cơ thể thanh nhiệt, giải phóng độc tố. Chè đậu đỏ mè đen có thể ăn nóng hoặc ăn thêm với đá xay rất hợp. Chúc các bạn thành công với món chè đậu đỏ mè đen nhé!

Chè đậu đen cốt dừa vừa thanh mát vừa béo ngậy, ăn trời này thì còn gì tuyệt bằng

Chè đậu đen cốt dừa vừa thanh mát vừa béo ngậy, ăn trời này thì còn gì tuyệt bằng

Chè đậu đen ngọt mát, hạt đậu mềm nhừ hòa quyện với vị béo thơm của nước cốt dừa, tạo nên một món chè có hương vị thanh mát, dân dã mà khó quên. Đảm bảo cách làm này sẽ mang lại cho gia đình bạn một món chè đậu đen cốt dừa hấp dẫn "thổi bay" cơn nóng mùa hè.

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