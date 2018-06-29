Cách nấu canh bánh đa cá rô rau cải không bị tanh cho cả nhà đổi món

Mùa hè cơ thể dễ bị thiếu chất, đau dạ dày do tâm lý nóng nực thì chán ăn, ăn không ngon, ăn vặt nhiều nên bữa chính ít được chú trọng. Với cách nấu canh bánh đa cá rô rau cải dưới đây, đảm bảo cả nhà ai cũng thích, vừa đủ chất lại vừa ngon mà không bị ngán hay bị tanh.

Cách nấu canh bánh đa cá rô rau cải rất đơn giản, nếu không biết sơ chế cá, bạn có thể nhờ người bán cá sơ chế và làm sạch cá luôn giúp bạn ngay từ sau khi mua. Sau đó về nhà, bạn chỉ cần xát muối và gừng để khử mùi tanh là có thể tiến hành nấu luôn.

Nguyên liệu cần chuẩn bị để nấu bánh đa cá rô rau cải

- Cá rô đồng: 0.5kg

- Bánh đa trắng: 300g

- Rau cải: 2 mớ

- Gừng tươi, Hành khô: mỗi loại 1 củ

- Hành lá, thì là: 100g

- Các loại gia vị: bột canh, nước mắm, tiêu xay,...

Cá rô đồng phải chọn loại nhỏ nhưng chắc thịt, dầy mình - Ảnh: Internet

Lưu ý, để chế biến món bánh đa cá rô đồng với rau cải này, bạn phải chọn đúng loại cá rô nhỏ mình chứ không phải là cá rô phi loại lớn. Loại cá nhỏ này giúp cho nước ngọt tự nhiên và không bị ngấy mỡ.

Hướng dẫn nấu bánh đa cá rô rau cải

Bánh đa cá rô là món phổ biến hơn bất cứ món gì ở vùng quê Thái Bình. Muốn làm món bánh đa cá rô ngon, tuy không cần chuẩn bị nguyên liệu quá cầu kỳ nhưng các công đoạn cũng khá cần sự tỉ mẩn và cẩn thận để xương không bị lọt xuống nước canh khi ăn.

Bánh đa cá rô rau cải có thể ăn vào bữa sáng hoặc ăn vào bữa tối những ngày chán ăn, nóng nực - Ảnh: Internet

Cách nấu canh bánh đa cá rô rau cải như sau:

- Cá rô đồng sau khi đã làm và rửa sạch thì đem luộc 15 phút cho cá chín, vớt cá ra đĩa lớn để ráo nước

- Bạn nhặt các loại rau, rửa sạch, đặc biệt là rau cải cần phải ngâm với nước muối loãng khoảng 10 phút để loại bỏ hết chất bẩn và thuốc có trong rau. Sau đó, đem thái nhỏ hành, thì là cho thơm. Rau cải cũng thái nhỏ cỡ 1cm

- Sau khi cá đã nguội bớt, bạn có thể đeo găng tay nilon để gỡ phần thịt ở lườn, còn phần nhiều xương thì bỏ riêng ra, cho vào máy xay sinh tố xay nhuyễn với nước luộc cá

- Với phần xương lẫn thịt vừa xay, bạn đổ qua rây để lọc lấy phần nước, sau đó tiếp tục đổ phần bã vào máy xay, cho thêm một chút nước nữa để xay và lọc lại.

Canh bánh đa cá rô rau cải bổ sung canxi và giúp cơ thể có đủ chất xơ - Ảnh: Internet

- Hành tây bóc bỏ vỏ, đập dập rồi thái nhỏ, đem phi thơm với dầu ăn. Sau đó, bạn cho thịt cá đã lọc vào đảo nhanh tay, cho thêm vào 2 thìa cà phê bột canh.

Với nồi nước dùng cá vừa lọc, bạn đun sôi rồi thả rau cải vào, đun khoảng 5 phút cho rau chín. Thả bánh đa vào, sau đó, cho thịt cá đã xào sơ vào nồi, bật to lửa cho sôi bùng lên rồi tắt bếp. Cuối cùng mới cho hành, thì là và 1 thìa nước mắm vào nồi, rắc thêm chút tiêu là xong.