Cách muối dưa hành giòn ngon nhất đón Tết

Vào bếp 10/01/2018 15:28

Dưa hành muối là món không thể thiếu trong dịp tết cổ truyền. Món này ăn kèm với bánh chưng xanh thì quá tuyệt. Tuy nhiên, để làm được món này không hề dễ dàng, muốn món dưa trắng, giòn, lâu bị úng thì cần phải có bí quyết. Vì thế, bài này sẽ tiết lộ cho bạn cách muối dưa hành giòn ngon nhất để đón tết nhé!

 Thịt mỡ, dưa hành, câu đối đỏ

Cây nêu, tràng pháo, bánh chưng xanh

Những ngày tết đến gần đến, câu đối này được treo ở khắp mọi nhà. Vì thế, có thể thấy được dưa hành là một trong những món ăn mang hương vị cổ truyền, không thể thiếu trong mâm cơm ngày tết. Do đó, cuối năm dù có bận rộn thế nào, bạn cũng hãy dành ra chút ít thời gian vào bếp chế biến món này để mâm cơm ngày tết thêm phần vẹn tròn.

Tìm hiểu về món dưa hành muối

Món dưa hành muối
Món dưa hành muối. Ảnh internet

Hiện nay, dưa hành muối không chỉ được sử dụng trong các dịp lễ tết, mà còn trở thành món ăn quen thuộc hàng ngày của người dân quê. Món này gắn liền với ẩm thực của vùng đất Bắc, luôn có trong mâm cỗ cúng để dâng lên tổ tiên.

Dưa hành muối thường được ăn kèm với bánh chưng hoặc với các loại thịt nhiều mỡ như thịt đông, thịt kho tàu, thịt luộc, giò tai, giò mỡ... để chống ngấy. Những “cao lương mỹ vị” của ngày tết sẽ được vị chua dịu và cay nhẹ của dưa hành điều tiết, giúp gia tăng hương vị, kích thích vị giác, đồng thời, hệ thống tiêu hóa sẽ làm việc tốt hơn.

Nếu muối dưa hành đúng cách, giữ vệ sinh cẩn thận, vại dưa hành có thể được rất lâu, sau vài tháng cũng không hỏng. Vì thế, sau Tết bạn vẫn để dành ăn được. Để làm dưa hành ngon, trước hết phải biết chọn hành, nên chọn loại hành nhỏ, củ trắng, đem về lột vỏ ngoài, khứa dọc 2 - 3 khứa để sau này nước ngâm dễ thấm vào. Như vậy, hành sẽ bớt mùi hăng và cay, ăn sẽ giòn, ngon.

Cách muối dưa hành giòn ngon nhất đón Tết

Chọn củ hành đồng đều để muối
Chọn củ hành đồng đều để muối. Ảnh internet

Để có món dưa hành muối ngon, giòn đón tết. Thì trước tết khoảng vài tuần, bạn đã phải bắt đầu vào làm món này. Nguyên liệu để làm dưa hành muối giòn, ngon cần có:

- Củ hành: 400g củ hành trắng.

- 200ml giấm ăn.

- 1000ml nước sôi để nguội.

- 50g đường.

- Nước vo gạo hay tro bếp nếu có.

Lưu ý: Nên dùng hành tươi để muối, không nên dùng hành khô, để giữ trọn được hương vị.

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Cách muối dưa hành ngon giòn:

Bước 1: Hành mua về, bạn ngâm với nước tro hoặc nước vo gạo, để qua đêm. Như vậy hành sẽ sạch, trắng, khi muối sẽ giòn hơn.

Bước 2: Lấy 2 lít nước sạch hòa tan cùng muối ăn. Sau đó, cắt rễ hành, bóc vỏ, rửa qua nước muối rồi trút ra rổ để ráo nước.

Bước 3: Bạn lấy muối, đường, giấm hòa quyện vào với nhau, để ngâm hành, lên men. Hỗn hợp này giúp hành muối trắng, giòn đồng thời lâu bị hỏng.

Hòa hỗn hợp trên như sau: 5 thìa muối với 2 bát nước, cùng 1 bát giấm, 2 thìa đường. Bạn nên chọn loại giấm gạo, tránh sử dụng các loại giấm nhân tạo, giấm công nghiệp sẽ làm món dưa hành vị gắt, không ngon.

Hành muối ăn với bánh chưng xanh
Hành muối ăn với bánh chưng xanh. Ảnh internet

Bước 4: Chuẩn 1 cái hũ để muối dưa hành. Hũ này rửa sạch để khô ráo và có nắp. Không nên để hũ còn đọng nước lã vì sẽ làm món dưa hành muối dễ lên váng dẫn đến nhanh bị úng. Sau đó, bạn cho hành xếp vào hũ, xen kẽ với một vài miếng giềng để có mùi thơm, ăn ngon hơn.

Bước 5: Đổ hỗn hợp muối đường vào đầy hũ sao cho hành ngập trong nước. Nước ngâm hành phải cao quá hành từ 4-5cm, để đảm bảo hành sẽ trắng đều, không bị thâm, nhìn không mất thẩm mỹ. Muối dưa hành theo cách này thì khoảng 1 tuần là chín, bạn có thể ăn được.

Trên đây là cách muối dưa hành giòn ngon nhất đón Tết, không bị hăng, không bị váng. Để bạn có một cái tết ấm áp, thưởng thức các món ăn ngon, cũng như bảo tồn được phong tục tấp quán lâu đời của người Việt

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