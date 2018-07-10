Cách làm xôi sầu riêng thơm ngon, béo ngậy chuẩn vị

Sầu riêng không phải là một loại trái cây xa lạ gì đối với mỗi người dân Việt Nam. Tuy nhiên, xôi sầu riêng lại là một món ăn mới lạ với cách làm đòi hỏi sự khéo léo và tỉ mỉ. Chuẩn bị một quả sầu riêng chín thơm ngon, bạn có thể bắt tay vào ngay để làm xôi sầu riêng chiêu đãi gia đình, bạn bè của mình rồi đấy.

Xôi sầu riêng khá phổ biến ở Thái Lan, là một đất nước có khí hậu nóng quanh năm, cách làm xôi sầu riêng không khó nhưng đòi hỏi khâu chuẩn bị nguyên liệu cần lựa được những món tươi ngon nhất để đảm bảo thành phẩm là món xôi dẻo, thơm, béo ngậy.

Xôi sầu riêng là món ăn cực ngon và thơm ngậy, rất dễ ăn

Chuẩn bị sầu riêng chín cũng là bước cực kỳ quan trọng quyết định độ tươi ngon cho món xôi. Dưới đây là các nguyên liệu chính bạn cần để làm món xôi sầu riêng:

- Sầu riêng chín vàng: 0.5kg

- Gạo nếp thơm: 0.5kg

- Dừa nạo xay nhỏ: 250g

- Nước cốt dừa lon: 1 lon

- Đường kính trắng: 2 thìa cà phê

- Bột canh: 1 thìa cà phê

- Dầu ăn: 1 thìa cà phê

- Mè rang: 100g

Chọn sầu riêng chín vàng thơm ngon giúp cho món xôi thơm ngon tròn vị

Cách làm xôi sầu riêng ngon

Cách làm xôi sầu riêng ngon chuẩn vị rất đơn giản nếu đã có những nguyên liệu thơm ngon.

Phần 1: Sơ chế

Gạo nếp bạn vo sạch với 2 lần nước, sau đó ngâm gạo qua 1 đêm để gạo nở. Khi ngâm gạo, bạn có thể cho 1-2 thìa bột nghệ để gạo có màu vàng tự nhiên mà không bị ám mùi nghệ tươi.

Gạo sau khi đã ngâm qua 1 đêm thì sẽ nở ra một chút và đỡ hút nước hơn, bạn vo lại một lần nữa cho sạch hết bột nghệ rồi vớt gạo ra một chiếc rá. Nếu không có rá, bạn có thể lót một chiếc khăn sữa em bé vào rổ rồi vớt gạo ra đó, đợi khoảng 10-15 phút cho gạo ráo bớt nước.

Ngâm gạo qua đêm với bột nghệ giúp xôi khi nấu có màu vàng nhạt tự nhiên

Trong lúc này, đem sầu riêng ra loại bỏ hết hột, gạt lấy phần cơm sầu cho ra bát tô rồi lấy nĩa ấn đều để cơm sầu nát nhuyễn ra.

Sau khi gạo ráo nước, cho vào tô lớn rồi trộn với dầu ăn, bột canh

Phần 2: Tiến hành nấu xôi sầu riêng

Gạo nếp bạn cho vào trong nồi hấp khoảng 25-30 phút cho chín kỹ, sau đó trộn thêm ½ lon nước cốt dừa, dừa nạo và đường kính trắng vào để hấp tiếp 5 phút, trộn đều liên tục để xôi ngấm hết hương vị

Cuối cùng, bạn cho sầu riêng vào hấp thêm khoảng 2 phút nữa là được

Xôi sầu riêng béo ngậy, thơm lừng sẽ là món ăn thức tỉnh vị giác của cả gia đình

Xôi sầu riêng chín có thể rưới thêm một chút nước cốt dừa béo ngậy lên trên, rắc thêm một chút dừa nạo và mè rang là có thể ăn liền. Để tăng thêm phần đậm đà cho món xôi sầu riêng, bạn có thể trộn vào cơm sầu một chút bột canh và đường kính để tạo vị ngọt thơm hấp dẫn. Chúc các bạn thành công!