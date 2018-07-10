Cách làm xôi sầu riêng thơm ngon, béo ngậy chuẩn vị

Vào bếp 10/07/2018 09:36

Với cách làm xôi sầu riêng cực đơn giản và nhanh gọn dưới đây, đảm bảo cả nhà sẽ được một phen “nức mũi”.

Sầu riêng không phải là một loại trái cây xa lạ gì đối với mỗi người dân Việt Nam. Tuy nhiên, xôi sầu riêng lại là một món ăn mới lạ với cách làm đòi hỏi sự khéo léo và tỉ mỉ. Chuẩn bị một quả sầu riêng chín thơm ngon, bạn có thể bắt tay vào ngay để làm xôi sầu riêng chiêu đãi gia đình, bạn bè của mình rồi đấy.

Cách làm xôi sầu riêng thơm ngon, béo ngậy chuẩn vị - Ảnh 1

Xôi sầu riêng là món ăn cực ngon và thơm ngậy, rất dễ ăn

Nguyên liệu chuẩn bị làm xôi sầu riêng

Xôi sầu riêng khá phổ biến ở Thái Lan, là một đất nước có khí hậu nóng quanh năm, cách làm xôi sầu riêng không khó nhưng đòi hỏi khâu chuẩn bị nguyên liệu cần lựa được những món tươi ngon nhất để đảm bảo thành phẩm là món xôi dẻo, thơm, béo ngậy.

Chuẩn bị sầu riêng chín cũng là bước cực kỳ quan trọng quyết định độ tươi ngon cho món xôi. Dưới đây là các nguyên liệu chính bạn cần để làm món xôi sầu riêng:

- Sầu riêng chín vàng: 0.5kg

- Gạo nếp thơm: 0.5kg

- Dừa nạo xay nhỏ: 250g

- Nước cốt dừa lon: 1 lon

- Đường kính trắng: 2 thìa cà phê

- Bột canh: 1 thìa cà phê

- Dầu ăn: 1 thìa cà phê

- Mè rang: 100g

Cách làm xôi sầu riêng thơm ngon, béo ngậy chuẩn vị - Ảnh 2

Chọn sầu riêng chín vàng thơm ngon giúp cho món xôi thơm ngon tròn vị

Cách làm xôi sầu riêng ngon

Cách làm xôi sầu riêng ngon chuẩn vị rất đơn giản nếu đã có những nguyên liệu thơm ngon.

Phần 1: Sơ chế

Gạo nếp bạn vo sạch với 2 lần nước, sau đó ngâm gạo qua 1 đêm để gạo nở. Khi ngâm gạo, bạn có thể cho 1-2 thìa bột nghệ để gạo có màu vàng tự nhiên mà không bị ám mùi nghệ tươi.

Gạo sau khi đã ngâm qua 1 đêm thì sẽ nở ra một chút và đỡ hút nước hơn, bạn vo lại một lần nữa cho sạch hết bột nghệ rồi vớt gạo ra một chiếc rá. Nếu không có rá, bạn có thể lót một chiếc khăn sữa em bé vào rổ rồi vớt gạo ra đó, đợi khoảng 10-15 phút cho gạo ráo bớt nước.

Cách làm xôi sầu riêng thơm ngon, béo ngậy chuẩn vị - Ảnh 3

Ngâm gạo qua đêm với bột nghệ giúp xôi khi nấu có màu vàng nhạt tự nhiên

Trong lúc này, đem sầu riêng ra loại bỏ hết hột, gạt lấy phần cơm sầu cho ra bát tô rồi lấy nĩa ấn đều để cơm sầu nát nhuyễn ra.

Sau khi gạo ráo nước, cho vào tô lớn rồi trộn với dầu ăn, bột canh

Phần 2: Tiến hành nấu xôi sầu riêng

Gạo nếp bạn cho vào trong nồi hấp khoảng 25-30 phút cho chín kỹ, sau đó trộn thêm ½ lon nước cốt dừa, dừa nạo và đường kính trắng vào để hấp tiếp 5 phút, trộn đều liên tục để xôi ngấm hết hương vị

Cuối cùng, bạn cho sầu riêng vào hấp thêm khoảng 2 phút nữa là được

Cách làm xôi sầu riêng thơm ngon, béo ngậy chuẩn vị - Ảnh 4

Xôi sầu riêng béo ngậy, thơm lừng sẽ là món ăn thức tỉnh vị giác của cả gia đình

Xôi sầu riêng chín có thể rưới thêm một chút nước cốt dừa béo ngậy lên trên, rắc thêm một chút dừa nạo và mè rang là có thể ăn liền. Để tăng thêm phần đậm đà cho món xôi sầu riêng, bạn có thể trộn vào cơm sầu một chút bột canh và đường kính để tạo vị ngọt thơm hấp dẫn. Chúc các bạn thành công!

Mách mẹ cách nấu xôi dừa bằng nồi cơm điện đơn giản, thơm ngon nhất

Mách mẹ cách nấu xôi dừa bằng nồi cơm điện đơn giản, thơm ngon nhất

Xôi dừa là món ăn ngon quen thuộc của người Việt. Không cần kì công, các bà nội trợ vẫn có thể nấu xôi dừa bằng nồi cơm điện theo cách đơn giản dưới đây.

Xem thêm
Từ khóa:   cách chọn sầu riêng ngon cách nấu xôi ngon Xôi sầu riêng

TIN MỚI NHẤT

Nỗi bàng hoàng của người phụ nữ khi hiểu được ý định thực sự sau số tiền chồng trao tay

Nỗi bàng hoàng của người phụ nữ khi hiểu được ý định thực sự sau số tiền chồng trao tay

Tâm sự Eva 59 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng cấm đi khám thai và sự thật xót xa dưới lớp ga giường

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng cấm đi khám thai và sự thật xót xa dưới lớp ga giường

Tâm sự 2 giờ 59 phút trước
Sự thật đằng sau chuyến đi đêm của ô sin và danh tính không ngờ của người đàn ông chờ sẵn

Sự thật đằng sau chuyến đi đêm của ô sin và danh tính không ngờ của người đàn ông chờ sẵn

Tâm sự 3 giờ 29 phút trước
Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Tâm sự 4 giờ 29 phút trước
Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 59 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Tâm sự 5 giờ 29 phút trước
Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Sao quốc tế 5 giờ 35 phút trước
Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 42 phút trước
Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 59 phút trước
Nam tài tử Kim Soo Hyun có cơ hội lật ngược tình thế sau loạt bằng chứng từ Dispatch

Nam tài tử Kim Soo Hyun có cơ hội lật ngược tình thế sau loạt bằng chứng từ Dispatch

Sao quốc tế 6 giờ 0 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay