Cách làm tương đậu phộng ngon đúng điệu

Vào bếp 29/03/2020 18:57

Tương đậu phộng là một loại nước chấm ăn kèm với các món ăn, rất phổ biến của người Việt, nhưng không phải ai cũng biết cách làm tương đậu phộng ngon đúng điệu. 

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Đậu phộng là một món ăn dân giã không còn xa lạ gì với mọi người. Đậu phộng có thể dùng như một món ăn bình thường hoặc cũng có thể dùng để làm tăng hương vị của các món ăn khác. Một trong những cách chế biến đậu phộng giúp tăng hương vị cho các món ăn đó chính là món tương đậu phộng. Vậy cách làm tương đậu phộng là gì? Hãy cùng tìm hiểu trong bài viết dưới đây.

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Tương đậu phộng giúp tăng hương vị cho các món ăn khác - Ảnh minh họa: Internet

Giá trị dinh dưỡng của đậu phộng

Đậu phộng chứa nhiều thành phần dinh dưỡng có lợi cho sức khỏe như: đạm, chất béo không bão hòa, carbohydrate và nhiều loại vitamin khoáng chất, điển hình là magie, phốt pho, mangan,… Nhờ đó, đậu phộng có thể giúp con người ngăn ngừa sỏi thận, tốt cho tim, giảm cân, ngăn ngừa rủi ro đột quỵ,… Một trong những món được làm từ đậu phộng rất dễ ăn đó là tương đậu phộng.

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Đậu phộng chứa nhiều vitamin và các loại khoáng chất quan trọng - Ảnh minh họa: Internet

Tương đậu phộng có ngon không?

Món tương đậu phộng cực kỳ thơm ngon và hấp dẫn. Với tương đậu phộng, bạn có thể tự do sáng tạo khi kết hợp với các món ăn để tăng thêm những trải nghiệm vị giác tuyệt vời. Bạn có thể dùng nó với bún thịt nướng, bánh xèo, gỏi cuốn,… hay chỉ đơn giản là dùng với cơm trắng cũng rất ngon. Tương đậu phộng rất dễ làm nhờ vào nguồn nguyên liệu dễ tìm và các thao tác thực hiện khá đơn giản.

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Cách làm tương đậu phộng chấm thịt nướng rất dễ dàng - Ảnh minh họa: Internet

Cách làm tương đậu phộng ăn bún thịt nướng

Cách làm tương đậu phộng ăn bún thịt nướng cũng giống với cách làm tương đậu phộng ăn bánh xèo. Để thực hiện món ăn này, bạn cần chuẩn bị các nguyên liệu gồm: 80g tương đen, 50g bơ đậu phộng, tương ớt, giấm, dầu đậu phộng, bột năng, đậu phộng sống, củ cải trắng, cà rốt, hành phi và các gia vị nêm nếm. Các bước thực hiện như sau:

  • Bước 1 - Sơ chế nguyên liệu: Đầu tiên, ngâm đậu phộng với nước ấm trong vòng 20 phút rồi vớt ra, bỏ vỏ. Mục đích của việc làm này là để tương đậu phộng sánh mịn. Sau đó, ta cho đậu phộng vào cối giã mịn. Đối với cà rốt và củ cải, ta cũng sơ chế sạch sẽ. Củ cải nạo vỏ rồi thái mỏng rồi trộn chung với đường và muối tỉ lệ vừa ăn.
  • Bước 2 - Chế biến nguyên liệu: Đun sôi dầu đậu phộng trên bếp rồi cho hành và tỏi đã băm nhỏ vào. Khi tỏi đã vàng thơm, ta cho đậu phộng giã nát vào, đảo đều nhanh tay, đồng thời cho nhỏ lửa lại. Khi đậu phộng bốc mùi thơm, ta cho hỗn hợp bột năng đã hòa cùng nước vào, khuấy đều. Tiếp đến cho bơ đậu phộng, tương ớt, một ít giấm cùng các gia vị như: muối, đường, tiêu, hạt nêm vào. Khuấy đều tay để gia vị tan hết.
  • Bước 3 - Thưởng thức: Chờ đến khi hỗn hợp đã dần sệt lại thì bạn có thể dùng kèm với các món ăn rất ngon như bánh xèo và bún thịt nướng.
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Bánh xèo chấm với tương đậu phộng là sự kết hợp hoàn hảo - Ảnh minh họa: Internet

Cách làm tương đậu phộng chấm gỏi cuốn

Để làm tương đậu phộng chấm gỏi cuốn ngon đúng điệu, bạn cần các nguyên liệu gồm: 5 muỗng canh sốt tương đen, 1 muỗng canh bơ đậu phộng, muối và đường mỗi thứ nửa muỗng nhỏ, một ít bột ngọt, 2 củ hành tím, 1 trái ớt, khoảng 30g đậu phộng, 2 muỗng canh dầu ăn cùng các gia vị nêm nếm khác. Các bước thực hiện như sau:

  • Bước 1 - Sơ chế nguyên liệu: Đầu tiên, bạn có thể bắt đầu với việc bóc vỏ hành tím, 1 củ dùng để băm nhỏ, còn lại cắt lát mỏng. Băm nhỏ ớt còn đậu phộng thì rang rồi chà sạch vỏ, sau đó cho vào cối giã dập.
  • Bước 2 - Chế biến nguyên liệu: Tiến hành làm nóng chảo với dầu ăn rồi cho hành cắt lát vào. Khi hành đã vàng thơm thì cho sốt tương đen vào và trộn đều tay. Sau đó thêm các gia vị đã chuẩn bị vào và trộn đều cho đến khi hỗn hợp đồng nhất. Tiếp tục đun lửa và khuấy thêm 2 phút nữa rồi tắt bếp.
  • Bước 3 - Thưởng thức: Khi đã thu được thành phẩm, bạn cho tương vào chén nhỏ rồi rắc thêm đậu phộng, hành phi cùng ớt băm, ăn kèm với gỏi cuốn thì còn gì tuyệt bằng.
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Gỏi cuốn từ lâu chỉ đi cùng với tương đậu phộng - Ảnh minh họa: Internet

Những lưu ý khi dùng món tương đậu phộng

Mặt dù đậu phộng nói chung và món tương đậu phộng nói riêng rất tốt cho sức khỏe nhưng nếu dùng sai cách sẽ gây tác dụng ngược. Do đó, bạn cần chú ý các điểm sau:

  • Chọn đậu phộng: Khi chế biến món tương đậu phộng, bạn cần chọn những hạt đậu phộng chất lượng và đảm bảo các tiêu chí như: hạt to tròn, vỏ màu sáng, không lẫn hạt lép và hư thối, tránh xa đậu bị mốc hoặc xuất hiện màu sắc lạ vì trong đậu phộng mốc có chứa các chất gây ung thư, ngộ độc.
  • Khi chế biến: Bạn cần cân nhắc thời gian chế biến đậu phộng trên dầu nóng vì nếu để lâu thì các chất dinh dưỡng sẽ tiêu biến và có thể sinh ra những chất độc hại.
  • Liều lượng khi dùng: Dù món ăn có ngon đến đâu, bạn cũng chỉ nên dùng khoảng 30g đậu phộng mỗi ngày vì trong đậu phộng có chứa các chất làm giảm khả năng hấp thụ một số chất dinh dưỡng.
  • Tình trạng sức khỏe: Nếu bạn bị dị ứng hoặc có dạ dày hay hệ tiêu hóa kém thì không nên dùng đậu phộng.
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Mỗi ngày chỉ nên dùng khoảng 30g đậu phộng để đảm bảo sức khỏe - Ảnh minh họa: Internet

Mong rằng những chia sẻ về cách làm tương đậu phộng trong bài viết trên có thể giúp ích cho các bạn. Mặc dù không thể phủ nhận những lợi ích của đậu phộng đối với sức khỏe nhưng nếu sử dụng quá nhiều có thể gây ra các tác dụng ngược. Hãy dùng vừa đủ món tương đậu phộng một cách hợp lý để tăng thêm hương vị cho mỗi bữa cơm nhà bạn. 

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