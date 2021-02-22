Cách làm sữa chua trái cây ngon nhất

Thưởng thức sữa chua trái cây sau bữa ăn hay vào những ngày thời tiết oi bức sẽ mang đến cảm giác mát dịu, khoan khoái. Nguyên liệu trái cây tươi và sữa chua nguyên chất rất thân thuộc và vô cùng dễ làm.

Sữa chua trái cây là món tráng miệng ngon, bổ sung nhiều vitamin và khoáng chất. Đặc biệt rất tốt cho hệ tiêu hóa. Bên cạnh đó, kết hợp giữa trái cây và sữa chua mang đến những lợi ích không ngờ.

Mặc dù vậy, khi chọn sữa chua trái cây giảm cân nên tránh cách loại quả chứa quá nhiều calo như bơ, xoài, sầu riêng,…

Các loại trái cây như dâu, cam, chuối, kiwi, táo, nho, dưa hấu, đu đủ,... cung cấp nhiều vitamin, chất xơ. Khi làm sữa chua trái cây sẽ tốt cho người giảm cân. Chúng mang đến cảm giác no lâu, giảm đi sự thèm ăn, hỗ trợ kiểm soát cân nặng.

Sữa chua nguyên chất là nguyên liệu chính không thể thiếu và có thể xem là liều thuốc giúp giảm béo hiệu quả. Kết quả một nghiên cứu tại Trường Đại học Tennessee (Mỹ) cho thấy, nếu thường xuyên ăn sữa chua trái cây, những người thừa cân có thể giảm tới 11% trọng lượng cơ thể trong vòng 5 tháng.

Không chỉ vậy, trong sữa chua trái cây còn chứa nguồn canxi dồi dào có tác động trực tiếp đến các mô mỡ, tăng cường sự chuyển hóa năng lượng và đốt cháy lượng chất béo, năng lượng dư thừa một cách dễ dàng. Nó còn mang đến làn da trắng hồng, căng mịn và tràn đầy sức sống. Vì vậy, sữa chua trái cây là một phần không thể thiếu trong thực đơn ăn kiêng.

+ Giúp giảm kích thước vòng eo

Dùng sữa chua trái cây đều đặn mỗi ngày giúp giảm kích thước vòng 2

Dùng sữa chua trái cây đều đặn mỗi ngày là cách hiệu quả để giảm kích thước vòng 2. Chị em sẽ tự tin để diện đồ bó sát, tôn các đường cong đẹp của cơ thể. Lý do bởi tiêu thục sữa chua hoa quả sẽ giúp cắt giảm lượng calo nạp vào cơ thể dễ dàng.

+ Chứa nhiều lợi khuẩn cho đường ruột

Các loại men vi sinh có chứa trong sữa chua giúp tiêu hóa thức ăn nhanh. Kích thích khả năng tiêu hóa của cơ thể. Nhờ vậy, khi thưởng thức trái cây trộn sữa chua sẽ kích thích tiêu hóa, hạn chế những vấn đề về đường tiêu hóa.

Ăn sữa chua giúp tiêu hóa thức ăn nhanh

+ Cung cấp nhiều vitamin, khoáng chất

Thường xuyên dùng sữa chua trái cây là cách bổ sung đầy đủ những vitamin cần thiết. Bao gồm vitamin C, kali, phốt pho, iốt, kẽm và vitamin B5...

Đặc biệt, sữa chua bổ sung vitamin B12 rất quan trọng để duy trì sức khỏe của quá trình trao đổi chất, các tế bào máu và tế bào thần kinh.

+ Giúp sức khỏe hồi phục

Trong sữa chua trái cây có chứa nhiều đạm, cacbohydrat và protein. Có thể xem đây là một bữa ăn nhẹ cực tốt cho cơ thể những lúc mệt mỏi hay sau khi tập luyện thể dục thể thao. Còn có khả năng cung cấp độ ẩm cho da.

+ Ngăn ngừa bệnh cao huyết áp

Thói quen ăn uống tiêu thụ nhiều muối mỗi ngày là nguyên nhân dẫn đến bệnh tăng huyết áp, suy thận thậm chí là tim mạch. Tuy nhiên, ăn sữa chua sẽ giúp loại sạch một số natri dư thừa giúp bạn khỏe mạnh.

Ăn sữa chua sẽ giúp loại sạch một số natri dư thừa giúp bạn khỏe mạnh

+ Phòng ngừa và điều trị bệnh dạ dày

Nhờ có chứa nhiều vi khuẩn lactic, enzym proteaza, ăn sữa chua là cách giúp thủy phân các protein thành các axit amin tự do để cơ thể dễ hấp thụ.

Trong sữa chua còn chứa thành phần axit giúp kiềm chế sự phát triển của vi khuẩn gây lên men thối trong ruột. Chính vì vậy, dùng sữa chua trái cây mỗi ngày là cách phát huy khả năng phòng ngừa và điều trị các bệnh về dạ dày.

Mặc dù sữa chua trái cây rất bổ dưỡng, tốt cho sức khỏe, chăm sóc da đẹp rất được ưa chuộng. Tuy nhiên, cần lựa chọn đúng nguồn trái cây sạch, tươi để đảm bảo chất lượng. Dùng trái cây có chứa chất bảo quản, kém tươi ngon sẽ khiến cơ thể dễ bị ngộ độc.

2. Cách giảm cân hiệu quả với sữa chua

Nhờ có chứa lượng vi khuẩn rất lớn, tốt cho hệ tiêu hóa, khi bổ sung sữa chua, cơ thể ít cung cấp chất béo và có cảm giác no bụng. Nhờ vậy, đạt được hiệu quả giảm cân. Kết hợp sữa chua và trái cây là cách hiệu quả để bổ sung men tiêu hóa tự nhiên. Từ đó, kích thích khả năng tiêu hóa, giúp chuyển hóa những calo không cần thiết trong cơ thể, tránh tích mỡ thừa và giúp giảm cân.

Để phát huy hiệu quả giảm cân của sữa chua trái cây, bạn cần tránh những điều sau đây:

+ Chọn chế độ ăn ít chất béo

Chế độ ăn uống ít chất béo sẽ giúp bạn giảm được trọng lượng cơ thể hợp lí. Kết quả nhiều nghiên cứu cho thấy, những người bổ sung canxi đầy đủ có xu hướng chậm và ít tăng cân hơn so với những n gười khác. Dùng sữa chua là một trong những cách đơn giản để bổ sung canxi hiệu quả.

Chọn chế độ ăn ít chất béo với sữa chua trái cây

+ Không xem sữa chua là thực phẩm giảm cân

Đừng lầm tưởng rằng sữa chua là thực phẩm giảm cân. Không nên lạm dụng nó với trái cây. Nó chỉ là thực phẩm có lợi cho việc giảm cân so với các loại thức ăn bột đường, giàu chất béo.

Tuy nhiên, nếu ăn quá nhiều thì vẫn sẽ khiến bạn tăng cân. Theo khuyến nghị từ các chuyên gia dinh dưỡng, lượng sữa chua bổ sung mỗi ngày chỉ nên ở mức vừa phải từ 100-200g/ngày tương đương với 1-2 hũ sữa chua.

Sữa chua trái cây chỉ là thực phẩm có lợi cho việc giảm cân so với các loại thức ăn bột đường, giàu chất béo

Ăn sữa chua trái cây ngoài kích thích tiêu hóa, duy trì trọng lượng cơ thể khỏe mạnh, còn có tác dụng giảm cân. Chính vì thế, đây là món ăn được rất nhiều chị em ưa chuộng.

+ Thời điểm ăn sữa chua trái cây để đạt hiệu quả tốt nhất

Sau bữa ăn khoảng từ 15 tới 30 phút là thời điểm “vàng” để ăn sữa chua trái cây tốt cho người giảm cân. Lúc này, nó sẽ hỗ trợ hệ tiêu hóa, cung cấp lợi khuẩn nên rất tốt cho đường ruột. Cần lưu ý chọn sữa chua loại ít béo, không đường để hạn chế tối đa năng lượng cung cấp cho cơ thể.

Không nên ăn sữa chua khi bụng đói. Lý do bởi axit hữu cơ dễ ảnh hưởng tới dạ dày, nhất là với những ai có dạ dày yếu. Do đó, tuyệt đối không nên dùng nó vào sáng sớm hay thay cho bữa ăn chính.

3. Hướng dẫn cách làm sữa chua trái cây đóng túi

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

500ml sữa tươi không đường

500g sữa đặc Ông Thọ

6 hộp sữa chua không đường

500ml nước lọc

Đường cát trắng

Hoa quả: Xoài, dâu, bơ...

Dụng cụ: Máy xay sinh tố, nồi inox, nồi chiên không dầu, rây lọc, bát tô, thìa, túi và chai đựng...

Nguyên liệu để làm sữa chua trái cây đóng túi

Các bước tiến hành:

Bước 1: Làm sữa chua

Cho sữa đặc vào bát, tiếp theo từ từ đổ thêm nước sôi vào và khuấy đều. Sau đó, đổ sữa tươi vào và khuấy đều để hòa tan hai hỗn hợp này lại.

Đổ sữa tươi vào và khuấy đều để hòa tan hai hỗn hợp lại

Cho hỗn hợp này qua rây lọc để loại sạch cặn, chờ cho nguội rồi thêm sữa chua và nước cốt chanh vào và khuấy đều tay.

Múc hỗn hợp vào các túi và chai. Sau khi làm nóng nồi chiên không dầu ở mức khoảng 40 độ C, lần lượt xếp sữa chua vào và ủ trong khoảng 6 - 8 tiếng. Có thể thay nồi chiên không dầu bằng nồi cơm điện, máy làm sữa chua.

Bước 2: Làm mứt hoa quả

- Làm mứt xoài:

Rửa sạch xoài rồi gọt vỏ, cắt thành miếng nhỏ. Sau đó cho vào máy xay sinh tố xay nhuyễn. Cho

vào nồi cùng 2 thìa đường. Vặn lửa nhỏ và khuấy đều tay.

Chờ cho đường tan hết, múc ra bát để nguội và tạo thành mứt xoài.

- Làm mứt dâu tây:

Rửa sạch dâu tây, sau đó loại phần cuống và cắt đôi hoặc cắt 4, xay nhuyễn.

Cho tất cả phần dâu tây vào nồi và thêm đường vào, đảo đều cho đường tan hết. Múc ra bát.

- Làm mứt bơ:

Gọt vỏ bơ, sau đó loại sạch hạt và cắt thành miếng nhỏ, đem xay nhuyễn.

Đổ phần bơ này vào nồi và cho thêm đường, vặn lửa nhỏ, thường xuyên đảo đều tay để đường tan. Cuối cùng múc hỗn hợp ra bát và để nguội. Thu được hỗn hợp mứt bơ sền sệt.

Làm mứt bơ

Bước 3: Trình bày và thưởng thức

Sau khi ủ đủ giờ, lấy sữa chua ra ngoài và để nghỉ khoảng 30 phút. Múc phần mứt hoa quả đã nguội này vào túi bắt kem.

Từ từ bơm mứt hoa quả vào sườn túi và chai sữa chua. Có thể mix các vị hoa quả lại với nhau để tạo thành hương vị đặc biệt.

Từ từ bơm mứt hoa quả vào sườn túi và chai sữa chua

Bảo quản sữa chua vào ngăn mát hoặc ngăn đá tủ lạnh trong khoảng 3 - 4 tiếng.

Thật đơn giản, chỉ với những công đoạn trên, bạn có thể thu được túi và chai sữa chua hoa quả thơm ngon, bổ dưỡng tại nhà. Với những chia sẻ trên đây, hi vọng sẽ giúp bạn đọc có những kiến thức hữu ích về sữa chua trái cây và có được mẻ sữa chua hoa quả ngon đúng vị.