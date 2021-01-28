Tuyệt chiêu làm đẹp từ sữa chua giúp bạn sở hữu sắc vóc vạn người mê

Khi bàn đến tác dụng làm đẹp thì sữa chua là một nguyên liệu thường được sử dụng. Sở dĩ, sữa chua được nhiều chị em lựa chọn để chăm sóc vẻ đẹp cho làn da một cách tự nhiên là nhờ vào thành phần axit lactic có thể giúp chị em loại bỏ tế bào chết, khắc phục da hư tổn do ánh nắng mặt trời, ngăn chặn nếp nhăn, làm lành mụn trứng cá… Vì vậy, mỗi ngày các chị em hãy dành ra một ít thời gian để dưỡng da, làm đẹp từ sữa chua nhé!

Có nhiều cách làm đẹp da mặt bằng sữa chua để bạn có thể thay đổi liên tục và phong phú hơn trong quá trình chăm sóc da . Bạn có thể tham khảo một số cách sau đây:

Sữa chua.

Nha đam.

Dầu oliu.

Sữa chua và nha đam là 2 nguyên liệu làm đẹp giúp da sáng khỏe

Cách thực hiện:

Bước 1: Lấy gel nha đam và sữa chua cho vào máy xay sinh tố xay nhuyễn thành hỗn hợp sền sệt.

Bước 2: Cho thêm dầu oliu vào để làm giảm cảm giác đau rát của vùng da bị cháy nắng.

Bước 3: Thoa hỗn hợp lên mặt và để khoảng 20 phút.

Bước 4: Rửa sạch bằng nước mát.

Hỗn hợp này chứa nhiều dinh dưỡng giúp làn da trắng sáng khỏe mạnh, mờ các vết thâm, nám nhanh chóng.

Cách làm đẹp da mặt bằng sữa chua và dưa leo

Đây là cách làm đẹp trắng da hoàn toàn tự nhiên và dễ thực hiện tại nhà, nhanh chóng mang lại cho bạn gái làn da đẹp.

Nguyên liệu cần có:

Dưa leo.

Sữa chua.

Hướng dẫn thực hiện:

Bước 1: Rửa sạch dưa leo và nghiền nhuyễn.

Bước 2: Trộn đều với sữa chua thành hỗn hợp sánh mịn.

Bước 3: Đắp hỗn hợp này lên và để trong 15 phút.

Cách này thực hiện từ 2 – 3 lần/tuần sẽ đạt được hiệu quả tốt nhất.

Cách làm đẹp da mặt bằng sữa chua và bột nghệ

Cách làm đẹp da mặt bằng sữa chua, bột nghệ mát và dịu nhẹ, những tinh chất tự nhiên giúp nuôi dưỡng da khỏe mạnh, từ từ làm trắng da hiệu quả, làm mờ các vết thâm nám nhanh chóng.

Hỗn hợp sữa chua và bột nghệ giúp da hết thâm, sạch mụn

Nguyên liệu cần có:

1 chén sữa chua lạnh.

2 muỗng canh mật ong.

2 muỗng cà phê tinh bột nghệ.

Cách làm:

Bước 1: Cho sữa chua, mật ong và bột nghệ đã chuẩn bị vào trộn thành hỗn hợp đặc sệt.

Bước 2: Cho hỗn hợp vào ngăn mát tủ lạnh. Khoảng 15 phút sau lấy ra dùng.

Bước 3: Thoa hỗn hợp lên mặt, để khoảng 15 phút, sau đó rửa sạch bằng nước mát.

Da trở nên mềm mại và giàu sức sống nhanh chóng nếu như bạn thực hiện thường xuyên.

Mặt nạ sữa chua mật ong

Cách làm: Trộn 100g sữa chua không đường với 20ml mật ong nguyên chất. Khuấy đều cho đến khi có được hỗn hợp đồng nhất. Sau khi rửa mặt sạch, đắp hỗn hợp sữa chua mật ong lên da trong 5-7 phút. Sau đó rửa sạch mặt. Trong lúc đắp, để tránh sữa chua chảy xuống cổ, bạn hãy lấy một chiếc mặt nạ giấy đắp lên toàn bộ khuôn mặt mình.

Làm đẹp từ sữa chua và trứng gà

Ngoài công dụng tẩy tế bào chết của sữa chua thì trứng gà cũng là một nguyên liệu giúp da trắng sáng hơn. Bạn có thể áp dụng cách làm trắng da mặt bằng trứng gà và sữa chua để phục hồi làn da bị xạm đen do nắng gió, tuổi tác và môi trường.

Cách làm: Dùng 1 quả trứng gà, nếu da bạn là da nhờn thì lấy phần lòng trắng nhiều hơn. Còn nếu da bạn là da khô thì lấy phần lòng đỏ nhiều hơn. Trộn đều trứng và sữa chua không đường trong một chiếc chén. Lấy cọ thoa đều hỗn hợp lên da mặt sạch và để trong 10 phút sau đó rửa mặt. Bạn nên thực hiện mặt nạ này 1 tuần 1 lần.

Sữa chua và trứng gà nuôi dưỡng da từ sâu bên trong

Lưu ý:

Trong quá trình đắp mặt nạ sữa chua thì trước khi ra ngoài đều phải bôi kem chống nắng, bịt khẩu trang và mặc quần áo dài để bảo vệ da tránh những tác động của ánh nắng mặt trời.

Đây là những phương pháp làm đẹp từ thiên nhiên nên sẽ có tác dụng từ từ. Vì vậy, bạn cần phải kiên trì thực hiện để đạt được kết quả tốt nhất. Để có được kết quả cải thiện như mong muốn thì tuyệt đối không được bỏ cuộc.

Thực hiện theo đúng chỉ dẫn trên, không nên quá lạm dụng, tăng lần thực hiện dễ làm bào mòn da.

Cách Massage mặt từ sữa chua

Một trong những cách làm đẹp da mặt từ thiên nhiên dễ nhất là massage trực tiếp sữa chua không đường. Bạn có thể chuẩn bị 1 hũ sữa chua không đường mua ở siêu thị hoặc dùng sữa chua tự làm ở nhà.

Cách làm: Sau khi rửa mặt sạch, lấy sữa chua ra tay, massage theo những chuyển động tròn đều khắp mặt trong 3 phút. Sau đó, dùng nước ấm rửa sạch mặt rồi lau bằng khăn khô mềm. Thực hiện 1 tuần 2 lần.

Ngoài ra, bạn cũng có thể sử dụng một số công thức khác từ sữa chua để massage cho da mặt như:

Nguyên liệu:

1 hũ sữa chua không đường.

2 thìa cafe mật ong.

30g bột đậu đỏ.

1 viên vitamin E.

Massage mặt bằng sữa chua giúp da sáng, khỏe hơn

Cách làm:

Bạn có thể sử dụng sữa chua không đường tự làm từ sữa bò tươi hoặc để tiện lợi hơn thì mua hũ sữa chua không đường có bán sẵn ở nhiều siêu thị. Mật ong chọn loại mật ong rừng nguyên chất không pha trộn. Bột đậu đỏ chọn loại mịn, không tạp chất. Vitamin E bạn có thể mua ở các nhà thuốc.

Lấy một chiếc chén nhỏ, cho sữa chua, mật ong, bột đậu và bẻ 1 viên Vitamin E cho vào trộn đều cho đến khi có được hỗn hợp sền sệt. Bạn có thể cho hỗn hợp vào tủ lạnh cho mát trước khi lấy ra massage.

Rửa mặt sạch với nước và lau khô. Lấy hỗn hợp vừa trộn ra lòng bàn tay, dùng các đầu ngón tay bôi hỗn hợp lên mặt ở các điểm trán, má, mũi, cằm rồi massage theo những chuyển động tròn. Làm liên tục trong khoảng 3-5 phút rồi rửa sạch mặt với nước, lặp lại bằng cách lấy thêm hỗn hợp và massage một lần nữa.

Sữa chua giúp tẩy tế bào chết và dưỡng ẩm nhờ axit lactic, bột đậu đỏ giúp làm trắng da, mật ong và vitamin E làm ẩm da, chống lão hóa. Bạn có thể làm tần suất 2 tuần một lần để da mặt được thư giãn tốt nhất.

Sau 4 tuần thực hiện, bạn sẽ ngạc nhiên với sự thay đổi của làn da. Từ khô sạm trở nên ẩm mịn và trắng sáng hơn. Tuy thời gian có tác dụng khá lâu nhưng đây là một phương pháp an toàn, hiệu quả, không lột, tẩy và hại da như những mỹ phẩm chứa nhiều hóa chất khác.

Làm đẹp từ sữa chua theo từng vấn đề của da

Khi kết hợp với một số thành phần khác, hỗn hợp sữa chua có thể giúp bạn trẻ hóa làn da, trị mụn, trị nám da và dưỡng tóc. Dưới đây là 4 công thức làm đẹp với sữa chua bắt “đúng bệnh”giúp da trở nên đẹp không tỳ vết.

Mặt nạ dưỡng da

Cách làm:

Bước 1: Cho hỗn hợp sữa chua, mật ong, bột cà rốt, nước chanh và chuối vào máy xay, xay nhuyễn

Bước 2: Dùng chổi mềm phết hỗn hợp các nguyên liệu vừa xay xong lên mặt.

Bước 3: Để hỗn hợp da khô từ từ trên da.

Bước 4: Rửa mặt sạch

Bước 5: Lấy đá chườm từ 5 – 10 phút.

Áp dụng cách làm đẹp này 3 lần/tuần để có làn da mịn màng và tươi trẻ.

Sữa chua nguyên liệu dưỡng da đẹp mịn màng

Mặt nạ trị rám nắng

Cách làm:

Bước 1: Trộn sữa chua với bột đậu.

Bước 2: Đắp hỗn hợp sữa chua và bột đậu vào mặt, tay, cổ, chân và những vùng da bị rám nắng.

Bước 3: Để hỗn hợp khô trên da trong khoảng 1 tiếng.

Bước 4: Rửa sạch hỗn hợp với nước ấm.

Áp dụng cách làm này trên 10 lần, bạn sẽ loại bỏ được hết các vết rám nắng trên da.

Mặt nạ trị mụn

Cách làm:

Bước 1: Trộn hỗn hợp bột yến mạch với sữa chua (bạn có thể cho thêm các thành phần khác để dưỡng da như bột cà rốt, mật ong và nước chanh).

Bước 2: Đắp hỗn hợp lên da.

Bước 3: Để hỗn hợp khô trên da.

Bước 4: Rửa sạch mặt với nước ấm.

Áp dụng công thức trị mụn với bột yến mạch và sữa chua này 3 lần/tuần da sẽ sạch mụn, sáng và khỏe.

Tẩy tế bào chết

Cách 1: Mặt nạ sữa chua không đường và yến mạch

Trộn 1 thìa sữa chua và 2 thìa bột yến mạch lại với nhau.

Sau khi thu được hỗn hợp sền sệt, đắp lên mặt khoảng 10 đến 20 phút.

Rửa sạch mặt bằng nước ấm.

Sữa chua tẩy tế bào chết giúp da sạch, đều màu hơn

Với công thức tẩy tế bào chết này, chị em nên dùng bột yến mạch nguyên chất và cho yến mạch vào nước để nó nở ra trước, sau đó, mới trộn cùng sữa chua không đường. Làm như vậy thì hỗn hợp mới sánh mịn và hạn chế tổn thương da khi chà xát quá mạnh.

Cách 2: Mặt nạ sữa chua không đường và chanh

Tẩy tế bào chết bằng sữa chua không đường và chanh phù hợp với làn da nhạy cảm, nhiều nhờn và mụn. Bằng cách này, chị em có thể làm sạch bề mặt da triệt để, ngăn ngừa mụn tái phát và làm mờ các vết thâm, nám.

Vắt ½ quả chanh lấy nước cốt rồi trộn đều với 1 hộp sữa chua.

Rửa mặt bằng nước sạch. Sau đó, thoa hỗn hợp lên mặt và massage nhẹ nhàng.

Thư giãn trong 15 phút trước khi rửa mặt lại. Chị em không cần dùng thêm sữa rửa mặt nhé.

Một vài lưu ý khi tẩy tế bào chết bằng sữa chua:

Nhiều chị em cho rằng vừa tẩy da chết bằng sữa chua vừa ăn nhiều sữa chua hàng ngày sẽ giúp da căng mịn, sáng trắng hơn. Đây là quan niệm hoàn toàn sai lầm bởi việc lạm dụng sữa chua sẽ gây ra một số tác dụng phụ khó lường, chẳng hạn như gây khó tiêu, đầy hơi, buồn nôn, chuột rút, tiêu cháy, thậm chí là dị ứng. Thực tế, dùng sữa chua tẩy tế bào chết chỉ tác động ở bề mặt da, còn việc bạn ăn sữa chua lại là một vấn đề khác. Không nên nghĩ rằng ăn thêm nhiều sữa chua nữa thì da sẽ càng mềm mịn nhé.

Sau khi tẩy da chết, không nên đi ra ngoài ánh nắng Mặt Trời hay các khu vực nhiều bụi, ô nhiễm, nhất là với da nhạy cảm. Da mới được loại bỏ tế bào chết cần được bảo vệ hoặc “che chắn” cẩn thận nếu phải ra ngoài. Do vậy, tốt nhất là hãy đảm bảo bạn được có thời gian nghỉ ngơi dài hoặc chỉ nên tẩy da chết vào buổi tối trước khi đi ngủ.

Mặc dù sữa chua tốt nhưng không nên lạm dụng

Không nên tẩy da chết bằng sữa chua có đường nhé bởi loại sữa chua này có hàm lượng chất chống lão hóa thấp hơn, nhiều tạp chất hơn và lượng đường trong sữa có thể cản trở quá trình hấp thụ các dưỡng chất của da đấy.

Sau khi tẩy tế bào chết, chị em hãy bôi một lớp kem dưỡng ẩm (loại phù hợp với làn da của mình) có nguồn gốc từ thiên nhiên lên mặt. Làm vậy để bổ sung độ ẩm kịp thời cho da và giúp da nhanh chóng phục hồi sau khi được loại bỏ lớp da đã bị “chết”.

Tắm trắng với sữa chua

Da chúng ta là bộ phận có diện tích lớn nhất trên cơ thể, da có tác dụng bảo vệ cơ thể chống lại các tác hại của môi trường đồng thời đem đến vẻ đẹp thẩm mỹ, đặc biệt là đối với phụ nữ. Một làn da trắng là ước mơ của nhiều cô gái châu Á vì giúp họ tự tin hơn khi giao tiếp, dễ phối đồ. Để làm trắng da, 2 điều quan trọng bạn cần phải nhớ là tẩy tế bào chết và nuôi dưỡng da bằng vitamin từ bên ngoài và bên trong. Không cần các loại mỹ phẩm đắt tiền, bạn có thể làm trắng da chỉ với hỗn hợp đơn giản sau.

Nguyên liệu:

Sữa chua không đường: 1 hũ

Bột đậu đỏ: 1 chén

Đường cát: 50g

Chanh: nửa quả

Mật ong nguyên chất: 30g

Cách làm:

Quy trình tắm trắng gồm 2 bước:

B1: Làm hỗn hợp tẩy tế bào chết với chanh, đường, mật ong trộn lẫn với nhau, nhẹ nhàng massage lên da theo chuyển động tròn khắp cơ thể trong 10-15 phút. Tắm lại nước sạch.

B2: Làm hỗn hợp ủ trắng gồm bột đậu đỏ và sữa chua, thoa đều toàn thân, vừa thoa vừa massage nhẹ nhàng. Sau đó ủ khoảng 15 phút, tắm lại nước sạch.

B3: Thấm khô cơ thể, thoa lotion để giữ ẩm da.

Liệu trình này cần làm liên tục 2 lần/ tuần trong 2 tuần để có kết quả tốt nhất.

Chăm sóc tóc với sữa chua

Một mái tóc khỏe mạnh, suôn mượt sẽ làm tăng vẻ nữ tính vốn có của bạn. Tuy nhiên mỗi ngày mái tóc của chúng ta phải đối mặt với rất nhiều yếu tố gây hại bên ngoài như hóa chất mỹ phẩm, ô nhiễm bụi bẩn và cả ánh nắng mặt trời. Tất cả những điều này khiến cho nhiều phụ nữ phải đối mặt với chứng rụng tóc không ngừng mà còn khó tìm được cách chữa trị.

Tuy nhiên chúng ta đã bỏ qua một nguyên liệu cực kỳ quen thuộc và hiệu quả trong việc điều trị rụng tóc, tóc xơ rối và hư tổn đó là sữa chua. Nó rất giàu vitamin và axit béo cần thiết giúp cho tóc luôn bóng đẹp và mọc dày dặn.

Dưỡng tóc bằng sữa chua giúp tóc khỏe, ít gãy rụng

Những lợi ích của sữa chua với tóc:

Giúp loại bỏ gàu bằng các chất chống nấm, làm dịu da đầu.

Giúp tóc đủ độ ẩm, không bị khô.

Ngừa rụng tóc bằng cách cải thiện sức khoẻ da đầu và giảm sự tắc nghẽn của nang tóc do dầu thừa.

Cân bằng độ pH của da đầu, giảm tiết bã dầu quá nhiều.

Sữa chua làm dịu da đầu bị khô ngứa.

Để chăm sóc tóc bằng sữa chua bạn có thể dùng một số loại mặt nạ dưới đây:

Trứng và sữa chua

Bạn sẽ cần:

1 trứng.

2 muỗng canh sữa chua.

Thời gian ủ tóc: 30 phút

Cách làm:

Trong một bát, đập trứng ra đánh đều cả lòng đỏ và lòng trắng. Trộn thêm vào trứng 2 muỗng canh sữa chua và khuấy đều.

Gội tóc với nước cho sạch bụi bẩn, sau đó thoa hỗn hợp lên tóc từ chân lên đến ngọn, để 20-30 phút rồi gội lại với nước mát.

Bạn có thể sử dụng mặt nạ này một đến hai lần một tuần.

Trứng chứa các protein giúp nuôi dưỡng da đầu và tóc, kết hợp với sữa chua, bạn sẽ có mái tóc dày dặn và suôn mượt mỗi ngày.

Chuối và Yogurt

Bạn sẽ cần:

½ quả chuối chín

1 muỗng canh sữa chua

3 muỗng mật ong

1 thìa nước chanh

Thời gian ủ tóc: 30 phút

Cách làm:

Cho chuối chín vào máy xay, xay cho nhuyễn, thêm các thành phần còn lại gồm sữa chua, mật ong và nước cốt chanh cho đến khi có được hỗn hợp sệt. Gội đầu, thoa hỗn hợp lên tóc từ chân đến ngọn 30 phút rồi gội sạch lại bằng dầu gội. Làm 1-2 lần một tuần.

Mặt nạ này cực kỳ hydrat hóa, bổ dưỡng và cũng có chứa các thuộc tính làm sạch da đầu, giúp da đầu và mái tóc của bạn khỏe mạnh.

Tóc dày, mượt hơn khi thường xuyên dưỡng tóc bằng sữa chua

Sữa chua và dầu ô liu

Bạn sẽ cần:

1 muỗng canh dầu ô liu

1 cốc sữa chua

1 muỗng canh nước chanh

2 ly nước

Thời gian ủ tóc: 20 phút

Cách làm:

Trộn dầu và sữa chua vào bát sau đó thêm nước cốt chanh. Thoa hỗn hợp lên tóc từ chân đến ngọn, ủ trong 20 phút rồi xả sạch với nước. Mỗi tuần làm từ 2-3 lần, tóc sẽ ngừng rụng, mọc dày và ngày càng óng mượt.

Kem ủ tóc

Cách làm:

Bước 1: Cho sữa chua, dầu dừa, bột sữa dừa, mật ong và nước chanh vào máy xay để trộn đều.

Bước 2: Lấy hỗn hợp ra bát, bôi một lượng hỗn hợp kem ủ tóc tự chế vừa làm lên tóc ướt

Bước 3: Sau khi bôi hết kem ủ lên đầu và các lọn tóc, chụp mũ đội đầu vào.

Bước 4: Ủ tóc trong khoảng 2 - 3 tiếng đến khi kem ủ tóc khô và bết vào tóc.

Bước 5: Xả tóc với nước ấm nhẹ.

Bước 6: Gội đầu như bình thường .

Ủ tóc thường xuyên 2 – 3 lần/mỗi tuần với hỗn hợp kem ủ tóc này, mái tóc của bạn sẽ trở mềm mượt hơn và bớt rối.

Ngoài ra, bạn cũng có thể dùng sữa chua để:

Giảm cân với sữa chua

Đại học Tennessee (Mỹ) vừa đưa ra một nghiên cứu, theo đó ăn từ 1 đến 2 hũ sữa chua kết hợp cùng một số thực phẩm ít calo, giàu chất xơ, vitamin cùng một số dưỡng chất trong rau có màu xanh đậm, trái cây có múi… có khả năng đốt cháy mỡ thừa, đẩy mạnh quá trình trao đổi chất từ đó làm tăng hiệu quả giảm cân.

Chính vì vậy, hãy tập cho mình thói quen ăn sữa chua mỗi ngày nếu bạn muốn đánh bay hết đám mỡ thừa cứng đầu một cách nhanh chóng.

Trắng răng và trị hôi miệng

Ăn sữa chua thường xuyên giúp trắng răng trị hôi miệng

Theo nghiên cứu, trong sữa chua chứa hàm lượng cao chất có khả năng triệt tiêu lượng hydrogen sulphide (H2S) - nguyên nhân chính gây nên hôi miệng.

Ngoài ra, lượng lớn axit lactic chứa trong sữa chua có tác dụng đánh bay mảng bám ố vàng giúp răng trắng sáng, giảm nguy cơ mắc bệnh về nướu, nhiệt miệng vô cùng hữu hiệu.

Trị thầm quầng mắt

Khi cơ thể căng thẳng, mất ngủ thường xuyên dễ dẫn đến hiện tượng xuất hiện những vết thâm quầng quanh mắt. Sử dụng sữa chua lạnh có thể làm tan mạch máu ứ đọng dưới da và dưỡng ẩm cho tế bào da, nhanh chóng đem lại vẻ sáng tự nhiên cho làn da.

Đặt một hộp sữa chua vào tủ lạnh đủ để chúng được làm lạnh rồi dùng tăm bông nhúng vào vào chấm lên khu vực vết thâm quầng và thư giãn 30 phút rồi rửa sạch với nước mát.

Thắt chặt lỗ chân lông

Lỗ chân bị hở sẽ là điều kiện thuận lợi cho bụi bẩn và vi rút dễ dàng xâm nhập gây nên hiện tượng viêm nhiễm gây tổn thương cho tế vào da. Vì vậy, thắt chặt lỗ chân lông là một biện pháp giúp làn da có được vẻ đẹp mịn màng hơn.

Da mịn, se khít lỗ chân lông khi đắp mặt nạ sữa chua

Sử dụng khoảng 1 thìa sữa chua lên làn da trên khuôn mặt và xoa đều và thư giãn trong 15 phút, sau đó rửa sạch khuôn mặt với nước lạnh. Cuối cùng có thể áp dụng một lớp kem dưỡng ẩm để làn da trở nên mịn màng hơn.

Hy vọng qua những thông tin trên đây đã giúp các chị em biết từ A đến Z cách làm đẹp từ sữa chua. Từ đây hãy áp dụng triệt để những lợi ích mà sữa chua mang lại nhé!