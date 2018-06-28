Cách làm sữa chua dẻo không cần gelatin mà vẫn ngon như thường

Không cần phải tốn tiền ra ngoài hàng ăn nữa vì đã có cách làm sữa chua dẻo không cần gelatin cực kỳ đơn giản vừa mát vừa bổ cả nhà đều mê.
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Chuẩn bị nguyên liệu làm sữa chua dẻo
Trước khi đi vào cách làm sữa chua dẻo không cần gelatin, bạn cần chuẩn bị những nguyên liệu sau đây:
- Sữa tươi có đường: 300ml
- Sữa chua: 1 hộp
- Sữa đặc: 1 hộp
- Bột thạch rau câu: 20g
- Đường kính: 1 thìa
Muốn làm sữa chua dẻo, nhất định phải có bột rau câu tạo đông. Nếu bạn muốn cho ít bột rau câu hơn thì có thể tăng lượng sữa đặc lên trong công thức, tuy nhiên, hãy nhớ giảm lượng đường xuống bằng cách chọn sữa tươi và sữa chua không đường.
Nguyên liệu làm sữa chua dẻo rất đơn giản và rẻ tiền - Ảnh: Internet
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Cách làm sữa chua dẻo bằng bột rau câu không cần gelatin
Nếu muốn làm sữa chua dẻo không cần ủ, bạn vẫn có thể thực hiện được, tuy nhiên với cách làm đó thì sữa chua sẽ có vị ngọt sắc và kém đi vị chua tự nhiên. Ngoài ra, giá trị dinh dưỡng có trong sữa chua sẽ ít hơn việc bạn ủ sữa chua cho lên men.
Dưới đây là cách làm sữa chua dẻo bằng bột rau câu không cần gelatin rất dễ, bạn có thể ủ sữa chua bằng nồi cơm điện hoặc thùng xốp đều được.
Sữa chua dẻo cần được ủ ít nhất 8 tiếng để lên men có độ chua dịu tự nhiên - Ảnh: Internet
Bước 1: Chuẩn bị 1 chiếc nồi lớn thật sạch, sau đó đổ sữa tươi vào nồi, tiếp đến, đổ thêm vào đó 1 hộp sữa chua rồi khuấy đều
Bước 2: Cho 1/3 lon sữa đặc vào nồi, tiếp tục khuấy đều cho tan hết
Bước 3: Bật bếp thật nhỏ lửa, sau đó đun ấm hỗn hợp sữa tươi, sữa chua và sữa đặc trong nồi
Chỉ đun ấm hỗn hợp sữa, không đun sôi sẽ khiến sữa biến chất - Ảnh: Internet
Bước 4: Trộn bột thạch rau câu với đường, sau đó đổ vào nồi sữa đang nóng rồi nhanh tay khuấy để bột thạch không bị vón cục
Bước 5: Cho thêm ½ bát con nước lọc vào nồi, đun nhỏ lửa và vẫn tiếp tục khuấy đều tay trong vòng 5-6 phút nữa rồi mới tắt bếp
Bước 6: Đổ hỗn hợp sữa chua vừa nấu qua 1 cái rây để loại bỏ những cặn sữa vón lại, giúp sữa chua khi đông lại có độ mịn, ăn vào mềm tan ngay trong khoang miệng
Bước 7: Đổ sữa chua vào khuôn vuông lớn hoặc cho vào các hộp nhỏ, đậy nắp thật kín
Đậy kín các nắp hộp sữa chua để tránh nước chảy vào bên trong - Ảnh: Internet
Bước 8: Đặt các hộp sữa chua vào trong nồi cơm điện, đổ thêm nước đến ngang lưng hộp, sau đó đậy nắp lại và bật chế độ giữ ấm. Nếu không muốn sữa chua quá nóng và hỏng không đông được, bạn có thể xếp các hộp sữa chua vào thùng xốp, đậy kín lại rồi phủ chăn bông lên trong vòng 8 tiếng là được.
Bước 9: Khi sữa chua đã lên men, bạn lấy ra rồi cất sữa chua vào tủ lạnh khoảng 2-3 tiếng trước khi ăn để sữa chua đặc lại và mát hơn, đem lại cảm giác ngon miệng hơn khi ăn.
Trình bày sữa chua dẻo kèm các loại trái cây, hương vị tùy theo sở thích - Ảnh: Internet
Cuối cùng, khi lấy sữa chua ra ăn, bạn thái thành các miếng vuông vừa ăn rồi xếp ra đĩa. Rắc thêm lên trên bề mặt một chút bột cacao hoặc bột matcha tùy vào sở thích. Bạn cũng có thể ăn sữa chua dẻo với trái cây tươi, rất ngon mà lại tốt dáng, đẹp da. Chúc các bạn thành công!