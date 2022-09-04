Cách làm ốc móng tay xào sả ớt, cay cay tê tê, ăn là mê tại nhà!

Ốc móng tay là một loại hải sản thân mềm hai mảnh vỏ thuộc họ Pharidae. Chúng sống vùi mình trong bùn cát trên khắp các bờ cát ven biển, cửa biển và có hình thon dài, hình thuôn, đồng thời có thể thay đổi kích thước tùy theo loài.

Cùng với hai công thức xào ốc móng tay tươi ngon, đậm vị và siêu hấp dẫn mà Phụ nữ và Gia đình đã chia sẻ trước đó là: ốc móng tay xào sa tế và ốc móng tay xào tỏi . Hôm nay, chúng tôi xin được chia sẻ tới quý bạn đọc thêm một công thức làm món ốc móng tay xào thơm ngon không kém, đó chính là món ốc móng tay xào sả ớt - món ngon đậm đà hương vị, kích thích vị giác người thưởng thức, đảm bảo nếm thử là ghiền ngay nhé! Hãy cùng chúng tôi khám phá ngay thôi nào!

Cụ thể, theo các nghiên cứu của y học hiện đại, trong 100g ốc móng tay có 33,6mg sắt. Nghĩa là gấp 22,4 lần so với thịt lợn và 3,9 lần so với tiết lợn. Đặc biệt, lượng sắt của ốc móng tay đều là sắt heme - loại sắt và cơ thể dễ hấp thụ nhất, nhờ đó mà việc thêm ốc móng tay vào thực đơn sẽ giúp bạn chống được nguy cơ bị thiếu máu.

Không chỉ nổi bật là loại hải sản được yêu thích nhờ hương vị ngọt tự nhiên, dai dai chắc thịt, ốc móng tay còn là nguồn thực phẩm giàu dinh dưỡng và rất có ích cho sức khỏe người tiêu thụ.

Bên cạnh đó, ốc móng tay cũng rất giàu vitamin A, canxi, phốt pho và các chất dinh dưỡng khác, đây đều là những chất không thể thiếu cấu tạo nên tế bào da và lông. Chính vì vậy, các chị em tiêu thụ thực phẩm này đều đặn sẽ nhận được tác dụng dưỡng da, dưỡng tóc nhất định. Đặc biệt, ốc móng tay còn rất giàu selen, nếu ăn thường xuyên sẽ có tác dụng chống lão hóa và nuôi dưỡng cơ thể hiệu quả.

Đồng thời, cũng giống như cá hồi, ốc móng tay có chứa nhiều omega-3 lành mạnh, đem lại tác dụng chống oxy hóa, chống viêm mạnh mẽ, giúp giảm cholesterol xấu và tăng cholesterol tốt. Từ đó góp phần làm giảm huyết áp cao và ngăn ngừa các bệnh tim mạch.

Tóm lại, ốc móng tay không chỉ được ưa chuộng nhờ mang hương vị thơm ngon khó cưỡng, mà đây còn là loại hải sản mang nguồn dinh dưỡng bổ ích, giúp tăng cường hệ miễn dịch và sức khỏe cho người tiêu thụ, các chị em nhất định đừng bỏ qua! Giờ thì hãy cùng bắt tay ngay vào chế biến món ốc móng xào sả ớt thơm ngon hấp dẫn, ăn là ghiền này nhé!

Cách làm ốc móng tay xào sả ớt cay cay tê tê, ăn là thích mê tại nhà

Nguyên liệu cần chuẩn bị

Nguyên liệu đơn giản, dân dã cho món ốc móng tay xào sả ớt!

Ốc móng tay 1 kg

Sả 5 tép

Ớt hiểm 2 trái

Tỏi 2 tép

Sấu 4 trái

Rau húng 50 gr

Dầu ăn 2 muỗng canh

Dầu hào 1 muỗng cà phê

Sa tế 1 muỗng cà phê

Nước mắm 1 muỗng cà phê

Gia vị thông dụng (muối/ đường/ hạt nêm/ bột ngọt) 1 ít

Các bước tiến hành làm ốc móng tay xào sả ớt chuẩn ngon như ngoài tiệm

Bước 1: Sơ chế và luộc ốc móng tay

Công đoạn làm sạch và luộc sơ qua ốc móng tay!

- Đầu tiên, ốc móng tay mua về, bạn đem ngâm với nước muối pha loãng trong 15 phút, rồi đem rửa lại với nước sạch nhiều lần.

- Tiếp đó, bạn tiến hành bắc nồi nước lên bếp, rồi cho lần lượt các nguyên liệu là 4 trái sấu, 1/2 muỗng canh muối, 1/2 muỗng canh đường vào và đảo đều.

- Sau đó, khi thấy nước sôi lên thì bạn bắt đầu dằm trái sấu bể ra để khử mùi tanh của ốc, rồi cho hết phần ốc móng tay đã được rửa sạch vào và tiến hành luộc khoảng 2 phút là được.

- Cuối cùng, sau 2 phút, bạn chỉ việc vớt ốc ra, sau đó tách lấy phần thịt là đã hoàn tất khâu chuẩn bị ốc móng tay rồi nhé.

Bước 2: Sơ chế các nguyên liệu khác

Chuẩn bị các nguyên liệu gia vị xào cùng!

- Sả mua về, bạn tiến hành lột vỏ, lấy 2 tép đem băm nhuyễn, còn 3 tép còn lại thì cắt thành lát mỏng.

- Ớt thì bạn nhặt bỏ cuống, rửa sạch và thái thành những lát mỏng là được.

- Với tỏi thì bạn cũng lột vỏ, rửa sạch rồi băm nhuyễn.

- Còn rau húng thì bạn lặt lấy ngọn, sau đó đem rửa sạch và để ráo nhé.

Bước 3: Xào ốc móng tay

Quy trình chế biến đơn giản cho món ốc móng tay xào sả ớt hấp dẫn!

- Ở công đoạn này, trước hết, bạn bắc chảo lên bếp và cho 2 muỗng canh dầu ăn vào đun.

- Khi thấy dầu nóng lên thì bạn cho phần sả băm đã chuẩn bị vào đảo cho hơi vàng lên, rồi tiếp tục cho thêm phần tỏi băm vào phi thơm.

- Kế đến, bạn cho hết phần ốc móng tay đã được luộc sơ vào xào với lửa lớn, cho đến khi ốc săn lại thì tiến hành nêm thêm các gia vị là 2 muỗng canh hạt nêm và 1/2 muỗng canh bột ngọt vào, đảo đều.

- Tiếp sau đó, bạn lần lượt cho thêm phần sả ớt cắt lát, 1 muỗng cà phê sa tế, 1 muỗng cà phê dầu hào vào xào chung thêm 2 phút, rồi lại nêm thêm 1 muỗng cà phê nước mắm vào là được.

- Đến đây thì bạn chỉ việc nêm nếm gia vị lại cho vừa ăn, rồi cho rau húng vào đảo đều là có thể tắt bếp và mang ra thưởng thức cho nóng nhé!

Thành phẩm

Ốc móng tay xào sả ớt - món ngon kích thích 5 giác quan!

Món ốc móng tay xào sả ớt thơm ngon nước mũi với sự kết hợp hương vị tuyệt vời từ ốc móng tay tươi ngon, cùng hương vị đặc trưng hấp dẫn từ sả, ớt. Khi thưởng thức, bạn sẽ cảm nhận ngay được phần thịt ốc béo béo, giòn ngọt, hòa quyện với nước sốt cay cay mặn mặn, kích thích vị giác vô cùng, siêu chuẩn cho những ngày quây quần lễ này nhé!

Mẹo chọn mua ốc móng tay tươi ngon

- Bạn nên chọn những con ốc móng tay có vỏ màu vàng cát và có thể quan sát lớp màng mịn và trong.

- Bên cạnh đó, bạn nên ưu tiên mua những con ốc còn sống, khi ngửi có mùi tanh của bùn và hải sản đặc trưng.

- Ngược lại, bạn không nên chọn mua những con ốc móng tay có mùi hôi rất khó chịu, bị sứt mẻ hay vỡ vỏ.

Trên đây là công thức siêu đơn giản cho món ốc móng tay xào sả ớt tươi ngon, hấp dẫn và siêu “cuốn” tại nhà, đảm bảo thực khách nào cũng thích mê cái hương vị tuyệt hảo này hết nhé! Chúc các chị em trổ tài chiêu đãi thành công!