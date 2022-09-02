2 cách làm bánh bắp chiên xù thơm ngon, hấp dẫn, ăn là ghiền tại nhà!

Bắp là một trong những nguyên liệu được mệnh danh là “bà hoàng” của những món ăn vặt thơm ngon khó cưỡng. Nếu là tín đồ của những món ăn vặt đường phố thì hẳn bạn chẳng còn lạ gì với những món ngon hấp dẫn từ bắp như: bắp xào mỡ hành , bắp xào trứng , bánh bắp ,....nhưng nổi rần rần dạo gần đây phải kể đến món bánh bắp chiên xù ! Món bánh với lớp vỏ ngoài giòn rụm cùng phần nhân ngọt thơm, béo ngậy, dễ dàng đốn tim mọi thực khách. Hôm nay, hãy cùng chúng tôi khám phá ngay 2 công thức làm món bánh bắp chiên xù siêu hấp dẫn này nhé!

- Tiếp đó, bạn cho hết phần hạt bắp vừa thu được vào máy xay sinh tố, cùng với 440ml sữa tươi không đường.

- Đầu tiên, với 2 trái bắp ngọt mua về, bạn đem lột bỏ vỏ, rửa sạch rồi dùng dao để gọt hạt bắp vào tô như hình.

- Sau đó tiến hành xay hỗn hợp bắp sữa cho đến khi nhuyễn mịn.

- Cuối cùng, bạn chỉ việc đem hỗn hợp bắp sữa vừa tạo thành lọc qua rây để loại bỏ phần cặn, là đã hoàn tất khâu chế biến đầu tiên rồi.

Bước 2: Nấu hỗn hợp sữa bắp

Bạn nấu trên lửa vừa cho đến khi hỗn hợp sệt lại là được!

- Trước tiên, bạn đem khuấy tan 2 lòng đỏ trứng gà cùng 50gr đường.

- Kế đến, bạn chuẩn bị một chiếc nồi sạch, rồi cho lần lượt các nguyên liệu là phần sữa bắp đã lọc ở trên, cùng hỗn hợp trứng vừa đánh và 50gr bột bắp, 1 muỗng cà phê tinh chất vani vào, rồi khuấy đều cho các nguyên liệu hòa quyện.

- Sau đó, bạn bắc nồi lên bếp và tiến hành khuấy đều trên lửa vừa, cho đến khi hỗn hợp sôi, đặc sệt lại là đạt nhé.

Bước 3: Đổ khuôn và cắt bánh

Bạn nhớ đem bảo quản bánh ở ngăn mát tủ lạnh từ 2-3 tiếng trước nhé!

- Ở công đoạn này, trước hết, bạn chuẩn bị 1 cái khuôn có lót sẵn 1 miếng màng bọc thực phẩm.

- Kế đó, bạn đổ từ từ hỗn hợp bắp mới được đun ở bước trên vào khuôn, rồi bọc kín sát lên mặt bánh thêm 1 lớp màng bọc thực phẩm nữa.

- Sau đó, bạn chỉ cần đem bánh bảo quản ở ngăn mát tủ lạnh từ 1 - 2 tiếng, cho bánh đông lại, rồi lấy ra cắt thành những khối vuông vừa ăn là được.

Bước 4: Chiên bánh bắp

Chiên cho lớp vỏ ngoài chín vàng đều là đạt!

- Đến bước chế biến cuối cùng này, bạn cần chuẩn bị 3 chén: 1 chén gồm 1 quả trứng gà đánh tan, 1 chén bột chiên giòn, 1 chén bột chiên xù.

- Tiếp đến, bạn nhúng bánh lần lượt theo thứ tự: bột chiên giòn, trứng, bột chiên giòn, trứng, bột chiên xù.

- Sau đó, tiến hành nấu sôi 1 nồi dầu, rồi cho các khối bánh vào chiên trên lửa vừa, cho đến khi lớp vỏ ngoài chín vàng đều là đã hoàn thành rồi nhé.

Thành phẩm

Bánh bắp chiên xù vàng giòn, ngọt thơm hấp dẫn!

Bánh bắp chiên xù hút mắt với màu vàng ươm hấp dẫn cùng lớp xù nổi bật. Chỉ cần cắn một miếng là bạn sẽ cảm nhận ngay được lớp vỏ bánh giòn rụm, như muốn tan ra trong miệng, cùng phân nhân thơm mềm, ngọt thanh hấp dẫn, đảm bảo ăn là ghiền ngay nhé!

2. Bánh bắp phô mai chiên xù

Nguyên liệu cần chuẩn bị

Nguyên liệu thơm ngon cho món bánh bắp phô mai chiên xù!

Bắp 2 quả

Bột chiên giòn 150 gr

Bột chiên xù 150 gr

Sữa tươi 220 ml

Phô mai 4 miếng

Trứng 2 quả

Dụng cụ cần thực hiện: máy xay sinh tố, xửng hấp, chảo, tô, muỗng,...

Các bước tiến hành làm bánh bắp phô mai chiên xù giòn ngon, hấp dẫn

Bước 1: Sơ chế và xay bắp

Xay nhuyễn hạt bắp cùng 4 miếng phô mai!

- Cũng giống như cách làm trên, bạn tiến hành lột bỏ vỏ và râu bắp, sau đó rửa sạch rồi dùng dao gọt lấy phần hạt.

- Tiếp đó, với phần hạt bắp thu được, bạn đem xay nhuyễn 1/2 số bắp này cùng 4 miếng phô mai.

- Sau đó, bạn chỉ cần cho hỗn hợp vừa xay được vào phần bắp hạt bắp nguyên còn lại, rồi tiến hành trộn đều lên là được nhé.

Bước 2: Trộn hỗn hợp bánh bắp phô mai

Công đoạn trộn hỗn hợp bánh!

- Đầu tiên, với phần hỗn hợp bắp phô mai vừa tạo thành, bạn lần lượt thêm vào các gia vị là: 1/2 muỗng cà phê muối, 5 muỗng canh đường và 110ml sữa tươi, sau đó trộn đều hỗn hợp lên.

- Kế đến, bạn tiếp tục cho thêm 150gr bột chiên giòn vào và lại trộn đều cho hỗn hợp mịn mượt là đạt nhé.

Bước 3: Hấp bánh bắp phô mai

Hấp trong khoảng 30 phút là bánh chín tới!

- Trước tiên, bạn chuẩn bị 1 khuôn tròn có lót sẵn 1 tấm giấy nến, rồi đổ từ từ hỗn hợp bánh bắp phô mai mới tạo thành ở bước trên vào.

- Sau đó đem đặt khuôn bánh vào xửng và hấp chín trên lửa vừa trong khoảng 30 phút là bánh chín tới.

- Cuối cùng, bạn chỉ cần để bánh nguội, rồi cắt nhỏ thành khối vuông vừa ăn là được.

Bước 4: Chiên bánh bắp phô mai

Quy trình chiên bánh bắp phô mai đúng chuẩn!

- Ở công đoạn này, trước hết, bạn chuẩn bị sẵn 2 tô: 1 tô đựng bột chiên xù, 1 tô gồm 110ml sữa tươi khuấy đều với 2 quả trứng gà.

- Sau đó, tiến hành nấu sôi 1 chảo dầu, rồi nhúng bánh lần lượt qua 1 lớp trứng sữa, 1 lớp bột chiên xù, sau đó thả vào chảo chiên trên lửa vừa, cho đến khi lớp vỏ ngoài vàng đều là hoàn tất rồi đấy!

Thành phẩm

Bánh bắp phô mai chiên xù thơm béo hấp dẫn, ăn là mê!

Bánh bắp phô mai chiên xù thơm ngon nức mũi cùng visual vô cùng bắt mắt. Kết hợp cùng phần nhân núng nính, mềm ngon, beo béo vô cùng bắt vị, hương vị chắc chắn sẽ không làm các chị em thất vọng đâu!

Mẹo chọn bắp Mỹ ngọt ngon

- Bạn nên chọn mua những trái bắp có vỏ ngoài xanh tươi, râu bắp không bị héo hoặc khô và cuống bắp còn tươi mới. Đây là những trái bắp tươi nên sẽ có vị ngọt hơn.

- Ngoài ra, bạn cũng nên chọn những trái bắp có hạt bắp vàng bóng, đều và thẳng tắp, không có màu lạ.

- Không nên chọn bắp có vỏ ngoài khô hoặc màu trắng đục vì những quả như thế thường quá già hoặc là bắp cũ khô héo.

Trên đây là 2 công thức cho món bánh bắp chiên xù bắt vị hấp dẫn và siêu đơn giản tại nhà. Nếu bạn đang cần tìm một món bánh ăn vặt chuẩn ngon, thơm béo với cách làm nhanh chóng, đơn giản, thì đây chắc chắn là lựa chọn tuyệt hảo nhé! Chúc các chị em trổ tài chế biến thành công!