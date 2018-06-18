Cách làm nước mía cốt dừa béo ngậy ngọt mát mùa hè

Vào bếp 18/06/2018 13:57

Ngày hè oi bức thế này mà có một ly nước mía cốt dừa bên cạnh thì còn gì thích thú bằng? Dưới đây là cách làm nước mía cốt dừa siêu dễ và nhanh gọn ai cũng có thể áp dụng.

Nước mía cốt dừa là gì?

Nước mía cốt dừa là một loại thức uống dạo gần đây đang rất hot tại Sài Gòn, được giới trẻ vô cùng yêu thích vì vị ngọt mát lại béo ngậy thơm mùi dừa. Nước mía cốt dừa vốn là loại đồ uống phổ biến ở Mỹ Tho, với thành phần chính theo đúng như tên gọi của nó: mía và dừa.

Cách làm nước mía cốt dừa béo ngậy ngọt mát mùa hè - Ảnh 1

Nước mía cốt dừa là thức uống nổi tiếng ở Mỹ Tho - Ảnh: Internet

Chỉ với nước mía cơ bản, biến tấu thêm một lớp nước cốt dừa thơm béo bên trên, điểm vài sợi dừa tươi nhai cho vui mồm, uống nước mía cốt dừa không những có những lợi ích vô cùng tốt mà còn giúp bạn giải khát cực tốt nữa đấy nhé!

Cần gì phải ra quán mới có thể mua được nước mía cốt dừa? Bạn có thể tự làm nước mía cốt dừa tại nhà với nguyên liệu và cách làm siêu đơn giản. Tự làm nước mía cốt dừa vừa tiết kiệm lại đảm bảo vệ sinh, tại sao không?

Cách làm nước mía cốt dừa

Phần 1: Nước mía

Nếu không có máy ép mía, bạn có thể chọn mua sẵn nước mía ép tươi ngoài hàng mang về nhà

Sau đó, với mỗi 1 ly nước mía, bạn vắt vào ¼ trái quất và vài giọt nước cam để tạo độ thơm và thanh mát tự nhiên cho nước mía, giảm bớt đi độ ngọt sắc của mía.

Cách làm nước mía cốt dừa béo ngậy ngọt mát mùa hè - Ảnh 2

Nước mía nguyên chất có thêm quất và cam giúp hương vị thanh mát hơn - Ảnh: Internet

Phần 2: Làm thạch rau câu

Để nước mía cốt dừa chuẩn vị Mỹ Tho, bạn nên chuẩn bị một chút thạch rau câu thái miếng vuông nhỏ vừa ăn để khi vừa uống nước mía, vừa ăn thạch rau câu rất vui mồm.

Chuẩn bị nguyên liệu làm thạch rau câu ăn kèm gồm:

- 5g bột thạch rau câu

- 300ml nước

- 80g đường

Hương liệu tùy sở thích bạn, có thể vắt luôn ½ trái cam pha với nước quất làm thạch rau câu vừa mát lại giàu vitamin

Cách làm:

- Đun sôi 300ml nước, sau đó trộn bột rau câu với đường rồi thả vào nồi nước sôi, khuấy đều đến khi tan hoàn toàn (khoảng 5 phút)

- Cuối cùng, đổ nước cam hoặc hương liệu bạn chọn vào, khuấy tan rồi tắt bếp, đổ thạch ra khuôn, để trong tủ lạnh khoảng 1-2 giờ cho thạch đông hẳn.

Phần 3: Làm nước cốt dừa

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Nước mía cốt dừa có vị ngon vừa lạ lại vừa quen - Ảnh: Internet

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

- 100g dừa nạo

- 200ml nước nóng già

- 2 thìa đường

- Rây lọc, vải xô sạch

Cách làm:

- Bạn đem xay dừa với nước sôi, sau đó đổ qua tấm vải đặt lên trên rây lọc rồi bọc lại, vắt kiệt lấy phần nước cốt

- Đem nước cốt dừa đun đến khi sôi bùng lên thì cho vào 2 thìa đường, sau đó tắt bếp, để nguội

Phần 4: Chế biến nước mía cốt dừa

- Thạch rau câu sau khi đã đông lại thì bạn xắt thành các miếng nhỏ vừa ăn

- Chuẩn bị thêm mít thái sợi và 1 chút lạc rang

- Lấy 2/3 đá vào cốc, rót nước mía đến 2/3 cốc rồi múc 2 thìa nước cốt dừa lên trên

- Múc thạch, lạc rang và rắc mít thái sợi lên trên cốc

- Cuối cùng, rắc thêm một chút dừa sợi nữa là hoàn thành

Thành phẩm là cốc nước mía cốt dừa có vị vừa lạ vừa quen, rất thơm mát lại giàu các vitamin có lợi cho sức khỏe, giúp giải nhiệt và tăng sức đề kháng, tránh mất nước cho cơ thể trong ngày hè. Chúc các bạn thành công!

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