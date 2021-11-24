Cách làm món vịt nấu chao chuẩn vị thơm ngon không kém nhà hàng

Món vịt nấu chao có cách ăn giống như món lẩu. Món này càng nhiều người ăn lại càng vui. Vậy nên đây không chỉ là một món ăn thông thường mà nó còn có ý nghĩa trong việc gắn kết mọi người. Cùng nhau ngồi ăn món này cũng là cơ hội để các thành viên có dịp chia sẻ niềm vui, nỗi buồn, những kinh nghiệm sống, giáo dục đạo đức, lối sống và cùng nhau xây dựng gia đình hạnh phúc.

Bạn đã từng thưởng thức món vịt nấu chao của người dân ở tỉnh miền Tây Nam Bộ chưa? Món ăn này có hương vị rất đặc trưng, mới chỉ ngửi mùi hương thôi cũng đã nuốt nước bọt ừng ực rồi. Món ăn dân dã mang đậm chất người miền quê thật thà chất phác, với thịt vịt mềm thơm thấm gia vị, vị bùi béo của chao và khoai môn. Tuy không phải là sơn hào hải vị, nhưng những nguyên liệu dân dã lại mang đến hương thơm hấp dẫn, chiếm trọn tâm hồn thực khách. Vậy nên khi về miền Tây Nam Bộ ai ai cũng muốn thưởng thức món ăn này ít nhất là một lần. Vịt nấu chao mà ăn kèm với bún tươi và các loại rau thì ngon không thể nói hết thành lời.

Để làm món này cho gia đình 4 người ăn thì cần chuẩn bị các nguyên liệu với định lượng sau đây:

Đặc biệt, món ăn này cũng giúp các chị em nội trợ không phải đau đầu trong việc lựa chọn thực đơn cho bữa cơm mùa dịch. Món ăn này đủ các thành phần dinh dưỡng , giúp mẹ luôn đảm bảo dưỡng chất cho cả nhà.

Thịt vịt 500gr

Chao 130gr

Khoai môn 300gr

Rau muống 200gr

Cải thìa 200gr

Nước dừa tươi 330ml

Bún tươi 500gr

Hành tím 4 củ

Tỏi 5 tép

Gừng 1 nhánh

Sả 4 nhánh

Ớt bột 1 muỗng cà phê

Ớt sa tế 1/2 muỗng cà phê

Dầu ăn 5 muỗng canh

Dầu màu điều 3 muỗng canh

Nước mắm 1 muỗng canh

Gia vị thông dụng (Muối/ hạt nêm/ tiêu xay)

Vịt nấu chao mà ăn vào ngày mưa thì tuyệt vời

Nếu ăn thịt vịt thì nên chọn vịt đực, vì vịt đực ăn ngon hơn vịt cái. Tuy nhiên, hiện nay ở ngoài chợ và siêu thị có bán vịt được làm sẵn. Vậy nên rất khó để phân biệt được đâu là thịt vịt cái hay đực. Lúc này, bạn chỉ cần chọn được vịt mới mổ, nhìn còn có độ tươi ngon, ấn tay vào các phần của vịt thấy chắc là được.

Món vịt thơm ngon hay không phụ thuộc rất nhiều vào việc sơ chế vịt. Vịt có tính chất hôi. Do đó, để món vịt nấu chao ngon, không bị hôi thì chị em cần lấy hết phần tuyến nhờn ở đuôi vịt để tránh mùi hôi tiết ra khi luộc.

Sau đó, bóp vịt với chút muối, tiêu, gừng đập dập, có thể cho cả chút rượu trắng, để chừng 30 phút rồi rửa sạch, để ráo. Ngoài ra, bạn cũng có thể dùng giấm để khử mùi hôi của vịt bởi giấm có tính axit. Sau khi làm sạch vịt nên để ráo nước rồi hòa muối và giấm với nhau một lượng vừa đủ với số vịt chuẩn bị trước đó. Bạn cần lấy hỗn hợp giấm và muối chà xát thật kỹ bên trong và ngoài con vịt nhiều lần. Như vậy là đã có thể khử sạch mùi hôi của vịt.

Sau khi khử sạch mùi hôi của vịt, bạn hãy dùng dao gọt bỏ đi lớp vỏ khoai môn rồi rửa sạch và cắt thành các miếng vừa ăn có chiều dài khoảng 2 lóng tay. Còn sả cắt bỏ phần bẹ già, lá và gốc rễ, rửa sạch rồi cắt khúc.

Về phần hành tím và tỏi, gừng bạn bỏ vỏ, rửa sạch rồi băm nhỏ. Rau muống và rau cải thìa bạn nhặt bỏ gốc già, lá úa, rửa sạch rồi cắt khúc vừa ăn. Sau khi hoàn thành sau tất cả các công đoạn trên, bạn hãy bắt đầu ướp thịt nhé!

Bạn cho 80gr chao và 2 muỗng canh nước của chao ra chén, dùng muỗng nghiền nhuyễn. Đồng thời ướp cùng với 1/2 phần hành tím băm, 1/2 phần tỏi băm, gừng băm, 1 muỗng cà phê ớt bột, 1 muỗng cà phê tiêu xay, 1 muỗng canh hạt nêm, 1 muỗng canh nước mắm và phần chao đã nghiền. Trộn đều và để ướp thịt vịt trong khoảng 1 tiếng cho thấm gia vị. Việc ướp này sẽ giúp thịt vịt thấm đều gia vị, khi ăn sẽ tròn vị và ngon hơn rất nhiều.

Vịt nấu chào ăn kèm với bún và rau sẽ rất ngon

Trong thời gian ướp thịt vịt thì bạn hãy chiên khoai môn. Bắc chảo lên bếp mở lửa vừa, cho vào chảo 5 muỗng canh dầu ăn, đợi dầu nóng thì bạn cho khoai môn đã ráo nước vào chiên. Bạn hãy đảo đều tay để khoai môn không bị cháy.

Bạn chỉnh lửa nhỏ và chiên khoảng 5 phút cho khoai môn vàng đều cả 2 mặt thì bạn gắp ra để ráo dầu.

Bây giờ sẽ bước vào công đoạn chính, đó là nấu món vịt nấu chao. Bạn hãy bắc nồi lên bếp mở lửa vừa, cho vào nồi 3 muỗng canh dầu màu điều, đợi dầu nóng thì bạn cho phần hành tím, tỏi còn lại và sả vào, phi thơm lên.

Khi hành tím, tỏi đã thơm, bạn cho thịt vịt vào, xào khoảng 5 phút cho thịt vịt săn lại rồi bạn cho 330ml nước dừa tươi, 200ml nước lọc vào nấu sôi thêm 15 phút. Đun khoảng được 15 phút thì bạn cho thêm khoai môn vào, nấu thêm 5 phút nữa rồi nêm gia vị với 1 muỗng canh hạt nêm, 1/2 muỗng cà phê muối. Bạn cứ ninh như vậy cho đến khi thịt vịt mềm, khoai môn cũng mềm rồi nêm nếm gia vị cho vừa khẩu vị của gia đình.

Món này luôn luôn phải có nước chấm đi kèm. Chính vì vậy, bạn hãy lấy 50gr chao (khoảng 2 viên) và 4 muỗng canh nước của chao ra chén, dùng muỗng nghiền nhuyễn rồi thêm 1/2 muỗng cà phê ớt sa tế. Trộn thật đều các nguyên liệu trên tạo thành một hỗn hợp đồng nhất như vậy là đã hoàn thành nước chấm.

Món vịt nấu chao sau khi hoàn thành sẽ có màu sắc đẹp mắt, mùi thơm hấp dẫn. Lúc này, cả gia đình bạn hãy cùng nhau thưởng thức thôi. Khi ăn thì hãy cho bún ra chén, ăn tới đâu nhúng kèm rau muống, rau cải thìa tới đó, phần thịt vịt thơm, béo mềm, thấm đẫm gia vị vừa ăn, chấm kèm chén chao, chắc chắn sẽ khiến các thành viên trong gia đình nhớ mãi.

Thịt vịt chấm cùng chao thì rất ngon

Vịt nấu chao - Món ăn thơm ngon mang đậm hương vị miền Tây Nam Bộ

Tại sao lại là vịt nấu chao chứ không phải là cái khác. Bởi chao là nguyên liệu khá quen thuộc trong giới ẩm thực với hương vị thơm béo đặc trưng và chế biến được rất nhiều món ngon từ món kho, món lẩu cho đến món nướng. Hiện nay, chao được biết đến như một loại thực phẩm ăn kèm với các loại rau củ dành cho những người ăn chay. Nhưng vẫn được những người ăn mặn sử dụng thường xuyên bởi hương vị riêng biệt.

Chính hương vị riêng biệt này đã làm nên cái hấp dẫn cho món ăn mang đậm hương vị miền Tây Nam Bộ. Khi vịt và chao kết hợp sẽ mang lại hương vị vô cùng tuyệt vời. Chỉ cần cắn một miếng bạn sẽ ăn mãi mà khó thể dừng, bởi thịt vịt ngọt mềm, hòa chung vào đó là vị thơm nồng đặc trưng của chao khiến cho món ăn càng thêm phần hấp dẫn.

Vịt nấu chao là một món ngon khó cưỡng

Trong những ngày mưa đầu mùa mà được thưởng thức món vịt nấu chao nóng hổi, thơm phức bên cạnh bạn bè và gia đình thì còn gì tuyệt hơn. Mỗi miếng thịt vịt nấu chao sẽ để lại cho người thưởng thức những dư vị khó quên. Bạn sẽ yêu thêm mảnh đất miền Tây với những món ăn thuần Việt mang bản sắc rất riêng, đậm đà hương vị của quê hương.

Đặc biệt là khi đến với Sóc Trăng mà bạn chưa được nếm thử món vịt nấu chao thì thật là thiếu sót đấy. Vì đây là vùng đất rất nổi tiếng với món ăn này. Đến với Sóc Trăng vào những buổi chiều thoáng mát, bạn nhất định hãy thưởng thức món ăn này nhé. Món này được bán tại nhiều hàng quán bán vịt nấu chao trên đường Lê Duẩn và đường Vành Đai gần chùa Dơi Sóc Trăng.



