Không chỉ gắn liền với tuổi thơ của người dân Trung Quốc mà đối với những ai là fan cứng của những bộ phim kiếm hiệp thì những xiên hồ lô khổng lồ phủ đường nâu bóng chính là những ký ức vui vẻ quen thuộc. Cùng tìm hiểu kỹ hơn về cách làm kẹo hồ lô tại nhà ở bài viết dưới đây nhé.

Hơn thế nữa nó cũng có mặt ở nhiều nước để đáp ứng với thị hiếu của người tiêu dùng.

Kẹo hồ lô là một loại kẹo trái cây bên ngoài được phủ thêm một lớp đường và gắn trên một cây xiên dài khoảng 20cm. Đây là một món ăn có nguồn gốc từ Trung Quốc, cụ thể hơn là miền Bắc Trung Quốc. Vì sự hấp dẫn cũng như tính phổ biến của nó mà hiện nay nó có mặt ở hầu hết ở các thành phố của Trung Quốc như Thượng Hải, Thiên Tân…

Cách làm kẹo hồ lô tại nhà nhanh và đơn giản - Ảnh minh họa: Internet

Theo truyền thống của người Trung Quốc loại trái cây được dùng làm kẹo hồ lô là quả táo gai. Nhưng để tặng thêm tính đa dạng cho món ăn vặt hiện nay người làm kẹo cũng sử dụng các loại trái cây khác để thực khách không bị ngán. Đồng thời lớp vỏ bên ngoài cũng được thay thế bởi socola hay hạt mè rang để tăng khẩu vị của thực khách.

Hình ảnh của những xiên kẹo hồ lô gắn liền với tuổi thơ của người dân Trung Quốc. Từ những thời kỳ khó khăn với chiếc xe đạp cọc cạch và tiếng rao của người bán vang lên khắp các con ngõ đến tận bây giờ được bày trong các gian tiệm.

Cách làm kẹo hồ lô trái cây

Cách làm kẹo hồ lô mận

Nguyên liệu

Nguyên liệu đầu tiên chúng ta cần có là mận, tùy theo số lượng xiên mà bạn muốn làm mà quyết định số mận cần có nhé. Tối thiểu để có được một xiên hồ lô thì bạn cần có từ 4 đến 10 xiên nhé.

Mận làm kẹo hồ lô - Ảnh minh họa: Internet

Những nguyên liệu tiếp theo bạn cần chuẩn bị là 200 gram đường phèn, 200 ml nước lọc, lạc rang hoặc vừng rang thơm giã nhỏ.

Những dụng cụ cần chuẩn bị để làm kẹo hồ lô là xiên tre và nồi.

Cách làm

Bạn cần sơ chế mận bằng cách ngâm và rửa sạch nước muối. Sau đó để ráo nước.

Bước tiếp theo bạn cần dùng dao bỏ hạt của sam, có thể xoáy vào giữa lấy hoặc bổ đôi ra lấy luôn nhé. Sau đó bạn xỏ vào que xiên từng quả mận nhé.

Sau khi đã có được những que xiên mận thì bắt đầu đun sôi đường phèn với nước. Sau khi thấy bong bóng xuất hiện, nước cạn dần và đặc sánh lại như siro thì bạn nhúng xiên vào và dùng chổi phết đường lên.

Nhúng kẹo hồ lô - Ảnh minh họa: Internet

Ở bước cuối cùng này bạn rắc lên trên kẹo hồ lô một ít vừng hay lạc rang đã chuẩn bị từ trước. Việc cuối cùng bạn chỉ cần để nguội xiên và nó sẽ tạo thành một lớp vỏ cứng mỏng giòn bên ngoài.

Lưu ý trong khi làm kẹo hồ lô tại nhà, bạn cần để ý đến nhiệt độ, điều chỉnh được nhiệt độ sẽ làm vị cũng như màu của kẹo ngon hơn, đẹp mắt hơn. Nếu nhiệt độ thắng đường quá thấp thì đường sẽ bị dính, nếu quá cao thì đường sẽ khét và màu sẽ thành màu đen khó coi.

Cách làm kẹo hồ lô cam

Kẹo hồ lô hình quả cam rất độc đáo và thu hút được nhiều bạn nhỏ. Cách làm kẹo hồ lô cam như sau:

Bước 1: Bạn chuẩn bị quýt hoặc cam cở nhỏ. Sau đó, hãy rửa sạch, bóc bỏ vỏ và cùi bên ngoài, dùng đũa đâm qua đầu quả cam để cố định nó. Nếu quả cam quá nặng, các mẹ có thể tách múi.

Bước 2: Bạn cho 200g đường cát và 100ml nước vào nồi rồi thắng đường như cách làm hồ lô từ mận.

Bước 3: Bạn nhúng cam hoặc quýt vào đường để áo đường đều bên ngoài bề mặt quả. Sau đó, lấy hồ lô ra rồi để rao để lớp đường khô.

Kẹo hồ lô hình quả cam dễ thương. Nguồn ảnh: Internet

Cách làm kẹo hồ lô dâu tây

Bạn có thể tham khảo cách làm kẹo hồ lô dâu tây hay cách làm kẹo hồ lô nho tương tự như như cách làm kẹo hồ lô mận. Nguyên liệu duy nhất bạn cần thay đổi là dâu tây, nho hay các loại trái cây nhiều màu sắc khác như: hồng, chuối, dứa, kiwi…

Kẹo hồ lô trái cây - Ảnh minh họa: Internet

Nếu bạn không thích hoa quả tươi thì cũng có thể lựa chọn mứt, vị chua thanh thanh và nước ít của những loại mứt sẽ mang đến cho bạn những trải nghiệm khác biệt cho bạn đấy. Mứt đào, mứt dâu, mứt mơ...sẽ là những gợi ý hoàn hảo cho những cô nàng thích ăn chua.

Hồ lô dâu tây - Ảnh minh họa: Internet

Một biến thể khác của kẹo hồ lô là nhân đậu xanh nhồi vào ruột táo hay hồng để làm mới cho món ăn truyền thống.

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Câu chuyện về kẹo hồ lô

Cách đây hơn 800 năm, một vị phi tần của Tống Quang Tông (1147 - 1200) tại Trung Quốc mắc phải một căn bệnh nan y khó chữa. Mọi thái y trong cung đều không thể tìm ra phương thuốc chữa trị cho nàng khiến nhà vua rất phiền lòng.

Kẹo hồ lô - Ảnh minh họa: Internet

Khi mọi người đều bó tay thì trong dân gian xuất hiện một thầy thuốc, ông đến mang theo một phương thuốc kỳ lạ cho phi tần.

Phương thuốc kỳ diệu của thần y là những quả táo gai nhúng vào nước đường đun sôi với liều dùng là từ 5 đến 7 lần ăn trước bữa ăn. Chỉ với phương thuốc đơn giản như vậy nhưng sau 2 tuần nàng phi tần đã dần khỏi bệnh và sắc mặt cũng tốt hơn rất nhiều. Quần thần và nhà vua đều ngạc nhiên và vui vẻ với điều này. Từ đó thì kẹo hồ lô trở thành một món ăn vặt ngon miệng và tốt cho sức khỏe.

Cách làm kẹo hồ lô tại nhà rất đơn giản và cũng dễ dàng đúng không? Bạn hãy thử và cảm nhận vị ngọt ngào của kẹo hồ lô ngay để kéo về những ký ức tuổi thơ nhé.