Cách làm ếch chiên giòn thơm ngon, hấp dẫn

Vào bếp 29/03/2022 10:00

Hướng dẫn cách làm món ếch chiên giòn đơn giản không tưởng cho các chị em cùng tham khảo.

 

Thịt ếch không những là món ăn ngon mà còn chứa rất nhiều chất tốt cho sức khỏe. Vậy thì còn chần chờ chi nữa hãy cùng nhau tìm hiểu những món ăn vừa dễ làm, ăn ngon cho cả nhà cùng thưởng thức nhé! Không cần cầu kì chẳng đâu xa lạ ếch chiên giòn là là một món ăn vừa thay đổi khẩu vị vừa tiết kiệm được thời gian các bạn hãy cùng tham khảo nhé.

Những giá trị dinh dưỡng mà thịt ếch mang lại

Trước khi ăn một mua một món hàng bạn cũng phải xem xét kỹ lưỡng thì đối với món ăn cũng vậy bạn cũng phải tìm hiểu nó vậy thì đây là những lí do bạn nên ăn thịt ếch:

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Những giá trị dinh dưỡng mà thịt ếch mang lại

  • Thanh nhiệt cơ thể, giảm bớt phản ứng sưng độc do nhiệt tụ lại bằng các bài thuốc đắp.
  • Bồi dưỡng cơ thể cho các mẹ sau khi sinh để mau chóng lấy lại sức
  • Tình trạng mồ hôi trộm ra ở trẻ nhỏ, ho, biếng ăn thì ếch là một lựa chọn hoàn hảo.
  • Giàu protein là nguồn dưỡng chất rất tốt cho sự phát triển khoẻ mạnh của cơ bắp, làm tái tạo những tế bào cũ, bị hỏng và thúc đẩy quá trình hình thành tế bào mới, giúp cho người mắc bệnh tiểu đường phục hồi vết thương nhanh chóng (vì những người này nếu bị thương sẽ rất lâu lành)
  • Ngừa thiếu máu:  không chỉ giàu protein mà ở phần chân ếch còn chứa nhiều chất sắt, có khả năng ngăn ngừa được tình trạng thiếu máu, điều hoà lượng máu một cách ổn định.
  • Chất sắt và kali có nhiều trong thịt ếch có tác dụng tốt đối với hệ tim mạch, thúc đẩy tim làm việc hiệu quả hơn và giảm nguy cơ xảy ra những bệnh về tim mạch, nhất là đau tim, đột quỵ đe dọa rất lớn đối với sức khỏe.
  • Ngăn ngừa ung thư: có 2 loại protein đặc biệt  khả năng ức chế được sự phát triển của các mạch máu trên tế bào ung thư và đồng thời giúp tiêu diệt khối u ung thư, giúp hỗ trợ tốt trong việc đối phó lại bệnh ung thư, đem lại tín hiệu tích cực  trong việc phòng ngừa và điều trị bệnh.
  • Tăng cường nhận thức: Ở phần thịt đùi ếch có chứa axit béo omega 3 rất tốt cho bộ não, cải thiện trí nhớ, tăng cường sức khỏe, thúc đẩy nhận thức, do đó giảm thiểu được nguy cơ mắc bệnh bệnh Alzheimer ở người lớn tuổi.
  • Ổn định huyết áp:Nhờ có natri mà giúp duy trì lượng chất lỏng trong cơ thể, tăng cường sự co cơ và giữ cho huyết áp luôn ở mức ổn định.
  • Có đặc tính kháng sinh: Không chỉ thịt ếch mà những chất bám trên da ếch có khả năng làm ức chế sự sản sinh và phát triển của vi khuẩn, giúp cơ thể ngăn ngừa sự tấn công của những loại vi trùng dẫn đến bệnh.

Những lưu ý khi sử dụng thịt ếch

Mặc dù thịt ếch đem lại giá trị dinh dưỡng cao, nhưng song bên cạnh đó các bạn cũng cần trang bị bên mình một số điều lưu ý khi sử dụng .

Vì ếch sống ở điều kiện tự nhiên, trong môi trường đồng ruộng nên tỷ lệ trong ếch có lẫn cả ấu trùng sán khá cao. Bởi vì ấu trùng có màu trắng, thường nằm lẫn vào thịt nên nếu không chú ý kỹ rất khó phát hiện ra.

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Thịt ếch

Phải đảm bảo là trong quá trình nấu thịt phải thật chín nếu không sẽ tạo điều kiện cho những loại ấu trùng đi vào cơ thể, di chuyển đến các bộ phận và bắt đầu phát triển gây ra những bệnh lý vô cùng nguy hiểm.

Đối với ếch mua về, cần làm sạch phần ruột, nên tách bỏ những đường gân chỉ trên đùi ếch để hạn chế những ấu trùng giun sán ký sinh.

Không nên lạm dụng quá nhiều trong nhiều bữa ăn liên tục có như vậy mới giúp cho cơ thể hấp thụ được một cách tối ưu nhất.

Tránh cho trẻ dưới 1 tuổi ăn, vì còn quá nhỏ sức đề kháng còn yếu.

Đối với những người đang bị cảm sốt không nên ăn vì thịt ếch có tính hàn.

Nguyên liệu cần chuẩn bị

  • Ếch 0.5kg
  • Bột chiên giòn ½ bát cơm
  • Bột năng: 1 thìa muỗng ăn
  • Gia vị: hạt nêm, Dầu ăn. hạt tiêu
  • Rượu trắng
  •  1 củ gừng vừa
  • Các loại rau ăn kèm như: lá lốt, xà lách,..

Cách làm món ếch chiên giòn

Bước 1: Sơ chế nguyên liệu

Ếch khi mua về bạn rửa sạch với muối và giấm hoặc dùng hỗn hợp gừng (gừng tươi ngâm đập dập) + rượu để khử đi mùi tanh. Sau đó rửa lại nước sạch cho vào rổ để ráo.

Cắt mình ếch ra làm đôi, để thật sự mùi tanh cũng như diệt khuẩn sạch sẽ thì bạn có thể trụng qua 1 lượt nước sôi trong nồi nước có thả bột nghệ và rượu gừng (điều này giúp cho thịt sẽ săn chắc và hoàn toàn loại bỏ chất dơ)

Bước 2: Ướp thịt ếch với gia vị

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Ướp gia vị với thịt ếch

Cho ếch vào một tô (hoặc thao nhỏ), ướp ếch với 1 thìa ăn hạt nêm, 2 thìa cà phê hạt tiêu trộn thật đều cho thịt ngấm khoảng 5 phút sau đó để ngâm thêm 15 phút. Nhớ là trước khi phủ bạn nên chắc hết phần nước còn đọng lại khi nãy.

Cho bột năng với bột chiên giòn vào trộn 2 cái với nhau theo tỉ lệ nêu trên.

Bước 3: Ướp thịt ếch với hỗn hợp bột

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Tẩm ếch vào hỗn hợp bột

Sau 20 phút ướp, bạn tiếp tục phủ hỗn hợp bột chiên giòn và bột năng vừa trộn lên bề mặt ếch, sau đó xóc cho đều tay. Bạn có thể dùng bao tay hoặc bỏ vào tô có nắp như vậy bột sẽ phủ lên hết được tất cả các bề mặt.

Vẫn để thịt ếch ngấm trong ít nhất 5 phút rồi mới mang đi chiên.

Bước 4: Chiên ếch

Cách làm ếch chiên giòn thơm ngon, hấp dẫn - Ảnh 5

Chiên ngập dầu ếch

Đun nóng 1 lượng lớn dầu ăn trong một chiếc chảo sâu lòng, lưu ý để làm thịt ếch chiên giòn rụm thì cần phải chiên ngập dầu.

Khi thấy dầu sôi lăn tăn dưới đáy chảo thì lần lượt thả từng miếng ếch vào chiên. Quá trình chiên nên lật để được chín đều các mặt bạn nhớ là để lửa vừa thôi nha.

Chiên đến khi thấy ếch vàng ruộm thì vớt ra, để trên giấy thấm dầu.

Bước 4: Thành phẩm

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Ếch chiên giòn thành phẩm

Tiếp đó là xếp ra đĩa, bất cứ món ăn nào cũng ăn khi nóng đều sẽ ngon hơn và ếch chiên giòn cũng không ngoại lệ. Bạn có thể  chấm với tương cà hoặc tương ớt hay xí muội là hết sẩy.

Món ếch chiên giòn khi ăn những ngày đông là một phương án tuyệt vời dành cho các bà nội trợ. Còn gì hơn khi ngồi giữa trời se se lạnh gia đình cùng ngồi với nhau ăn một bữa cơm có món giòn giòn cay cay đậm đà kèm theo đó là những loại rau như lá lốt, xà lách,... 

Lời kết

Như vậy là ta đã làm xong món ếch chiên giòn chỉ trong 1 thời gian ngắn rồi vừa giúp các mẹ tiết kiệm được thời gian mà còn phong phú thêm thực đơn hằng ngày nữa. Chúc các bạn thành công với món ăn vừa ngon vừa giàu chất dinh dưỡng này nhé!

 

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