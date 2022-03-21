6 cách làm bánh mì áp chảo thơm nức mũi khiến cả nhà thích mê

Không chỉ thơm ngon nức mũi bởi hương vị mà bánh mì áp chảo còn có cách trình bày vô cùng đẹp mắt. Cách làm bánh mì chảo cũng khá đơn giản, chỉ cần vài bước làm cơ bản là đã có ngay món ngon thơm nức mũi như ngoài hàng. Bên dưới là 6 công thức làm bánh mì áp chảo đã được chúng tôi tổng hợp và biên soạn.

Sau 30 phút, các bạn lấy thịt ra, rồi cho vào nồi chiên không dầu nướng với nhiệt độ 160-180 độ C trong vòng 10 phút.

Thịt heo mang đi rửa sạch, thái thành từng miếng có độ dày vừa phải. Tiến hành ướp thịt với 3 muỗng canh gia vị sốt xá xíu. Sau đó, cho vào ngăn mát tủ lạnh bảo quản trong vòng 30 phút để thịt thấm đều gia vị.

Qua 10 phút thì các bạn lật mặt thịt và tiếp tục nướng thêm khoảng 20 phút với nhiệt độ 120 độ C. Sau khi thịt nướng chín, các bạn cắt thịt thành các miếng nhỏ vừa ăn.

Bước 2: Làm phần sốt cà chua

Cà chua sau khi rửa sạch, để lột vỏ dễ hơn thì các bạn khía cà chua thành chữ thập rồi cho nồi nước sôi chần sơ và lột sạch vỏ. Tỏi và hành tím lột vỏ rồi dùng dao băm nhuyễn.

Bánh mì chảo thập cẩm

Bắc chảo lên bếp rồi đun sôi với 2 muỗng canh dầu ăn và phi thơm 2 củ hành tím, 2 củ tỏi băm nhỏ.

Tiếp theo, các bạn cho cà chua vào và sử dụng nĩa dằm thật nhuyễn cà chua (hoặc bạn có thể sử dụng máy xay cầm tay xay nhuyễn cà chua trước khi cho vào chảo để tiết kiệm thời gian hơn).

Kế đến, bạn tiến hành nêm vào sốt cà chua gia vị gồm: 2 muỗng cafe hạt nêm, 1 muỗng cafe đường và ½ muỗng cafe tiêu rồi đảo đều, tắt bếp.

Bước 3: Làm bánh mì chảo

Sử dụng dao rạch nhẹ trên thân của cây xúc xích để tạo các khía nhỏ. Bạn cho 2 muỗng canh dầu ăn vào chảo, tiến hành chiên sơ 2 cây xúc xích trong vòng 3 - 5 phút để xúc xích săn lại.

Xúc xích chín thì các bạn gắp ra, rồi tiếp tục cho ½ củ hành tây đã được cắt thành sợi vào chảo đảo sơ trong vòng 30 giây.

Tiếp theo, các bạn để hành tây qua 1 góc của chảo. Sau đó, cho vào 100gr ngô ngọt, một ít thịt xá xíu đã được chế biến, 100gr phô mai, 100gr giá đỗ, 2 cây xúc xích và đập 1 quả trứng vào.

Cuối cùng, bạn rưới phần sốt cà chua lên trên, đậy nắp lại và nấu với nhỏ lửa trong vòng 5 phút là hoàn thành.

Bước 4: Thành phẩm

Món bánh mì chảo thập cẩm sau khi hoàn thành có mùi vị thơm ngon, hấp dẫn với màu sắc bắt mắt. Tuỳ thuộc vào sở thích của mình bạn có thể điều chỉnh lại các gia vị cũng như thời gian nấu nhé.

Rắc thêm 1 ít rau mùi lên trên món ăn và thưởng thức nó cùng tương ớt, tương cà cùng bánh mì nóng giòn thì đảm bảo bạn sẽ mê tít món ăn sáng bánh mì chảo thập cẩm này cho xem!

Bánh mì áp chảo sườn kho

Nguyên liệu làm Bánh mì chảo sườn kho

Bánh mì: 2 cái

Sườn heo: 500 gr

Trứng gà: 3 quả

Nước dừa: 200ml

Hành tím băm: 2 muỗng canh

Tỏi băm: 2 muỗng canh

Hành lá: 1 nhánh

Rau thơm: 1 ít (ngò gai/ rau quế)

Nước mắm: 3 muỗng cà phê

Dầu hào: 3 muỗng canh

Dầu ăn: 1 muỗng canh

Gia vị thông dụng 1 ít (đường/ muối/ hạt nêm/ tiêu)

Cách chọn mua sườn heo tươi ngon

Sườn non tươi là sườn có màu hồng nhạt, ấn vào sẽ thấy có độ đàn hồi, không có mùi ôi thiu.

Nên chọn mua sườn có xương nhỏ và dẹt. Loại sườn này thường sẽ có thịt nhiều, xương ít hơn so với sườn to, tròn.

Đối với món này, các bạn nên chọn mua sườn có nạc và mỡ để khi ăn sẽ có độ mềm, thơm và béo hơn.

Không nên chọn sườn có mùi hôi, thịt có màu tái xanh, bị chảy nhớt và không có độ đàn hồi khi dùng tay ấn vào.

Bánh mì chảo sườn kho

Cách chế biến Bánh mì chảo sườn kho

Bước 1: Sơ chế sườn non

Sườn heo mang đi rửa sạch cùng với muối bằng cách chà xát muối trực tiếp sườn và xoa đều trong vòng 5 phút để làm sạch và khử mùi. Sau đó, bạn mang đi rửa sạch lại với nước và để ráo.

Bước 2: Ướp sườn

Bạn cho sườn vào tô và tiến hành ướp với gia vị: 2 muỗng canh hành tím băm, 2 muỗng canh tỏi băm, 2 muỗng cafe đường, 1 muỗng cafe hạt nêm, 1 muỗng cafe tiêu, 2 muỗng cafe nước mắm, 2 muỗng canh dầu hào rồi trộn đều và ướp trong vòng 30 phút.

Bước 3: Kho sườn

Bạn làm nóng chảo và cho vào chảo 1 muỗng canh dầu ăn. Tiếp đó, bạn cho vào chảo 2 muỗng cà phê đường, nấu đến khi đường chuyển sang màu nâu cánh gián thì cho sườn đã ướp vào chảo, đảo đều trong khoảng 4 - 5 phút cho sườn săn lại.

Bạn tiếp tục cho vào chảo 200ml nước dừa tươi. Cho tiếp vào chảo 1 muỗng cafe nước mắm, 1 muỗng canh dầu hào kho với lửa nhỏ khoảng 45 phút là được.

Bước 4: Hoàn thành món ăn

Bạn cho vào chảo 1 muỗng canh dầu ăn và 3 quả trứng gà để làm ốp la. Đợi đến khi trứng chín thì bạn cho 1 ít sườn heo kho vào một ít rau thơm vào (rau quế, hành lá, ngò gai) cắt nhỏ vào.

Bước 5: Thành phẩm

Cho bánh mì áp chảo ra bàn và thưởng thức ngay thôi nào. Sườn mềm ngọt ngon, trứng béo ngậy ăn kèm bánh mì, đây mà món ăn sáng cực kỳ ngon và đầy dinh dưỡng nhé!

Công thức làm bánh mì áp chảo bò bít tết thơm ngon cho bữa sáng

Chuẩn bị nguyên liệu

Xúc xích hun khói: 1 cây

Thịt bò: 1 lát dày 3 mm

Trứng gà: 1 quả

Bánh mì: 1 ổ

Cà chua: 2 quả

Dưa leo, hành khô, tỏi khô

Rau mùi, ớt tươi, tương ớt

Gia vị: Mắm, muối, bột ngọt…

Cách làm bánh mì chảo bò bít tết dinh dưỡng cho bữa sáng

Bước 1: Xúc xích rửa sạch, dùng dao khứa nhẹ theo chiều dọc để tạo thành những đường chéo. Bạn lưu ý nên khứa vừa đủ để tạo hình dáng đẹp sau khi nấu.

Bước 2: Chuẩn bị một cái chảo nóng, cho dầu ăn vào ướt mặt chảo. Đợi đến khi dầu nóng thì bạn cho xúc xích vào chiên. Dùng đũa trở đều để trứng chín đều và màu sắc đẹp mắt.

Công thức làm bánh mì áp chảo bò bít tết thơm ngon cho bữa sáng

Bước 3: Sau khi xúc xích chín, các bạn vớt ra để ráo dầu. Dùng ngay chiếc chảo đó ốp la trứng. Lưu ý nên điều chỉnh lửa nhỏ lại để trứng không bị cháy bạn nhé.

Nếu thích ăn trứng lòng đào thì khi trứng vừa chín tới và lòng đỏ còn lỏng thì các bạn tắt bếp, rắc thêm một chút tiêu và muối để gia tăng hương vị cho món ăn.

Bước 4: Thịt bò sau khi mua về rửa sạch, sử dụng chày dần trên thớt nhiều lần để thịt bò được mềm.

Ướp đều hai mặt thịt với một chút tiêu, muối, bột ngọt để thịt thấm gia vị. Cùng với chiếc chảo chiên trứng, các bạn cho thịt bò vào áp chảo cả 2 mặt.

Lưu ý, các bạn nên lật mặt thịt bò thường xuyên để giúp cho món bò bít tết không bị cháy, mất đị độ ngọt và trở nên dai vì áp chảo lâu.

Sau đó cho trứng, xúc xích vào chảo để hâm nóng lại thức ăn.

Công thức làm bánh mì áp chảo cá hộp lạ miệng

Nếu các bạn muốn biến tấu để có món bánh mì áp chảo lạ miệng hơn thì hãy thử ngay cách làm bên dưới nhé. Bánh mì chảo cá hộp có nguyên liệu dễ tìm, thực hiện nhanh chóng mà còn rất được lòng mọi người.

Chuẩn bị nguyên liệu

Cá hộp: 1 hộp

Phô mai: 1 miếng

Trứng gà: 1 quả

Bánh mì: 1 ổ

Dưa leo, cà chua

Gia vị đầy đủ

Cách làm bánh mì áp chảo cá hộp

Bước 1: Cà chua mang đi rửa sạch, thái thành lát mỏng. Đun chảo cùng với dầu ăn, khi dầu nóng lên thì bạn cho cà chua vào xào cùng với ¼ chén nước

Sau đó, bạn đun đến khi thấy cà chua mềm hẳn tạo thành một lớp sốt đậm vị là được. Sau đó, các bạn cho cá hộp vào chảo, khi thấy phần cá hộp nóng lên thì tắt bếp.

Bước 2: Bạn chuẩn bị một cái chảo khác, cho một chút dầu ăn vào và đợi dầu nóng. Tiếp theo, bạn tiến hành đập dập 1 quả trứng gà vào chảo chiên ốp la.

Công thức làm bánh mì áp chảo cá hộp lạ miệng

Khi thấy trứng vừa chín tới thì các bạn cho phần nước sốt cà chua và cá hộp vào chảo.

Bước 3: Cuối cùng, bạn cho miếng phô mai vào chảo trứng. Bật lửa và đun nhẹ trong vòng 1 phút rồi tắt bếp, cho một ít tiêu vào tạo mùi.

Cho thêm một vài miếng cà chua, dưa leo lên bề mặt chảo, ăn cùng với bánh mì nóng giòn thì còn gì bằng.

Cách làm bánh mì áp chảo xíu mại hấp dẫn

Mỗi buổi sáng cuối tuần hoặc những ngày rả

Cách làm bánh mì áp chảo xíu mại hấp dẫn

Rảnh rỗi thì món mì chảo xíu mại sẽ là lựa chọn tuyệt vời cho bữa sáng.

Chuẩn bị nguyên liệu

Trứng gà: 1 quả

Xúc xích: 1 cây

Thịt nạc xay: 200 gram

Cà chua: 2 quả

½ củ đậu, 1 củ hành tây, hành lá

Bột năng

Tỏi, tiêu, muối, gia vị…

Bánh mì: 2 ổ

Cách làm bánh mì chảo xíu mại

Bước 1: Củ đậu gọt sạch vỏ, bào thành sợi mỏng. Sau đó, bạn cho toàn bộ chần sơ qua trong nước sôi, vớt ra để ráo nước.

Hành tây thái thành hạt lựu, tỏi băm nhuyễn rồi trộn chung với thịt xay cùng với gia vị gồm: tiêu, muối, củ đậu, bột năng.

Bước 2: Nặn thịt thành từng viên nhỏ. Đun sôi nước rồi cho toàn bộ thịt viên vào nồi để hấp chín.

Bước 3: Cho vào chảo ½ củ hành tây cùng với cà chua thái nhỏ rồi xào cho mềm. Khi thịt chín thì các bạn cho toàn bộ vào rim chung cùng với nước sốt cà chua.

Bạn hoà một ít bột năng cùng với nước cho vào chảo khuấy đều để tạo thành hỗn hợp đặc sánh. Nêm nếm lại gia vị vừa ăn, phần nước các bạn nên làm nhiều hơn một chút để chấm với bánh mì.

Tương tự với công thức đầu tiên, các bạn chiên xúc xích và trứng ốp la để ăn kèm. Khi trứng chín hồng đào, bạn cho xúc xích, xíu mại và nước sốt vào chảo. Cuối cùng, rắc thêm hành lá, tiêu và thưởng thức khi còn nóng.

Cách làm bánh mì chảo thịt bò

Để làm một phần ăn sáng bánh mì chảo thịt bò dành cho 2 người ăn, bạn cần chuẩn bị đầy đủ các nguyên liệu theo công thức như sau:

Nguyên liệu

Xúc xúc hun khói: 1 cái.

Thịt bò: 1 lát to dày khoảng 3mm

Trứng gà: 1 quả.

Dưa chuột: 1/2 quả.

Cà chua: 2 quả.

Bánh mì: 2 ổ

Hành khô, tỏi khô

Rau mùi, ớt tươi: Tất cả 20g

Gia vị đầy đủ: Nước mắm, hạt nêm, đường

Cách chế biến

Bước 1: Sơ chế nguyên liệu làm bánh mì chảo thịt bò

Xúc xích sau khi mua về bạn lột sạch vỏ, sau đó rửa lại thật sạch lại với nước. Sử dụng dao cắt chéo thành từng lát mỏng vừa ăn, hoặc khứa nhẹ tay theo chiều dọc để tạo thành những đường chéo và giữ nguyên chiều dài cây xúc xích.

Thịt bò rửa sạch, dùng chày đập dập nhiều lần để thịt được mềm hơn. Tiếp đó, bạn ướp đều 2 mặt thịt với một chút tiêu, muối và bột ngọt để thấm gia vị.

Cà chua rửa sạch, gọt vỏ rồi cắt 1 trái thành những khoanh tròn với độ dày vừa phải để ăn sống. Trái còn lại, bạn cắt thành từng lát mỏng để làm nước sốt ăn kèm với thịt bò.

Dưa leo gọt bỏ vỏ, rửa sạch cùng với nước rồi thái thành lát vừa ăn.

Hành và tỏi khô lột sạch vỏ, rửa lại với nước rồi sạch rồi băm nhuyễn để phi thơm.

Rau mùi và ớt các bạn mang đi rửa sạch rồi thái nhỏ để rắc vào chảo thịt bò. Làm như vậy sẽ làm tăng thêm mùi vị của món ăn.

Cách làm bánh mì chảo thịt bò

Bước 2: Các bước làm bánh mì chảo thịt bò

Bắc chiếc chảo nhỏ lên bếp, bật lửa vừa và thêm vào chảo một ít dầu ăn. Khi dầu ăn nóng già thì các bạn cho xúc xích vào chiên. Nên chiên chín vàng đều cả hai mặt rồi vớt ra vào giấy thấm dầu cho ráo bớt.

Tiếp tục, đập dập một quả trứng gà vào chảo và chiên xúc xích ở trên để làm trứng gà ốp la.

Khi trứng bắt đầu hơi chín bạn cho thêm vào một ít hạt tiêu xay mịn và rắc thêm 1 tí muối để tăng hương vị.

Lưu ý cần điều chỉnh lửa nhỏ để trứng không bị cháy. Nếu thích ăn trứng lòng đào thì các bạn chỉ cần chiên chín tới là được. Còn với những em nhỏ thì các bạn nên để trứng chín hẳn rồi hãy vớt trứng gà ốp la ra ngoài.

Cùng chiếc chảo đấy, các bạn cho miếng thịt bò đã được ướp thấm gia vị vào rồi tiến hành áp chảo cả hai mặt.

Lưu ý: Bạn nên lật mặt miếng thịt bò thường xuyên tránh để bò bị cháy xạm, mất đi độ ngọt và trở nên dai vì áp chảo quá lâu.

Sau đó đặt trứng và xúc xích lại trong chảo để cho thức ăn được hâm nóng trở lại.

Ở một bên bếp khác, các bạn bắt một chảo chống dính lên bếp, bật lửa vừa rồi cho vào một chút dầu ăn vào và phi thơm tỏi khô.

Tiếp đó, bạn cho lần lượt cà chua thái mỏng, 1 muỗng canh nước rồi hầm đến khi cà chua mềm thì tiến hành nêm một chút gia vị cho vừa ăn.

Trút toàn bộ nước sốt cà chua vào chảo đựng thịt bò, trứng gà và xúc xích. Các bạn nên rưới từ từ lên mặt các nguyên liệu bạn nhé. Cuối cùng cho thêm một chút tiêu, ớt băm vào chảo cùng với rau mùi đã cắt để trang trí và tăng mùi thơm.

Trong thời gian đó, các bạn nướng vài cái bánh mì rồi cắt chéo bánh mì thành 3 đến 4 phần cho đẹp mắt để thưởng thức với chảo thịt bò, xúc xích và trứng ngay khi còn nóng. Trong khi ăn bạn vừa ăn kèm với cà chua và dưa leo đã cắt sẵn trước đó để tránh cảm thấy ngấy.

Bánh mì áp chảo là món ăn thơm ngon, độc đáo khi kết hợp nhiều nguyên liệu như trứng, xúc xích, thịt bò…và nước sốt sánh mịn. Cách làm bánh mì chảo ngay tại nhà vô cùng đơn giản nhưng vẫn đảm bảo vệ sinh thực phẩm, đúng không nào! Vào bếp thực hiện món ăn này để chiêu đãi cả nhà một bữa no nê nhé!