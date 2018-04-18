Cách làm bánh trôi bánh chay cho Tết Hàn thực, bạn đã biết chưa?

Vào bếp 18/04/2018 14:36

Ngày Tết Hàn thực (3.3 Âm lịch hàng năm) còn gọi là ngày tết bánh trôi, bánh chay. Trong ngày này, món bánh trôi - bánh chay được người Việt dùng để làm mâm cỗ cúng tổ tiên. Trong bài viết dưới đây, Phụ Nữ và Gia Đình xin hướng dẫn bạn cách làm bánh trôi, bánh chay kiểu truyền thống đơn giản và nhanh nhất. Cùng theo dõi nhé!

1. NGUYÊN LIỆU

Cách làm bánh trôi bánh chay cho Tết Hàn thực, bạn đã biết chưa? - Ảnh 1
Nguyên liệu làm bánh trôi, bánh chay -Ảnh: Internet
  • 500g Bột nếp làm bánh trôi
  • 100g Đậu xanh bỏ vỏ
  • 100g Dừa nạo
  •  1 ống Vani
  •  2 thìa canh Bột sắn dây
  •  150g Đường phèn - Đường trắng

2. CÁCH THỰC HIỆN

Cách làm bánh trôi bánh chay cho Tết Hàn thực, bạn đã biết chưa? - Ảnh 2

Món bánh trôi - bánh chay được người Việt dùng để làm mâm cỗ cúng tổ tiên trong

ngày Tết Hàn thực

-Ảnh: Internet

Bước 1: Trộn bột

Lây bột nếp đã được pha sẵn cho ra một chiếc bát to. Thêm nước nóng vào để trộn bột. Chờ trong khoảng 15-20 phút để bột dẻo, mịn, khi ấn không bị dính tay là được.

Bước 2: Làm nhân bánh

  • Vo sạch đậu xanh, cho vào nước ngâm ấm trong khoảng 1 tiếng cho nở. Tiếp theo, bạn cho đậu xanh vào nồi cơm điện nấu cho đậu chín. Lưu ý không nên đổ nhiều nước, chỉ cần đổ xâm xấp mặt nước là được.
  • Cho đậu xanh chín vào máy xay, xay nhuyễn. Sau đó, cho đậu xanh vào chảo chống dính đảo đều với đường. Khi đường và đậu nhuyễn vào nhau, bạn cho thêm dừa nạo cắt nhỏ vào, thêm chút vani. Trộn thật đều và tắt bếp.
  • Chờ cho hỗn hợp này nguội bớt, bạn vê thành từng viên tròn có kích thước nhỏ bằng ngón tay cái. Sau đó xếp vào đĩa để làm nhân bánh.
  • Cắt đường phên theo hình hạt lựu để làm nhân cho bánh trôi.

Bước 3: Nặn bánh

Sau khi các nguyên liệu đã chuẩn bị đầy đủ, chúng ta tiến hành nặn bánh.

Cách làm bánh trôi bánh chay cho Tết Hàn thực, bạn đã biết chưa? - Ảnh 3
Cho viên đậu xanh đặt giữa rồi nhẹ nhàng bao viên bột lại -Ảnh: Internet

Làm bánh trôi:

Vê bột thành những viên nhỏ rồi ấn dẹt ở giữa. Sau đó cho viên đường phên cắt hạt lựu vào. Nhẹ nhàng bao viên bột lại. Tiếp theo, bạn vê tròn cho kín viên bột.

Lưu ý: Không nên vê quá kỹ vì có thể khiến bánh bị vỡ khi đun.

Làm bánh chay:

Vê bột thành những viên tròn có kích thước to. Ấn dẹt viên bột, cho viên đậu xanh đặt ở giữa, đảm bảo sao cho miết bột phủ kín đậu xanh.

Dùng lòng bàn tay vê tròn viên bột. Lưu ý không nên vê quá kỹ vì sẽ khiến bánh dễ bị vỡ trong quá trình nấu bánh.

Cách làm bánh trôi bánh chay cho Tết Hàn thực, bạn đã biết chưa? - Ảnh 4
Nặn bánh để sẵn - Ảnh: Internet

 Bước 4: Nấu bánh

  • Đặt nồi nước lên bếp đun cho đến khi sôi. Cho bánh trôi đã được nặn sẵn vào luộc. Đun cho đến khi bánh nổi lên là chín.
  • Khi vớt bánh ra bạn nhớ thả ngay vào bát nước lạnh để bánh không bị dính vào nhau. Làm tương tự như vậy với bánh chay.
Cách làm bánh trôi bánh chay cho Tết Hàn thực, bạn đã biết chưa? - Ảnh 5
Khi vớt bánh ra nên thả ngay vào bát nước lạnh -Ảnh minh họa: Internet
  • Khi múc bánh trôi ra đĩa, bạn nhớ gạn hết nước đọng trên đĩa. Chấm thêm vừng rang lên trên mặt bánh trôi là hoàn thành.
  • Đối với bánh chay, để thêm thơm, ngậy bạn cho bánh vào bát, sau đó rưới  thêm nước sắn dây lên trên, thêm đậu xanh đã hấp chín, dừa nạo.
Cách làm bánh trôi bánh chay cho Tết Hàn thực, bạn đã biết chưa? - Ảnh 6
Món bánh trôi thơm, ngậy vừa đẹp vừa ngon rất hấp dẫn -Ảnh: Internet

Món bánh trôi bánh chay trên rất có vị ngọt thanh rất dễ thưởng thức. Cách làm bánh trôi bánh chay cho Tết Hàn thực khá đơn giản, dễ thực hiện. Bạn chỉ cần một chút tỉ mỉ là đã có được món bánh vừa đẹp vừa ngon. Hãy thử ngay từ hôm nay nhé!

Chúc các bạn thành công và ngon miệng!

 

 

Cách làm bánh trôi, bánh chay ngũ sắc vừa ngon lại đẹp mắt cho Tết Hàn thực thêm ý nghĩa

Cách làm bánh trôi, bánh chay ngũ sắc vừa ngon lại đẹp mắt cho Tết Hàn thực thêm ý nghĩa

Trên mâm cỗ cúng Tết Hàn thực có thêm bánh trôi, bánh chay ngũ sắc sẽ đẹp mắt và ý nghĩa hơn nhiều.

Xem thêm
Từ khóa:   bánh trôi bánh chay bánh trôi tết hàn thực

TIN MỚI NHẤT

Giá vàng hôm nay, ngày 14/10/2026: Thế giới lao dốc, SJC tuột mốc 140 triệu/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 14/10/2026: Thế giới lao dốc, SJC tuột mốc 140 triệu/lượng

Đời sống 40 phút trước
3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục sau ngày 14/10/2026

3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục sau ngày 14/10/2026

Tâm linh - Tử vi 46 phút trước
Sau ngày 15/10/2026, 3 con giáp “sa lưới” tiền vàng, tài khoản tăng phi mã, hưởng trọn phúc Thiên Đình, tình duyên phơi phới

Sau ngày 15/10/2026, 3 con giáp “sa lưới” tiền vàng, tài khoản tăng phi mã, hưởng trọn phúc Thiên Đình, tình duyên phơi phới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 16 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, Cát Tinh soi sáng rực rỡ, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, Cát Tinh soi sáng rực rỡ, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 46 phút trước
Mừng 3 con giáp 'TIỀN KHỦNG' rơi trúng đầu, nhà đầy hỷ sự, THÀNH QUẢ RỰC RỠ đang mong đợi trong 12 ngày tới

Mừng 3 con giáp 'TIỀN KHỦNG' rơi trúng đầu, nhà đầy hỷ sự, THÀNH QUẢ RỰC RỠ đang mong đợi trong 12 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 16 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 14/10/2026, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 14/10/2026, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 26 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 14/10/2026, 3 con giáp may mắn TÀI KHOẢN RỦNG RỈNH, sự nghiệp chuyển mình ĐỘT PHÁ, ngập trong biển tiền

Đúng 20h hôm nay, ngày 14/10/2026, 3 con giáp may mắn TÀI KHOẢN RỦNG RỈNH, sự nghiệp chuyển mình ĐỘT PHÁ, ngập trong biển tiền

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 16 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 14/10/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn bất ngờ

Đúng ngày mai, thứ Năm 14/10/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 31 phút trước
Dương Mịch bí mật gặp con gái, nói không với mọi hợp đồng quảng cáo có liên quan

Dương Mịch bí mật gặp con gái, nói không với mọi hợp đồng quảng cáo có liên quan

Sao quốc tế 3 giờ 46 phút trước
Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 1 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày