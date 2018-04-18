Cách làm bánh trôi bánh chay cho Tết Hàn thực, bạn đã biết chưa?

Món bánh trôi - bánh chay được người Việt dùng để làm mâm cỗ cúng tổ tiên trong

Lây bột nếp đã được pha sẵn cho ra một chiếc bát to. Thêm nước nóng vào để trộn bột. Chờ trong khoảng 15-20 phút để bột dẻo, mịn, khi ấn không bị dính tay là được.

Bước 2: Làm nhân bánh

Vo sạch đậu xanh, cho vào nước ngâm ấm trong khoảng 1 tiếng cho nở. Tiếp theo, bạn cho đậu xanh vào nồi cơm điện nấu cho đậu chín. Lưu ý không nên đổ nhiều nước, chỉ cần đổ xâm xấp mặt nước là được.

Cho đậu xanh chín vào máy xay, xay nhuyễn. Sau đó, cho đậu xanh vào chảo chống dính đảo đều với đường. Khi đường và đậu nhuyễn vào nhau, bạn cho thêm dừa nạo cắt nhỏ vào, thêm chút vani. Trộn thật đều và tắt bếp.

Chờ cho hỗn hợp này nguội bớt, bạn vê thành từng viên tròn có kích thước nhỏ bằng ngón tay cái. Sau đó xếp vào đĩa để làm nhân bánh.

Cắt đường phên theo hình hạt lựu để làm nhân cho bánh trôi.

Bước 3: Nặn bánh

Sau khi các nguyên liệu đã chuẩn bị đầy đủ, chúng ta tiến hành nặn bánh.

Cho viên đậu xanh đặt giữa rồi nhẹ nhàng bao viên bột lại -Ảnh: Internet

Làm bánh trôi:

Vê bột thành những viên nhỏ rồi ấn dẹt ở giữa. Sau đó cho viên đường phên cắt hạt lựu vào. Nhẹ nhàng bao viên bột lại. Tiếp theo, bạn vê tròn cho kín viên bột.

Lưu ý: Không nên vê quá kỹ vì có thể khiến bánh bị vỡ khi đun.

Làm bánh chay:

Vê bột thành những viên tròn có kích thước to. Ấn dẹt viên bột, cho viên đậu xanh đặt ở giữa, đảm bảo sao cho miết bột phủ kín đậu xanh.

Dùng lòng bàn tay vê tròn viên bột. Lưu ý không nên vê quá kỹ vì sẽ khiến bánh dễ bị vỡ trong quá trình nấu bánh.

Nặn bánh để sẵn - Ảnh: Internet

Bước 4: Nấu bánh

Đặt nồi nước lên bếp đun cho đến khi sôi. Cho bánh trôi đã được nặn sẵn vào luộc. Đun cho đến khi bánh nổi lên là chín.

Khi vớt bánh ra bạn nhớ thả ngay vào bát nước lạnh để bánh không bị dính vào nhau. Làm tương tự như vậy với bánh chay.

Khi vớt bánh ra nên thả ngay vào bát nước lạnh -Ảnh minh họa: Internet

Khi múc bánh trôi ra đĩa, bạn nhớ gạn hết nước đọng trên đĩa. Chấm thêm vừng rang lên trên mặt bánh trôi là hoàn thành.

Đối với bánh chay, để thêm thơm, ngậy bạn cho bánh vào bát, sau đó rưới thêm nước sắn dây lên trên, thêm đậu xanh đã hấp chín, dừa nạo.

Món bánh trôi thơm, ngậy vừa đẹp vừa ngon rất hấp dẫn -Ảnh: Internet

Món bánh trôi bánh chay trên rất có vị ngọt thanh rất dễ thưởng thức. Cách làm bánh trôi bánh chay cho Tết Hàn thực khá đơn giản, dễ thực hiện. Bạn chỉ cần một chút tỉ mỉ là đã có được món bánh vừa đẹp vừa ngon. Hãy thử ngay từ hôm nay nhé!

Chúc các bạn thành công và ngon miệng!