Cách làm bánh bao sữa mềm thơm, ngon ngọt tại nhà !!!

- Kế đó, bạn dùng tay để nhồi bột (vừa gom bột vừa ấn xuống) cho đến khi bột không còn dính vào thành tô nữa là được.

- Ở bước đầu tiên này, trước tiên bạn cho 220gr bột mì số 11, 30gr đường, 3gr men nở instant vào tô rồi dùng cây đánh trứng trộn đều bột lên. Tiếp đó bạn cho thêm 130ml sữa tươi không đường vào và trộn cho hỗn hợp thật đều.

- Cuối cùng, bạn dùng màng thực phẩm bọc lên, sau đó phủ thêm 1 chiếc khăn ẩm lên trên và để bột nghỉ trong khoảng 5 phút.

Bước 2 : Nhồi bột lần 2

Nhào cho đến khi bề mặt bột được láng mịn và không còn dính tay nữa!

- Sau khi bột đã được nghỉ 5 phút, bạn lấy bột ra và tiếp tục nhồi bột lần 2.

- Ở lần này bạn nhồi bột theo phương pháp : gấp bột lại, sau đó dùng lòng bàn tay ấn và miết bột ra xa. Cứ nhào như thế thêm khoảng 10 phút cho đến khi bề mặt bột được mịn và không còn dính tay nữa là đạt.

Bước 3 : Tạo hình

Cán bột mỏng đều và quét một lớp nước để khi cuốn bột không bị dính vào nhau!

- Ở công đoạn này, trước tiên bạn dùng cây cán bột để cán cho phần bột thật đều và mỏng ra (khoảng 0,3cm).

- Tiếp đó, bạn dùng chổi quét bánh để quét 1 lớp nước trên mặt bột, cách này sẽ giúp cho phần bột không bị dính vào nhau khi cuộn bột.

- Kế đó, bạn cuộn bột lại cho thật đều tay để các mép không bị chỗ dày, chỗ mỏng là được và miết thật chặt mép bột để khi hấp bánh thì phần bột không bị bung ra.

- Tiếp đó, bạn dùng dao cắt bột thành từng phần vuông vức bằng nhau.

Miết chặt mép bột và cắt bột thành từng khúc bằng nhau!

Bước 4 : Ủ bột lần 2 và hấp bánh

Bạn lưu ý không nên ủ bột quá thời gian nhé!

- Trước tiên, bạn cho từng phần bột bánh cắt khúc vào xửng hấp có lót sẵn giấy nến, nếu không có giấy nến thì bạn có thể dùng giấy thường, tiếp đó đậy nắp lại và ủ bột trong khoảng 45-60 phút. Bạn lưu ý không nên ủ bột quá lâu để tránh mặt bánh bị nhăn khi hấp nha.

- Sau khi ủ bột lần 2 xong, bạn cho xửng hấp lên nồi nước đã được đun sôi sẵn và hấp trong 10-15 phút.

- Cuối cùng, sau khi hấp xong, bạn nhớ để bánh trong nồi thêm 5 phút rồi mới lấy bánh ra thưởng thức nhé. Vậy là đã hoàn tất rồi !!!

Thành phẩm

Cận cảnh visual "ngon mắt" của Bánh bao sữa !

Bánh bao sữa không nhân với “visual” một màu trắng ú na ú nù, nhìn là thích mắt. Hương thơm lại thoang thoảng dịu nhẹ mùi sữa và bột bánh, cắn một miếng là cảm nhận được độ xốp mịn và ngọt dịu nhẹ của sữa. Ăn cùng sữa tươi hay chấm với sữa đặc thì đảm bảo ngon hết ý. Các chị em dùng món bánh bao sữa này để làm món khai vị cho bữa tiệc hay làm bữa ăn sáng đơn giản thì đều thơm ngon và khiến thực khách vừa ý hết nhé !!

Mẹo tìm mua nguyên liệu cho món Bánh bao sữa thơm ngon hết ý

Bột mì đa dụng là gì?

Bột mì đa dụng (all-purpose flour) là loại nguyên liệu thường được sử dụng để làm rất nhiều món bánh đa dạng và được làm từ 2 loại: hạt lúa mì mềm mùa đông và hạt lúa mì cứng mùa xuân, có hàm lượng protein dao động khoảng từ 10 - 12%.

Ngoài ra bột mì đa dụng còn có loại tẩy trắng và không tẩy trắng, nhưng thường bột đã tẩy trắng sẽ được dùng làm bánh mì, bánh ngọt.

Bạn có thể dễ dàng tìm mua bột mì đa dụng ở khắp các cửa hàng thực phẩm, siêu thị, tạp hoá, chợ, cửa hàng bán nguyên liệu làm bánh,...

Men nở instant là gì?

Men nở là một trong những nguyên liệu cần thiết giúp cho việc lên men của bột được nhanh hơn.

Men nở được chia ra làm 3 loại: men tươi, men khô, men instant. Trong đó, men khô và instant được sử dụng phổ biến hơn bởi độ tiện lợi và dễ bảo quản của nó.

Men instant có thể dùng để trộn thẳng trực tiếp vào bột, lượng men instant cần dùng cũng ít hơn men khô vì nó có khả năng tạo ra nhiều khí gas hơn men khô.

Trên đây là công thức siêu đơn giản cho món Bánh bao sữa vừa thơm ngon, bổ dưỡng lại còn tiện lợi ngay tại nhà. Hy vọng với bài chia sẻ này, các chị em sẽ có thêm một món bánh thơm ngon mới cho bữa sáng thêm “mới mẻ” và tràn đầy năng lượng nhé. Chúc các chị em trổ tài đại thành công nhé !!!