Các món ngon từ ốc vặn bạn không thể bỏ qua

Tuy nhiên, bạn không nên ăn ốc vặn quá nhiều. Các chuyên gia khuyên, bạn chỉ nên dùng ốc vặn trung bình 1-2 lần/tuần để đem lại hiệu quả cao. Đặc biệt, những người đang gặp vấn đề về tiêu hóa không nên dùng những món ăn từ ốc vặn. Và tuyệt đối không nên ăn ốc vặn khi chưa nấu chín vì rất dễ gây đau bụng.

Ốc vặn là loại thực phẩm được dùng chế biến thành rất nhiều món ăn ngon khác nhau chinh phục cả những thực khách khó tính. Đây cũng là nguyên liệu có chứa protein, vitamin E, sắt, magie, kali, photpho, đồng và Selen dồi dào. Vì vậy, sử dụng món ăn chế biến ốc vặn đem lại nhiều lợi ích sức khỏe khiến không ít người bất ngờ.

Dưới đây là cách nấu các món ngon từ ốc vặn mà bạn đừng nên bỏ qua nhé, bởi vì đây sẽ là “vũ khí bí mật” chiều chồng chiều con của riêng bạn.

Sơ chế ốc vặn là công đoạn phải làm cho dù bạn chế biến món ăn ngon từ ốc vặn nào đi chăng nữa. Có làm sạch ốc, lấy hết đi bùn đất, chất nhờn thì mới có thể ăn ngon miệng, món ăn mới đảm bảo được hương vị của mình.

Ốc vặn cần được làm sạch sẽ trước khi đưa vào chế biến - Ảnh minh họa: Internet

Hiện có 3 cách làm sạch ốc như sau:

Cách 1: Ngâm ốc trong nước vo gạo. Nước vo gạo sẽ giúp lấy đi bùn đất, làm sạch nhớt trong ốc.

Cách 2: Ngâm ốc với nước pha loãng bột ớt hoặc cắt nhỏ quả ớt ngâm cùng. Vị ớt cay sẽ làm ốc tự nhà nhớt cũng như bùn đất ra ngoài nhanh chóng.

Cách 3: Ngâm ốc cùng chậu nước có đặt sẵn một con dao. Đây là quan niệm dân gian, chúng cũng giúp loại bỏ nhớt và bùn đất ở ốc.

2.1. Ốc vặn xào măng

Nguyên liệu

1kg ốc vặn

400g măng chua

1 củ tỏi

½ củ gừng

2-3 trái ớt hiểm

1 bó rau mùi

Vài cọng hành lá

Gia vị: Rượu trắng, giấm, muối, nước mắm, dầu ăn, bột ngọt, bột nêm.

Thực hiện

Ốc vặn xào măng lạ miệng đưa cơm - Ảnh minh họa: Internet

Bước 1: Sơ chế ốc (theo 3 cách sơ chế trên)

Bước 2: Sơ chế măng

– Cho măng vào nồi, bắc lên bếp, luộc trong vòng 10-15 phút, vớt ra ngoài, xả lại với nước sạch.

– Cho măng vào ngâm trong âu nước lạnh để măng không bị thâm và giữ được độ giòn.

Bước 3: Sơ chế các nguyên liệu còn lại

– Nhặt bỏ gốc rễ, lá úa vàng của hành lá, rau mùi, rửa sạch, cắt nhuyễn.

– Bóc vỏ tỏi, đập dập, băm nhỏ. Cạo vỏ gừng, rửa sạch, băm nhỏ.

– Nhặt bỏ cuống ớt, rửa sạch, loại bỏ hạt rồi băm nhỏ.

Bước 4: Cách luộc ốc vặn ngon

– Cho ốc cho vào nồi cùng ½ bát nước, 1 muỗng cà phê muối, bắc lên bếp luộc chín.

– Vớt ốc ra ngoài, dùng tăm nhọn lấy phần thịt ốc ra cho vào bát, trộn cùng 1 ít rượu trắng, muối.

– Lọc phần nước luộc ốc để trong bát nhỏ.

Bước 5: Cách xào ốc vặn ngon

– Bắc chảo lên bếp, cho thêm 2 muỗng dầu ăn. Dầu nóng, bạn cho thêm ½ số tỏi, ớt băm nhỏ vào phi thơm.

– Cho măng vào đảo nhanh tay, nêm thêm ít gia vị để món ăn thêm đậm đà, trút ra đĩa.

– Bắc chảo lên lại bếp, thêm 1 muỗng dầu ăn, cho số tỏi, ớt còn lại vào phi thơm rồi cho ốc và nước luộc ốc vào xào cùng.

– Khi nước cạn bớt, bạn cho măng vào xào cùng, nêm nếm gia vị lại cho vừa ăn.

Bước 6: Trình bày

– Cho thêm hành lá, mùi tàu cắt nhỏ vào chảo, đảo đều.

Đây là một cách nấu khá phổ biến trong các món ngon từ ốc vặn, vừa đơn giản vừa đưa miệng.

2.2. Ốc vặn luộc

Nguyên liệu

2kg ốc vặn

10 lá chanh

5 cây sả

2 trái ớt

1 nhánh gừng

3 tép tỏi

Gia vị: Muối, sả băm, nước mắm, giấm, đường.

Thực hiện

Ốc luộc cùng nước mắm chấm thơm ngon - Ảnh minh họa: Internet

Bước 1: Sơ chế ốc

– Cho ốc vào âu nước vo gạo ngâm 1-2 tiếng để ốc nhả sạch bùn đất.

– Chà rửa ốc nhiều lần dưới vòi nước để làm sạch ốc.

Bước 2: Sơ chế các nguyên liệu còn lại

– Cạo vỏ nhánh gừng, rửa sạch, băm nhỏ.

– Rửa sạch lá chanh với nước muối pha loãng, cắt 2-3 lá thành sợi chỉ.

– Bóc vỏ sả, rửa sạch, đập dập, cắt khúc ngắn.

– Nhặt bỏ cuống, rửa sạch ớt, loại bỏ hạt, băm nhuyễn.

Bước 3: Luộc ốc

– Cho ốc vào nồi, thêm ít sả cắt khúc, lá chanh (còn nguyên lá) và 1 bát nước muối pha loãng, bắc lên bếp.

– Đậy kín vung, luộc ốc với lửa lớn. Khi nước sôi, mở nắp vung, đảo đều, để sôi thêm vài phút, tắt bếp.

Bước 4: Làm nước chấm

– Cho tỏi, ớt, sả, gừng, sả vào cối giã nhỏ.

– Cho 2 muỗng nước mắm, 3 muỗng nước lọc, 1 muỗng giấm, 2 muỗng đường cùng nguyên liệu vừa giã trên vào bát, khuấy đều.

– Cho thêm lá chanh cắt sợi chỉ vào cùng, khuấy đều.

Bước 5: Trình bày ốc vặn luộc

– Dùng tăm lấy phần thịt ốc, chấm cùng nước mắm vừa pha và thưởng thức.

2.3. Bún ốc vặn

Nguyên liệu

1kg ốc vặn

500g bún tươi

300ml bỗng rượu

4 trái cà chua

Vài cọng hành

1 củ hành tím

2-3 tép tỏi

Rau ăn kèm: Xà lách, rau mùi, tía tô.

Gia vị: Đường, dầu ăn, nước mắm, bột ngọt, hạt nêm, bột canh, mắm tôm.

Thực hiện

Không thể bỏ qua món bún ốc trứ danh đất Hà thành - Ảnh minh họa: Internet

Bước 1: Sơ chế ốc

– Rửa ốc nhiều lần với nước, cho vào ngâm trong âu nước có thêm vài lát ớt cắt mỏng.

– Ngâm khoảng 30 phút, trong thời gian ngâm nên thay nước 2-3 lần để ốc được sạch.

Bước 2: Luộc ốc

– Cho ốc vào trong nồi xâm xấp nước, thêm ít muối, bắc lên bếp luộc chín.

– Khi vảy ốc bung, tắt bếp, đổ ốc ra rổ để cho ráo nước.

– Lọc lấy phần nước luộc ốc để riêng trong bát.

– Đợi ốc nguội bớt, dùng tăm lấy phần thịt bên trong ra ngoài.

Bước 3: Sơ chế các nguyên liệu còn lại

– Rửa sạch cà chua với nước muối pha loãng, bổ múi cau.

– Nhặt sạch gốc rễ, lá úa vàng của các loại rau ăn kèm, rửa sạch với nước muối pha loãng, để trên rổ cho ráo nước.

– Bóc vỏ hành, tỏi, đập dập rồi băm nhỏ.

Bước 4: Nấu nước dùng

– Bắc nồi lên bếp, cho thêm 1 muỗng dầu ăn. Khi dầu nóng, bạn cho hành, tỏi vào phi thơm, cho thêm cà chua vào xào.

– Cho nước luộc ốc và khoảng 500ml nước lọc vào nồi, nêm thêm 1 muỗng nước mắm, 1 muỗng đường, 1 muỗng cà phê hạt nêm, 1 muỗng cà phê bột canh, 1 muỗng cà phê bột

ngọt.

– Tiếp tục đun, nước dùng sôi, bạn cho 30ml bỗng rượu vào cùng, nêm nếm lại cho vừa ăn.

Bước 5: Trình bày

– Chần bún với nước nóng, cho vào bát, thêm ốc vặn lên trên.

– Chan nước dùng nóng vào bát bún và thưởng thức cùng các loại rau ăn kèm đã chuẩn bị trước đó là đã hoàn thành cách làm bún ốc vặn nhanh chóng.

2.4. Ốc vặn xào sả ớt

Nhắc tới các món ngon từ ốc vặn thì không thể nào bỏ qua món ốc vặn xào sả ớt. Ốc hòa quyện mùi vị của sả, vị cay của ớt mới tuyệt vời làm sao.

Nguyên liệu

1kg ốc vặn

4 nhánh sả, 2 quả ớt

Gia vị: đường, muối, giấm, tỏi, tiêu xay, bột ngọt

Thực hiện

Ốc xào sả ớt vừa là món nhậu vừa có thể ăn với cơm - Ảnh minh họa: Internet

Bước 1: Sả bạn đem bỏ lớp vỏ cứng bên ngoài, rửa sạch rồi đập dập. Tỏi bóc vỏ, bỏ rễ và băm nhuyễn. Ớt rửa sạch, bỏ hạt và thái thật mỏng.

Bước 2: Sau đó, bắc chảo dầu lên bếp, khi chảo nóng, bạn cho sả, ớt vào và đảo đều tay.

Bước 3: Khi hỗn hợp ớt sả đã dậy mùi thơm, bạn cho tiếp ốc vào cùng với 3 thìa đường rồi tiến hành đảo thật nhanh tay cho đường tan hết và ốc ngấm đều các gia vị.

Bước 4: Khoảng 10 phút sau, ốc đã ngấm đều gia vị thì bạn tắt bếp, cho ốc ra đĩa và thưởng thức ngay khi ốc vẫn còn nóng.

2.5. Ốc vặn nấu chuối đậu

Một món ăn ngon từ ốc vặn cũng đã chinh phục được rất nhiều người đó chính là ốc xào đậu chuối xanh. Cách thức chế biến món ăn này khá đơn giản.

Nguyên liệu

1kg ốc vặn, 1kg chuối xanh, 200g mỡ lợn, 5-10 bìa đậu

50g lá tía tô, 8 trái ớt, 100g lạc rang sẵn

Gia vị: hành khô, tỏi, bột nghệ, dầu ăn, hạt nêm, bột ngọt, muối,…

Thực hiện

Ốc xào chuối đậu có thể ăn kèm với bún hoặc cơm - Ảnh minh họa: Internet

Bước 1: Tỏi bóc vỏ, xay nhuyễn. Ớt rửa sạch, 3 quả thái lát, 5 quả thái nhỏ. Chuối xanh lột vỏ, thái lát rồi ngâm cùng nước muối pha loãng. Lá tía tô rửa sạch, thái nhỏ.

Bước 2: Mỡ lợn thái khúc rồi bạn cho vào rán sạch mỡ để tạo nên phần tóp mỡ cho món ăn.

Ốc sau khi đã được sơ chế sạch bùn đất, nhớt thì bạn cho vào luộc. Sau đó, đổ ốc ra, lấy phần đầu ốc để chế biến món ăn.

Bước 3: Rán sơ qua đậu, không nên rán quá lửa.

Bước 4: Kế đến, bạn bắc chảo dầu lên bếp, khi dầu nóng, bạn cho hành, tỏi băm vào khuấy đều, tạo mùi thơm. Sau đó, cho tiếp phần thịt ốc vào và bạn cần đảo đều tay rồi chút ốc ra đĩa.

Bước 5: Tiếp theo, bạn lại phi hành, tỏi lên, cho chuối cùng các gia vị: ớt, muối, mắm, hạt nêm,… vào chảo đảo đều. Xong, bạn cho phần ốc vặn đã xào và đậu đã rán sơ vào cùng một chén nước. Đun ở chế độ lửa nhỏ để ốc, chuối và các gia vị thấm đều rồi tắt bếp.

Bước 6: Cuối cùng, bạn cho ốc xào chuối ra bát, dùng tóp mỡ, lá tía tô để trang trí và ăn kèm.

Với 5 công thức đơn giản trên, các món ngon từ ốc vặn sẽ không bao giờ làm khó bạn. Bạn đã có thể lên ngay thực đơn và vào bếp trổ tài chiêu đãi cả nhà. Cách thực hiện đơn giản, thành phẩm có hương vị thơm ngon, chắc chắn sẽ khiến người ăn mê mẩn đấy.