Sẽ rất khó khăn cho các bà mẹ lựa chọn thực đơn mỗi ngày cho bé sao cho vừa cung cấp đủ chất dinh dưỡng vừa làm cho bé thích thú với bữa ăn. Ngoài cơm, cháo thì phở gà sẽ là một món ăn có thể đáp ứng được các tiêu chí trên. Tuy nhiên, nấu phở thì dễ nhưng làm sao để hấp dẫn được bé lại là một câu hỏi khó, vì vậy hãy cùng tìm hiểu cách nấu phở gà tại nhà ngon cho bé ngay nhé!

Bạn muốn tự tay vào bếp chiêu đãi cả gia đình món phở nhưng lại sợ với tay nghề non yếu sẽ không ra được chuẩn vị như ngoài hàng quán? Bạn muốn chiêu đãi người thân vào dịp cuối tuần nhưng thiếu tự tin? Hiểu được nỗi băn khoăn đó của chị em nội trợ, Phụ Nữ Gia Đình sẽ giới thiệu đến chị em cách nấu phở gà đơn giản nhất bao gồm cả cách nấu thông thường và truyền thống Hà Nội, đảm bảo cả nhà sẽ không ngớt khen ngon.

- Thịt bò ngon: 150 gam

- Bánh phở 100g

- Mắm, muối, hạt nêm

- Hành lá, mùi tàu

Thực hiện:

- Mùi tàu và hành rửa sạch và thái nhỏ sau đó để ra đĩa để trang trí. Nếu bé không ăn được hành ngò thì bỏ qua bước này.

- Đùi gà rửa sạch, xát muối hoặc dấm để khử mùi. Nấu nước luộc gà để làm nước dùng.

- Đùi gà sau khi nấu chín, để nguội, xé nhỏ cho bé dễ ăn.

- Thịt bò băm nhuyễn, ướp với một ít nước mắm, nấu chín vớt ra.

- Nêm nếm gia vị nồi nước dùng vừa miệng bằng nước nắm và hạt nêm.

- Nấu nước sôi để chần bánh phở, sau đó cắt nhỏ cho vừa miệng bé.

- Xếp bánh phở ra tô, thịt gà, bò vào, chan nước dùng và rắc thêm hành ngò (nếu bé ăn được).

Lưu ý:

- Để tăng độ ngọt của nước dùng, thì có thể bỏ thêm cả xương heo vô cùng. Tuy nhiên nhớ là phải làm sạch và luộc sơ xương heo qua 1 nước rồi hãy bỏ vào để đảm bảo nước dùng trong và sạch.

- Cách nấu nước dùng ngon: để lửa liu riu khoảng 2-3 tiếng cho đến khi xuất hiện một lớp váng mỡ mỏng trên bề mặt nước thì cho nước mắm, muối, hạt nêm, bột ngọt sao cho vừa với khẩu vị bé. Sau đó để lửa liu riu vài phút trước khi tắt bếp.

Với lượng tinh bột, đạm, chất béo và chất xơ dồi dào, phở gà là món ăn lý tưởng cho bé với hương vị hấp dẫn, bánh phở mềm dễ trôi sẽ kích thích bé ăn ngon miệng hơn. Hãy thử thay đổi thực đơn cho bé ngay hôm nay các mẹ nhé!

2. Cách nấu phở gà cho người lớn

1. Công thức nấu phở thông dụng

Gia vị nấu phở gà

Nguyên liệu: (dành cho 4-5 người ăn)

- 1 con gà vừa (khoảng 1,5kg; tốt nhất nên chọn gà mái tơ sắp đẻ)

- Bánh phở (phở khô hoặc phở ướt)

- Một số rau để ăn kèm như: rau húng cay, ngò gai, rau ngổ, giá đỗ…

- Chanh tươi, ớt

- 2-3 củ hành tím khô

- 1 củ hành tây vừa, hành lá, rễ ngò

- Hoa hồi, hạt mùi, gừng, thảo quả, quế, tiêu đen (nếu bạn ăn được cay)

Thực hiện:

- Gừng thì đập dập, còn hành tây bổ miếng to. Nướng hành tây, hành tím, gừng rồi bóc vỏ rửa sạch.

- Làm sạch gà bằng muối và gừng để khử mùi hôi.

- Cho gà và nước, rễ ngò, hành và gừng đã nướng vào nồi cùng với một chút muối biển và cục đường phèn nhỏ.

- Đun sôi cho đến khi có bọt, hớt bọt và để nhỏ lửa khoảng 15 phút rồi tắt bếp. Vớt gà ra, sau đó dùng khăn đậy kín gà để nước ngấm vào bên trong, làm mềm và ngọt gà hơn. Bỏ khăn ra khi nước nguội hẳn.

- Đùi gà chặt miếng vừa ăn, phần ức có thể xé phay. Riêng xương gà có thể tiếp tục luộc cho ngọt nước với lửa liu riu khoảng 45 phút.

- Nấu nước dùng: rang chín hoa hồi, quế, thảo quả, tiêu đen. Cho hỗn hợp đã rang vào nồi nước dùng để lửa liu riu khoảng 20 phút. Nêm nếm gia vị vừa ăn, khi nước dùng đã được thì vớt tất cả gia vị làm thơm nước dùng ra ngoài, tiếp tục đun sôi nước với lửa nhỏ.

- Phở ướt chỉ cần trần qua nước sôi, phở khô bạn phải ngâm trong nước lanh cho đến khi sợi phở mềm hẳn, vớt ra để ráo nước và trần qua nước sôi trước khi ăn.

- Xếp phở vào tô, xếp thịt gà lên trên, cho giá, hành lá, rau thơm và chan nước dùng gà vào.

2. Công thức nấu phở gà truyền thống Hà Nội

Nguyên liệu:

- 1 con gà ta loại ngon đã được làm sạch, sơ chế kỹ lưỡng khử mùi, khử chất bẩn

- 1 củ gừng đã gọt vỏ

- 5 củ hành khô bóc vỏ

- 1 củ hành tây rửa sạch, bổ dọc ra thành 4 – 6 phần

- 3 thìa cà phê hạt mùi (hoặc lấy gốc rau mùi/ hoa hồi cho thơm nước dùng)

- Bánh phở tùy theo số lượng người ăn

- Ít hành lá, rau mùi, lá chanh đã rửa sạch, vớt ra rổ

- Ít lát chanh, ớt, tiêu bột (thay thế bằng tương ớt cũng được)

Thực hiện: (Cách nấu gà truyền thống quan trọng là khâu nấu nước dùng ngon và chuẩn vị)

- Chẻ phần trắng hành lá thành nhiều khúc nhỏ, xắt phần xanh ra. Rau mùi, 1 phần xắt nhỏ, 1 phần để giữ nguyên cây. Lá chanh xắt nhỏ hoặc để nguyên.

- Để nấu phở gà kiểu truyền thống ngon nhất nên chọn gà ta mái tơ khoảng 1,2 – 1,5 kg làm nguyên liệu. Nếu không có, bạn thay thế bằng phần đùi gà hoặc ức gà cũng giúp ngọt nước phở hơn. Cho gà vào nước lạnh cùng ít bột canh để thịt luộc săn chắc và ngọt nước hơn. Luộc chung với hoa hồi sẽ tăng vị ngon của nước.

- Khi nước luộc gà sôi, chỉnh lửa nhỏ, mở hé nắp để nước phở giữ được độ trong. Sự khác biệt để tạo ra nước dùng truyền thống Hà Nội ngon là khi luộc gà không để sấp nước, sôi đến sủi bọt. Luộc gà ngon da giòn vàng mềm sẽ ngon hơn khi ăn với phở.

- Gà chín vớt ra để ráo nước. Nước dùng tiếp tục để lửa liu riu.

- Nướng khô gừng, hành, không bỏ vỏ để dậy mùi thơm. Dùng chảo rang hạt mùi để có hương thơm dịu nhẹ. Sau đó, gói tất cả vào một mảnh vải sạch, thả từ từ vào nồi nước luộc gà, giữ sôi nhẹ.

- Thịt gà sau khi ráo nước thì lấy xé nhỏ vừa ăn, để riêng.

- Xương gà giữ lại, nhất là phần đầu, cổ để bỏ vào nước luộc gà ninh tiếp cho ngọt nước.

- Cho gia vị nấu phở gà nêm nếm tùy theo khẩu vị gia đình. Nhớ cho ít đường để nước phở ngon hơn.

- Bánh phở: chọn loại bánh phở không dai, không nát và mềm, chần qua nước sôi như bánh phở thông thường. Với cách nấu phở gà truyền thống thì dùng vá, sóc để trần bánh phở dễ hơn.

- Xếp bánh phở vào tô, xé thịt gà cho lên trên. Chan nước dùng vào, rắc thêm hành lá, rau mùi, lá chanh. Nêm thêm tương, ớt theo khẩu vị.

Ngoài ra, bạn có thể biến tấu với cách nấu phở gà truyền thống với bột nghệ cho lạ vị. Các bước nấu nước dùng cũng tương tự cách nấu phở Hà Nội. Bạn chỉ cần thoa nhẹ bột nghệ lên gà, hấp chín bằng nồi khoảng 20 phút. Bí quyết này sẽ giúp nước trong và thịt mềm.

Cách nấu phở gà ngon

Cách nấu phở gà tại nhà sẽ không trở nên khó khăn nữa khi vào bếp. Hi vọng với công thức trên, các chị em nội trợ sau khi nắm được cách nấu phở gà thật ngon sẽ tạo nên một bữa ăn cuối tuần ấm cúng, chuẩn vị cho cả gia đình. Nấu ăn là một nghệ thuật và người đầu bếp là một nghệ sĩ, nêm thêm chút gia vị tình yêu vào sẽ tạo ra một hương vị đậm đà mà chỉ người thân của bạn mới cảm nhận được món phở ấy ngon tới mức nào.