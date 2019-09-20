Cả nhà tấm tắc khen ngon với cách nấu gà kho sả ngon đúng điệu

Gà là món ăn dễ dàng chế biến và được ưa chuộng trong căn bếp Việt với nhiều biến tấu hấp dẫn, có thể kể đến gà chiên nước mắm, gà hấp muối sả, gà kho măng, gà nướng mật ong, gỏi gà lá chanh…và không thể thiếu món ăn quen thuộc trong bữa ăn là gà kho sả . Một vài bí kíp cho cách nấu gà kho sả ngon khó cưỡng sẽ được giới thiệu ngay hôm nay. Bạn có thể áp dụng trong bữa cơm chiều nay để chiêu đãi cả nhà nhé!

- Tỏi, ớt: mỗi thứ khoảng 30-50 gram

- Gia vị: dầu ăn, nước mắm, hạt tiêu, muối, chút hạt nêm

Lưu ý: bạn có thể chuẩn bị thêm chút bột nghệ để món ăn thêm phần hấp dẫn. Ngoài ra đối với thịt gà bạn nên chọn loại thịt gà ta, phần thịt đùi càng tốt để món thịt thêm săn chắc hơn.

Hướng dẫn thực hiện:

Thịt gà ướp trước 15 - 20 phút cho gia vị thấm đều trước khi chế biến

Sơ chế nguyên liệu

- Sả: bạn bỏ lớp vỏ ngoài, đem rửa sạch với nước, chia làm 2 phần bằng nhau. Sau đó lấy một phần băm nhỏ, còn lại thái khúc và đập dập. Để riêng 2 loại này ra 2 chiếc bát con.

- Nghệ tươi: gọt vỏ, rửa sạch với nước rồi thái chỉ, để riêng vào một bát nhỏ.

- Ớt: tách bỏ hạt rồi thái thành lát mỏng.

- Thịt gà sau khi mua về bạn đem thịt rửa sạch với nước hoặc nước muối pha loãng, sau đó để cho gà ráo nước rồi chặt thành những miếng nhỏ. Sau đó, ướp cùng với chút hạt nêm, muối, hạt tiêu, sả, ớt đã chuẩn bị sẵn. Bạn có thể ướp thịt gà trong khoảng 15-20 phút cho gà ngấm thật đều gia vị trước khi kho.

Lưu ý là khi rửa thịt bạn cũng có thể dùng muối hạt xát vào thịt để loại bỏ mùi hôi, tanh của thịt gà. Bạn nên chú ý không nên rửa gà quá lâu vì như vậy sẽ làm thịt mất chất dinh dưỡng vốn có.

Cách nấu

- Bước 1: cho chút dầu ăn vào chảo đun cho nóng già, sau đó thêm sả đã băm nhuyễn vào phi thơm. Khi sả đã vàng rồi bạn thêm tỏi băm, bột nghệ và thịt gà đã ướp vào xào cùng. Lưu ý là cần đảo đều tay để thịt được chín đều và ngấm gia vị.

- Bước 2: cho nửa bát con nước vào nồi, thêm phần sả cắt khúc vào và đậy nắp lại chờ nước sôi. Khi nồi nước sôi bạn hạ nhỏ lửa, dùng đũa đảo đều tới khi thịt gà chín mềm, nước cạn là có thể tắt bếp.

- Bước 3: cho tiêu, ớt thái lát và chút nghệ thái chỉ vào nồi đảo đều. Sau đó nêm nếm lại gia vị sao cho vừa ăn rồi trút gà ra đĩa.

Bước cuối cùng là trình bày ra đĩa và thưởng thức, cắn một miếng thịt gà kho sả nghệ mềm thơm, vàng óng cùng bát cơm nóng dẻo vào ngày mưa thì còn gì bằng!

Cách làm món gà kho sả ớt

Cách làm món gà kho sả ớt

Cách chế biến gà kho sả ớt bao gồm gà kho sả ớt miền Trung và miền Nam. Nếu đặt lên bàn cân thì khó để đánh giá món của miền nào ngon hơn vì mỗi vùng miền có một đặc trưng riêng khó có thể diễn tả thành lời. Tùy vào khẩu vị của người thưởng thức mà có mỗi cảm nhận khác nhau. Nhưng chắc là với những ai sành ăn và thích thử mùi vị đặc sắc của từng miền, muốn khám phá thế giới ẩm thực thì sẽ không ngần ngại học cách làm món gà kho sả ớt cả hai công thức.

Cách làm gà kho sả ớt miền Trung

Nguyên liệu:

- 500gr thịt gà đùi và cánh (nên chọn phần thịt có cả da)

- 3 nhánh sả

- 2 quả ớt sừng

- 2 quả ớt chỉ thiên

- Gừng, tỏi, hành tím

- 150ml nước cốt dừa tươi

- Ngò rí (rau mùi)

- Gia vị: nước mắm, đường, hạt nêm, bột canh, dầu ăn, hạt tiêu

Cách làm gà kho sả ớt miền Trung

Hướng dẫn thực hiện:

Sơ chế nguyên liệu

- Tỏi, hành tím, gừng tươi bóc vỏ sau đó băm nhuyễn.

- Ớt thái nhỏ. Sả cắt bỏ đầu, cắt khúc từ 3 – 5 cm sau đó đập dập rồi băm nhỏ và để riêng, chia thành hai phần bằng nhau.

- Thịt gà mua về khử mùi bằng cách xát chanh hoặc quất, rửa lại bằng nước sạch sau đó chặt khúc nhỏ vừa ăn rồi để ráo. Cách này giúp cho thịt gà của chúng ta có màu sắc đẹp và bắt mắt hơn khi nấu.

- Cho phần thịt gà đã chặt vào một bát to và ướp cùng 1 thìa tỏi băm, 1 thìa hành tím băm, ớt tươi băm nhuyễn. Tất cả trộn đều với thịt gà và để nghỉ từ 7 – 10 phút cho thịt mềm một chút sau đó mới cho tiếp các gia vị khác.

- Tiếp theo, cho 2 thìa canh đường, 2 thìa canh hạt nêm, 2 thìa canh nước mắm, 1 thìa bột canh vào phần gà vừa ướp, trộn đều bằng tay cho thịt gà quyện vào nhau. Sau đó bọc bát thịt gà bằng màng bọc nilon và để trong ngăn mát tủ lạnh từ 30 – 35 phút cho ngấm vị.

- Trong lúc ướp thịt gà, bạn cho phần nước cốt dừa đã chuẩn bị vào một bát to, thêm 1 – 2 thìa nước lọc vào, 1 thìa cà phê muối vào và khuấy đều.

Cách nấu

- Bắc nồi lên bếp, đun nóng dầu ăn rồi cho tỏi, hành, xả băm nhuyễn vào phi thơm vàng rồi từ từ cho phần gà đã ướp vào đảo đều, xào cho đến khi thịt gà săn lại, có mùi thơm, có thể nêm nếm lại cho tùy khẩu vị. Nên chú ý để lửa vừa phải để tránh làm thịt gà bị cháy.

- Khi thịt gà hơi cháy cạnh thì đổ nước cốt dừa vào, đậy nắp đun ở lửa nhỏ cho thịt gà chín mềm. Đun đến khi nước dừa sánh lại, ngả màu trong thì các bạn tắt bếp, cho thịt gà ra bát hoặc đĩa rồi đổ nước xốt lên trên, trang trí cùng chút ngò rí để tạo mùi thơm.

Khác với vị cách nấu gà kho sả ớt miền Nam, hương vị của miền Trung đậm vị cay nồng của ớt kết hợp cùng vị thơm của dừa kèm chút béo béo, dùng vào những ngày mưa phùn đảm bảo cả nhà ăn không ngừng đũa.

Cách làm gà kho sả ớt miền Nam

Cách nấu gà kho sả ớt miền Nam

Nguyên liệu:

- 500gr thịt gà đùi

- Sả, ớt hiểm

- Muối, đường, tiêu

- Dầu ăn, nước mắm

Hướng dẫn thực hiện:

Sơ chế nguyên liệu

- Hành tím và sả bóc vỏ, rửa sạch và để ráo.

- Ớt bỏ cuống, rửa sạch, băm nhỏ và để riêng.

- Đùi gà xát với muối để khử mùi, sau đó rửa kỹ lại với nước sạch, để ráo.

- Bạn chặt gà thành những miếng vừa ăn rồi, nếu chọn được gà ta thì tốt còn nếu chọn gà công nghiệp thì bạn nên chọn phần cánh hay đùi để lúc kho thịt gà không bị bở.

- Ướp thịt gà với hỗn hợp gia vị như sau: 1 muỗng hạt nêm, 1 muỗng cà phê muối, 1 muỗng đường, 1/3 muỗng tiêu xay, 1/2 muỗng nước mắm, 1 muỗng dầu ăn cùng tất cả hành tím, sả, ớt đã băm nhỏ. Trộn đều và để khoảng 15 - 20 phút cho thịt gà ngấm đều gia vị, tránh tình trạng mới ướp xong lại đi kho như vậy thịt gà sẽ không thấm.

Cách nấu

- Cho gà đã ướp vào nồi kho, nếu dùng nồi kho bằng sành hoặc sứ thì món ăn sẽ thêm ngon và đúng kiểu hơn.

- Bật bếp, chỉnh lửa nhỏ vừa và cho chảo chống dính lên bếp, chờ cho chảo nóng thì cho 2 muỗng đường vào, đảo đều tay cho đến khi đường tan ra và chuyển thành màu nâu.

- Tiếp theo cho thêm 1 chén nước nhỏ vào, khuấy đều tay và đun cho đến khi nước màu sánh và sệt lại thì bắc chảo xuống.

- Cuối cùng, cho nước màu vào nồi gà kho, trộn đều và cho lên bếp để đun sôi. Khi gà sôi dùng đũa đảo đều, chỉnh lửa nhỏ liu riu và mở nắp để đun cho đến khi thịt gà săn, chắc thịt, còn nước kho thì sệt và sánh lại là được. Cuối cùng, bạn nêm nếm lại cho vừa miệng là có thể tắt bếp. Như vậy là bạn đã hoàn thành một món chuẩn vị vùng miền theo hướng dẫn cách làm gà kho sả rồi đó!

Gà kho sả cay nồng ăn cùng cơm nóng ngày mưa ngon đúng điệu

Với cách nấu gà kho sả được truyền lại từ hai miền Nam và Trung sẽ mang lại cho bạn cùng gia đình một bữa ăn thật ấm cúng, đậm đà hương vị vùng miền và chúc bạn thành công với món ăn vừa lạ vừa quen này.