Bỏ túi ngay cách làm giò lụa ngon bằng khuôn inox cực hay trong bài

Nếu các chị em cảm thấy việc gói khuôn giò bằng tay thật khó khăn thì đừng bỏ qua cách làm giò lụa ngon bằng khuôn inox trong bài nhé, giúp công việc làm giò lụa tại nhà đơn giản hơn nhiều lần đấy nhé.

Giò lụa là một món ăn phổ biến ở nước ta, đặc biệt là trong những dịp quan trọng như hiếu hỉ, ma chay, lễ, Tết. Trong những dịp ấy, trên mâm cỗ đều không thể thiếu đĩa giò lụa. Cũng chuẩn bị bước vào dịp cận Tết 2018, giò chả luôn là một món ưu tiên trên thị trường ầm thực. Nhưng chất lượng giò lụa thì khó có thể nói trước. Việc pha trộn nhiều chất phụ gia, thậm chí là hàn the vào giò chả sẽ làm mất an toàn vệ sinh thực phẩm với món giò chả. Với những cơ sở kinh doanh làm ăn uy tín thì giá cả lại khá cao, không phù hợp với đa số người tiêu dùng. Cách làm giò chả tại nhà là một biện pháp khá phù hợp. Nhưng trong cách làm giò lụa ngon, tạo khuôn hình tròn là việc khá quan trọng mà không phải ai gói giò tay cũng làm được. Với cách làm giò lụa ngon bằng khuôn inox, bạn hoàn toàn có thể khắc phục được điều đó. Cách làm giò lụa bằng khuôn inox vừa đơn giản lại dễ làm, hoàn toàn có thể tự làm ở nhà. Hãy cùng tham khảo cách làm giò lụa ngon bằng khuôn inox sau nhé: Hướng dẫn cách làm giò lụa ngon bằng khuôn inox cực ngon Bước 1: Chuẩn bị nguyên liệu

Trong cách làm giò lụa ngon, nguyên liệu tốt là điều rất quan trọng. Đặc biệt, trong cách làm giò lụa bằng khuôn, khối lượng nguyên liệu sẽ tỉ lệ với kích thước của khuôn. Để làm 1 cây giò khuôn 1 Kg thì các bạn cần chuẩn bị các nguyên liệu sau: Thịt lợn: 8 lạng thịt lợn cả nạc cả mỡ. Thịt lợn cần được chia theo tỉ lệ 8 nạc 2 mỡ là hợp lý nhất.

Bột năng, bột ngô: khoảng 2 lạng rưỡi.

Bột nở: 2 thìa

Nước mắm ngon (không nên dùng nước mắm công nghiệp): 1 bát con

Tiêu trắng, đường, mì chính, cùng các loại gia vị khác vừa đủ

Lá chuối

Đá bào hoặc nước thật lạnh Bước 2: Sơ chế nguyên liệu



Lọc mỡ, thái thịt thành từng miếng nhỏ để tiến hành làm giò tại nhà. Ảnh: Internet Thịt lợn lọc hết gân, da, rửa sạch, sau đó cắt miếng vuông nhỏ

Ướp gia vị cho thịt, tẩm ướp với nước mắm

Tiêu xay nhuyễn tẩm cùng thịt

Cho thịt đã ướp vào ngăn đá tủ lạnh khoảng 1 tiếng Bước 3: Xay thịt

Xay nhuyễn thịt để làm được giò lụa tại nhà thật ngon. Ảnh: Internet Dùng máy xay sinh tố hoặc máy xay thịt để xay thịt lạnh

Cách xay thịt như sau: bật máy 45 giây rồi ngừng, cho thêm đá bào, xay thêm 15 giây rồi ngừng, tiếp tục cho đá bào rồi xay tiếp

Lặp lại chu trình xay trên cho tới khi có được một hỗn hợp giò sống vừa nhuyễn, vừa dẻo, có độ dính nhất định thì ngừng lại Bước 4: Gói giò

Lót lá chuối vào khuôn trước, nhớ luồn dây để kéo giò ra khỏi khuôn sau khi luộc dễ hơn. Ảnh: Internet Đầu tiên bạn cần rửa sạch khuôn với nước nóng rồi để ráo nước

Lót lá chuối vào khuôn sao cho lá chuối bao phủ hết phần trong của khuôn

Đổ giò sống vào khuôn, bịt chặt một đầu rồi nén giò cho chặt tay

Có một mẹo nhỏ là khi đổ giò thì luồn vào một sợi dây nhỏ để sau này dễ kéo cây giò ra khỏi khuôn

Buộc chặt đầu còn lại, tránh để lỗ hổng, giò có thể bị trào ra khi luộc. Bước 5: Luộc giò Cho cả cây giò có khuôn ở ngoài vào nồi, nước trong nồi phải ngập cả cây giò

Đầu tiên cần cho lửa thật to để nước mau sôi

Khi nước đã sôi thì cần để lửa nhỏ, nước sôi liu riu để giò chín

Thời gian luộc giò kéo dài khoảng 1 tiếng.

Khi luộc giò xong thì nhớ để giò ráo nước thì sẽ kéo giò ra dễ hơn. Nên tháo khuôn lúc giò đang còn nóng. Như vậy là bạn đã biết cách làm giò lụa ngon bằng khuôn inox rồi đó. Các bạn có thấy đơn giản không nào? Miếng giò lụa thơm ngon, dai giòn, thơm mùi thịt, quyện thêm mùi tiêu thật là hấp dẫn. Hãy cùng đón Tết 2018 với món giò lụa ngon ở trên nhé. Chúc các bạn đón Tết 2018 thật đầm ấm và ấm áp bên gia đình và người thân.

Hướng dẫn cách làm giò lụa tai heo ngon cho mâm cỗ ngày Tết thêm phần ấm cúng Bạn hoàn toàn có thể chiêu đãi cả nhà ngày Tết món giò lụa tai heo ngon hấp dẫn với cách làm giò lụa tai heo tại nhà đơn giản được giới thiệu trong bài đấy nhé.

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