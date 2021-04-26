Bí quyết làm bắp cải nộm hấp dẫn tại nhà

Bắp cải là một trong những loại thực phẩm giàu chất xơ cùng nhiều dưỡng chất khác tốt cho sức khỏe . Ngoài ra, bắp cải có công dụng giúp giảm cân và duy trì vóc dáng hiệu quả. Ăn bắp cải còn giúp cơ thể giải độc, mang đến làn da mịn màng và tươi trẻ. Bắp cải nộm là món ăn rất dễ ăn, dễ làm và giàu dinh dưỡng , nhưng không phải ai cũng biết cách làm món ăn này sao cho ngon chuẩn vị.

Thịt heo mua rửa sạch với 2 lần nước. Tiếp theo, bạn bắc nồi lên bếp và cho thịt vào, đổ nước ngập thịt đun sôi. Khi thịt chín thì vớt ra ngay cho vào thau nước đá để thịt săn và ngon hơn. Vớt miếng thịt heo ra và thái thành từng miếng mỏng vừa ăn. Tuy nhiên, bạn không nên thái thịt quá mỏng để tránh bị bở khi trộn, làm món ăn kém ngon. Bạn có thể chọn thịt ba chỉ có mỡ. như vậy khi ăn sẽ không bị ngấy như thịt thăn.

Bước 2

Bắp cải rửa sạch rồi bào mỏng và đem ngâm với nước muối khoảng 5- 10 phút rồi rửa sạch, vớt ra rổ để ráo. Cà rốt gọt vỏ và rửa sạch, bào mỏng rồi cắt sợi nhỏ. Bạn có thể cho ít muối vào cà rốt rồi vắt lấy bớt nước, như vậy cà rốt sẽ giòn hơn khi ăn.

Sau đó, bạn cho cà rốt và bắp cải vào thố rồi thêm 2 muỗng canh giấm trắng trộn đều lên cho thấm.

Bắp cải rửa sạch rồi bào mỏng và đem ngâm với nước muối khoảng 5- 10 phút rồi rửa sạch - Ảnh minh họa: Internet

Bước 3

Tiếp theo, bạn tiến hành pha nước mắm trộn nộm gồm: 1 muỗng canh đường, 3 muỗng canh nước mắm, ớt băm và 1 muỗng tỏi băm. Rưới 1/2 chỗ nước mắm trộn nộm vào hỗn hợp bắp cải và cà rốt rồi trộn đều lên, sau đó vắt bỏ phần nước.

Bước 4

Cho thịt vào thố đựng bắp cải và cà rốt rồi đổ hết phần nước mắm còn lại vào, trộn đều hỗn hợp lên, nêm nếm lại cho vừa miệng.

Cho thịt vào thố đựng bắp cải và cà rốt rồi đổ hết phần nước mắm còn lại vào - Ảnh minh họa: Internet

Cuối cùng, bạn rắc thêm đậu phộng giã nhỏ lên cho món nộm bắp cải thêm ngon. Bạn cũng có thể cho vào ít rau thơm cắt nhỏ để tạo mùi và trông món ăn hấp dẫn hơn.

Cách làm bắp cải nộm thịt gà

Nguyên liệu chuẩn bị

Thịt gà luộc: 100g

1 bắp cải trắng ( hoặc bắp cải tím)

1/2 củ cà rốt

Rau răm: vài cọng

Nước cốt nửa quả chanh

Đường, muối, mắm, giấm

Cách thực hiện

Bước 1

Bắp cải rửa sạch rồi bào sợi, ngâm với nước muối rồi rửa lại với nước sạch để ráo. Cà rốt gọt vỏ, rửa sạch rồi thái sợi. Rau răm nhặt lá, rửa sạch với nước rồi cắt khúc.

Thịt gà xé miếng vừa ăn rồi trộn với ít muối.

Xé thịt gà thành miếng vừa ăn - Ảnh minh họa: Internet

Bước 2

Pha nước trộn nộm: 2 thìa dấm, 3 thìa đường, 1 thìa nước mắm theo tỉ lệ 1:2:3 hoặc tùy theo khẩu vị. Bạn có thể thêm tương ớt nếu thích ăn cay.

Bước 3

Trộn rau củ, gà với nước trộn gỏi rồi để khoảng 10 phút cho hỗn hợp thấm, sau đó nêm nếm gia vị lại cho vừa ăn.

Bước 4

Cuối cùng bạn cho rau răm và nước chanh vào trộn thêm 1 lần nữa để các gia vị hòa quyện với nhau. Bày nộm bắp cải ra đĩa và rắc thêm ít hành phi (nếu muốn), vài lát ớt trang trí là có thể thưởng thức.

Cho rau răm và nước chanh vào trộn thêm 1 lần nữa để các gia vị hòa quyện với nhau - Ảnh minh họa: Internet

Những người bị bệnh sau không nên ăn rau bắp cải

Người bị bệnh dạ dày

Bắp cải được biết đến là loại rau có chứa nhiều chất xơ tốt cho sức khỏe. Theo các chuyên gia y tế khuyến cáo rằng, ăn bắp cải sống sẽ dễ gây sình bụng, đặc biệt đối với những người đang bị đau dạ dày. Vì vậy, người bị đau dạ dày tốt nhất là nên ăn bắp cải đã nấu chín.

Ăn bắp cải sống sẽ dễ gây sình bụng, đặc biệt đối với những người đang bị đau dạ dày - Ảnh minh họa: Internet

Người bị bệnh thận

Những người suy thận nặng, phải chạy thận nhân tạo được khuyến cáo là không nên ăn bắp cải. Bắp cải là thực phẩm chứa nhiều axit oxalic, nếu ăn nhiều sẽ dễ hình thành sỏi thận. Người bị sỏi thận nếu ăn nhiều bắp cải sẽ khiến bệnh thêm trầm trọng hơn.

Người bị bướu cổ

Bắp cải có chứa hàm lượng gluten nhỏ, đây là chất có tác dụng chống oxy hóa nhưng lại có thể gây bướu cổ. Vì vậy, người bị rối loạn tuyến giáp hoặc bướu cổ thì không nên ăn bắp cải vì có thể khiến bướu cổ phù to ra. Chỉ nên ăn một lượng nhỏ và trước khi ăn nên cắt từng lá, ngâm rửa thật sạch rồi thái nhỏ, để khoảng 10-15 phút mới chế biến, vì khi đó chất gluten sẽ bị phân hủy hết.

Người bị rối loạn tuyến giáp hoặc bướu cổ thì không nên ăn bắp cải - Ảnh minh họa: Internet

Hy vọng qua những thông tin chia sẻ trên sẽ giúp bạn thực hiện thành công món bắp cải nộm để chiêu đãi gia đình và bạn bè.