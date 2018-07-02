Bật mí tuyệt chiêu làm tàu hũ sầu riêng theo cách cực nhanh “hạ gục” cơn khát mùa hè

Vào bếp 02/07/2018 15:55

Cách làm tàu hũ sầu riêng dưới đây sẽ là “tuyệt chiêu” giúp bạn thay thế hoàn toàn những món chè nhiều đường có thể gây béo phì trong mùa hè này.

Tàu hũ sầu riêng không chỉ có cách làm cực kỳ dễ mà còn là một món ăn vặt giải khát rất tốt, không quá ngọt nhưng lại mang hương vị thơm ngon đặc trưng có thể khiến bất cứ ai “nghiện” và chỉ muốn ăn mãi không biết ngán.

Bật mí tuyệt chiêu làm tàu hũ sầu riêng theo cách cực nhanh “hạ gục” cơn khát mùa hè - Ảnh 1

Tàu hũ sầu riêng là món ăn giải nhiệt mùa hè vừa lạ lại vừa quen - Ảnh: Internet

Nguyên liệu làm tàu hũ sầu riêng

Chuẩn bị những nguyên liệu cần thiết để làm món tàu hủ sầu riêng nổi tiếng Đà Nẵng gồm có:

- Bột gelatin: 15g

- Đậu hũ non: 200g

- Sữa đậu nành: 400ml

- Sầu riêng: Tùy sở thích mà chuẩn bị nhiều hay ít

- Đường kính trắng

- Dừa nạo: 200g

- Rây lọc, khăn xô sữa em bé

- Máy xay sinh tố

Cách làm món tàu hũ sầu riêng ngon “thần sầu”

Phần 1: Làm thạch tàu hũ

Ngâm bột gelatin với 100ml nước ở nhiệt độ thường khoảng 10 phút

Cho đậu hũ non ra bát tô, dùng nĩa dầm nát rồi trộn thêm vào khoảng 100g đường kính trắng. Sau đó, đổ thêm vào hỗn hợp 400ml sữa đậu nành

Bật mí tuyệt chiêu làm tàu hũ sầu riêng theo cách cực nhanh “hạ gục” cơn khát mùa hè - Ảnh 2

Tàu hũ non giúp món ăn có vị ngậy béo hấp dẫn - Ảnh: Internet

Cho đậu hũ non và sữa đậu nành vào máy xay sinh tố, xay đến khi tất cả nhuyễn mịn rồi đổ lại ra tô lớn, hớt bọt

Với phần bột gelatin, sau 10 phút ngâm thấy bột đã nở phồng ra thì bạn cho vào lò vi sóng, quay khoảng 45 giây cho bột tan hết với nước. Nếu khi bỏ ra, bột chưa tan hoàn toàn thì dùng thìa khuấy đều rồi cho vào lò khoảng 10 giây nữa đến khi bột tan hết

Đổ nước gelatin còn nóng vào hỗn hợp tàu hũ sữa đậu nành vừa xay, khuấy đều tay

Đổ phần tàu hũ đã trộn gelatin ra các khuôn nhỏ như khuôn làm caramen rồi bỏ vào tủ lạnh ít nhất 2 giờ cho đông lại

Bật mí tuyệt chiêu làm tàu hũ sầu riêng theo cách cực nhanh “hạ gục” cơn khát mùa hè - Ảnh 3

Cho tàu hũ vào các khuôn nhỏ và để tủ lạnh ít nhất 2 giờ - Ảnh: Internet

Phần 2: Cách làm nước cốt dừa ăn với tàu hũ đá

Cho dừa nạo vào máy xay sinh tố, đổ thêm 200ml nước nóng già vào rồi xay nhuyễn

Chuẩn bị 1 cái tô lớn, đặt rây lọc lên trên và phủ lên 1 chiếc khăn xô sữa. Đổ phần cơm dừa vừa xay ra rây, gói kín khăn xô lại rồi dùng tay vắt thật kỹ nước cốt dừa. Bạn có thể lặp lại 1 lần nữa với phần cơm dừa vừa vắt, tuy nhiên nước cốt sẽ không đặc và thơm bằng lần đầu.

Đun nước cốt dừa cho sôi bùng lên, cho vào 100g đường kính trắng, đợi đường tan hết đổ thêm 50ml sữa tươi vào là xong

Bật mí tuyệt chiêu làm tàu hũ sầu riêng theo cách cực nhanh “hạ gục” cơn khát mùa hè - Ảnh 4

Nước cốt dừa có thêm một chút sữa tươi giúp hương vị thanh mát, cân bằng - Ảnh: Internet

>>> Xem thêm:

- Sầu riêng kỵ món gì? Những lưu ý khi ăn sầu riêng

- Ăn sầu riêng có tốt không: Vô vàn lợi ích cho sức khỏe nếu ăn đúng cách

Phần 3: Cách làm tàu hủ đá sầu riêng

Đến bước này là bạn đã hoàn thành xong 90% cách làm tàu hũ sầu riêng rồi. Công đoạn còn lại là trình bày sao cho đẹp mắt.

Đổ phần thạch tàu hũ đã đông ra một chiếc đĩa sâu lòng hoặc 1 chiếc tô kích cỡ vừa phải

Cho nước cốt dừa đã nấu và để nguội vào cùng tàu hũ sao cho phần nước ngập ngang lưng miếng tàu hũ

Lấy phần cơm sầu thơm ngọt cho vào bát tàu hũ khoảng 1 thìa canh là xong.

Bật mí tuyệt chiêu làm tàu hũ sầu riêng theo cách cực nhanh “hạ gục” cơn khát mùa hè - Ảnh 5

Tàu hũ sầu riêng rất dễ làm, nguyên liệu rẻ tiền mà lại cực kỳ ngon miệng - Ảnh: Internet

Với món tàu hũ sầu riêng cực kỳ thơm và mát này, bạn có thể ăn với một chút đá hoặc để tủ lạnh ăn cũng rất ngon. Đây là món ăn giải nhiệt mùa hè cực tốt, đặc biệt là đối với phái đẹp còn có tác dụng giúp da dẻ mịn màng và tăng nội tiết tố nữ.

Muốn giảm cân mà vẫn đủ chất thì không thể bỏ qua món salad đậu hũ tuyệt hảo này

Muốn giảm cân mà vẫn đủ chất thì không thể bỏ qua món salad đậu hũ tuyệt hảo này

Salad đậu hũ thanh mát lại vẫn đủ chất nhờ có nguồn dinh dưỡng dồi dào tự các loại rau củ.

Xem thêm
Từ khóa:   cách chọn sầu riêng ngon tự làm tào phớ cách làm tào phớ ngon

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Tâm linh - Tử vi 40 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người phụ nữ khi hiểu được ý định thực sự sau số tiền chồng trao tay

Nỗi bàng hoàng của người phụ nữ khi hiểu được ý định thực sự sau số tiền chồng trao tay

Tâm sự Eva 1 giờ 40 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng cấm đi khám thai và sự thật xót xa dưới lớp ga giường

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng cấm đi khám thai và sự thật xót xa dưới lớp ga giường

Tâm sự 3 giờ 40 phút trước
Sự thật đằng sau chuyến đi đêm của ô sin và danh tính không ngờ của người đàn ông chờ sẵn

Sự thật đằng sau chuyến đi đêm của ô sin và danh tính không ngờ của người đàn ông chờ sẵn

Tâm sự 4 giờ 10 phút trước
Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Tâm sự 5 giờ 10 phút trước
Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 40 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Tâm sự 6 giờ 10 phút trước
Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Sao quốc tế 6 giờ 16 phút trước
Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 23 phút trước
Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 40 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày