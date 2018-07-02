Bật mí tuyệt chiêu làm tàu hũ sầu riêng theo cách cực nhanh “hạ gục” cơn khát mùa hè

Tàu hũ sầu riêng không chỉ có cách làm cực kỳ dễ mà còn là một món ăn vặt giải khát rất tốt, không quá ngọt nhưng lại mang hương vị thơm ngon đặc trưng có thể khiến bất cứ ai “nghiện” và chỉ muốn ăn mãi không biết ngán.

Chuẩn bị những nguyên liệu cần thiết để làm món tàu hủ sầu riêng nổi tiếng Đà Nẵng gồm có:

Tàu hũ sầu riêng là món ăn giải nhiệt mùa hè vừa lạ lại vừa quen - Ảnh: Internet

- Bột gelatin: 15g

- Đậu hũ non: 200g

- Sữa đậu nành: 400ml

- Sầu riêng: Tùy sở thích mà chuẩn bị nhiều hay ít

- Đường kính trắng

- Dừa nạo: 200g

- Rây lọc, khăn xô sữa em bé

- Máy xay sinh tố

Cách làm món tàu hũ sầu riêng ngon “thần sầu”

Phần 1: Làm thạch tàu hũ

Ngâm bột gelatin với 100ml nước ở nhiệt độ thường khoảng 10 phút

Cho đậu hũ non ra bát tô, dùng nĩa dầm nát rồi trộn thêm vào khoảng 100g đường kính trắng. Sau đó, đổ thêm vào hỗn hợp 400ml sữa đậu nành

Tàu hũ non giúp món ăn có vị ngậy béo hấp dẫn - Ảnh: Internet

Cho đậu hũ non và sữa đậu nành vào máy xay sinh tố, xay đến khi tất cả nhuyễn mịn rồi đổ lại ra tô lớn, hớt bọt

Với phần bột gelatin, sau 10 phút ngâm thấy bột đã nở phồng ra thì bạn cho vào lò vi sóng, quay khoảng 45 giây cho bột tan hết với nước. Nếu khi bỏ ra, bột chưa tan hoàn toàn thì dùng thìa khuấy đều rồi cho vào lò khoảng 10 giây nữa đến khi bột tan hết

Đổ nước gelatin còn nóng vào hỗn hợp tàu hũ sữa đậu nành vừa xay, khuấy đều tay

Đổ phần tàu hũ đã trộn gelatin ra các khuôn nhỏ như khuôn làm caramen rồi bỏ vào tủ lạnh ít nhất 2 giờ cho đông lại

Cho tàu hũ vào các khuôn nhỏ và để tủ lạnh ít nhất 2 giờ - Ảnh: Internet

Phần 2: Cách làm nước cốt dừa ăn với tàu hũ đá

Cho dừa nạo vào máy xay sinh tố, đổ thêm 200ml nước nóng già vào rồi xay nhuyễn

Chuẩn bị 1 cái tô lớn, đặt rây lọc lên trên và phủ lên 1 chiếc khăn xô sữa. Đổ phần cơm dừa vừa xay ra rây, gói kín khăn xô lại rồi dùng tay vắt thật kỹ nước cốt dừa. Bạn có thể lặp lại 1 lần nữa với phần cơm dừa vừa vắt, tuy nhiên nước cốt sẽ không đặc và thơm bằng lần đầu.

Đun nước cốt dừa cho sôi bùng lên, cho vào 100g đường kính trắng, đợi đường tan hết đổ thêm 50ml sữa tươi vào là xong

Nước cốt dừa có thêm một chút sữa tươi giúp hương vị thanh mát, cân bằng - Ảnh: Internet

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Phần 3: Cách làm tàu hủ đá sầu riêng

Đến bước này là bạn đã hoàn thành xong 90% cách làm tàu hũ sầu riêng rồi. Công đoạn còn lại là trình bày sao cho đẹp mắt.

Đổ phần thạch tàu hũ đã đông ra một chiếc đĩa sâu lòng hoặc 1 chiếc tô kích cỡ vừa phải

Cho nước cốt dừa đã nấu và để nguội vào cùng tàu hũ sao cho phần nước ngập ngang lưng miếng tàu hũ

Lấy phần cơm sầu thơm ngọt cho vào bát tàu hũ khoảng 1 thìa canh là xong.

Tàu hũ sầu riêng rất dễ làm, nguyên liệu rẻ tiền mà lại cực kỳ ngon miệng - Ảnh: Internet

Với món tàu hũ sầu riêng cực kỳ thơm và mát này, bạn có thể ăn với một chút đá hoặc để tủ lạnh ăn cũng rất ngon. Đây là món ăn giải nhiệt mùa hè cực tốt, đặc biệt là đối với phái đẹp còn có tác dụng giúp da dẻ mịn màng và tăng nội tiết tố nữ.