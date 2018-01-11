Bật mí cách làm nem chua rán ngon nhất tại nhà

Vào bếp 11/01/2018 14:59

Thay vì thưởng thức món nem chua rán ở ngoài hàng quán có nguy cơ tiềm ẩn mất an toàn vệ sinh thực phẩm thì bạn hãy tự làm món này tại nhà. Nếu bạn chưa biết cách làm nem chua rán ngon nhất tại nhà để thưởng thức thì hãy bớt chút thời gian để học nhé! Bởi chỉ cần xem sơ qua trên mạng là bạn đã có thể tự làm được rồi.  

 Món nem chua rán khác với nem chua truyền thống. Để làm được nem chua rán, người ta cũng dùng đủ các nguyên liệu để làm nem chua, bao gồm bì heo, thịt nạc heo, thính, gia vị… Tuy nhiên, nem chua phải ủ kín để lên men còn nem chua rán chỉ cần thời gian ủ ngắn để vừa độ chắc và có chút vị chua là có thể tẩm ướp chiên vàng được rồi.

Nem chua rán
Nem chua rán. Ảnh internet

Nếu như độ ngon, đậm đà của nem chua truyền thống phụ thuộc hoàn toàn vào nguyên liệu tươi và lượng gia vị tẩm ướp trước khi đem ủ thì nem chua rán còn phải phụ thuộc vào độ chua vừa khéo léo của thời gian lên men phù hợp và khâu tẩm ướp gia vị khi rán nữa. Trong những ngày mưa lạnh, nếu được thưởng thức món nem chua rán thì còn gì ngon bằng. Lúc này bạn hãy vào bếp làm mon chua rán để thưởng thức thì thật tuyệt vời.

Nguyên liệu để làm món nem chua rán

Để làm món nem chua rán ngon nhất tại nhà, bạn cần phải chuẩn bị đầy đủ các nguyên liệu sau đây:

- 300gr thịt heo có chút mỡ.

- 200gr da heo (bì).

- 1 thìa cà phê bột nêm.

 - 1 thìa cà phê thính (hay bột nem chua).

- Gia vị: đường, muối, hạt tiêu, bột năng.

- Tỏi.

- Bột chiên xù.

- Màng bọc thực phẩm.

Hướng dẫn thực hiện cách làm nem chua rán ngon nhất tại nhà

Nem chua rán sẽ là món ăn vặt tuyệt ngon của chị em, cũng như món nhậu lý tưởng của cánh mày râu trong mùa đông này, nếu như bạn thực hiện theo đúng các bước dưới đây:

Bước 1: Sơ chế các nguyên liệu

- Đầu tiên, bạn cần ngâm bì heo với ít giấm và muối trong khoảng 15 phút. Tiếp theo bóp kĩ và rửa lại bằng nước thật sạch để tránh bì lợn có mùi hôi.

- Thịt heo rửa sạch, để ráo, sau đó cắt miếng rồi cho vào ngăn đá tủ lạnh 40 phút. Tiếp đó, bạn lấy ra cho vào máy xay nhuyễn mịn thành giò sống. Nếu bạn không có máy xay giò thì có thể giã bằng chày nhé!

 - Tỏi bóc vỏ, rửa sạch rồi băm nhuyễn.

Bước 2: Tiến hành thái bì

Thái bì thành sợi nhỏ
Thái bì thành sợi nhỏ. Ảnh internet

Bạn hãy đun một nồi nước sôi, sau đó thả bì vào khoảng 2 phút, khi nào thấy bì se lại thì vớt ra. Lúc này, bạn cho bì vào nước lạnh, rửa sạch, để nguội. Đến khi bì ráo thì thái thành sợi mỏng.

Bước 3: Ướp giò sống

Cho giò sống vào một cái bát lớn, sau đó bạn cho thêm 1 thìa đường, 1 thìa bột năng, tỏi băm, nửa thìa hạt tiêu, nửa thìa muối, 10g thính, sau đó bạn cho tất cả các nguyên liệu đã chuẩn bị sẵn vào trội đều. Tiếp theo, bạn hãy cho bát giò sống này vào trong tủ lạnh và ướp trong khoảng 60-120 phút. Bởi khi thịt lạnh gói giò sẽ dễ, nem không bị dính, đảm bảo nem chua rán được dai.

Bước 4: Gói nem

Gói nem chua rán
Gói nem chua rán. Ảnh internet

Lấy phần thịt đã ướp từ tủ lạnh ra, dùng màng bọc thực phẩm gói thành những miếng vừa ăn, có hình thuôn dài, sau đó xoắn hai đầu nem lại cho chắc. Như vậy là đã xong công đoạn tạo “hình hài” cho nem rán.

Sau đó, bạn hãy cho chúng vào lại tủ lạnh khoảng 1 – 2 tiếng nữa cho nem lạnh và cứng hơn. Nếu không ăn ngay thì bạn cứ để vậy trong tủ lạnh, bảo quản lâu dài.

Bước 5: Chiên nem chua

Lăn qua bột chiên sau đó mang nem chua đi rán
Lăn qua bột chiên sau đó mang nem chua đi rán. Ảnh internet

Bạn lấy nem trong tủ lạnh ra, lăn qua bột chiên xù. Sau đó, bắc chảo lên bếp cho dầu ăn vào đến khi nóng thì thả nem vào rán để lửa vừa, các mặt vàng đều là được. Nem chua nóng hổi chấm với tương ớt để ăn vặt là quá tuyệt. Nem ngon nhất là lúc vừa mới chiên xong, lúc này lớp vỏ giòn giòn, cắn vào nóng hổi dai dai, ngòn ngọt, thơm thơm nhẹ của mùi thính. Chúc các bạn thực hiện cách làm nem chua rán ngon nhất tại nhà thành công nhé!

 

Cách muối dưa hành giòn ngon nhất đón Tết

Cách muối dưa hành giòn ngon nhất đón Tết

Dưa hành muối là món không thể thiếu trong dịp tết cổ truyền. Món này ăn kèm với bánh chưng xanh thì quá tuyệt. Tuy nhiên, để làm được món này không hề dễ dàng, muốn món dưa trắng, giòn, lâu bị úng thì cần phải có bí quyết. Vì thế, bài này sẽ tiết lộ cho bạn cách muối dưa hành giòn ngon nhất để đón tết nhé!

Xem thêm
Từ khóa:   nem chua cách làm nem chua cách làm nem chua rán

TIN MỚI NHẤT

Điều hòa Sharp Airest được vinh danh trong ‘Bộ sản phẩm nâng tầm sống khỏe tiêu biểu’ tại Better Choice Award 2026

Điều hòa Sharp Airest được vinh danh trong ‘Bộ sản phẩm nâng tầm sống khỏe tiêu biểu’ tại Better Choice Award 2026

Đời sống 49 phút trước
Sự thật đằng sau chuyến thăm vợ cũ của người chồng sau bi kịch hôn nhân đổ vỡ

Sự thật đằng sau chuyến thăm vợ cũ của người chồng sau bi kịch hôn nhân đổ vỡ

Tâm sự 1 giờ 4 phút trước
Từ phát ngôn của Phạm Băng Băng, tranh luận về AI và tương lai nghề diễn nóng trở lại

Từ phát ngôn của Phạm Băng Băng, tranh luận về AI và tương lai nghề diễn nóng trở lại

Sao quốc tế 1 giờ 6 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, ngũ hành tương sinh, cát thần trợ mệnh, 3 con giáp 'hưởng trọn lộc trời', tiền vào như nước, phúc lộc không bao giờ vơi

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, ngũ hành tương sinh, cát thần trợ mệnh, 3 con giáp 'hưởng trọn lộc trời', tiền vào như nước, phúc lộc không bao giờ vơi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 9 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (15/10-16/10/2026), 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (15/10-16/10/2026), 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 24 phút trước
'Đội bóng nữ Kungfu' của Châu Tinh Trì được kỳ vọng đạt doanh thu hơn 240 triệu NDT

'Đội bóng nữ Kungfu' của Châu Tinh Trì được kỳ vọng đạt doanh thu hơn 240 triệu NDT

Sao quốc tế 1 giờ 33 phút trước
Các du khách đã vô cùng kinh hãi khi chứng kiến cảnh một con cá sấu chậm rãi di chuyển trên bãi biển

Các du khách đã vô cùng kinh hãi khi chứng kiến cảnh một con cá sấu chậm rãi di chuyển trên bãi biển

Video 1 giờ 34 phút trước
Từ hot girl mạng đến nữ chính đình đám, Triệu Lộ Tư và Bạch Lộc có gì giống nhau?

Từ hot girl mạng đến nữ chính đình đám, Triệu Lộ Tư và Bạch Lộc có gì giống nhau?

Sao quốc tế 1 giờ 36 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần Tài xông đất, 3 con giáp 'rước được núi vàng', sự nghiệp bay cao, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần Tài xông đất, 3 con giáp 'rước được núi vàng', sự nghiệp bay cao, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 42 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Kể từ ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 50 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang