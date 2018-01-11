Bật mí cách làm nem chua rán ngon nhất tại nhà

Nếu như độ ngon, đậm đà của nem chua truyền thống phụ thuộc hoàn toàn vào nguyên liệu tươi và lượng gia vị tẩm ướp trước khi đem ủ thì nem chua rán còn phải phụ thuộc vào độ chua vừa khéo léo của thời gian lên men phù hợp và khâu tẩm ướp gia vị khi rán nữa. Trong những ngày mưa lạnh, nếu được thưởng thức món nem chua rán thì còn gì ngon bằng. Lúc này bạn hãy vào bếp làm mon chua rán để thưởng thức thì thật tuyệt vời.

Món nem chua rán khác với nem chua truyền thống. Để làm được nem chua rán, người ta cũng dùng đủ các nguyên liệu để làm nem chua, bao gồm bì heo, thịt nạc heo, thính, gia vị… Tuy nhiên, nem chua phải ủ kín để lên men còn nem chua rán chỉ cần thời gian ủ ngắn để vừa độ chắc và có chút vị chua là có thể tẩm ướp chiên vàng được rồi.

Để làm món nem chua rán ngon nhất tại nhà, bạn cần phải chuẩn bị đầy đủ các nguyên liệu sau đây:

- 200gr da heo (bì).

- 1 thìa cà phê bột nêm.

- 1 thìa cà phê thính (hay bột nem chua).

- Gia vị: đường, muối, hạt tiêu, bột năng.

- Tỏi.

- Bột chiên xù.

- Màng bọc thực phẩm.

Hướng dẫn thực hiện cách làm nem chua rán ngon nhất tại nhà

Nem chua rán sẽ là món ăn vặt tuyệt ngon của chị em, cũng như món nhậu lý tưởng của cánh mày râu trong mùa đông này, nếu như bạn thực hiện theo đúng các bước dưới đây:

Bước 1: Sơ chế các nguyên liệu

- Đầu tiên, bạn cần ngâm bì heo với ít giấm và muối trong khoảng 15 phút. Tiếp theo bóp kĩ và rửa lại bằng nước thật sạch để tránh bì lợn có mùi hôi.

- Thịt heo rửa sạch, để ráo, sau đó cắt miếng rồi cho vào ngăn đá tủ lạnh 40 phút. Tiếp đó, bạn lấy ra cho vào máy xay nhuyễn mịn thành giò sống. Nếu bạn không có máy xay giò thì có thể giã bằng chày nhé!

- Tỏi bóc vỏ, rửa sạch rồi băm nhuyễn.

Bước 2: Tiến hành thái bì

Thái bì thành sợi nhỏ. Ảnh internet

Bạn hãy đun một nồi nước sôi, sau đó thả bì vào khoảng 2 phút, khi nào thấy bì se lại thì vớt ra. Lúc này, bạn cho bì vào nước lạnh, rửa sạch, để nguội. Đến khi bì ráo thì thái thành sợi mỏng.

Bước 3: Ướp giò sống

Cho giò sống vào một cái bát lớn, sau đó bạn cho thêm 1 thìa đường, 1 thìa bột năng, tỏi băm, nửa thìa hạt tiêu, nửa thìa muối, 10g thính, sau đó bạn cho tất cả các nguyên liệu đã chuẩn bị sẵn vào trội đều. Tiếp theo, bạn hãy cho bát giò sống này vào trong tủ lạnh và ướp trong khoảng 60-120 phút. Bởi khi thịt lạnh gói giò sẽ dễ, nem không bị dính, đảm bảo nem chua rán được dai.

Bước 4: Gói nem

Gói nem chua rán. Ảnh internet

Lấy phần thịt đã ướp từ tủ lạnh ra, dùng màng bọc thực phẩm gói thành những miếng vừa ăn, có hình thuôn dài, sau đó xoắn hai đầu nem lại cho chắc. Như vậy là đã xong công đoạn tạo “hình hài” cho nem rán.

Sau đó, bạn hãy cho chúng vào lại tủ lạnh khoảng 1 – 2 tiếng nữa cho nem lạnh và cứng hơn. Nếu không ăn ngay thì bạn cứ để vậy trong tủ lạnh, bảo quản lâu dài.

Bước 5: Chiên nem chua

Lăn qua bột chiên sau đó mang nem chua đi rán. Ảnh internet

Bạn lấy nem trong tủ lạnh ra, lăn qua bột chiên xù. Sau đó, bắc chảo lên bếp cho dầu ăn vào đến khi nóng thì thả nem vào rán để lửa vừa, các mặt vàng đều là được. Nem chua nóng hổi chấm với tương ớt để ăn vặt là quá tuyệt. Nem ngon nhất là lúc vừa mới chiên xong, lúc này lớp vỏ giòn giòn, cắn vào nóng hổi dai dai, ngòn ngọt, thơm thơm nhẹ của mùi thính. Chúc các bạn thực hiện cách làm nem chua rán ngon nhất tại nhà thành công nhé!