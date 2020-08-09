Ăn nhãn có béo không? Có nóng không? Mang đến tác dụng gì?

Trong cùi nhãn chứa đa dạng các dưỡng chất quan trọng thiết yếu cho cơ thể. Cụ thể những công dụng khi ăn nhãn có thể kể đến bao gồm:

Chắc hẳn khi nhắc đến quả nhãn chúng ta sẽ nghĩ ngay đến loại quả tròn, thịt trong, mềm, hạt màu đen bóng. Đây là loại trái cây phổ biến ở Việt Nam. Bạn vô cùng yêu thích món trái cây này nhưng cân nặng thì lại không cho phép. Vậy ăn nhãn có béo không ? Sau đây là giải đáp chi tiết của các chuyên gia dinh dưỡng kèm theo chia sẻ cách ăn nhãn đúng để bạn sẽ không phải băn khoăn về điều này dù đang trong quá trình giảm cân.

Quả nhãn có chứa nhiều dưỡng chất kích thích đẩy nhanh quá trình hấp thu sắt trong máu hiệu quả. Trong một số toa thuốc đông y, quả nhãn là một trong những vị thuốc điều trị bệnh thiếu máu hiệu quả, giúp ngăn chặn hiệu quả một số bệnh về đường máu. Sức khỏe được bảo vệ ổn định hơn khi hoạt động lưu thông máu được diễn ra ổn định.

Nhiều nghiên cứu cho thấy ăn nhãn là cách giúp sản sinh nhiều dưỡng chất giúp hệ thần kinh tăng cường hoạt động chức năng và thư giãn. Sau một quá trình chế biến các món dinh dưỡng từ nhãn, nhiều chứng bệnh về hệ thần kinh như mất ngủ, trầm cảm,… được cải thiện rất nhiều.

+ Phòng ngừa một số bệnh ung thư

Trong cùi nhãn chứa hàm lượng cao các chất chống oxy hóa, ngăn chặn sự phát triển của các gốc tự do. Bên cạnh đó, khi các tế bào được bảo vệ cao sẽ hạn chế được nguy cơ bị ung thư và nâng cao tuổi thọ.

+ Da sáng, mịn màng

Ăn nhãn đúng cách sẽ giúp làn da sáng mịn hơn nhờ bổ sung nhiều vitamin C cùng khoáng chất. Đồng thời, tăng sức đề kháng của cơ thể và hạn chế các bệnh cảm cúm, dị ứng thời tiết.

Ăn nhãn đúng cách sẽ giúp làn da sáng mịn hơn

Lưu ý:

+ Tuy rằng nhãn mang đến nhiều công dụng rất tốt cho sức khỏe. Nhưng theo khuyến cáo của nhiều chuyên gia dinh dưỡng, để tránh những tác dụng phụ ngoài mong muốn, không nên lạm dụng ăn nhiều nhãn.

+ Đặc biệt, cần tránh ăn nhãn vào mùa hè. Lý do bởi với thời tiết oi bức, kết hợp ăn nhãn sẽ dẫn đến tình trạng nóng trong người và gây cảm giác khó chịu, nổi mụn, nhiệt miệng.

Không nên lạm dụng ăn nhiều nhãn

2. Ăn nhãn có béo không?

Không ít chị em cảm thấy lo lắng bởi cho rằng nhãn có vịt ngọt đậm nên ăn nhãn sẽ dẫn đến tăng cân. Mặc dù rằng rất muốn thưởng thức loại quả thơm ngọt này nhưng còn lăn tăn.

Theo khẳng định của các chuyên gia dinh dưỡng: Tăng cân là việc khó tránh khỏi nếu người dùng không có sự tìm hiểu đầy đủ và chế độ dinh dưỡng khoa học phù hợp. Theo các số liệu đo được, trong nhãn có chứa lượng calo thấp nên không gây nhiều ảnh hưởng đến cân nặng. Nhãn có bao nhiêu calo? Với 100g thịt nhãn tươi (khoảng 30 trái) có chứa 60 calo.

Trong nhãn có chứa lượng calo thấp nên không gây nhiều ảnh hưởng đến cân nặng

Ăn nhãn hay bất kì loại hoa quả nào muốn không bị tăng cân thì bạn cần kiểm soát lượng calo hàng ngày hấp thụ vào cơ thể là bao nhiêu. Lượng calo tối thiểu cho một cơ thể khỏe mạnh là từ 1500 – 2000 Kcal (tùy thuộc vào giới tính nam hay nữ).

Bạn cần tính toán lượng calo trong các bữa chính, bữa phụ để điều chỉnh số lượng quả nhãn nên ăn trong ngày để không bị béo. Đồng thời, phần thịt nhãn có chứa chất béo bão hòa giúp giảm lượng cholesterol và giúp ngăn ngừa nguy cơ béo phì. Do đó, nếu có cách chế biến nhãn thành những món ăn dinh dưỡng phù hợp bạn có thể giữ vóc dáng, giảm cân hiệu quả.

3. Cách làm món ăn giảm cân với nhãn

Ăn nhãn hoàn toàn không gây tăng cân, thậm chí có thể giúp giảm cân hiệu quả nếu bạn có cách chế biến phù hợp. Nếu bạn đang trong quá trình giảm cân thì chỉ nên ăn tối đa 50 gram nhãn sấy khô hoặc 200 gram nhãn tươi trong mỗi lần sử dụng.

Ăn nhãn có thể giúp giảm cân hiệu quả nếu bạn có cách chế biến phù hợp

+ Chè long nhãn

Là món chè có vị ngọt dịu nhẹ hòa cùng hương vị thanh mát của hạt sen. Đây là món ăn bữa phụ dinh dưỡng rất tốt cho sức khỏe. Với món chè long nhãn hạt sen, bạn sẽ không lo bị tăng cân.

Nguyên liệu cần chuẩn bị: long nhãn tách hạt tươi (15g tương ứng khoảng 10 quả nhãn), 15 gram hạt sen, 10g táo đỏ, nước.

Thực hiện theo đúng các bước hướng dẫn sau đây:

Bước 1: Cho nước cùng hạt sen làm sạch vào nồi. Bắc nồi lên bếp và đun sôi cho hạt sen chín bở.

Bước 2: Sau 5p, thêm táo đỏ vào nấu và cho long nhãn vào nấu chung sau khoảng 10 phút.

Bước 3: Đun chừng 5p nữa rồi tắt bếp và thưởng thức.

Chè long nhãn

Món chè này giúp hỗ trợ giảm cân hiệu quả. Mặc dù vậy, đối với tình trạng mỡ thừa lâu năm và những vùng khó giảm kích thước như nọng cằm, lưng, bắp tay, … thì bạn cần phải áp dụng những phương pháp tối ưu hơn.

+ Cùi nhãn dầm sữa chua

Đây là món ăn vặt vừa giúp giải nhiệt hiệu quả vừa giúp hỗ trợ giảm béo. Thay vì dùng những món ăn nhiều dầu mỡ, dễ tăng cân, không rõ nguồn gốc vả ảnh hưởng đến sức khỏe, bạn có thể sáng tạo món cùi nhãn dầm sữa chua này.

Cùi nhãn dầm sữa chua

Các nguyên liệu cần chuẩn bị:

Cùi nhãn tươi đã loại bỏ hạt. Sữa chua 1 hộp (nên chọn sữa chua không đường để giảm cân).

Các bước tiến hành:

Cho tất cả những nguyên liệu gồm nhãn, sữa chua cùng một chút đá bào vào trong một chiếc cốc hoặc bát. Trộn đều và thưởng thức.

+ Gà hầm long nhãn sấy khô

Thịt ức gà là món ăn là món ăn quen thuộc đối với những ai áp dụng thực đơn giảm cân. Nếu bạn đang cảm thấy ngao ngán với những món ăn từ gà thì có thể thưởng thức món gà hầm nhãn sấy để đổi vị hơn.

Nguyên liệu cần chuẩn bị: Ức gà (100g), 15g nhãn sấy khô (có thể mua tại hiệu thuốc), hạt sen tươi hoặc khô 10g

Các bước tiến hành:

Bước 1: Cắt gà thành miếng nhỏ và cho vào nồi nấu chung cùng hạt sen đã rửa sạch để ninh nhừ.

Bước 2: Sau khoảng 15 phút đun sôi, bạn cho nhãn sấy khô vào và tiếp tục đun từ 10 – 15 phút.

Bước 3: Nêm gia vị và tắt bếp

4. Trường hợp nào không nên ăn nhãn?

+ Bà bầu

Ăn nhãn có nóng không? Câu trả lời là CÓ và với tình trạng ăn quá nhiều. Tuy rằng quả nhãn mang đến nhiều công dụng tốt cho sức khỏe nhưng mẹ bầu và các bé không nên ăn nhiều. Lý do bởi quả nhãn có tính nóng nên nếu ăn với số lượng nhiều có thể dẫn đến ảnh hưởng xấu cho sức khỏe thai nhi.

Thậm chí, đối với những trường hợp nghiêm trọng có thể dẫn đến đau bụng, động thai hoặc con sinh ra dễ bị rôm sảy, nổi mụn.

Mẹ bầu không nên ăn nhiều nhãn

+ Bệnh tiểu đường

Quả nhãn chứa hàm lượng đường lớn dễ dẫn đến tình trạng tăng máu cao khó kiểm soát. Do đó, các bệnh nhân đang trong thời gian điều trị bệnh tiểu đường cần hạn chế ăn nhãn.

+ Đang ăn kiêng giảm béo

Nếu bạn đang áp dụng chế độ dinh dưỡng ăn kiêng nghiêm khắc thì cần phải hết sức cẩn trọng khi ăn nhãn. Lý do bởi trong nhãn có chứa lượng đường và dinh dưỡng cao sẽ dẫn đến sự thay đổi trọng lượng cơ thể khó kiểm soát.

Cách lựa chọn nhãn:

Thông thường, mùa nhãn vào cuối tháng 7 đầu tháng 8. Khi chọn quả nhãn, chúng ta cần lưu ý, nhãn có màu nâu, bề mặt trơn nhẵn, khi ấn nhẹ bằng ngón cái sẽ thấy quả mềm. Đối với những quả nhỏ, chưa chín, có hình dạng méo mó, vết nứt thì hương vị sẽ bị giảm đi.

Chọn nhãn có màu nâu, bề mặt trơn nhẵn

Với những chia sẻ trên, chắc hẳn bạn đã có được đáp án Ăn nhãn có béo không? chính xác và có thể nắm thêm những kiến thức bổ ích. Như vậy, chỉ cần dùng nhãn đúng cách thì sẽ không gây ảnh hưởng đến cân nặng và chăm sóc sức khỏe tốt. Đừng để những băn khoăn cản trở quá trình giảm cân của bạn.