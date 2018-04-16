Ăn đồ chiên rán có tốt không? Câu trả lời là không hề tốt

Chiên rán là phương pháp nấu ăn phổ biến, được sử dụng nhiều bởi các nhà hàng và chuỗi thức ăn như là cách nhanh chóng và tiết kiệm để chế biến thực phẩm. Tuy nhiên, ăn đồ chiên rán không hề tốt.

Cá, khoai tây, gà… là những món ăn rất hay được chiên rán. Nhiều người thích hương vị của chúng. Tuy nhiên, thực phẩm chiên rán có xu hướng có nhiều calo và chất béo chuyển vị. Vì vậy, ăn nhiều chúng có thể có những tác động tiêu cực đến sức khoẻ của bạn. Bài viết này sẽ giải thích tại sao thực phẩm chiên rán lại có hại và cung cấp một số lựa chọn thay thế lành mạnh hơn để bạn cân nhắc.

Thực phẩm chiên rán có hàm lượng calo cao Thực phẩm chiên rán có hàm lượng calo cao. Ảnh minh họa: Internet. So với các phương pháp nấu ăn khác, chiên rán làm tăng thêm lượng calo. Cụ thể, một số người thường phủ bột lên thực phẩm rồi mới chiên xào. Hơn nữa, khi thức ăn chiên trong dầu, chúng sẽ mất nước và hấp thụ chất béo, làm tăng thêm hàm lượng calo. So với các món ăn luộc, thực phẩm chiên rán có hàm lượng chất béo và calo cao hơn đáng kể. Cụ thể, một củ khoai tây nướng nhỏ (100 gram) chứa 93 calo và 0 gram chất béo, trong khi cùng một lượng (100 gram) khoai tây chiên có chứa 319 calo và 17 gam mỡ. Thực phẩm chiên rán chứa nhiều chất béo chuyển vị Chất béo chuyển vị được hình thành khi các chất béo không no được trải qua một quá trình gọi là hydrogenation (hydro hóa). Các nhà sản xuất thực phẩm thường hydrogenate chất béo bằng cách sử dụng áp suất cao và khí hydro để tăng tuổi thọ và độ ổn định, nhưng hydro hóa cũng xảy ra khi dầu được đun ở nhiệt độ rất cao trong quá trình nấu. Điều này khiến cho thực phẩm khi đưa vào cơ thể sẽ khó được phân hủy hơn, dẫn tới những ảnh hưởng tiêu cực đến sức khoẻ.

Trên thực tế, chất béo chuyển vị có liên quan đến nguy cơ gia tăng nhiều bệnh, bao gồm bệnh tim, ung thư, tiểu đường và béo phì. Thực phẩm chiên có thể chứa Acrylamide có hại Thực phẩm chiên có thể chứa Acrylamide có hại. Ảnh minh họa: Internet. Acrylamide là một chất độc hại có thể hình thành trong thực phẩm trong quá trình nấu ăn ở nhiệt độ cao như chiên, xào, rán, hoặc nướng. Nó được hình thành bởi một phản ứng hóa học giữa các loại đường và một axit amin được gọi là asparagine. Nói chung, các loại thực phẩm tinh bột như các sản phẩm chiên và các sản phẩm nướng thường có nồng độ acrylamide cao hơn so với các loại thực phẩm khác. Vậy làm thế nào để giảm thiểu tác hại của thực phẩm chiên rán? Một trong các các hiệu quả đó là áp dụng những phương pháp nấu ăn khác, ăn ở nhà thay vì đi ra ngoài và sử dụng các loại dầu lành mạnh. Loại dầu được sử dụng cho việc chiên xào có ảnh hưởng lớn đến các nguy cơ sức khỏe liên quan đến thức ăn chiên. Một số loại dầu có thể chịu được nhiệt độ cao hơn nhiều so với các loại khác, làm cho chúng an toàn hơn để sử dụng. Đa phần các loại dầu có chứa các chất béo bão hòa và không bão hòa đơn ổn định nhất khi được nung nóng, chẳng hạn như dầu ô liu, dầu bơ và dầu dừa. Dầu ô liu lành mạnh. Ảnh minh họa: Internet. Các loại dầu không lành mạnh gồm dầu canola, dầu đậu nành, dầu bông, dầu ngô, dầu mè, dầu hướng dương, dầu cây rum, dầu hạt nho và dầu cám gạo. Các loại dầu này đều đã qua chế biến và đến 4% hàm lượng axit béo của chúng là chất béo chuyển vị trước khi chiên, xào, rán. Để bảo vệ sức khỏe gia đình, hãy hạn chế ăn đồ chiên rán nhiều từ hôm nay và quan tâm nhiều tới các bí quyết nấu ăn lành mạnh nhé.

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