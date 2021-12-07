7 công thức làm sinh tố dưa hấu giải tỏa cơn khát mát lạnh

Dưa hấu có thể điều trị chứng viêm thận do trong dưa hấu có các axit hữu cơ, một lượng nước thích hợp có thể được đào thải ra ngoài và làm giảm tình trạng viêm thận.

Bạn nhìn vào những quả dưa hấu có cuống khô thì chúng đã chín và vị sẽ ngọt hơn.

Quả dưa có những đường gân nâu nhìn không đẹp mắt nhưng đây là quả dưa rất ngon ngọt nhé.

Dưa có kích thước trung bình, thường có hình bầu dục hoặc thuôn dài, rất ngon ngọt, quả mọng tròn có vị ngọt hơn.

Để làm ra một ly sinh tố ngon thì cách chọn dưa hấu là vô cùng quan trọng, bạn có thể dựa vào các đặc điểm sau:

Tác dụng tuyệt vời của dưa hấu

Các enzym trong dưa hấu có khả năng chuyển hóa protein không hòa tan thành protein hòa tan nên sẽ giúp tăng cường dinh dưỡng cho người bệnh thận.

Hàm lượng kali dồi dào sẽ kích thích hệ thần kinh trong cơ thể và giúp thư giãn cơ bắp.

Đặc biệt, chất citrulline trong dưa hấu có tác dụng làm giảm các tế bào mỡ trong cơ thể. Do đó, khi được cơ thể hấp thụ sẽ làm giảm hoạt động của các tế bào mỡ, ngăn chặn quá trình tích tụ mỡ thừa, hỗ trợ giảm cân.

Ngoài ra, dưa hấu còn có tác dụng làm đẹp da, do có chứa nhiều vitamin A, B6, C ...

Cách làm sinh tố dưa hấu ngon mọng nước

1.

Nguyên liệu: Cho 1 ly

Dưa hấu 1/2 trái

Lá bạc hà 3 nhánh

Mật ong 2 muỗng canh

Cách làm:

Sinh tố dưa hấu nguyên vị

Bước 1: Sơ chế nguyên liệu

Gọt vỏ dưa hấu và cắt thành từng miếng nhỏ.

Rửa sạch lá bạc hà và loại bỏ lá úa.

Mẹo nhỏ: Bạn có thể cho dưa hấu vào ngăn đá để khi xay sẽ giúp sinh tố mát lạnh hơn mà không cần cho thêm đá.

Bước 2: Xay sinh tố

Cho dưa hấu đã cắt nhỏ, lá bạc hà, 2 thìa mật ong và 80-100 ml nước lọc vào máy xay sinh tố.

Bật máy ở tốc độ cao để xay nhuyễn hỗn hợp.

Cuối cùng rót hỗn hợp ra ly và thưởng thức thôi nào.

Bước 3: Thành phẩm

Ly sinh tố mát lạnh đã được hoàn thành, mang trong mình vị ngọt thanh của dưa hấu kết hợp cùng hương thơm the mát đặc trưng của lá bạc hà. 1 buổi trưa nắng nóng khi được trở về nhà và được thưởng thức ly sinh tố dưa hấu mát lạnh thì còn gì tuyệt vời hơn nữa đúng không nào!

2. Sinh tố dưa hấu sữa

Nguyên liệu: Cho 2 ly

Dưa hấu 1/4 trái

Sữa tươi không đường 120 ml

Đường 1 muỗng canh

Cách làm:

Sinh tố dưa hấu sữa

Bước 1: Sơ chế nguyên liệu

Dưa hấu gọt vỏ, bỏ hạt rồi cắt thành từng miếng nhỏ. Sau đó bạn cho dưa hấu vào tủ lạnh khoảng 3 tiếng để dưa hấu đông lại hoàn toàn.

Bước 2: Xay sinh tố

Cho dưa hấu, 120ml sữa không đường, 1 thìa đường vào máy xay sinh tố. Sau đó đậy nắp lại và bật máy ở tốc độ cao để xay nhuyễn hỗn hợp.

Cuối cùng, chia hỗn hợp ra các cốc và thưởng thức, trang trí bằng một lát dưa hấu hoặc lá bạc hà tùy theo sở thích.

Lưu ý: Do dưa hấu của bạn bị đông đá nên khi nạo bạn nên vặn máy về số thấp, cho nguyên liệu vào trước rồi tăng tốc độ từ từ để tránh hư máy.

3. Sinh tố dưa hấu chanh

Nguyên liệu:

Dưa hấu 1 trái

Chanh 3 trái

Cách làm:

Sinh tố dưa hấu chanh

Bước 1: Sơ chế nguyên liệu

Cắt bỏ cả hai đầu của quả dưa hấu, sau đó dựng đứng quả dưa hấu lên và gọt từ trên xuống dưới. Sau đó cắt thành từng miếng nhỏ, cho vào ngăn mát tủ lạnh khoảng 1 - 2 tiếng.

Cắt đôi quả chanh, bỏ hạt rồi vắt lấy nước cốt chanh.

Mẹo: Bạn có thể giữ lại khoảng 2-3 lát chanh để trang trí.

Bước 2: Xay sinh tố

Cho dưa hấu và nước cốt chanh vào máy xay sinh tố. Đậy nắp và bật máy ở tốc độ cao để xay nhuyễn hỗn hợp.

Bước 3: Thành phẩm

Món sinh tố này này có một hương vị ngọt mát của dưa hấu hòa với vị chua chua của chanh càng làm cho hương vị của món sinh tố này thêm chút lạ miệng, hấp dẫn. Những ngày nóng bức rất cần có ngay một ly sinh tố dưa hấu kết hợp với chanh mát lạnh để giải khát thì không còn gì bằng!

4. Sinh tố dưa hấu dâu

Nguyên liệu:

Dưa hấu 600 gr (khoảng 1/2 trái)

Dâu 6 trái

Chanh 1 trái

Bạc hà 5 lá

Cách mua dâu tây ngon

Chọn những quả dâu tây to, đỏ tươi, căng mọng, mọng nước, vẫn còn cuống và lá xanh tươi.

Không nên chọn những quả dâu già, vì phần ruột bên trong có thể bị khô và rỗng.

Tránh chọn những quả bị nhũn, biến dạng và thối. Ngoài ra, những quả có vỏ xanh còn nhiều đốm cũng không nên mua, vì dâu sẽ không tự chín ngay từ khi hái.

Nếu bạn sử dụng dâu tây trong ngày, bạn có thể để chúng ở nhiệt độ phòng. Hoặc nếu muốn để lâu hơn (5 - 7 ngày), bạn nên bọc dâu vào khăn giấy rồi cho vào tủ lạnh.

Cách làm:

Sinh tố dưa hấu dâu

Bước 1: Sơ chế nguyên liệu

Gọt vỏ dưa hấu, sau đó cắt dưa hấu thành từng miếng nhỏ.

Dâu tây rửa sạch, cắt bỏ cuống lá.

Cắt đôi quả chanh, bỏ hạt, vắt chanh bằng tay hoặc dùng dụng cụ để vắt kiệt nước chanh.

Lá bạc hà nhặt bỏ phần lá héo úa.

Bước 2: Xay sinh tố

Cho lần lượt dưa hấu, dâu tây, nước chanh, lá bạc hà và vài viên đá vào máy xay. Đóng nắp và bật máy từ tốc độ thấp đến tốc độ cao đến khi thấy mịn thì tắt máy. Cuối cùng, rót từ từ hỗn hợp ra ly và mời cả nhà cùng thưởng thức thôi nào.

5. Sinh tố dưa hấu đào

Nguyên liệu:

Đào 2 trái

Dưa hấu 1/2 trái

Mật ong 1 muỗng canh

Rượu vang 75 ml (tùy ý)

Cách mua đào tươi

Những quả đào ngon có vỏ màu đỏ sẫm và xanh vàng xen kẽ. Với những quả đào lông, lông không bị rụng, cành đào còn tươi.

Đối với những quả đào trơn bóng, không nên chọn những quả quá nhẵn, vì có thể nhiều người đã cầm bóp sẽ khiến phần thịt quả đào bị dập bên trong.

Khi chín, đào có mùi thơm đặc trưng, ​​mùi thơm nồng là đào chín ngon, thịt mọng nước, có chút chua ngọt.

Quả đào cầm trên tay có cảm giác chắc tay, ấn nhẹ vào quả đào sẽ không có vết lõm, đó là quả đào giòn, ngon. Khi chín quá quả đào bị mềm, mất vị chua ngọt và trở nên nhạt.

Cách làm:

Sinh tố dưa hấu đào

Bước 1: Sơ chế nguyên liệu

Dưa hấu mua về rửa sạch, gọt vỏ cắt thành các khúc nhỏ.

Đào rửa sạch, gọt vỏ, cắt múi cau và loại bỏ hạt đào.

Bước 2: Xay sinh tố

Đầu tiên khi làm món này bạn phải cho dưa hấu và đào vào máy xay sinh tố trước để xay chung cho nhuyễn.

Kế đến cho vào một lượng mật ong bằng muỗng canh mật ong, 75ml rượu vang vào xay cùng. Đậy nắp máy xay lại, xay nhuyễn hỗn hợp thành hỗn hợp đồng nhất là đã hoàn thành xong món sinh tố lạ miệng này rồi đấy.

6. Sinh tố dưa hấu dâu tây thơm

Nguyên liệu:

Dưa hấu 280 gr

Dâu tây 30 gr

Thơm 90 gr (dứa)

Mật ong 1 muỗng cà phê

Cách mua dứa (thơm) ngon

Quả hơi hình bầu và ngắn, thường nhiều thịt.

Vỏ ngoài đều màu, màu vàng, có mùi thơm, chứng tỏ mùi thơm đã chín già. Cầm vào có cảm giác nặng tay và không có cảm giác mềm khi ấn vào

Cách làm:

Sinh tố dưa hấu dâu tây thơm

Bước 1: Sơ chế nguyên liệu

Dâu tây sau khi mua về thì rửa sạch, bỏ cuống, cắt nhỏ để dễ xay.

Thơm cũng gọt bỏ vỏ, bỏ sạch mắt thơm, rửa sạch và cắt nhỏ.

Dưa hấu cũng gọt vỏ và cắt thành miếng nhỏ, loại bỏ hạt để có mày đẹp hơn.

Bước 2: Xay sinh tố

Cho dâu tây, thơm, dưa hấu, mật ong, đá vào máy xay sinh tố và xay nhuyễn

Bước 3: Thành phẩm

Mùa hè oi ả, nóng nực giờ đây nó sẽ trở nên mát mẻ hơn với ly sinh tố mát lạnh, đã khát được kết hợp từ những loại trái cây thanh mát, tươi ngon, mang đến một hương độc đáo vị chua chua ngọt ngọt giải khát tức thì.

Chắc chắn món sinh tố thơm ngon, thanh mát này sẽ làm bạn yêu thích ngay từ lần đầu tiên thưởng thức đấy!

7. Sinh tố dưa hấu cà rốt

Nguyên liệu:

Dưa hấu 100 gr

Cà rốt 50 gr

Sữa đặc 20 ml

Đường trắng 2 muỗng cà phê

Cách mua cà rốt ngon

Nên mua cà rốt mini, củ nhỏ sẽ ngọt và thơm không bị hăng. Nên chọn những củ cà rốt thuôn dài, nhẵn nhụi sẽ dễ sơ chế hơn những quả cong xấu.

Cách làm:

Sinh tố dưa hấu cà rốt

Bước 1: Sơ chế nguyên liệu

Dưa hấu sau khi mua về thì bỏ vỏ, cắt miếng nhỏ để dễ xay.

Cà rốt cũng rửa sạch, gọt vỏ, cắt khúc để máy dễ xay tránh hư hỏng máy.

Mẹo: Bạn nên sử dụng loại cà rốt mini để giúp món sinh tố được ngọt bùi và hạn chế mùi hăng hơn.

Bước 2: Xay sinh tố

Đầu tiên để làm được món sinh tố này bạn cho lần lượt cà rốt, dưa hấu vào máy xay và xay nhuyễn hỗn hợp.

Kế đến cho thêm vào hỗn hợp trên 20ml sữa đặc, 2 muỗng cà phê đường cùng với đá viên vào cùng. Đậy nắp máy xay lại và xay đến khi hỗn hợp nhuyễn mịn đồng nhất thì tắt máy.

Bước 3: Thành phẩm

Sự kết hợp thú vị giữa vị ngọt thanh mát của dưa hấu cùng vị bùi bùi, ngậy ngậy của cà rốt hòa quyện với vị béo thơm từ sữa sẽ khiến cho bạn mệ mẩn ly sinh tố vừa thơm ngon, vừa bổ dưỡng giúp đẹp da này đó nhé!

Qua bài viết trên chúng tôi đã hướng dẫn cho các bạn cách để tự mình làm ra những món sinh tố dưa hấu thơm ngon, kết hợp với những loại quả khác để tạo nên những hương vị thơm ngon không gây nhàm chán.

Hy vọng qua bài viết trên các bạn có thể tự tay làm cho mình và gia đình những ly sinh tố dưa hấu thơm ngon, lạ miệng giải nhiệt ngày hè nhé. Chúc các bạn thành công.