2 cách làm sake lắc phô mai giòn ngon hấp dẫn, ăn là ghiền tại nhà!

Cây sa kê còn có tên là cây bánh mỳ thuộc họ dâu tằm Moraceae, có nguồn gốc từ Malaysia và các đảo Thái Bình Dương, được trồng phổ biến ở các tỉnh phía Nam nước ta.

Sake là một loại trái cây được biết đến nhiều ở miền Nam nước ta với thành phần tinh bột cao nên thường được các bà nội trợ “biến tấu” thành những món ngon hấp dẫn như: sake chiên , sake nướng, chè sake,...trong đó nổi bật phải kể đến món sake lắc phô mai giòn ngon, thơm béo, rất được lòng giới trẻ. Hôm nay, hãy cùng chúng tôi khám phá ngay 2 cách làm món sake lắc phô mai - khuấy đảo giới ăn vặt này nhé!

Theo đó, tất cả các bộ phận của cây sake đều có tác dụng y học và nhiều tác dụng dược lý nên được dân gian sử dụng rất nhiều để làm các bài thuốc chữa bệnh như bệnh tiểu đường, bệnh gout.

Nổi bật với vị ngọt bùi hấp dẫn, sake dễ dàng đốn tim mọi thực khách. Không chỉ vậy, loại quả này còn chứa nguồn dinh dưỡng và những công dụng hữu ích mà ít ai ngờ tới.

Còn theo các nghiên cứu y học hiện đại, trong 100gr quả sake tươi thì cung cấp giá trị dinh dưỡng sau:

Năng lượng 103 kcal

Bột đường 27,12 gr

Đường ngọt 11 gr

Chất xơ 4.9 gr

Chất béo 0.23 gr

Đạm 1.07 gr

Nước 70.65 gr

Vitamin B1 0.110mg (10%)

Riboflavin (vit. B2) 0.030mg (3%)

Niacin (vit. B3) 0.9mg (6%)

Pantothenic acid (B5) 0.457 mg (9%)

Vitamin B6 0.1mg (8%)

Choline 9.8mg (2%)

Vitamin C 29mg (35%)

Vitamin E 0.1mg (1%)

Vitamin K 0.5μg (0%)

Một chỉ số hàm lượng dinh dưỡng dài đằng đặng, chính vì vậy, việc bổ sung loại trái cây thơm ngon, bổ dưỡng này vào thực đơn hàng tuần, sẽ mang lại cho bạn những tác dụng hiệu quả như: tốt cho sức khỏe tim mạch, hỗ trợ cân bằng lượng đường trong máu, hỗ trợ tiêu hóa, ngăn ngừa nhiễm trùng da, kích thích tăng trưởng tế bào mới, nuôi dưỡng và thúc đẩy mọc tóc,…

Quả là bất ngờ phải không nào?! Các chị em còn chần chừ gì mà không cùng bắt tay ngay vào làm sake lắc phô mai ăn là ghiền với 2 công thức siêu đơn giản dưới đây nào!

2 cách làm sake lắc phô mai giòn ngon, thơm béo và siêu đơn giản tại nhà

1. Sake lắc phô mai

Nguyên liệu cần chuẩn bị

Nguyên liệu cho món sake lắc phô mai!

Sake 1 trái

Bột phô mai 2 muỗng canh

Bột chiên giòn 100 gr

Dầu ăn 300 ml

Muối/ đường 1 ít

Các bước tiến hành làm sake lắc phô mai chuẩn ngon, ăn là mê

Bước 1: Sơ chế sake

Bạn nhớ ngâm sake trong nước muối pha loãng khoảng 5 phút cho hết nhựa nhé!

- Đầu tiên, sake mua về, bạn tiến hành gọt bỏ vỏ, chẻ đôi để bỏ phần cuống và cùi, rồi cắt thành những miếng mỏng khoảng 1/3 lóng tay như hình nhé.

- Tiếp đó, bạn đem phần sake đã cắt ngâm với nước muối loãng trong khoảng 5 phút cho sạch nhựa, rồi rửa lại với nước cho sạch và để ráo là đã hoàn tất khâu sơ chế sake rồi nhé.

Bước 2: Pha bột

Khuấy đều cho đến khi hỗn hợp sền sệt lại là đạt!

Ở công đoạn này, bạn chỉ cần cho vào tô 100gr bột chiên giòn và 1 muỗng canh đường, sau đó trộn đều và cho từ từ nước vào, lưu ý vừa cho vừa khuấy cho hỗn hợp sền sệt lại là đạt.

Bước 3: Chiên sake đã lăn bột

Chiên vàng giòn 2 mặt sake!

- Trước tiên, bạn bắc chảo lên bếp và 300ml dầu ăn vào nấu sôi trên lửa lớn.

- Kế đến, bạn nhúng sake qua bột để bột áo 1 lớp bên ngoài sake, rồi cho sake vào chảo dầu chiên, dầu sôi mạnh thì bạn hạ lửa vừa, từ từ chiên cho 2 mặt sake vàng giòn, sau đó vớt ra cho ráo trên giấy thấm dầu là được nhé.

Bước 4: Lắc sake với phô mai

Lắc đều phô mai vàng giòn cùng bột phô mai!

Đến đây thì bạn chỉ cần cho phần sake mới được chiên chín vàng vào hộp nhựa có nắp đậy, sau đó cho thêm 2 muỗng canh bột phô mai vào, rồi đậy nắp và tiến hành lắc đều cho bột phô mai thấm đều sake là đã hoàn thành rồi nhé.

Thành phẩm

Sake lắc phô mai ăn mãi cũng không chán!

Sake lắc phô mai thơm ngon hấp dẫn với màu vàng ươm bắt mắt cùng hương thơm thoang thoảng của bột phô mai. Khi thưởng thức, bạn sẽ cảm nhận ngay được lớp vỏ giòn tan, ngọt ngọt mặn mặn của sake, hòa quyện cùng với vị ngọt bùi, dẻo mềm đặc trưng của sake, đảm bảo ăn mãi cũng không ngán nhé!

2. Sake chiên xù lắc phô mai

Nguyên liệu cần chuẩn bị

Một vài nguyên liệu cho món sake chiên xù lắc phô mai!

Sake 1 trái

Bột phô mai 2 muỗng canh

Bột chiên giòn 100 gr

Bột chiên xù 100 gr

Dầu ăn 300 ml

Muối/ đường 1 ít

Các bước tiến hành làm sake chiên xù lắc phô mai giòn ngon hấp dẫn

Bước 1: Sơ chế sake

Công đoạn làm sạch và ngâm sake!

- Đầu tiên, sake mua về, bạn tiến hành gọt bỏ vỏ, sau đó chẻ múi cau làm 4, rồi cho ngâm trong thau nước muối pha loãng.

- Tiếp đó, bạn cắt bỏ cùi sake rồi cắt thành những miếng nhỏ có độ dày khoảng 1/3 lóng tay, sau đó tiếp tục cho sake đã cắt vào thau nước muối loãng.

- Sau khi ngâm được khoảng 5 - 7 phút, thì bạn vớt sake ra, sau đó đem rửa sạch lại với nước và để ráo là đã xong khâu sơ chế sake rồi nhé.

Bước 2: Pha bột

Vừa cho nước vừa khuấy từ từ cho hỗn hợp bột sền sệt lại!

- Trước tiên, bạn cho vào tô 100gr bột chiên giòn, sau đó cho nước từ từ vào, rồi khuấy tan cho hỗn hợp sền sệt lại như hình là được.

- Kế đến, bạn tiếp tục cho thêm khoảng 1 muỗng cà phê đường và 1/3 muỗng cà phê muối vào, sau đó khuấy tan đều hỗn hợp nhé.

Bước 3: Nhúng sake với 2 loại bột và chiên

Vào áo bột và chiên vàng giòn sake!

- Ở công đoạn này, trước hết, bạn cho khoảng 100gr bột chiên xù ra dĩa.

- Tiếp đến, bạn bắc chảo lên bếp và cho khoảng 300ml dầu vào nấu sôi với lửa lớn.

- Khi thấy dầu sôi, bạn cho sake lần lượt nhúng vào bột chiên giòn, rồi vào áo thêm lớp bột chiên xù, sau đó đem cho vào chảo dầu chiên cho tới khi 2 mặt vàng đều thì vớt ra cho vào giấy thấm dầu nhé.

Bước 4: Lắc sake chiên xù với phô mai

Lắc sake chiên xù cùng bột phô mai!

Cũng tương tự như công thức làm sake lắc phô mai, bạn cũng cho phần sake đã chiên vàng vào hộp nhựa có nắp với 1 muỗng canh phô mai, sau đó đậy nắp hộp lại và lắc 4 - 5 lần cho bột phô mai phủ đều là đã hoàn thành rồi nhé.

Thành phẩm

Sake chiên xù lắc phô mai giòn tan hấp dẫn!

Chỉ với vài công đoạn đơn giản là bạn đã có ngay món sake chiên xù lắc phô mai thơm ngon hấp dẫn, với những miếng sake vàng ươm giòn rụm, phủ thêm lớp bột phô mai thơm béo, chấm cùng chút tương ớt hay sốt mayonnaise nữa thì chuẩn ngon miễn bàn nhé!

Mẹo chọn mua sake tươi ngon

- Bạn nên chọn những quả sake còn xanh vàng, đã nở hết gai và sờ vào thấy cứng để thành phẩm càng thêm ngọt bùi hấp dẫn nhé.

- Bên cạnh đó, không nên chọn những trái có vỏ ngoài bị thâm đen hay dập nát, vì những trái này rất dễ bị sượng cứng sau khi nấu.

Trên đây là 2 công thức đơn giản cho món sake lắc phô mai giòn ngon, bùi béo, ai ăn cũng mê tại nhà! Chiều chiều buồn miệng mà có món ăn vặt hấp dẫn này thì còn gì bằng nào?! Các chị em nhất định đừng bỏ qua nhé!