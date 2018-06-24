2 cách làm rau câu dừa thanh mát cho ngày nắng nóng, ai ăn cũng mê ngay

Vào bếp 24/06/2018 15:58

Sau bữa ăn, một chút rau câu dừa thanh mát để tráng miệng vừa giúp giải nhiệt vừa giúp kích thích hệ tiêu hóa. Cách làm món quà vặt này cũng rất đơn giản, chị em có thể thực hiện ngay để cả nhà cùng thưởng thức.

Rau câu dừa thanh mát không chỉ được nhiều người yêu thích mà còn có tác dụng nuôi dưỡng các vi khuẩn có lợi cho ruột, giúp kích thích hệ tiêu hóa hoạt động. Bên cạnh đó, thường xuyên ăn rau câu còn làm sạch đường ruột, từ đó ngăn ngừa hiệu quả chứng táo bón, bệnh ung thư đường ruột, kết tràng và trực tràng.

Rau câu cũng là món ăn quen thuộc trong thực đơn của người béo phì, tiểu đường, cao huyết áp, phụ nữ mang thai và trẻ biếng ăn.

2 cách làm rau câu dừa thanh mát cho ngày nắng nóng, ai ăn cũng mê ngay - Ảnh 1
Mùa hè mà được thưởng thức rau câu dừa ngon ngọt, thanh mát thì còn gì bằng - Ảnh minh họa: Internet

Nguyên liệu làm rau câu dừa rất dễ kiếm, cách làm lại vô cùng đơn giản nên chị em có thể bắt tay vào thực hiện ngay để chiêu đãi cả nhà:

Dưới đây là 2 cách làm rau câu dừa chị em có thể tham khảo:

Cách làm rau câu dừa thanh mát cực đơn giản tại nhà

Thạch rau câu dừa xiêm

Nguyên liệu:

- 1 gói bột rau câu

- 100g đường kính

- 1 lít nước dừa tươi

- 100ml cốt dừa

2 cách làm rau câu dừa thanh mát cho ngày nắng nóng, ai ăn cũng mê ngay - Ảnh 2
Một số nguyên liệu cần chuẩn bị - Ảnh minh họa: Internet

Hướng dẫn thực hiện:

Đổ bột rau câu ra tô, trộn chung với đường để khi nấu không bị vón cục. Nước dừa xiêm thường ngọt nên bạn chỉ cần thêm một chút đường để tạo độ ngọt mát vừa phải.

Tiếp đến, hòa tan bột rau câu với nước dừa. Bắc nồi lên bếp, đổ hỗn hợp nước dừa bột rau câu vào đun nhỏ lửa khoảng 5 phút thì tắt bếp. Lưu ý, nên thường xuyên hớt bọt để thạch được trong.

2 cách làm rau câu dừa thanh mát cho ngày nắng nóng, ai ăn cũng mê ngay - Ảnh 3
Đun thạch rau câu trên bếp - Ảnh minh họa: Internet

Nếu có cùi dừa non thì cắt nhỏ, cho vào khuôn, sau đó đổ thạch rau câu còn ấm vào khuôn hoặc đổ trực tiếp vào quả dừa đều được.

Tiếp tục cho khoảng 300g thạch rau câu vào nồi, đun cùng nước cốt dừa. Khi lớp thạch rau câu trong khuôn se lại thì múc phần thạch cốt dừa còn đang nóng đổ lên trên. Chú ý, nếu các lớp thạch đổ chồng lên nhau khi đã nguội thì độ kết dính sẽ kém.

Đợi thạch dừa xiêm nguội, bạn cho vào ngăn mát tủ lạnh. Khi thạch đông, bạn có thể lấy ra và thưởng thức ngay.

2 cách làm rau câu dừa thanh mát cho ngày nắng nóng, ai ăn cũng mê ngay - Ảnh 4
Rau câu dừa thanh mát rất phù hợp với ngày nắng nóng - Ảnh minh họa: Internet

Thạch rau câu dừa tươi

Nguyên liệu:

- 700ml nước dừa tươi

- 1 gói bột rau câu

- 85g đường

- 400 ml nước cốt dừa

- 300 ml nước

Hướng dẫn thực hiện:

Cho các nguyên liệu gồm 700 ml nước dừa tươi, 8g bột rau câu và 30g đường vào nồi, khuấy đều rồi bắc lên bếp đun với lửa vừa. Khi thạch sôi, hạ thấp lửa và tiếp tục đun đến khi thạch trong.

Tiếp đến cho 400ml nước cốt dừa, 300ml nước, 8g bột rau câu và 55g đường vào một chiếc nồi khác đun sôi rồi tắt bếp.

2 cách làm rau câu dừa thanh mát cho ngày nắng nóng, ai ăn cũng mê ngay - Ảnh 5
Đun sôi hỗn hợp thạch cốt dừa - Ảnh minh họa: Internet

Lúc này, bạn đổ một lớp thạch cốt dừa còn ấm vào khay, rồi một lớp thạch rau câu dừa tươi lên trên. Lần lượt xen kẽ như vậy cho đến khi hết thạch. Cho khay thạch rau câu vào ngăn mát tủ lạnh vài tiếng là có thể thưởng thức.

2 cách làm rau câu dừa thanh mát cho ngày nắng nóng, ai ăn cũng mê ngay - Ảnh 6
Món thạch rau câu dừa tươi đã hoàn thành rồi đây! - Ảnh minh họa: Internet

Chúc bạn thành công với 2 cách làm thạch rau câu dừa thơm ngon, đơn giản này nhé!

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