Người tuổi sửu 1997 mệnh gì, tuổi gì, hợp hướng nào trong phong thủy?

Năm 1997 là năm Đinh Sửu, gồm những người có ngày sinh dương lịch từ 07/02/1997 đến 27/01/1998. Trong tử vi phong thủy, Thiên can, Địa chi được ứng dụng để xem tuổi, dự đoán số mệnh con người. Người sinh năm 1997 Thiên can là Đinh sẽ tương hợp với Nhâm, tương hình với Tân, Quý. Địa chi là Sửu. Tam hợp với các tuổi Tỵ – Dậu – Sửu. Tứ hành xung gồm Thìn – Tuất – Sửu – Mùi.

Người tuổi Sửu 1997 mệnh gì, tuổi gì, hợp hướng nào… là những thắc mắc thường gặp trong cuộc sống. Việc giải đáp sẽ mang đến mục đích chính là mong muốn cuộc sống mỗi người sẽ tốt hơn từng ngày.

Theo phong thủy tướng số thì sự bình an, thuận lợi hay khó khăn của Đinh Sửu 1997 phần lớn sẽ dựa vào vận mệnh của họ. Nếu Thiên can – Địa chi là hai yếu tố để xác định 1997 tuổi gì, thì để tìm được câu trả lời tuổi Sửu 1997 mệnh gì, ta phải xem xét các yếu tố quy luật trong ngũ hành âm dương.

Năm 1997 là năm Đinh Sửu, gồm những người có ngày sinh dương lịch từ 07/02/1997 đến 27/01/1998

Trong ngũ hành có 5 mệnh, mỗi người sinh ra đều mang trong mình 1 trong 5 mệnh này là Kim, Mộc, Thủy, Hỏa và Thổ. Người sinh năm 1997 thuộc mệnh Thủy, cụ thể là Giản Hạ Thủy. Ý nghĩa của Giản Hạ Thủy là dòng nước ngầm dưới khe, lúc thì dữ dội, khi thì dịu dàng, đằm thắm.

Mang đặc điểm của mệnh Giản Hạ Thủy, nên tính cách của người sinh năm 1997 đôi khi hơi thất thường

Mang đặc điểm của mệnh Giản Hạ Thủy, nên tính cách của người sinh năm 1997 đôi khi hơi thất thường, có lúc mạnh mẽ, kiên cường nhưng cũng có khi yếu mềm, cần điểm tựa vô cùng khó đoán. Ngoài ra, mệnh này cũng là tuýp người sống nội tâm, kín đáo và rất hiền lành.

3. Tính cách của người tuổi Sửu sinh năm 1997

3.1. Tính cách người nữ tuổi Đinh Sửu 1997

Sở hữu bản mệnh của dòng nước ngầm, do đó người nữ tuổi Đinh Sửu 1997 sẽ có tâm tư khó đoán, khi thì hăng say, hết mình nhưng cũng có lúc điềm tĩnh đến lạ. Ngoài ra, họ là người rất biết giữ chừng mực, kiềm chế nóng giận, biết nhận thức được lúc nào nên mạnh mẽ và lúc nào cần mềm yếu.

Đi sâu hơn họ là những người rất thông minh, có nhiều ý tưởng sáng tạo, độc đáo. Nhưng đôi khi sống nội tâm, hơi khép mình, thích giữ cho bản thân những bí mật riêng mà không muốn chia sẻ với người khác.

3.2. Tính cách người nam tuổi Đinh Sửu 1997

Như đã nói ở trên, đặc trưng của Giản Hạ Thủy là dòng nước ngầm đầy tâm tư, rất khó đoán khi nào sẽ dịu êm và lúc nào sẽ dữ dội. Vì thế, người nam có năm sinh 1997 cũng rất kín đáo, sống nội tâm. Họ có nhiều chuyện riêng tư muốn giữ cho riêng mình. Bên cạnh đó, nam tuổi Đinh Sửu cũng là những người giữ bí mật khá tốt, họ sẽ rất phù hợp để bạn chia sẻ và tâm sự mỗi khi gặp cô đơn, có vấn đề trong cuộc sống.

Người nam có năm sinh 1997 cũng rất kín đáo, sống nội tâm. Họ có nhiều chuyện riêng tư muốn giữ cho riêng mình

Nam tuổi Đinh Sửu cũng là những người chăm chỉ, có ý chí cao và rất cố gắng trong công việc và cuộc sống. Luôn định hướng rõ ràng cho tương lai nên họ rất dễ dàng đạt được mục đích. Hơn nữa, nam giới tuổi này tuy ít thể hiện cảm xúc, nhưng lại sống rất tình cảm, thật lòng.

4. Tổng quan về tuổi Đinh Sửu

4.1. Công danh và sự nghiệp

Những người tuổi Đinh Sửu sẽ không quá đỗi phải nghèo túng và phần công danh cũng vừa phải không quá thấp kém.

Nữ mạng

Về phần gia đạo, tuổi Đinh Sửu 1997 khá tốt và không có gì xảy ra quan trọng trong cuộc đời. Công danh của tuổi này chỉ dừng ở mức độ bình thường. Họ vướng phải một vài khó khăn khi xây dựng sự nghiệp. Triển vọng tốt đẹp khi bước vào tuổi 30 trở lên. Tiền tài vừa đủ, không giàu sang phú quý nhưng cũng không đến nỗi thiếu hụt.

Nam mạng

Gia đạo thường xuyên có nhiều biến động, không êm ấm. Chỉ ở trong một mức độ trung bình, không có phần lên cao và cũng không xuống thấp. Đến năm 34 tuổi sẽ được êm ấm, hạnh phúc, công danh tiến bộ. Xây dựng sự nghiệp vững chắc khi bước vào tuổi 30 trở đi.

4.2. Quan niệm tình duyên

So về tình cảm, tuổi Đinh Sửu 1997 sẽ khá lận đận và phải trải qua nhiều lần thay đổi. Tuy nhiên, sau nhiều gian truân họ vẫn có thể tìm được bến đỗ cuối cùng dành cho hạnh phúc của bản thân.

Nữ mạng

Về tình duyên, họ gặp nhiều trở ngại trong lúc đầu và khó có được một quyết định dứt khoát. Cuộc sống cũng có đôi chút buồn khổ và hay bị lừa.

Sinh vào tháng 4, 9 và 12 (Âm lịch): Phải có ba lần không may mắn thay đổi về vấn đề tình duyên và sau đó mới tìm được người bạn đời của mình.

Sinh vào tháng 1, 2, 5, 8 và 10 (Âm lịch): Tìm được bến đỗ hạnh phúc sau khi phải trải qua hai lần thay đổi.

Sinh vào tháng 3, 6, 7 và 11 (Âm lịch): Cuộc đời bạn sống hoàn toàn hạnh phúc, không có thay đổi về vấn đề tình duyên khi đã có quyết định

Nam mạng

Tuổi Đinh Sửu nam mạng 1997 thường gặp nhiều trắc trở, đau thương về tiền bạc và lận đận hơn vào trung vận.

Sinh vào tháng 8 và 12 (Âm lịch): sẽ phải trải qua tận ba lần thay đổi tình duyên.

Sinh vào tháng 1, 2, 3, 4, 5, 9 và 10 (Âm lịch): phải có tận hai lần đổ vỡ thì mới tìm được hạnh phúc đích thực.

Sinh vào tháng 6, 7 và 11 (Âm lịch): Đường tình êm đềm, hạnh phúc đặc biệt vợ chồng đều thuỷ chung và hạnh phúc.

So về tình cảm, tuổi Đinh Sửu 1997 sẽ khá lận đận và phải trải qua nhiều lần thay đổi

4.3. Lựa chọn vợ chồng

Không hề dễ dàng để tìm được bến đỗ hạnh phúc cuối cùng. Việc này lại càng thêm phần trắc trở đối với người mang tuổi Đinh Sửu 1997. Để tận hưởng trọn vẹn hạnh phúc và cuộc sống phú quý thì nên cân nhắc chọn những tuổi sau:

Nữ mạng

Kết duyên với tuổi Mậu Dần, Canh Thìn, Giáp Thân: Đây là ba tuổi vừa hợp về vấn đề tình duyên vừa có những may mắn về tài lộc, con cái đầy đủ và gia đình hạnh phúc khi kết hôn.

Kết duyên với tuổi Đinh Sửu, Tân Tỵ, Quý Mùi và Ất Hợi: Vẫn trải nghiệm được cuộc sống êm ả qua ngày.

Những tuổi này chỉ hợp với bạn về đường tình duyên mà không hợp về đường tài lộc.

Kết duyên với tuổi Kỷ Mão, Ất Dậu, Quý Dậu: Không những không sống êm đẹp trong cuộc đời mà trái lại bạn khó tạo được một cuộc đời được hoàn toàn đầy đủ như ý. Thậm chí phải chịu cảnh nghèo khổ triền miên

Những năm không nên cử hành hôn lễ: Cần thật cẩn trọng khi bạn ở độ tuổi vào 19, 23, 25, 31, 35, 37 và 43. Sự xung khắc về lương duyên khi kết hôn vào những thời điểm này sẽ mang đến những điểm xấu.

Nam mạng

Những tuổi hợp để kết duyên như tuổi Canh Dần, Quý Tỵ, Giáp Ngọ, Bính Thân, Mậu Tý và Đinh Hợi. Sẽ tạo nên một gia đình hạnh phúc, yên ấm, con cái sum vầy và một cuộc sống giàu sang đầy đủ.

Kết duyên với tuổi Đinh Sửu, Tân Tỵ, Quý Mùi, Tân Mão, Nhâm Thìn và Ất Hợi: đây là những tuổi không quá nổi bật nên khi kết hôn bạn chỉ có một cuộc sống trung bình, đủ ăn, đủ mặc hoặc đôi khi rơi vào tình trạng túng thiếu.

Kết duyên với tuổi Nhâm Ngọ, Bính Tuất, Mậu Tý, Giáp Ngọ, Bính Tý, Giáp Tuất và Canh Ngọ: rất khắc kỵ và sẽ gặp nhiều chuyện đau lòng thẩm chí là cảnh biệt ly.

Những năm không nên cưới xin, ăn hỏi:

Nên tránh những năm tuổi kết hôn khi vào khoảng: 19, 25, 31, 37, 43, 49. Những năm này nếu cưới vợ hoặc hợp tác làm ăn sẽ gặp nhiều thất bại. Sẽ dễ tạo số phận hẩm hiu và thường xuyên đau bụng.

Không hề dễ dàng để Đinh Sửu tìm được bến đỗ hạnh phúc cuối cùng

4.4. Gia đạo

Nam mạng

Phần công danh nếu có cũng chỉ vào mức độ bình thường. Sự nghiệp xây dựng một cách khó khăn, phải ở vào tuổi 30 trở lên mới có triển vọng tốt đẹp

Nữ mạng

Phần công danh chỉ ở trong một mức độ trung bình, gia đạo có phần sóng gió, không êm ấm như ý muốn. Bước vào 34 tuổi gia đạo mới được hạnh phúc và có chút tiến bộ.

5. Tuổi Sửu sinh năm 1997 hợp với những tuổi nào?

Việc xem xét các tuổi phù hợp với nhau theo phong thủy là điều rất được nhiều người quan tâm hiện nay. Vậy người sinh năm Đinh Sửu hợp với những tuổi nào?

Xét về công việc: Nếu người có năm sinh 1997 tìm được người cộng sự ăn ý cho mình, cả hai sẽ nâng đỡ nhau cùng hái được nhiều quả ngọt, dễ đạt được thành công và thuận lợi hơn trong công việc.

Xét về hôn nhân: Hai người yêu nhau nếu hợp tuổi sẽ ngày càng hạnh phúc và thấu hiểu, hòa hợp trong mọi mặt. Do đó, Đinh Sửu 1997 nên kết đôi cùng người hợp tuổi với mình để tạo ra nhiều niềm vui, tài lộc trong cuộc sống.

Đinh Sửu có phần công danh ở mức độ bình thường

Xét theo sự tương hợp của Thiên can và Địa chi, người hợp tuổi với Đinh Sửu 1997 sẽ có Thiên can năm Nhâm.

Xét theo nhị hợp, tuổi Đinh Sửu 1997 hợp với những người có tuổi Tý.

Xét theo tam hợp, bộ ba Tỵ – Dậu – Sửu sẽ tạo ra vượng khí, tài lộc, nâng đỡ nhau trong nhiều khía cạnh cuộc sống.

6. Người sinh năm 1997 tuổi Đinh Sửu hợp xây nhà hướng nào?

Từ xa xưa, người ta đã cho rằng một người muốn toàn tâm toàn ý xây dựng sự nghiệp thì đầu tiên phải có được nền móng vững chắc, chỗ dựa an toàn và phù hợp. Chính vì thế, xây nhà hợp với hướng của gia chủ trong phong thủy là điều rất được quan tâm.

Thường thì hướng nhà phù hợp với từng người sẽ được xác định dựa trên cung mệnh. Điều này dẫn đến việc nam hay nữ sẽ hợp với những hướng nhà khác nhau. Tuy nhiên, ở tuổi Đinh Sửu 1997, nam nữ đều có cùng cung Chấn, vì thế cả hai sẽ có hướng nhà hợp giống nhau. Các hướng mang lại cho tuổi Đinh Sửu nhiều tài lộc, thuận lợi chính là hướng Nam, Đông Nam, hướng Bắc và hướng Đông.

7. Người tuổi Sửu 1997 hợp với những màu sắc nào?

Màu sắc tương sinh: trắng, xám, ghi. Đây là các màu sắc phù hợp với tuổi Đinh Sửu. Màu trắng tượng trưng cho sự thuần khiết, hòa bình, giản dị và trong sáng. Màu xám, màu ghi thể hiện sự hiện đại, cuốn hút và đầy khí chất. Những màu này khi kết hợp với người tuổi Đinh Sửu sẽ giúp các bạn có đủ tự tin và bản lĩnh để chinh phục ước mơ của mình.

Màu tương hợp: đen, xanh dương. Những sắc màu thuộc hành Thủy sẽ giúp tăng thêm giá trị cho người tuổi Đinh Sửu. Sự huyền bí của màu đen kết hợp với sự rộng lớn, bao la của màu xanh dương sẽ làm người tuổi này có thể thỏa mãn đam mê, tự do tung hoành trong đất trời. Ngoài ra màu xanh lá cây cũng khá phù hợp. Đây là màu của thiên nhiên, tươi mát, mang sắc thái thong thả, khoan thai. Người tuổi Đinh Sửu kết hợp với màu này thì cuộc sống sẽ không ngừng phát triển và tràn đầy hy vọng.

Màu sắc tương sinh: trắng, xám, ghi là các màu sắc phù hợp với tuổi Đinh Sửu

Màu kỵ cần tránh: theo phong thủy, màu vàng, màu nâu (thuộc Thổ); màu đỏ, cam, hồng, tím (thuộc Hỏa) là những màu mà người tuổi Đinh Sửu 1997 cần tránh sử dụng vì có thể khiến bạn thiếu tự tin, tinh thần mỏi mệt, vượng khí không được hanh thông.

8. Vật phẩm phong thủy hộ mệnh tuổi Đinh Sửu 1997

Để tăng sức mạnh nội lực từ bên trong cho tuổi Đinh Sửu, bản mệnh có thể sử dụng vòng tay đá phong thủy hoặc đeo Phật Bản Mệnh. Người sinh năm 1997 được Phật Hư Không Bồ Tát hộ mệnh, giúp thân chủ gặp nhiều thuận lợi, may mắn trong công việc và cuộc sống.

Mệnh của tuổi Đinh Sửu là mệnh Thủy nên chọn Mặt Phật làm từ đá núi lửa đen (hành Thủy) là hợp nhất. Ngoài ra, có thể chọn Mặt Phật đá mã não trắng (hành Kim), vì Kim sinh Thủy cũng rất tốt cho bản mệnh người đeo.

Một lựa chọn khác là đeo vòng tay đá phong thủy để giữ nguồn năng lượng thuần khiết của vũ trụ bên mình, giúp tăng vượng khí, sinh nhiều tiền bạc, sức khỏe và hạnh phúc. Tuổi Đinh Sửu 1997 nên chọn vòng đá có màu đen, xanh nước biển thuộc hành Thủy, đây là màu tương hợp với bản mệnh hoặc chọn màu trắng, xám, vàng nhạt thuộc hành Kim để tương sinh cùng bản mệnh.

Mệnh của tuổi Đinh Sửu là mệnh Thủy nên chọn Mặt Phật làm từ đá núi lửa đen (hành Thủy) là hợp nhất

Dựa vào quy luật phong thủy và ngũ hành, chúng tôi đã tổng hợp các yếu tố quan trọng liên quan đến vận mệnh nhằm giải đáp thắc mắc người tuổi Sửu 1997 mệnh gì, tuổi gì, hợp hướng nào,…. Những thông tin trên chỉ mang tính chất tham khảo, với mong muốn định hướng cho chúng ta cố gắng để trở nên tốt hơn từng ngày. Nếu có nỗ lực và theo đuổi ước mơ, chắc chắn bạn sẽ gặt hái được nhiều thành tựu hơn trong tương lai.