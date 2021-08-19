Tử vi thứ Sáu ngày 20/8/2021 của 12 con giáp: Tuất, Mão vận đỏ như son, Mùi công việc như ý, hanh thông cực kỳ

Tử vi 12 con giáp trong thứ Sáu tuần này cho biết người tuổi Tí có thể đối diện với nhiều vận may đang tới, tuy nhiên con giáp này nên suy xét kỹ, không nên hấp tấp, vội vàng kẻo làm hỏng chuyện. Con đường tài vận của Tí cũng không có gì thay đổi, cả ngày không có quá nhiều biến động về tiền bạc. Nhìn chung, đây sẽ là một ngày khá bình yên dành cho Tí, con giáp này cứ yên tâm làm việc để chờ đợi tài lộc trong những ngày sau.

Một số rắc rối có thể xảy ra đối với Sửu. Tuy nhiên, con giáp này đừng quá lo lắng, bởi đó chỉ là những rắc rối nhỏ, chuyện thường ngày mà ai cũng phải gặp. Đa số những ai cầm tinh con giáp này đều khó lòng chấp nhận những khó khăn xảy đến, nhưng hãy nhớ rằng, cuộc đời này không bao giờ là bằng phẳng. Cách tốt nhất là Sửu bình tĩnh giải quyết mọi thứ cho ổn thỏa, sau đó yên tâm làm việc kiếm tiền.

Tử vi thứ Sáu ngày 20/8/2021 của Dần

Tử vi ngày mới của Dần cho biết, trong thứ Sáu tuần này, người tuổi Dần có vẻ sẽ rất bận rộn với công việc của mình. Dần không có nhiều thời gian để quan tâm đến những chuyện nhỏ nhặt xung quanh, thậm chí con giáp này cũng không có thời gian để chăm sóc cho bản thân mình. Tử vi khuyên rằng Dần nên sắp xếp thời gian làm việc để vừa đạt hiệu quả vừa có thể chăm sóc bản thân thật tốt.

Thứ Sáu tuần này sẽ là một ngày làm việc bận rộn và hiệu quả của Dần - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Sáu ngày 20/8/2021 của Mão

Tài tinh của Mão dự báo trong thứ Sáu tuần này, Mão sẽ đón nhận nhiều món quà tài lộc mà con giáp này không hề nghĩ tới. Mão có thể tìm ra được hướng đi mới cho mình, tốt hơn rất nhiều so với hiện tại. Tuy nhiên, nếu như Mão nhút nhát, không dám bước ra khỏi vùng an toàn thì sẽ rất khó thành công. Tử vi cho biết, đây sẽ là một ngày có cát tinh chiếu mệnh nên Mão cứ yên tâm về mọi thứ.

Tử vi thứ Sáu ngày 20/8/2021 của Thìn

Hung tinh chiếu mệnh khiến cho Thìn có thể phải đối diện với một số chuyện rắc rối trong công việc. Ngoài ra, con giáp này cũng có thể gặp những chuyện không vui liên quan đến tiền bạc của mình. Có vẻ như đây sẽ là một ngày không mấy suôn sẻ dành cho Thìn. Tuy nhiên, vận trình sắp tới của con giáp này sẽ tươi sáng hơn rất nhiều, Thìn chỉ cần cố gắng vượt qua giai đoạn khó khăn chắc chắn sẽ có được may mắn.

Tử vi thứ Sáu ngày 20/8/2021 của Tỵ

Vận trình sự nghiệp của Tỵ trong hôm nay có thể bị chững lại vì sự thiếu tự tin của con giáp này. Tỵ tuy chăm chỉ, nhưng do làm trong một môi trường trong thời gian dài nên bị thụ động, gặp chuyện khó sẽ dễ nản lòng. Thử thách sẽ giúp con giáp này khám phá ra nhiều điểm mạnh và năng lực tiềm ẩn của bản thân. Do đó, đừng ngần ngại bước lên phía trước để nắm bắt những cơ hội mới đến với mình.

Nếu biết nắm bắt cơ hội, sự nghiệp của Tỵ sẽ phát triển tốt hơn - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Sáu ngày 20/8/2021 của Ngọ

Trong thứ Sáu tuần này, Ngọ đối diện với nhiều sự lựa chọn bắt buộc con giáp này phải đưa ra quyết định. Mặc dù đã có sự chuẩn bị từ trước, nhưng những tình huống xảy đến bất ngờ vẫn khiến cho Ngọ phải lúng túng và không kiểm soát được ứng xử của mình. Tuy nhiên, do có quý nhân bên cạnh nên Ngọ cũng không cần lo lắng quá, rồi cuối cùng mọi thứ cũng được giải quyết êm xuôi. Ngọ có thể chọn ra cho mình quyết định đúng đắn.

Tử vi thứ Sáu ngày 20/8/2021 của Mùi

Vận trình sự nghiệp của Mùi trong thứ Sáu tuần này tương đối khả quan. Nhiều chuyện vui tìm đến bên con giáp này, giúp Mùi có thêm năng lượng, hứng khởi để tiếp tục cố gắng. Công việc có đồng nghiệp và cấp trên quan tâm, giúp đỡ, Mùi càng dễ dàng đạt được hiệu quả ngoài mong đợi. Mặc dù may mắn trong công việc là vậy, nhưng tài vận của Mùi lại không phất lên là mấy, có thể cần phải đợi thêm một thời gian để gặt hái thêm tài lộc.

Tử vi thứ Sáu ngày 20/8/2021 của Thân

Tử vi phương Đông cho biết, trong hôm nay, Thân không nên đặt ra các mục tiêu tài chính, càng không nên mở rộng đầu tư hoặc cho người khác vay mượn tiền. Nguyên nhân là do có hung tinh chiếu mệnh, chuyện làm ăn, công việc của Thân được dự báo không mấy suôn sẻ. Tuy nhiên, con giáp này đừng quá lo lắng, hãy dành thời gian hôm nay để hoàn thiện các công việc cũ, quan tâm chăm sóc cho người thân và bản thân mình.

Hôm nay Thân có thể nghỉ ngơi để nạp năng lượng cho những ngày tới – Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Sáu ngày 20/8/2021 của Dậu

Dậu gặp nhiều niềm vui trong ngày hôm nay. Công việc của Dậu vốn đang bị trục trặc, vướng mắc thì hôm nay sẽ được gỡ bỏ mọi thứ. Dậu tiếp tục hành trình tìm kiếm thành công cho mình. Tử vi cho biết, chuyện tình cảm của Dậu trong ngày hôm nay cũng khá “đỏ”. Con giáp này tự tin thổ lộ với đối phương và nhận được sự hồi đáp như ý.

Tử vi thứ Sáu ngày 20/8/2021 của Tuất

Tuất đích thị là một trong những con giáp may mắn nhất của ngày thứ Sáu tuần này. Vừa mở mắt ra, bắt tay vào làm việc là Tuất đã đón ngay tin vui đầu tiên từ cấp trên hoặc khách hàng. Những lời khen ngợi cho năng lực của Tuất sẽ giúp con giáp này được tiếp thêm năng lượng thấy rõ. Không chỉ may mắn trong công việc, Tuất còn được quý nhân nâng đỡ cho nhiều mặt trong cuộc sống.

Tử vi thứ Sáu ngày 20/8/2021 của Hợi

Tử vi cho biết hôm nay Hợi có một chút chuyện không vui. Trong công việc, những ý tưởng mà Hợi đưa ra đều không được đánh giá cao, thậm chí còn bị gạt bỏ. Điều này khiến Hợi buồn bã, chán nản. Tuy nhiên, Hợi cần phải cố gắng lạc quan và xem đó là động lực để đưa ra những ý tưởng tốt hơn. Hợi cũng có thể rơi vào những mâu thuẫn không đáng có trong hôm nay. Tốt nhất là Hợi đứng bên ngoài, đừng xen vào và cự cãi chỉ tốn thời gian.

*Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.