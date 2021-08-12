Tử vi thứ Sáu ngày 13/8/2021 của 12 con giáp: Tỵ, Dần thăng hạng giàu có, Mão gặp đại quý nhân

Ngay từ lúc vừa mở mắt ra, mọi chuyện đến với Tí đã vô cùng thuận lợi, êm xuôi. Bắt tay vào công việc thì Tí sẽ còn gặp thêm nhiều chuyện vui mới. Một số lời khen ngợi đến với Tí trong hôm nay, giúp con giáp này thêm tự tin, có động lực tiếp tục cố gắng.

Chào đón thứ Sáu tuần này, người tuổi Tí có vận mệnh tương đối khả quan. Nhờ có Thiên Kim chiếu mệnh, phương diện tài lộc của Tí bắt đầu có sự tiến triển rõ rệt. Tí hiện đang làm khá nhiều công việc, chủ yếu là kiếm thu nhập để trang trải gia đình. Và trong hôm nay, các nguồn thu từ những công việc này sẽ tăng lên đáng kể.

Tử vi thứ Sáu ngày 13/8/2021 của Sửu

Tình hình công việc của Sửu trong thứ Sáu tuần này đang cần được xem xét lại. Con giáp này đang cảm thấy có chút khó khăn trong việc sắp xếp thời gian để thực hiện mọi thứ một cách hiệu quả. Ngoài ra, có quá nhiều lựa chọn dành cho Sửu trong ngày hôm nay khiến con giáp này cảm thấy bối rối. Tâm trạng bất ổn do ảnh hưởng từ những chuyện thị phi xung quanh, khiến Sửu mắc phải nhiều lỗi sai trong công việc. Cần tĩnh tâm trước khi quyết định bất cứ điều gì, tránh làm hỏng mọi thứ.

Tử vi thứ Sáu ngày 13/8/2021 của Dần

Tiền bạc trong ngày hôm nay đối với Dần mà nói thì không thể nào thiếu. Có thể nói, đây chính là một trong những con giáp đứng đầu về độ giàu có hiện nay. Vận trình đang trên đà thẳng tiến, Dần đã giàu thì nay lại càng giàu thêm, dù làm công việc gì thì cứ yên tâm trong hôm nay sẽ nhận được lộc lớn. Về đường công danh của Dần, trong hôm nay có một bước ngoặc mới, con giáp này thể hiện được năng lực của bản thân nên nhận được sự tin tưởng, đánh giá cao từ lãnh đạo.

Dần chính là một trong những con giáp giàu có nhất hôm nay - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Sáu ngày 13/8/2021 của Mão

Tuy không may mắn được ban quá nhiều tài lộc nhưng nhìn chung, trong thứ Sáu tuần này, người tuổi Mão tạm gác được áp lực, lo âu về tiền bạc. Các khoản thu nhập vẫn duy trì đều đặn, chi tiêu vẫn được con giáp này kiểm soát rất tốt. Cứ đà này, Mão chỉ cần cố gắng thêm một chút nữa sẽ cải thiện tình hình tài chính rất rõ rệt. Tử vi 12 con giáp cho biết, trong ngày này, Mão có thể gặp đại quý nhân, giúp cho con giáp này làm ăn tấn tới, cơ hội mở rộng cho một đường công danh xán lạn phía trước.

Tử vi thứ Sáu ngày 13/8/2021 của Thìn

Tâm trạng của người tuổi Thìn trong thứ Sáu ngày 13/8 này có vẻ sẽ không được tốt cho lắm. Những chuyện không vui liên tục tìm đến bên. Con giáp này cảm nhận được sự cô đơn, mệt mỏi sau chuỗi ngày dài cố gắng làm việc. Tuy nhiên, đừng nản chí, bởi cuộc sống có lúc thăng lúc trầm. Chỉ cần mạnh mẽ vượt qua giai đoạn này Thìn sẽ an yên tận hưởng cuộc sống dư dả, bình yên. Riêng trong hôm nay, Thìn nên tạm dừng việc đầu tư, chi tiêu mua sắm những món đồ giá trị, đây không phải ngày tốt để làm những việc này.

Tử vi thứ Sáu ngày 13/8/2021 của Tỵ

Xin chúc mừng người tuổi Tỵ vì đã lọt top con giáp may mắn nhất trong ngày hôm nay. Vừa mở mắt ra, Tỵ đã đón nhận nhiều tin vui bất ngờ. Cát tinh chiếu mệnh cho Tỵ trong hôm nay, nhờ đó con giáp này có nguồn năng lượng cực dồi dào, tinh thần phấn chấn. Về tài lộc sẽ có những khoản tiền thưởng bất ngờ đền đáp cho nỗ lực của con giáp này. Tỵ chỉ cần chú ý một điều, tránh xa những chuyện thị phi xung quanh, kẻo rước họa vào thân lúc nào không biết.

Tỵ chính là một trong những con giáp giàu có nhất thứ Sáu tuần này - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Sáu ngày 13/8/2021 của Ngọ

Mở đầu ngày mới, Ngọ cảm nhận được nguồn năng lượng dồi dào, tích cực, báo hiệu một ngày nhiều may mắn, niềm vui cho con giáp này. Công việc của Ngọ được dự đoán sẽ rất thuận lợi, mặc dù sẽ có một vài rắc rối nhỏ xảy ra nhưng đều được con giáp này giải quyết nhanh gọn. Nhìn chung, hôm nay là ngày khá bình yên đối với Ngọ. Con giáp này cứ tiếp tục cố gắng làm việc, chờ đợi tới thời cơ đón tài lộc đang còn phía trước.

Tử vi thứ Sáu ngày 13/8/2021 của Mùi

Tuổi Mùi cần chú ý tình hình tài chính của mình trong ngày hôm nay. Dù trước đó có nguồn tài lộc khá dư dả, nhưng do không kiểm soát chi tiêu nên Mùi đã để thất thoát, hao tổn một lượng tương đối lớn. Nếu cứ tình trạng này, dù tiền có về nhiều cỡ nào thì chẳng bao lâu nữa con giáp này sẽ “cháy túi”. Mùi cũng nên lường trước những khó khăn mà mình sẽ phải đối mặt trong công việc. Nên nhớ, dù gặp khó khăn thế nào, cũng phải lạc quan vượt lên phía trước, bởi không có thành quả nào được bày sẵn cho mình hưởng thụ.

Tử vi thứ Sáu ngày 13/8/2021 của Thân

Vận trình của Thân trong thứ Sáu tuần này tương đối khả quan. Con giáp này lại tiếp tục nhận được sự tương trợ của quý nhân, một số cơ hội có thể xuất hiện ngay trước mắt. Trên phương diện tài lộc, tử vi hàng ngày cho biết, tài lộc của Thân trong hôm nay cũng tương đối vượng, bản mệnh siêng năng chăm chỉ chính là mấu chốt để con giáp này gia tăng nguồn thu nhập cho bản thân mình.

Càng chăm chỉ, Thân càng nhận được nhiều tài lộc - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Sáu ngày 13/8/2021 của Dậu

Với những ai tuổi Dậu làm công ăn lương thì đây là một ngày khá bình yên, mọi thứ nằm đúng quỹ đạo sẵn có. Còn với những ai làm công việc kinh doanh, đầu tư thì nên chú ý. Bởi hôm nay, Dậu có khả năng bị hung tinh chiếu mệnh, chuyện làm ăn kinh doanh nên thật cẩn trọng. Nhiều rủi ro có thể xuất hiện, Dậu cứ giữ vững mọi thứ như hiện tại, đừng nôn nóng mở rộng làm ăn trong thời gian này, kẻo mất trắng tất cả.

Tử vi thứ Sáu ngày 13/8/2021 của Tuất

Dự đoán vận trình sự nghiệp của Tuất trong thứ Sáu tuần này không có gì mới. Con giáp này vẫn giữ được “phong độ” làm việc của mình và chờ đợi sự tiến triển mới trong tương lai. Riêng về tài chính, Tuất nên cân nhắc các khoản chi của mình. Có vẻ con giáp này đang “vung tay quá trán”, khiến cho tiền trong túi cứ tự ra ngoài. Hơn nữa, trong hôm nay, Tuất hạn chế cho người khác vay mượn tiền, bản mệnh khó có thể lấy lại.

Tử vi thứ Sáu ngày 13/8/2021 của Hợi

Công việc của Hợi trong hôm nay có điềm báo bất ổn. Hợi đang gặp phải một số vấn đề cần phải giải quyết. Ngoài vấn đề chủ quan, Hợi còn gặp phải sự cản trở của nhiều kẻ tiểu nhân, khiến công việc lại thêm trì trệ. Mọi thứ có vẻ như đang đổ dồn khiến Hợi phải đối diện. Tuy nhiên, tử vi cho biết, Hợi cũng sẽ nhận được sự trợ giúp của một quý nhân, cho nên những khó khăn rồi cũng sẽ qua.

*Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.