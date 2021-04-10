Tử vi Chủ nhật ngày 11/4/2021 của 12 con giáp: Mão Thần Tài ‘ghé thăm’, Thìn quý nhân chỉ lối, tài lộc thăng hoa

Thời gian vừa qua, áp lực từ công việc khiến con giáp này khá mệt mỏi. Mặc dù vẫn đạt được những thành tích nhỏ, nhưng bạn cảm thấy chưa xứng đáng với công sức mình bỏ ra. Việc quản lý thời gian trở nên khó khăn hơn, bạn không thể cân bằng được giữa cuộc sống cá nhân và khi đi làm, khiến cho mọi thứ trở nên đảo lộn.

Tử vi hàng ngày cho biết, vào cuối tuần này, những người tuổi Tý sẽ có một ngày thoải mái, công việc của bạn đã được giải quyết gọn gàng, hoàn thành xong mọi thứ trong tuần. Vậy nên, hôm nay bạn muốn nghỉ ngơi và dành thời gian chăm sóc bản thân.

Trong ngày hôm nay, tuổi Sửu chớ nên ở nhà. Bởi vì, nhiều tiềm năng tốt đang chờ bạn bên ngoài. Với một số người làm ăn kinh doanh, có thể sẽ kí kết được hợp đồng lớn và đối tác gặp được sẽ trở thành khách hàng thân thiết về sau.

Theo tử vi 12 con giáp, hôm nay sẽ là một ngày có nhiều sự kiện may mắn xảy ra đối với bạn. Các Sửu có thể sẽ nhận được lời hồi đáp từ bất kỳ yêu cầu mà bạn đã đề nghị từ trước đây, sau bao lâu chờ đợi. Bên cạnh đó, bạn sẽ có cơ hồi gặp gỡ với một người có quyền lực và địa vị cao trong xã hội, đây chính là người sẽ giúp bạn thăng tiến trong tương lai.

Tử vi ngày 11/4/2021 tuổi Dần

Chủ nhật này, điều xui xẻo có thể 'ập' đến với những người tuổi Dần - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi hàng ngày 12 con giáp cho biết, trong Chủ nhật này, điều xui xẻo có thể "ập" đến đầu những người tuổi Dần bất cứ lúc nào. Bạn nên cẩn thận xe cộ và những nơi có nước, bởi vì những nơi đó sẽ làm ảnh hưởng đến vận khí của bạn, đem lại điều rắc rối không may mắn.

Ngoài ra, cuối tuần này thay vì tụ tập bạn bè đến những địa điểm "đàn đúm", vui chơi, các Dần nên ngồi sắp xếp lại những gì mình đã làm trong thời gian vừa rồi để rút ra bài học và lên kế hoạch cho dự tính tiếp theo, như vậy vừa giúp ích cho bản thân, lại tránh được nhiều phiền hà.

Tử vi ngày 10/4/2021 tuổi Mão

Tử vi hàng ngày dự đoán, Chủ nhật hôm nay sẽ là ngày cực kỳ may mắn với những người tuổi Mão. Dường như mọi công sức, nỗ lực của bạn trong suốt thời gian vừa qua đã được đền đáp. Nhiều tin vui "ập" đến, khiến bạn bạn bất ngờ "trở tay không kịp" và hạnh phúc như ở trên "9 tầng mây".

Dường như vận tới, Thần Tài bất ngờ "ghé thăm", những con số trong tài khoản ngân hàng của bạn không ngừng tăng lên. Nhờ lợi nhuận kiếm được từ việc đầu tư đa dạng lĩnh vực, bạn không còn phải lo lắng về vấn đề tài chính trong thời gian dài. Nhưng không vì vậy mà trở nên lơ đãng.

Tử vi ngày 11/4/2021 tuổi Thìn

Tuổi Thìn sẽ nhận được sự hỗ trợ lớn từ quý nhân, gặp được người thầy 'cầm tay' chỉ lối, giúp đỡ bạn rất nhiều trong cuộc sống - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi hàng ngày 12 con giáp, những người tuổi Thìn sẽ nhận được sự hỗ trợ rất lớn từ quý nhân trong Chủ nhật này. Với những bạn đang loay hoay chưa tìm được định hướng cho bản thân, vũ trụ sẽ sắp xếp cho bạn gặp được người thầy "cầm tay" chỉ lối, giúp đỡ bạn rất nhiều trong cuộc sống.

Bên cạnh đó, vào cuối tuần, các Thìn nên lập ra kế hoạch chi tiêu hợp lý cho bản thân. Bởi vì thời gian qua, mặc dù những con giáp này kiếm được rất nhiều tiền, nhưng lại không để dành được bao nhiêu. Nếu tiếp tục duy trì trong thời gian dài, bạn sẽ gặp phải rắc rối. Với những tuổi Thìn còn độc thân, hôm nay sẽ là ngày cực kỳ đào hoa. Bạn nhận được nhiều lời mời từ các "con ong, chú bướm". Đây sẽ là cơ hội tốt để bạn tìm được một nửa thích hợp, có thể gắn bó về lâu về dài.

Tử vi ngày 11/4/2021 tuổi Tỵ

Theo tử vi hàng ngày dự báo, những người tuổi Tỵ tiền tài sẽ "ào ạt" đổ về trong ngày hôm nay. Dường như giờ không phải lúc để bạn nghỉ ngơi, bạn còn đang rất đam mê với công việc, sự nghiệp của mình.

Chính bởi sự tận tâm và sẵn có tài, người tuổi Tỵ không những được nhiều người ngưỡng mộ mà con đường thăng tiến còn "rộng mở thênh thang", cuộc đời mau chóng phất lên như "diều gặp gió". Những mối quan hệ xung quanh của bạn cũng ngày được thắt chặt, hơn nữa còn có những người bạn vô cùng chất lượng, sẵn sàng giúp đỡ mỗi khi bạn cần.

Tử vi ngày 11/4/2021 tuổi Ngọ

Xem tử vi hàng ngày, Chủ nhật ngày 11/4/2021, những tuổi Ngọ được dự đoán sẽ có những biến chuyển mới tích cực trong cuộc sống. Bạn từ bỏ lối sống nhàn hạ, bước ra khỏi vòng tròn an toàn và chấp nhận những điều khó khăn, thử thách bản thân mình nhiều hơn.

Dường như, khoảng thời gian trước kia Ngọ đã gặp không ít thăng trầm trong cuộc sống, khiến bạn trở nên "chai sạn", mất đi niềm tin vào những điều tốt đẹp và bỏ lỡ nhiều cơ hội thăng tiến cho bản thân. Tuy nhiên, hôm nay sẽ là ngày cuối cùng kết thúc vòng lặp tiêu cực đó, bạn hướng về tương lai và đặt ra những mục tiêu mới để phát triển.

Tử vi ngày 11/4/2021 tuổi Mùi

Theo tử vi hàng ngày, người tuổi Mùi hôm nay có thể sẽ gặp nhiều mâu thuẫn, trục trặc trong vấn đề tiền nong. Với những đối tác, khách hàng mà bạn đang làm việc cùng, nếu không giải quyết được, hãy nhờ luật pháp can thiệp.

Những người tuổi Mùi chớ nên mất bình tĩnh, nóng nảy dẫn đến những hành động thiếu kiểm soát trong ngày hôm nay. Bạn nên nhớ những người giữ được cái đầu "lạnh" trong trường hợp khẩn cấp mới là người thông minh, đáng để người khác nể phục.

Tử vi ngày 11/4/2021 tuổi Thân

Theo tử vi 12 con giáp dự báo, những người tuổi Thân trong ngày hôm nay vận trình tài lộc tăng tiến bất ngờ, may mắn gặp được quý nhân chỉ lối dẫn đường trong chuyện làm ăn và đáng tin cậy. Hôm nay chính là ngày để bạn thể hiện tài năng, vận dụng óc tính toán nhạy bén để hoạch định và lên chiến lược đầu tư vào một lĩnh vực trong nhiệm kỳ dài. Nhờ công việc làm ăn khá phát đạt, giúp bạn thu về một khoản tiền lớn để thực hiện những ước mơ đã ấp ủ từ lâu.

Trên con đường tình duyên, nhờ vào vòng tròn mối quan hệ rộng và những lần hợp tác, bạn may mắn gặp được đối tượng phù hợp muốn gắn bó lâu dài.

Tử vi ngày 11/4/2021 tuổi Dậu

Chủ nhật là thời gian 'vàng' giúp cho con giáp này 'thay thời, đổi thế', sự nghiệp lên nhanh như 'diều gặp gió' - Ảnh minh họa: Internet

Trong tử vi hàng ngày dự đoán 12 con giáp, Chủ nhật ngày 11/4/2021 của những người tuổi Dậu sẽ là thời gian "vàng" giúp cho con giáp này "thay thời, đổi thế". Vốn là những người cần cù, chăm chỉ và biết nắm bắt cơ hội, sự nghiệp của những người tuổi Dậu lên nhanh như "diều gặp gió".

Thời tới "cản không nổi", không chỉ riêng trong vấn đề tài chính mà đến cả danh tiếng, thương hiệu "riêng" của bạn cũng được nhiều người biết đến, góp phần nâng cao vị thế của bạn trong xã hội.

Tử vi ngày 11/4/2021 tuổi Tuất

Theo tử vi hàng ngày, trong ngày Chủ nhật này, người tuổi Tuất có thể sẽ phải đối mặt với nhiều lựa chọn liên quan đến sự nghiệp của mình trong tương lai. Tuy nhiên, đừng quá lo lắng. Bạn sẽ sớm gặp được gợi ý để có những quyết định dứt khoát hơn, từ đó không đánh mất những cơ hội tốt với mình.

Tuy nhiên, thời gian này con giáp tuổi Tuất phải trải qua nhiều thăng trầm trắc trở trong chuyện tình cảm. Bạn không cảm nhận được tình cảm của đối phương dù đã trao đi rất nhiều. Sự vô tâm và hời hợt của đối phương khiến bạn tổn thương vô cùng nhưng lại không biết mở lời sao để nói chuyện rõ ràng với người ấy. Đủ thứ dồn nén trong lòng ảnh hưởng đến tinh thần.

Tử vi ngày 11/4/2021 tuổi Hợi

Theo tử vi hàng ngày dự đoán, nhờ có Thần Tài giúp sức nên cả người làm công ăn lương lẫn người làm kinh doanh tuổi Hợi đều có tiền bạc rủng rỉnh trong ngày hôm nay. Đó là nhờ bạn biết tận dụng khoảng thời gian rảnh để làm thêm nghề tay trái, tăng thêm thu nhập cho mình. Tuy nhiên, cũng phải biết lường sức mình đấy nhé, đừng tham lam quá bạn vừa kiệt sức lại vừa bị phân tán tiền bạc cho cả những khoản đầu tư vô lý.

*Mọi thông tin trong bài viết chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm