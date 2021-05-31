Đúng ngày mai thứ Ba ngày 1/6: 3 con giáp may mắn nhất ngày đầu tháng, vạn sự hanh thông, đầu xuôi đuôi lọt 30 ngày tới

Tử vi hàng ngày 31/05/2021 06:23

Theo tử vi thứ Ba, ngày 1/6, dưới đây là 3 con giáp có một ngày mới cực kỳ hanh thông thuận lợi, chỉ cần chăm chỉ và thiện lương, các con giáp này sẽ có một tháng 6 thuận buồm xuôi gió.

Tuổi Mão

Ngày đầu tháng 6, Mão tích cực giúp đỡ mọi người, sẽ gặp nhiều vận may tự kéo đến. Bản chất Mão là người năng nổ, siêng năng, có nhiều nỗ lực giúp công việc nhóm đi lên. Việc duy nhất Mão cần chú ý là hòa hợp cách làm với đồng nghiệp cũng như cấp trên. Chỉ cần bạn khéo léo hơn trong cách truyền đạt vấn đề, sẽ được công nhận năng lực, kẻ xấu muốn chia rẽ cũng khó lòng.

Theo tử vi thứ Ba, cơ hội kiếm tiền của Mão sẽ đến từ những việc tưởng chừng nhỏ nhất, con giáp chớ coi thường mà bỏ lỡ. Cuối ngày, con giáp có thể ký được hợp đồng làm ăn mang về nhiều tài lộc, tuy nhiên, tử vi hàng ngày khuyên Mão hãy khéo léo và tỉnh táo xem xét kỹ các điều khoản để tránh vướng vào rắc rối sau này. 

tu vi thu ba
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Tỵ là con giáp thông minh, có đầu óc nhạy bén nên được nhiều người ngưỡng mộ. Trong ngày, công việc của Tỵ gặp nhiều chuyện vui đến từ nỗ lực của Tỵ luôn tìm ra cơ hội kiếm tiền, công việc cũng luôn cố gắng hoàn thành một cách hoàn hảo nhất. Sự cầu toàn giúp Tỵ đạt hiệu quả công việc cao nhất, nhưng lại khiến người tuổi Rắn có hành xử vô tâm với đồng nghiệp, khiến tiểu nhân oán ghét phá hoại.

Theo tử vi 12 con giáp, từ 1/6, công việc của Tỵ sẽ thuận buồm xuôi gió, mọi thành quả công việc đều được đánh giá cao. Tài lộc vẫy gọi khiến việc kinh doanh của tuổi Tỵ thu lợi nhuận gấp 5 gấp 10.

tu vi thu ba 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi    

Đường tài lộc của bạn gặp được nhiều tin vui trong ngày thứ Ba 1/6. Từ ngày đầu tháng 6, Hợi may mắn thoát khỏi miệng lưỡi tiểu nhân, từ đó được sếp trọng dụng, địa vị thăng tiến nhanh chóng. Không có việc gì kiếm nhiều tiền lại đơn giản, Hợi đừng vội thấy khó mà nản lòng, cơ hội sẽ mang về cơn mưa tiền vàng trong cuối tuần này. 

Tuy nhiên, Hợi cần lưu ý, đừng vì đứng trên vinh quang mà thiếu cẩn thận trong đánh giá vấn đề, dự án mới. Cũng đừng huênh hoang khoe mẽ với thiên hạ, vì sẽ khiến bạn gặp họa miệng. 

tu vi thu ba 3
Ảnh minh họa: Internet

*Mọi thông tin trong bài viết chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả

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