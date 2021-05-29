3 tuổi thiện lương, phúc lớn mệnh dày, dễ thành 'CHÍNH QUẢ', tuổi càng cao càng thêm phú quý, giàu sang

12 con giáp tử vi 29/05/2021 00:11

Theo tử vi 12 con giáp, dưới đây là những tuổi sống đời thiện lương, càng tu tâm tích đức, phúc báo càng lớn, tuổi càng cao lại càng phú quý giàu sang.

Tuổi Hợi

Theo tử vi 12 con giáp, Hợi là con giáp thiện lương, hiền lành, được hưởng nhiều phúc báo nhất. Trời sinh tuổi Hợi từ bé đã có số phú quý, càng tích đức, tương lai càng vô cùng tốt đẹp. Họ có tính cách lương thiện, phóng khoáng. Dù là làm việc gì, họ cũng đều rất cẩn trọng tỉ mỉ tính toán cẩn thận, nên luôn rất suôn sẻ. 

Người tuổi Hợi may mắn luôn được trời ban đầy đủ cả tinh thần lẫn vật chất. Nếu người càng làm việc thiện tích đức nhiều thì càng có tương lai thịnh vượng hơn. Hậu vận về sau của con giáp này sẽ càng phú quý hơn người. Hợi được đánh giá là luôn đủ sức bảo vệ và lo toan cho gia đình. Do vậy, trong nhà mà có nàng giáp tuổi Hợi thì cứ yên tâm cả họ được nhờ!

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Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Chỉ cần nhắc đến tuổi Thìn đã biết đây là con giáp bản lĩnh, ngoan cường lại có gan làm giàu nên dẫu sinh ra trong nghèo khó thì người tuổi Thìn vẫn có thể tự làm đại gia của chính mình. Tính cách độc lập, cá tính lại có mục tiêu rõ ràng trong sự nghiệp nên tương lai, càng sau tuổi 35, Thìn sẽ lắm của nhiều tiền, hanh thông trên con đường quan lộc.

Dù trong cuộc sống cũng có đôi lúc gặp ít trắc trở khó khăn nhưng dù thế nào Thìn cũng vượt qua mọi thứ một cách ngoạn mục, sau cùng là gặt hái được thành công cho chính mình. Ngoài ra, người tuổi Rồng cũng luôn sẵn lòng giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn hơn bản thân mình mà chẳng hề suy tính thiệt hơn, cũng không đòi hỏi phải đền đáp.

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Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tuổi Dậu dù đàn ông hay phụ nữ đều sống tình cảm, hiền lành và có trái tim nhân hậu. Dù bị rất nhiều người ganh ghét, đố kỵ hãm hại nhưng chưa bao giờ người Dậu dùng mưu hèn kế bẩn để trả đũa người khác. Cũng chính vì thế, Dậu có cuộc sống tương lai không phải lo nghĩ, băn khoăn.

Theo sách tử vi, bỏ ngoài tai những thị phi, giữ gìn tấm lòng đức hạnh nên tuổi Dậu sẽ được quý nhân phù trợ thương yêu, đưa đường chỉ lối trong cuộc sống. Dù có vẻ khó gần nhưng một khi đã tiếp xúc với người tuổi Dậu ai cũng cảm nhận được sự thân thiện, thấu tình đạt lý của con giáp phúc đức này.

tu vi 12 con giap
Ảnh minh họa: Internet

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả

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