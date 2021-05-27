Đúng 0h ngày 28/5, cơ hội kiếm tiền liên tiếp tự tìm đến những tuổi này, sự nghiệp rực rỡ, tiền bạc đầy rương

Dù là đàn ông hay phụ nữ thì những người cầm tinh con Rắn đều thông minh, cá tính và có tham vọng như nhau. Con giáp này mạnh mẽ, dám vượt qua mọi khó khăn, định kiến, vươn lên làm chủ vận mệnh bản thân, chiến thắng số phận.

Khổ tận cam lai, sau những thăng trầm, vào ngày 28/5 tới đây, tử vi 12 con giáp dự báo, Tỵ sẽ bước vào thời hoàng kim của đời mình. Đúng ngày này, con giáp may mắn Tỵ sẽ tự tin thể hiện được năng lực, nhất là khả năng sáng tạo, nên làm việc đạt kết quả tốt, được sếp đánh giá cao, mang lại "vụ mùa bội thu" cho bản thân. Có Tỵ còn may mắn đến mức trúng được hợp đồng khủng, hưởng hoa hồng lớn cả năm tiêu không hết.

Đứng đầu danh sách 12 con giáp nên Tý luôn thu hút người khác bởi sự khôn ngoan và nhạy bén trong cuộc sống. Trách nhiệm trong công việc, dám dấn thân và không sợ khổ, vì thế Tý sớm được cấp trên hết lòng tin tưởng, giao cho nhiều trọng trách quan trọng.

Theo tử vi ngày mới, đúng vào ngày thứ Sáu tới đây, nhờ có trời Phật phù trợ nên cứ hễ Tý bước chân trái thì lộc lá chạy theo, bước chân phải có quý nhân tương trợ. Tài lộc đặc biệt tốt nửa đầu ngày thứ Sáu, tại công sở Tý có khả năng được tăng lương, công việc kinh doanh ngoài hoặc nghề phụ tay trái cũng thêm lợi nhuận. Con giáp cũng dễ gặp cơ hội tốt trong đầu tư và quản lý tài chính.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Là người chăm chỉ, điềm đạm và thấu hiểu lòng người nên Dậu luôn được đồng nghiệp quý mến. Tuy nhiên, chính vì quá hiền lành, tử tế nên Dậu lại bị tiểu nhân hãm hại hết lần này đến lần khác, khốn khó trăm bề.

May mắn thay, theo tử vi hàng ngày, vào ngày 28/6, Dậu có tin vui được quý nhân phù trợ nên dễ có nhiều lộc lá về lợi nhuận. Sự cầu toàn trong công việc sẽ giúp tuổi Dậu đạt thành công tại nơi làm việc, có được phần thưởng giá trị. Là con giáp luôn nỗ lực để gánh vác nhiều công việc, vì vậy cơ hội tiền bạc với Dậu cũng nhân đôi nhân ba.

Ảnh minh họa: Internet

*Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả