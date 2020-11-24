Những tuyệt chiêu giúp phụ nữ ghi điểm trong mắt gia đình chồng

Tư vấn hôn nhân 24/11/2020 19:52

Nếu chị em vẫn đang lo lắng không biết nên làm thế nào để hòa nhập với gia đình chồng, hãy thử sử dụng những tuyệt chiêu sau đây.

Kết hôn không phải là chuyện của hai người mà là chuyện của hai họ. Nàng dâu mới về nhà chồng lúc nào cũng nơm nớp lo sợ, không biết nên làm thế nào để có thể nhanh chóng hòa hợp với nhà chồng. Nhưng bạn không cần quá lo lắng, chỉ cần khéo léo áp dụng những cách sau đây, gia đình chồng sẽ thích nàng dâu mới này ngay thôi.

Là một người con lễ phép

Tiên học lễ hậu học văn, không phải tự nhiên mà câu tục ngữ này lại được truyền tụng đến nhiều đời sau. Một cô gái luôn lễ phép, biết tôn trọng người lớn tuổi và hòa nhã với người xung quanh không chỉ khiến giá trị bản thân được nâng cao mà còn góp phần giúp điều hòa không khí gia đình. 

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Một người dịu dàng lễ phép sẽ luôn được mọi người quý mến - Ảnh minh họa: Internet

Đảm đang việc nhà

Dù bạn có là một cô nàng công sở bận rộn nhưng về đến nhà bạn chính là một người con, người vợ. Không cần bạn phải công dung ngôn hạnh giỏi thêu thùa may vá, nhưng ít ra nên biết quán xuyến công việc gia đình. Mỗi ngày dành chút thời gian dọn dẹp nhà cửa, cùng mẹ chồng nấu một bữa cơm tối đơn giản. Những việc làm trên không chỉ giúp nâng cao tay nghề nấu bếp, mà còn giúp quan hệ mẹ chồng nàng dâu trở nên thân thiết hơn.

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Phụ giúp mẹ chồng làm việc nhà và chăm nom con cái - Ảnh minh họa: Internet

Thường xuyên gửi lời thăm hỏi

Mối quan hệ nào cũng cần có sự kết nối mới có thể dài lâu, đương nhiên quan hệ giữa nàng dâu với gia đình chồng cũng như vậy. Nếu vợ chồng bạn ở xa ba mẹ chồng thì nên thường xuyên gọi điện về hỏi thăm, đối với họ hàng nhà chồng cũng nên nhớ mặt và thăm hỏi mỗi khi Tết đến. 

Không nói xấu sau lưng

Sống chung một nhà không thể không tránh khỏi vài ba lần xảy ra tranh cãi, nhưng bạn đừng vì vậy mà nói xấu sau lưng người nhà chồng. Cách giải quyết tốt nhất chính là đôi bên chân thành tâm sự với nhau, cùng nói ra hết những bực dọc trong lòng. Người một nhà nếu cứ tích tụ khó chịu trong lòng thì sẽ khó mà sống lâu cùng nhau được. 

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Không nên nói xấu sau lưng người khác dù trong bất kỳ trường hợp nào - Ảnh minh họa: Internet

Lắng nghe lời khuyên khi cần thiết

Người lớn thường rất thích nghe con cháu nói chuyện và hỏi xin lời khuyên, vậy nên nếu gặp phải khó khăn trong cuộc sống, bạn cũng đừng ngại ngần tâm sự với bố mẹ chồng. Nói chuyện và lắng nghe chính là phương thức trực tiếp và dễ dàng nhất để kết nối con người với nhau. Thông qua những buổi tâm sự bạn cũng sẽ hiểu được bố mẹ chồng hơn, đồng thời cũng giúp bạn biết được sở thích của họ. 

Chăm sóc tốt cho chồng con

Cuối cùng và quan trọng nhất, là một nàng dâu thì nhiệm vụ chính của bạn là chăm sóc tốt cho chồng con. Trước khi kết hôn bạn có thể là "công chúa" của bố mẹ, nhưng sau khi kết hôn, bạn chính là người phụ nữ của gia đình. Chăm sóc chu đáo cho chồng con không chỉ là chìa khóa giữ hạnh phúc gia đình, mà còn là điểm cộng lớn nhất giúp bạn nâng cao hình ảnh bản thân trong mắt gia đình chồng. 

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