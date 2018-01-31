Thoải mái chơi Tết cả ngày với cách trang điểm không trôi phấn đơn giản này

Đừng để vui chơi lâu khiến lớp trang điểm của bạn bị rửa trôi. Cách trang điểm không trôi phấn dưới đây sẽ là gợi ý để gương mặt đẹp tự nhiên và phấn bám lâu nhất.

Bạn có biết vì sao mà có nhiều trường hợp, bạn vừa mới trang điểm chưa được bao lâu thù lớp phấn đã có dấu hiệu bị trôi, chất nhờn tiết ra và lúc này gương mặt bạn trở nên xấu xí. Đơn giản chỉ vì bạn chưa trang điểm đúng cách. Vậy làm thế nào để giải quyết được vấn đề này? Cách trang điểm không trôi phấn dưới đây sẽ là gợi ý cho bạn sở hữu gương mặt đẹp, tự tin vui chơi cả ngày mà chẳng còn lo lắng lớp phấn có bị trôi không nữa. Những ngày nghỉ Tết, bạn hãy áp dụng gợi ý dưới đây khi tiến hành trang điểm nhé. Giữ làn da sạch để lớp trang điểm lâu trôi Làn da sạch sẽ chính là bí kíp đơn giản nhưng cũng là quan trọng nhất giúp cho lớp trang điêm giữ được lâu hơn trên da. Do vậy, trước lúc trang điểm, bạn hãy rửa mặt cho thật sạch nhé.

Rửa mặt sạch giúp lớp phấn trang điểm lâu trôi hơn (Ảnh: Internet) Ngoài ra, trước đó, cần thường xuyên tẩy tế bào chết, giữ ẩm cho da, uống nhiều nước nữa nhé. Lớp dầu nhờn tiết trên bề mặt da chính là nguyên nhân dẫn đến việc lớp trang điểm mau trôi, do vậy, bạn cần làm sạch da, dùng kem dưỡng ẩm trước khi trang điểm. Nếu bạn đánh phấn trên bề mặt da khô thì sau đó sẽ thấy hiện tượng phấn bị đóng vảy và nứt ra. Hãy lưu ý vấn đề này nếu như bạn muốn đi chơi Tết cả ngày mà không cần phải dặm lại phấn. Dùng kem lót đúng cách giúp phấn không bị trôi Kem lót giống như lớp bảo vệ da, tạo sự ngăn cách giữa da và phấn nền, là bí kíp đơn giản để kéo dài thời gian bám phấn. Đồng thời, kem lót làm mịn nên dễ tạo độ thông thoáng cho da, giúp phấn bám lâu hơn.

Đáng kem lót đúng cách giúp lớp phấn trang điểm lâu trôi (Ảnh: Internet) Hiện nay các hãng mỹ phẩm đều có loại kem lót này. Tùy vào sở thích cũng như loại da mà bạn chọn cho phù hợp nhé. Đương nhiên là cần đảm bảo độ an toàn, chất lượng. Bạn có thể tham khảo ý kiến của chuyên gia trước khi quyết định. Chọn kem nền phù hợp để lớp trang điểm lâu trôi Kem nền nằm trong bộ sản phẩm trang điểm mà bạn gái nào cũng có, nó sẽ phù hợp cho việc lưu giữ lớp phấn được lâu hơn. Kem nền có dạng phun sương và dạng lỏng, nó đều có thể cho bạn một lớp phủ như ý cũng như không làm mất màu của những sản phẩm khác. Bạn chỉ cần sử dụng cây cọ rồi tán đều kem nền ra cho đều rồi dặm đều lên da mặt là được. Lưu ý là áp dụng một lớp mỏng vừa phải thôi nhé, nếu lớp kem nền quá dày sẽ khiến lỗ chân lông không kịp thoát nhờn làm cho quá trình trang điểm của bạn không còn như ý nữa. Hạn chế dùng kem che khuyết điểm giúp phấn lâu trôi Nếu da mặt của bạn láng mịn, ít vết thâm và mụn nhọt thì tốt hơn hết là không cần sử dụng kem che khuyết điểm. Hoặc nếu cần thì nên hạn chế, chỉ sử dụng lớp phủ mỏng như vậy sẽ giúp lớp trang điểm lưu lại trên da được lâu hơn. Hạn chế dùng kem che khuyết điểm giúp lớp phần bám lâu hơn (Ảnh: Internet) Điều quan trọng rằng, nếu bạn giữ lớp trang điểm trong thời gian dài thì dường như kem che khuyết điểm là sản phẩm dễ nhìn thấy nhất. Lúc này gương mặt bạn sẽ không được đẹp một cách tự nhiên nữa. Sau khi đã thực hiện các bước như trên, cuối cùng bạn chỉ cần đánh phấn nền và phấn hồng lên da với một lớp mỏng vừa phải. Đồng thời sau đó nhớ dùng nước xịt trang điểm phun nhẹ lên da mặt, như vậy sẽ giúp lớp trang điểm bám lâu hơn và làn da của bạn sẽ tự nhiên hơn. Trên đây là cách trang điểm không trôi phấn và giữ phấn trên da lâu hơn. Bạn có thể thử áp dụng ngay để Tết thoải mái vui chơi cả ngày luôn nhé. Chúc bạn thành công!

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