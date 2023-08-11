Tham khảo ngay những kiểu tóc xoăn đang làm mưa làm gió tại Hàn, gương mặt nào để cũng đẹp, trẻ ra vài tuổi là chuyện dĩ nhiên

Trang điểm 11/08/2023 11:44

Kiểu tóc xoăn luôn là một lựa chọn cho những cô nàng theo đuổi phong cách nhẹ nhàng, ngại gì mà không sở hữu một mái tóc xoăn một lần trong đời.

Tóc xoăn mái thưa

Tóc xoăn mái thưa là lựa chọn lý tưởng khi bạn muốn "hack" tuổi và cũng là xu hướng hiện tại. Phần mái thưa giúp che nhược điểm tốt, tạo hiệu ứng nhỏ gọn cho gương mặt.

Ngoài ra, tóc xoăn mái thưa vẫn có sự thanh lịch, sang trọng, nàng ngoài 30 tuổi rất nên tham khảo. Đừng ngại thử những màu nhuộm mới mẻ như nâu khói, nâu hạt lanh hoặc highlight, để tăng vẻ rạng rỡ. 

Tham khảo ngay những kiểu tóc xoăn đang làm mưa làm gió tại Hàn, gương mặt nào để cũng đẹp, trẻ ra vài tuổi là chuyện dĩ nhiên - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet
Tham khảo ngay những kiểu tóc xoăn đang làm mưa làm gió tại Hàn, gương mặt nào để cũng đẹp, trẻ ra vài tuổi là chuyện dĩ nhiên - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Xoăn sóng lơi

Thịnh hành nhiều năm nay, xoăn sóng lơi được các cô gái yêu thích vì tạo vẻ bồng bềnh vào nếp cho mái tóc, đồng thời giúp chỉnh sửa nhược điểm khuôn mặt. Kiểu tóc này giúp che gò má cao, cằm bạnh, gương mặt nhờ vậy trông thon gọn và sang trọng hơn.

Tham khảo ngay những kiểu tóc xoăn đang làm mưa làm gió tại Hàn, gương mặt nào để cũng đẹp, trẻ ra vài tuổi là chuyện dĩ nhiên - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet
Tham khảo ngay những kiểu tóc xoăn đang làm mưa làm gió tại Hàn, gương mặt nào để cũng đẹp, trẻ ra vài tuổi là chuyện dĩ nhiên - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Tóc xoăn xù mì

Đây là kiểu tóc uốn xoăn nhỏ toàn bộ phần tóc của bạn, với việc sở hữu mái tóc dài kết hợp với việc uốn xù tạo nên một kiểu tóc cực kỳ hot trend hiện tại. Kiểu tóc có thể biến tấu ra các kiểu như tóc xoăn xù lọn to sóng gập, tóc xoăn xù cá tính hoặc tóc xoăn sợi mỳ cho các bạn dễ dàng lựa chọn và đổi kiểu.

Tham khảo ngay những kiểu tóc xoăn đang làm mưa làm gió tại Hàn, gương mặt nào để cũng đẹp, trẻ ra vài tuổi là chuyện dĩ nhiên - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet
Tham khảo ngay những kiểu tóc xoăn đang làm mưa làm gió tại Hàn, gương mặt nào để cũng đẹp, trẻ ra vài tuổi là chuyện dĩ nhiên - Ảnh 6
Ảnh minh họa: Internet

Xoăn dòng nước

Lọn uốn xoăn từ đỉnh đầu tạo thành dòng nước giúp gương mặt đạt được tỷ lệ cân bằng. Ngoài ưu điểm trẻ trung, kiểu tóc xoăn này cũng giúp phần tóc trên đỉnh đầu bồng dày hơn, vẻ ngoài trông phóng khoáng.

Tham khảo ngay những kiểu tóc xoăn đang làm mưa làm gió tại Hàn, gương mặt nào để cũng đẹp, trẻ ra vài tuổi là chuyện dĩ nhiên - Ảnh 7
Ảnh minh họa: Internet

Tóc xoăn cụp (layer)

 

Tóc ngắn xoăn cụp layer không còn lạ gì so với giới trẻ, kiểu tóc ngắn được uốn xoăn phần đuôi tóc tạo được nét bồng bềnh cho tóc. Với tóc ngắn sẽ tăng nét dịu dàng nữ tính hơn. Những bạn nữ có khuôn mặt dài, trái xoan khi để kiểu tóc này sẽ giúp đường nét trên trở nên tròn trịa dễ thương hơn đấy.

Tham khảo ngay những kiểu tóc xoăn đang làm mưa làm gió tại Hàn, gương mặt nào để cũng đẹp, trẻ ra vài tuổi là chuyện dĩ nhiên - Ảnh 8
Ảnh minh họa: Internet
Tham khảo ngay những kiểu tóc xoăn đang làm mưa làm gió tại Hàn, gương mặt nào để cũng đẹp, trẻ ra vài tuổi là chuyện dĩ nhiên - Ảnh 9
Ảnh minh họa: Internet
 

Xoăn kiểu Pháp

Các cô gái Pháp nhiều năm nay vẫn trung thành với kiểu tóc thương hiệu là xoăn sóng nhỏ, kết hợp cùng mái ngang lông mày. Style cổ điển này đặc biệt hợp với tóc có độ dài trung bình, tóc mỏng vì sẽ giúp tóc trông dày dặn hơn.

Tham khảo ngay những kiểu tóc xoăn đang làm mưa làm gió tại Hàn, gương mặt nào để cũng đẹp, trẻ ra vài tuổi là chuyện dĩ nhiên - Ảnh 10
Ảnh minh họa: Internet
Tham khảo ngay những kiểu tóc xoăn đang làm mưa làm gió tại Hàn, gương mặt nào để cũng đẹp, trẻ ra vài tuổi là chuyện dĩ nhiên - Ảnh 11
Ảnh minh họa: Internet
8 lỗi tạo kiểu tóc khiến chị em già thêm 10 tuổi

8 lỗi tạo kiểu tóc khiến chị em già thêm 10 tuổi

Cái răng, cái tóc là góc con người. Mái tóc đẹp có thể tôn lên ưu điểm và làm mờ khuyết điểm trên khuôn mặt, ngược lại, kiểu tóc hoặc màu tóc không phù hợp có thể làm bạn trông già hơn tuổi thật.

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