Phụ nữ mới học trang điểm nhất định phải biết 10 mẹo makeup này để trông xinh đẹp và hấp dẫn hơn

Nếu bạn luôn trang điểm mỗi ngày để trông xinh đẹp và hấp dẫn hơn, đừng bỏ qua những thủ thuật makeup bổ ích dưới đây. Chúng có thể giúp bạn trông hoàn hảo hơn, đồng thời tiết kiệm được một khoảng thời gian đáng kể.
Dùng chiếc tăm bông đặt ngang miệng tương tự hình minh họa trên. Tiếp đó, bạn chỉ cần son như bình thường là hoàn thành. Chiếc tăm sẽ ngăn cho vết son đi ra khỏi mép môi - Ảnh: Brightside
Thông thường, rất nhiều người gặp khó khăn trong việc tẩy sạch mỹ phẩm trang điểm chống nước, đặc biệt là mascara. Trong trường hợp này, bạn nên dùng mascara bình thường trước, sau đó là 2 lớp mascara chống nước. Đến cuối ngày, việc tẩy trang sẽ dễ dàng hơn - Ảnh: Brightside
Cách thực hiện tuy đơn giản nhưng 10 mẹo makeup này giúp bạn có lớp trang điểm hoàn hảo hơn rất nhiều. Ngoài ra, chúng còn tiết kiệm cả công sức lẫn thời gian mà bạn phải bỏ ra.