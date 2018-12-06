Phụ nữ mới học trang điểm nhất định phải biết 10 mẹo makeup này để trông xinh đẹp và hấp dẫn hơn

Trang điểm 06/12/2018 14:59

Brightside đã tổng hợp 10 thủ thuật makeup từ các chuyên gia nhằm giúp phụ nữ trang điểm dễ dàng và hiệu quả hơn.

Nếu bạn luôn trang điểm mỗi ngày để trông xinh đẹp và hấp dẫn hơn, đừng bỏ qua những thủ thuật makeup bổ ích dưới đây. Chúng có thể giúp bạn trông hoàn hảo hơn, đồng thời tiết kiệm được một khoảng thời gian đáng kể.

Phụ nữ mới học trang điểm nhất định phải biết 10 mẹo makeup này để trông xinh đẹp và hấp dẫn hơn - Ảnh 1

Tránh son lem khỏi mép môi

Dùng chiếc tăm bông đặt ngang miệng tương tự hình minh họa trên. Tiếp đó, bạn chỉ cần son như bình thường là hoàn thành. Chiếc tăm sẽ ngăn cho vết son đi ra khỏi mép môi - Ảnh: Brightside

Phụ nữ mới học trang điểm nhất định phải biết 10 mẹo makeup này để trông xinh đẹp và hấp dẫn hơn - Ảnh 2

Sử dụng mascara chống nước

Thông thường, rất nhiều người gặp khó khăn trong việc tẩy sạch mỹ phẩm trang điểm chống nước, đặc biệt là mascara. Trong trường hợp này, bạn nên dùng mascara bình thường trước, sau đó là 2 lớp mascara chống nước. Đến cuối ngày, việc tẩy trang sẽ dễ dàng hơn - Ảnh: Brightside

Phụ nữ mới học trang điểm nhất định phải biết 10 mẹo makeup này để trông xinh đẹp và hấp dẫn hơn - Ảnh 3

Cách son môi ombre

Đầu tiên, chuẩn bị son môi, kem che khuyết điểm. Tiếp theo, dùng son tô đều lên đôi môi. Sau đó, cho kem che khuyết điểm lên tăm bông và chấm thành từng điểm quanh môi. Cuối cùng, tán đều lớp kem ấy là hoàn thành - Ảnh: Brightside

Phụ nữ mới học trang điểm nhất định phải biết 10 mẹo makeup này để trông xinh đẹp và hấp dẫn hơn - Ảnh 4

Vệ sinh cọ trang điểm

Hòa tan một ít xà phòng và chậu nước lớn. Dùng chiếc ray lọc đặt vào giữa, lấy cọ trang điểm nhấn mạnh, xoay tròn trong nước liên tục vào để loại bỏ lớp phấn, kem bám trên bề mặt. Sau đó, xả sạch lại bằng nước, phơi khô là xong - Ảnh: Brightside

Phụ nữ mới học trang điểm nhất định phải biết 10 mẹo makeup này để trông xinh đẹp và hấp dẫn hơn - Ảnh 5

Làm lông mày dày hơn

Dùng kéo cắt vụn 2 chiếc lông mi giả cho vào chiếc bát, thêm vào keo dán và một tí bột phấn đen. Dùng cọ khuấy đều và thoa thật cẩn thận lên lông mày. Sau khi khô, bạn có thể phủ lên một ít phấn bột nữa để trông tự nhiên hơn - Ảnh: Brightside

Phụ nữ mới học trang điểm nhất định phải biết 10 mẹo makeup này để trông xinh đẹp và hấp dẫn hơn - Ảnh 6

Son kem bị vón cục

Nếu thỏi son kem bị đặc, vón cục, hãy ngâm chúng vào ly nước ấm khoảng 4 đến 5 phút. Sau đó, bạn có thể sử dụng chúng như bình thường - Ảnh: Brightside

Phụ nữ mới học trang điểm nhất định phải biết 10 mẹo makeup này để trông xinh đẹp và hấp dẫn hơn - Ảnh 7

Làm nổi bật đôi mắt

Để đôi mắt trông to tròn và thu hút hơn, bạn nên kẻ viền cho cả 2 mí. Sau khỉ kẻ eyeliner, hãy chuốt mascara. Các này sẽ làm đôi mắt có chiều sâu và nổi bật hơn - Ảnh: Brightside

Phụ nữ mới học trang điểm nhất định phải biết 10 mẹo makeup này để trông xinh đẹp và hấp dẫn hơn - Ảnh 8

Dùng chì kẻ mày để tạo khối mũi

Nếu quên hoặc không trang bị kịp phấn highlight, bạn có thể tận dụng phấn hoặc chì kẻ mày để thay thế. Các thực hiện tương tự, kẻ 2 đường thẳng dọc theo sống mũi, sau đó tán đều là hoàn thành - Ảnh: Brightside

Phụ nữ mới học trang điểm nhất định phải biết 10 mẹo makeup này để trông xinh đẹp và hấp dẫn hơn - Ảnh 9

Bút che khuyết điểm làm mái tóc bóng hơn

Lấy bút che khuyết điểm thoa đều lên chân tóc, phần phía trước trán. Sau đó, dùng tay vuốt đều ra, mái tóc sẽ trông óng mượt hơn - Ảnh: Brightside

Phụ nữ mới học trang điểm nhất định phải biết 10 mẹo makeup này để trông xinh đẹp và hấp dẫn hơn - Ảnh 10

Tận dụng bấm mi để kẻ mắt

Đối với những cô nàng mới học trang điểm, kẻ mắt là công đoạn vô cùng khó khăn. Tuy nhiên, có rất nhiều mẹo vặt để bạn hoàn thành việc này dễ dàng hơn. Trong đó, tận dụng kẹp bấm mi là đơn giản nhất. 

Đầu tiên, lấy gel kẻ mắt hoặc bút viền một đường lên phần trên của kẹp bấm mi. Sau đó, sử dụng chúng bấm lên lông mi như bình thường, nhưng hơi ép sát vào mí mắt, giữ vài giây - Ảnh: Brightside

Cách thực hiện tuy đơn giản nhưng 10 mẹo makeup này giúp bạn có lớp trang điểm hoàn hảo hơn rất nhiều. Ngoài ra, chúng còn tiết kiệm cả công sức lẫn thời gian mà bạn phải bỏ ra.

7 mẹo nhỏ giúp lớp trang điểm trông tự nhiên hơn

7 mẹo nhỏ giúp lớp trang điểm trông tự nhiên hơn

7 Dùng kem nền đa năng hay thay son nude bằng son dưỡng có màu giúp bạn có lớp trang điểm tự nhiên mà vẫn tươi tắn.

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