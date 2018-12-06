Phụ nữ mới học trang điểm nhất định phải biết 10 mẹo makeup này để trông xinh đẹp và hấp dẫn hơn

Tận dụng bấm mi để kẻ mắt

Đối với những cô nàng mới học trang điểm, kẻ mắt là công đoạn vô cùng khó khăn. Tuy nhiên, có rất nhiều mẹo vặt để bạn hoàn thành việc này dễ dàng hơn. Trong đó, tận dụng kẹp bấm mi là đơn giản nhất.

Đầu tiên, lấy gel kẻ mắt hoặc bút viền một đường lên phần trên của kẹp bấm mi. Sau đó, sử dụng chúng bấm lên lông mi như bình thường, nhưng hơi ép sát vào mí mắt, giữ vài giây - Ảnh: Brightside