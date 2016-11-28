Mỹ phẩm Drugstore và High-end: đối thủ hay bạn đồng hành?

Đối lập với mỹ phẩm Drugstore là mỹ phẩm High-end. High-end là những loại mỹ phẩm cao cấp, có tên tuổi lâu năm trên thị trường và được bày bán trong các cửa hàng chuyên biệt hoặc show room tại các trung tâm thương mại lớn. Nếu mỹ phẩm Drugstore được bày trên kệ nhiều hãng chung với nhau thì mỹ phẩm High-end sẽ có những cửa hàng của riêng hãng mình.

Về giá bán và thương hiệu, mỹ phẩm thường được chia thành 2 loại là Drugstore và High-end. Drugstore có nghĩa là nhà thuốc. Trước đây, drugstore là từ dùng để chỉ những mỹ phẩm thường được bán trong nhà thuốc với giá thành phù hợp nhiều tầng lớp thu nhập khác nhau. Tuy nhiên hiện nay drugstore được dùng đê chỉ chung những loại mỹ phẩm bình dân có chất lượng khá tốt, bán phổ biến ở các cửa hàng tiện dụng, siêu thị, nhà thuốc nói chung.

Sự khác biệt cơ bản: giá bán và bao bì

Một điểm bạn dễ dàng nhận ra ở mỹ phẩm High-end là sự đầu tư về thiết kế, bao bì rất kỹ lưỡng, chi tiết và sang trọng. Các hãng High-end luôn muốn người dùng phải cảm thấy "đẳng cấp" khi cầm sản phẩm của họ trên tay, cho dù là cây son, hộp phấn mắt hay đơn giản là lọ kem dưỡng, sữa rửa mặt.

Ví tốn một khoản chi phí rất lớn cho việc quảng cáo, thiết kế, trang trí cửa hàng, nên giá thành của các sản phẩm High-end luôn ở mức cao hơn rất nhiều so với Drugstore. Một số ý kiến cho rằng bạn không cần phải bỏ ra một số tiền lớn như vậy để mua về những thứ như thương hiệu, bao bì, nhưng chính chúng lại là yếu tố chinh phục tầng lớp khách hàng mà High-end hướng đến. Họ là những người ngoài chất lượng sản phẩm, còn cần thể hiện đẳng cấp, sự tự tin, sang trọng hoặc đơn thuần muốn mỗi món mỹ phẩm mình sở hữu đều phải hoàn hảo cả bên trong lẫn bên ngoài.



Mỹ phẩm High-end bỏ ra một khoản chi phí rất lớn cho việc tạo dựng hình ảnh



Trong khi đó, mỹ phẩm Drugstore ít đầu tư vào thiết kế và hình ảnh hơn

Mỹ phẩm Drugstore: rẻ nhưng vẫn chất

Mức giá rẻ hơn nhiều không đồng nghĩa với việc mỹ phẩm Drugstore có chất lượng tồi. Hơn thế, rất nhiều hãng mỹ phẩm Drugstore nhận được đầu tư nghiên cứu kỹ càng từ các chuyên gia kỳ cựu trong ngành da liễu, có nhiều dòng đặc trị dành cho các loại da khác nhau.

Pháp và Nhật là 2 quốc gia nổi tiếng về chất lượng của các loại mỹ phẩm Drugstore nội địa. Rẻ tiền, chất lượng, lành tính, mỹ phẩm Drugstore vẫn có một chỗ đứng rất vững chắc trong lòng các khách hàng của mình, cả tầng lớp thu nhập trung bình và cao.

Có lẽ, điểm trừ mà chúng ta thường nhận thấy ở mỹ phẩm Drugstore là mẫu mã không bắt mắt. Chúng thường có thiết kế đơn giản, chủ yếu ghi thành phần ở ngoài bao bì chứ ít khi có sự nổi bật đáng kể. Điều này khiến nhiều cô gái không thích để những món mỹ phẩm Drugstore trên bàn trang điểm của mình vì chúng không tạo phong thái sang trọng. Tuy nhiên nếu bạn chỉ quan tâm đến chất lượng và sự tương thích với làn da, thì mỹ phẩm Drugstore hoàn toàn có thể khiến bạn hài lòng.

Cho dù là chọn loại nào, điều quan trọng nhất khi mua mỹ phẩm là phải xác định được vấn đề da, mục đích sử dụng và khả năng tài chính của bản thân.

High-end và Drugstore: đối thủ hay bạn đồng hành?

Mặc dù hướng đến những đối tượng khách hàng khác nhau, nhưng không hẳn những ai dùng mỹ phẩm High-end sẽ không bao giờ dùng Drugstore và ngược lại. Phần lớn các tín đồ làm đẹp đều cho rằng họ thích kết hợp cả 2 trong bộ dưỡng da, trang điểm của mình vì một số loại High-end mạnh hơn và một số loại khác Drugstore chất lượng hơn.

Thông thường người ta sẽ thích mua sản phẩm trang điểm High-end và dưỡng da Drugstore nếu điều kiện kinh tế không cho phép. Vì vậy, đối với người dùng, mỹ phẩm High-end và Drugstore không phải là đối thủ của nhau mà chúng chính là những người bạn cùng đồng hành cùng phái nữ trong công cuộc làm đẹp bản thân mình.

Bạn nên mua mỹ phẩm High-end nếu:

- Tài chính dư dả

- Yêu thích các thiết kế sang trọng

- Cần sự đẳng cấp

Bạn nên mua mỹ phẩm Drugstore nếu

- Không muốn chi quá nhiều cho mỹ phẩm

- Thích thiết kế đơn giản

- Da có vấn đề đặc thù riêng

Chúc bạn sẽ có sự lựa chọn phù hợp với mình!

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