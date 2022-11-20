Làm mặt nạ cấp dưỡng theo cách này nhanh chóng "đánh bại" mụn đầu trắng chi chít trên da

Trang điểm 20/11/2022 10:06

Chúng ta có vẻ rất quen thuộc mọi thứ về mụn đầu đen. Từ vẻ ngoài của chúng đến những gì có thể làm giảm bớt chúng. Nhưng bạn có để ý thấy trên da có những nốt mụn nhỏ màu trắng giống như mụn thịt không?

Khi dầu tự nhiên của bạn (được gọi là bã nhờn) và các tế bào da chết làm tắc nghẽn lỗ chân lông, mụn đầu trắng sẽ hình thành. Hơn nữa, mụn đầu trắng có thể chứa bụi bẩn và lớp trang điểm. Mụn đầu trắng tái phát có thể do mất cân bằng nội tiết tố như đa nang buồng trứng PCOS. Rất phổ biến trên da nhờn và bị mụn trứng cá, mụn đầu trắng là "anh em họ" của mụn đầu đen và cần được chăm sóc cẩn thận.

Làm mặt nạ cấp dưỡng theo cách này nhanh chóng 'đánh bại' mụn đầu trắng chi chít trên da - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Mụn đầu đen là tình trạng lỗ chân lông bị tắc do keratin (tế bào chết) và bã nhờn. Màu đen là do chất bên trong bị oxy hóa khi chúng tiếp xúc với không khí. Mụn đầu đen như chúng ta đều biết là nơi sinh sôi của mụn trứng cá và mụn nhọt. Ngược lại, mụn đầu trắng là các lỗ chân lông bị tắc nghẽn bởi bã nhờn, chất sừng và bị bao phủ bởi các tế bào da.

Cô Vì các chất bên trong bị mắc kẹt bên trong da và không tiếp xúc với môi trường bên ngoài, đó là lý do tại sao bạn cảm thấy chúng như những nốt mụn nhỏ dưới da.

Cách trị mụn đầu trắng

Làm mặt nạ cấp dưỡng theo cách này nhanh chóng 'đánh bại' mụn đầu trắng chi chít trên da - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Để ngăn chặn mụn đầu trắng trong khi sự khác biệt giữa hai loại mụn này rất rõ ràng, vấn đề cơ bản của cả hai hiện tượng này khá giống nhau, đều do lỗ chân lông bị tắc. Khi nói đến lỗ chân lông bị tắc, không có gì đánh bại được sức mạnh của tẩy da chết hóa học để giải quyết cũng như tránh chúng.

Hãy tìm đến AHA, BHA hoặc benzoyl peroxide làm thành phần chăm da. Hàng ngày, những chất này hỗ trợ loại bỏ bã nhờn, tế bào da chết và bụi bẩn. Kết hợp làm sạch hai lần với nước micellar vào chế độ chăm sóc da ban đêm của bạn. Mỗi tuần một lần, chăm sóc da mặt của bạn. Mặt nạ đất sét sử dụng hàng tuần và một loại huyết thanh dùng ban đêm có chứa retinol cũng giúp loại bỏ mụn đầu trắng.

Mặt nạ tẩy tế bào chết tự làm tại nhà

 

Bên cạnh tất cả các bước mà bạn dành cho quy trình chăm sóc da của mình, bạn cũng có thể thêm mặt nạ tự làm này vào chế độ chăm sóc da hàng tuần của mình để giảm thiểu mụn đầu trắng.

Nguyên liệu:

  • 5 giọt nước cốt chanh (không bắt buộc)
  • 3 thìa canh nước ép cà chua
  • 1 thìa canh mật ong
  • 1 thìa cà phê sữa chua
  • 1 lòng trắng trứng gà
  • 2 giọt tinh dầu tràm trà
  • 2 thìa canh bột gạo

Cách thực hiện:

Kết hợp các nguyên liệu và thoa lên da đã rửa sạch. Để mặt nạ khô trong 20 phút. Sau khi mặt nạ khô, vẩy nước lên mặt và massage trong 3-5 phút.

Làm mặt nạ cấp dưỡng theo cách này nhanh chóng 'đánh bại' mụn đầu trắng chi chít trên da - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Bởi vì chúng có chứa axit xitric, nước ép cà chua và nước chanh hỗ trợ trong việc loại bỏ mụn đầu trắng. Sữa đông có chứa axit lactic có tác dụng tẩy tế bào da chết và làm sáng da. Lòng trắng trứng chứa protein và hỗ trợ se khít lỗ chân lông. Dầu cây tràm trà có đặc tính kháng khuẩn và chống vi trùng. Trong khi đó mật ong là chất dưỡng ẩm tự nhiên thì bột gạo có thể dùng để tẩy tế bào chết cho da.

Theo Femina

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