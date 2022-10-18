Kiểu makeup đính đá được "công chúa" Jennie nhiệt tình lăng xê khiến nhiều chị em phải mê đắm vì độ tinh tế và trẻ trung

Không riêng gì mặt thời trang, các sao Hàn còn có sức ảnh hưởng mạnh mẽ đến chuyện làm đẹp, cụ thể hơn là makeup của giới trẻ. Những năm gần đây, xu hướng trang điểm mà các thần tượng xứ củ sâm khởi xướng đã đa dạng và mới mẻ hơn rất nhiều. Và một trong những trào lưu makeup nổi bật trong đó chính là trend đính đá lên mặt.

Trang điểm mắt đính đá để tạo điểm nhấn và cá tính không phải là một xu hướng mới nhưng luôn được lòng các ngôi sao hàng đầu Hàn Quốc như IU, Chungha, Jennie... Tại Việt Nam, xu hướng này cũng được dự đoán là sẽ tạo nên "cơn sốt" trong mùa cưới cuối năm nay sau khi được một số kols, ca sĩ nổi tiếng Việt Nam nhiệt tình lăng xê như: