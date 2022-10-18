Kiểu makeup đính đá được "công chúa" Jennie nhiệt tình lăng xê khiến nhiều chị em phải mê đắm vì độ tinh tế và trẻ trung

Trang điểm 18/10/2022 11:43

Kiểu makeup đính đá được nhiều người ưa chuộng trong những năm gần đây. Đặc biệt là giới làm đẹp ở Hàn Quốc, nhờ vào tầm ảnh hưởng của Jennie lối makeup đính đá lại một lần nữa được bùng nổ mạnh mẽ.

Không riêng gì mặt thời trang, các sao Hàn còn có sức ảnh hưởng mạnh mẽ đến chuyện làm đẹp, cụ thể hơn là makeup của giới trẻ. Những năm gần đây, xu hướng trang điểm mà các thần tượng xứ củ sâm khởi xướng đã đa dạng và mới mẻ hơn rất nhiều. Và một trong những trào lưu makeup nổi bật trong đó chính là trend đính đá lên mặt.

Trang điểm mắt đính đá để tạo điểm nhấn và cá tính không phải là một xu hướng mới nhưng luôn được lòng các ngôi sao hàng đầu Hàn Quốc như IU, Chungha, Jennie... Tại Việt Nam, xu hướng này cũng được dự đoán là sẽ tạo nên "cơn sốt" trong mùa cưới cuối năm nay sau khi được một số kols, ca sĩ nổi tiếng  Việt Nam nhiệt tình lăng xê như:

Bích Phương 

Kiểu makeup đính đá được 'công chúa' Jennie nhiệt tình lăng xê khiến nhiều chị em phải mê đắm vì độ tinh tế và trẻ trung - Ảnh 1

Bích Phương cũng nhẹ nhàng nhấn sương sương vài viên đá nhiều kích cỡ dọc theo lọn tóc rong biển được tạo kiểu cầu kì. Hình ảnh của cô nàng, khiến nhiều chị em phải mê đắm vì độ tinh tế trong kiểu trang điểm này.

Ảnh minh họa: Internet

 Chi Pu

Kiểu makeup đính đá được 'công chúa' Jennie nhiệt tình lăng xê khiến nhiều chị em phải mê đắm vì độ tinh tế và trẻ trung - Ảnh 2

“Yêu nữ thích hàng hiệu” Chi Pu chưa bao giờ đứng ngoài xu hướng. Cô nàng luôn cập nhật trào lưu mới nhất, Chi Pu trở nên nổi bật hơn bao giờ hết khi kết hợp kiểu trang điểm ngọt ngào và viên đá bé xinh được đính khéo léo ở phần đuôi mắt giúp cô nàng trông nổi bật và ấn tượng hơn nhiều.

Ảnh minh họa: Internet

Và tất nhiên người làm sống dậy kiểu makeup đính đá nổi bật và thu hút người nhìn này thì không thể bỏ qua Jennie Kim (Black Pink) - Nữ thần tượng trẻ nhưng 'chịu chơi' với Eye Makeup nhất! 

Kiểu makeup đính đá được 'công chúa' Jennie nhiệt tình lăng xê khiến nhiều chị em phải mê đắm vì độ tinh tế và trẻ trung - Ảnh 3

Ngoài việc đính những viên đá lấp lánh để tạo sự thu hút các chuyên gia trang điểm còn rất chú trọng vào các đường line đầy màu sắc.

Ảnh minh họa: Internet

 

Kiểu makeup đính đá được 'công chúa' Jennie nhiệt tình lăng xê khiến nhiều chị em phải mê đắm vì độ tinh tế và trẻ trung - Ảnh 4

Những năm trở lại đây hầu như các kiểu makeup của cô nàng đều đính thêm những viên đánh với từng kiểu màu mắt và vị trí đính đá lại cho ra những phong cách vô cùng bắt mắt

Ảnh minh họa: Internet

 

Kiểu makeup đính đá được 'công chúa' Jennie nhiệt tình lăng xê khiến nhiều chị em phải mê đắm vì độ tinh tế và trẻ trung - Ảnh 5

Kiểu makeup đính đa cũng đòi hỏi nhiều kỹ thuật cũng như sự tỉ mỉ để tạo nên một tổng thể vừa đủ, hoàn hảo nhất.

Ảnh minh họa: Internet

 

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