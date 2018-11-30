Gợi ý 5 xu hướng màu son môi đẹp 2019 bạn gái nên thử

Biết cách sử dụng son sẽ khiến bạn gái trông thật thu hút mà không cần mất nhiều thời gian để make-up quá cầu kỳ

Ngoài làn da, mái tóc thì đôi môi cũng được phái đẹp dành nhiều sự quan tâm để làm đẹp . Đôi khi, không cần phải mất nhiều thời gian để make-up quá cầu kỳ, chỉ cần biết cách sử dụng son môi thôi cũng đủ để khiến bạn gái trông thật thu hút.

Những tông son chủ yếu sẽ được lên ngôi trong năm 2019 bao gồm tông son màu nude, tông son trầm và tông son môi màu đỏ với sự đa dạng về màu sắc.

Trước khi tìm hiểu và lựa chọn màu son vừa phù hợp vừa có độ trendy, nàng cần lưu ý nắm chắc cách đánh son chuẩn sắc cho từng chất son. Đây là bước quan trọng không thể bỏ qua. Nên nhớ rằng dù màu son có đẹp và hợp thế nào mà không biết cách sử dụng tối ưu thì lên màu sẽ không được như ý và còn khiến bạn lộ khuyết điểm môi.

1. Son môi tông trầm

Son màu cam cháy

Son màu cam cháy

Son cam cháy là màu son không còn quá xa lạ bởi đã hot từ những năm trước. Tuy nhiên, với ưu điềm không hề kén da mà đánh lên còn rất tây, màu son này vẫn tiềm ẩn sức quyến rũ và rất thu hút với những “tín đồ” mê son.

Son màu cam cháy có ưu điểm không hề kén da, đánh lên rất tây và tiềm ẩn sức quyến rũ

Màu cam cháy là sự pha trộn giữa màu cam và nâu pha với một chút đỏ tạo ra một tone màu son trầm ấm không kén da và có thể giúp những nàng sở hữu làn da tối trông sáng hơn. Son cam cháy không quá chói lóa cũng không hề nhạt nhòa nên khi đánh lên vẫn rất xinh.

Son cam cháy không quá chói lóa cũng không hề nhạt nhòa nên khi đánh lên vẫn rất xinh

Son môi màu cam san hô pha đất

Son môi màu cam san hô pha đất

Theo xu hướng màu son môi đẹp 2019, son môi màu cam san hô pha đất là màu son mới rất được ưa chuộng.

Son môi màu cam san hô pha đất là màu son mới và đang rất được ưa chuộng

Màu cam san hô pha đất được dự đoán sẽ làm mưa làm gió trong năm 2019. Tuy nhiên màu son này khá kén da và chỉ phù hợp với những cô nàng có tông da sáng.

Son môi màu cam san hô pha đất khá kén da và chỉ phù hợp với những cô nàng có tông da sáng

2. Son màu hồng

Son môi màu hồng đất

Hồng đất có màu sắc khá nhẹ nhàng, dễ phối đồ, không hề kén da

Hồng đất với màu sắc khá nhẹ nhàng có ưu điểm dễ phối đồ, đặc biệt là chúng không hề kén da. Hồng đất là một màu kết hợp giữa hồng và nâu.

Son môi màu hồng đất

So với những màu son hồng “truyền thống” dễ khiến chúng ta trở nên sến và quê thì hồng đất là tone màu này khi đánh lên trông vừa đẹp vừa rất tây.

Màu hồng đất trông rất sexy

Màu son hồng phớt

Son màu hồng phớt mang đến vẻ dịu dàng và rất tươi tắn. Đặc biệt, đây là màu son rất thích hợp để diện trong những ngày xuân thư thái, trong lành.

Son màu hồng phớt mang đến vẻ dịu dàng và rất tươi tắn

Màu son này mang đến ấn tượng với phong thái thuần khuyết, trong trẻo, đáng yêu. Để khuôn mặt không bị nhợt nhạt, khi diện son hồng phớt nàng nên tô thêm chút phấn hồng cho má.

Phong thái thuần khuyết, trong trẻo, đáng yêu

3. Son màu đỏ

Nhà thiết kế Bill Blass đã từng nói rằng: “Khi không biết chọn màu gì, hãy dùng màu đỏ”. Màu son đỏ huyền thoại tạo nên vẻ đẹp đầy thu hút có thể hạ gục bất cứ người đối diện nào. Sắc son đỏ hợp với mọi tông da và mọi hoàn cảnh.

Màu son đỏ huyền thoại tạo nên vẻ đẹp đầy thu hút

Đỏ tươi

Màu son đỏ tươi là sự lựa chọn an toàn cho mọi tông da và phong cách. Dù màu da thuộc tông lạnh hay tông ấm thì sắc đỏ tươi vẫn có thể giúp làn da nổi bật.

Màu son đỏ tươi là sự lựa chọn an toàn cho mọi tông da và phong cách

Đỏ tươi với những điểm cộng lớn như “không kén” bất kì loại da nào, làm nổi bật tone da, chưa bao giờ có dấu hiệu lỗi thời nên là sự ưu tiên của nhiều chị em.

Đỏ tươi “không kén” bất kì loại da nào, giúp làm nổi bật tone da

Đỏ thuần cổ điển

Đỏ thuần là một trong những tông son cổ điển mang đến sự sắc sảo của đôi môi. Màu son quyến rũ này không kén da, từ da trắng đến da ngăm, tông da lạnh hay tông da ấm đều có thể phù hợp.

Đỏ thuần là một trong những tông son cổ điển mang đến sự sắc sảo của đôi môi

Không cần make up cầu kỳ, chỉ cần một đôi môi đỏ đã có thể mang đến ấn tượng sâu sắc cho người đối diện.

Chỉ cần một đôi môi đỏ đã có thể mang đến ấn tượng sâu sắc cho người đối diện

Son môi màu đỏ ruby

Đỏ ruby là một gam đỏ lạnh có thể phù hợp với tất cả các sắc da, từ da sáng đến da ngăm. Không chỉ dễ tính và cực kỳ tôn da, gam đỏ lạnh còn có thêm một tác dụng hay ho là khiến hàm răng trông trắng sáng hơn hẳn.

Son môi màu đỏ ruby

Tip make up không bao giờ lỗi mốt với son môi đỏ ruby đó là giữ cho khuôn mặt đơn giản nhất, kết hợp một lớp nền mỏng nhẹ và chút xíu mascara.

Son màu đỏ ruby phù hợp với tất cả các sắc da, từ da sáng đến da ngăm

4. Son môi màu Nude

Với những bạn gái ưa chuộng nét đẹp tự nhiên và đơn giản thì đừng bỏ qua son nude. Màu nude không quá đậm, mang đến phong cách sành điệu luôn là màu son hot và được yêu thích.

Màu nude không quá đậm, mang đến phong cách sành điệu

Màu son môi hồng nude

Với những cô gái nữ tính yêu thích sự nhẹ nhàng không quá nổi bật, màu hồng nude luôn là lựa chọn hàng đầu. Môi son màu hồng phớt sẽ giúp đôi môi mang sắc cánh hoa đào nhẹ nhàng nhưng vẫn luôn tỏa ra vẻ đẹp ngọt ngào.

Màu hồng nude luôn là lựa chọn hàng đầu với những cô gái nữ tính yêu thích sự nhẹ nhàng không quá nổi bật

Son mang tông này rất phù hợp với những cô nàng không thích quá cầu kì về trang điểm và muốn sở hữu vẻ đẹp tự nhiên Đôi môi với một chút hồng nhạt sẽ khiến bạn gái trông rạng rỡ tươi tắn hơn hẳn.

Màu son môi nâu nude

Màu son nâu nude ma mị đang rất được các tín đồ làm đẹp ưa chuộng

Màu son nâu nude ma mị đang rất được các tín đồ làm đẹp ưa chuộng. Không như những màu son rực rỡ, chói chang, đây là màu son sành điệu chắc chắn sẽ khiến phái đẹp cảm thấy thích mê.

Màu son nâu nude sành điệu chắc chắn sẽ khiến phái đẹp cảm thấy thích mê

5. Son môi màu cam đào

Tuy rằng cam đào không phải là một màu sắc mới nhưng độ hot của nó lại chưa bao giờ giảm nhiệt. Đây là màu son không hề nhợt nhạt như màu hồng nude, cũng không quá chói chang. Tông cam đào rất phù hợp với những cô nàng ngọt ngào nữ tính.

Son môi màu cam đào

Vẻ trẻ trung, năng động mà sắc cam mang đến khi kết hợp cùng sắc hồng nữ tính nhẹ nhàng không hề tương khắc mà khi đứng cùng nhau lại vô cùng ngọt ngào. Bên cạnh đó, màu son này khá tiện dụng, chị em có thể dùng ngay cả khi không trang điểm.

Son môi màu cam đào cho nàng luôn xinh lung linh

Bên cạnh lựa chọn màu son sao cho phù hợp xu hướng, cần biết cách chọn màu son để làm đẹp sao cho phù hợp độ tuổi, sắc môi, kiểu môi và màu da.

Hi vọng những xu hướng màu son môi đẹp 2019 vừa chia sẻ trên sẽ giúp chị em có thể có một màu son ưng ý và phù hợp nhất!