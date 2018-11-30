Gợi ý 5 xu hướng màu son môi đẹp 2019 bạn gái nên thử

Trang điểm 30/11/2018 14:40

Đây là 5 xu hướng màu son môi cực đẹp năm 2019 được dự đoán sẽ làm mưa làm gió trên thị trường.

Chọn màu son lên môi thật đẹp, hợp với làn da và hợp xu hướng sẽ giúp nàng rạng rỡ muôn phần
Chọn màu son lên môi thật đẹp, hợp với làn da và hợp xu hướng sẽ giúp nàng rạng rỡ muôn phần

Ngoài làn da, mái tóc thì đôi môi cũng được phái đẹp dành nhiều sự quan tâm để làm đẹp. Đôi khi, không cần phải mất nhiều thời gian để make-up quá cầu kỳ, chỉ cần biết cách sử dụng son môi thôi cũng đủ để khiến bạn gái trông thật thu hút.

Biết cách sử dụng son sẽ khiến bạn gái trông thật thu hút mà không cần mất nhiều thời gian để make-up quá cầu kỳ

Biết cách sử dụng son sẽ khiến bạn gái trông thật thu hút mà không cần mất nhiều thời gian để make-up quá cầu kỳ

Trước khi tìm hiểu và lựa chọn màu son vừa phù hợp vừa có độ trendy, nàng cần lưu ý nắm chắc cách đánh son chuẩn sắc cho từng chất son. Đây là bước quan trọng không thể bỏ qua. Nên nhớ rằng dù màu son có đẹp và hợp thế nào mà không biết cách sử dụng tối ưu thì lên màu sẽ không được như ý và còn khiến bạn lộ khuyết điểm môi.

Xu hướng màu son môi đẹp 2019 được dự đoán sẽ làm mưa làm gió trên thị trường
Xu hướng màu son môi đẹp 2019 được dự đoán sẽ làm mưa làm gió trên thị trường

Những tông son chủ yếu sẽ được lên ngôi trong năm 2019 bao gồm tông son màu nude, tông son trầm và tông son môi màu đỏ với sự đa dạng về màu sắc.

1. Son môi tông trầm

  • Son màu cam cháy
Son màu cam cháy
Son màu cam cháy

Son cam cháy là màu son không còn quá xa lạ bởi đã hot từ những năm trước. Tuy nhiên, với ưu điềm không hề kén da mà đánh lên còn rất tây, màu son này vẫn tiềm ẩn sức quyến rũ và rất thu hút với những “tín đồ” mê son.  

Son màu cam cháy có ưu điểm không hề kén da, đánh lên rất tây và tiềm ẩn sức quyến rũ
Son màu cam cháy có ưu điểm không hề kén da, đánh lên rất tây và tiềm ẩn sức quyến rũ

Màu cam cháy là sự pha trộn giữa màu cam và nâu pha  với một chút đỏ tạo ra một tone màu son trầm ấm không kén da và có thể giúp những nàng sở hữu làn da tối trông sáng hơn. Son cam cháy không quá chói lóa cũng không hề nhạt nhòa nên khi đánh lên vẫn rất xinh.

Son cam cháy không quá chói lóa cũng không hề nhạt nhòa nên khi đánh lên vẫn rất xinh
Son cam cháy không quá chói lóa cũng không hề nhạt nhòa nên khi đánh lên vẫn rất xinh
  • Son môi màu cam san hô pha đất
Son môi màu cam san hô pha đất
Son môi màu cam san hô pha đất

Theo xu hướng màu son môi đẹp 2019, son môi màu cam san hô pha đất là màu son mới rất được ưa chuộng.

Son môi màu cam san hô pha đất là màu son mới và đang rất được ưa chuộng
Son môi màu cam san hô pha đất là màu son mới và đang rất được ưa chuộng

Màu cam san hô pha đất được dự đoán sẽ làm mưa làm gió trong năm 2019. Tuy nhiên màu son này khá kén da và chỉ phù hợp với những cô nàng có tông da sáng.

Son môi màu cam san hô pha đất khá kén da và chỉ phù hợp với những cô nàng có tông da sáng
Son môi màu cam san hô pha đất khá kén da và chỉ phù hợp với những cô nàng có tông da sáng

2. Son màu hồng

  • Son môi màu hồng đất
Hồng đất có màu sắc khá nhẹ nhàng, dễ phối đồ, không hề kén da
Hồng đất có màu sắc khá nhẹ nhàng, dễ phối đồ, không hề kén da

Hồng đất với màu sắc khá nhẹ nhàng có ưu điểm dễ phối đồ, đặc biệt là chúng không hề kén da. Hồng đất là một màu kết hợp giữa hồng và nâu.

Son môi màu hồng đất
Son môi màu hồng đất

So với những màu son hồng “truyền thống” dễ  khiến chúng ta trở nên sến và quê thì hồng đất  là tone màu này khi đánh lên trông vừa đẹp vừa rất tây.

Màu hồng đất trông rất sexy
Màu hồng đất trông rất sexy
  • Màu son hồng phớt

Son màu hồng phớt mang đến vẻ dịu dàng và rất tươi tắn. Đặc biệt, đây là màu son rất thích hợp để diện trong những ngày xuân thư thái, trong lành.

Son màu hồng phớt mang đến vẻ dịu dàng và rất tươi tắn
Son màu hồng phớt mang đến vẻ dịu dàng và rất tươi tắn

Màu son này mang đến ấn tượng với phong thái thuần khuyết, trong trẻo, đáng yêu. Để khuôn mặt không bị nhợt nhạt, khi diện son hồng phớt nàng nên tô thêm chút phấn hồng cho má.

Phong thái thuần khuyết, trong trẻo, đáng yêu
Phong thái thuần khuyết, trong trẻo, đáng yêu

3. Son màu đỏ

Nhà thiết kế Bill Blass đã từng nói rằng: “Khi không biết chọn màu gì, hãy dùng màu đỏ”. Màu son đỏ huyền thoại tạo nên vẻ đẹp đầy thu hút có thể hạ gục bất cứ người đối diện nào. Sắc son đỏ hợp với mọi tông da và mọi hoàn cảnh.

Màu son đỏ huyền thoại tạo nên vẻ đẹp đầy thu hút
Màu son đỏ huyền thoại tạo nên vẻ đẹp đầy thu hút
  • Đỏ tươi

Màu son đỏ tươi là sự lựa chọn an toàn cho mọi tông da và phong cách. Dù màu da thuộc tông lạnh hay tông ấm thì sắc đỏ tươi vẫn có thể giúp làn da nổi bật.

Màu son đỏ tươi là sự lựa chọn an toàn cho mọi tông da và phong cách

Màu son đỏ tươi là sự lựa chọn an toàn cho mọi tông da và phong cách

Đỏ tươi với những điểm cộng lớn như  “không kén” bất kì loại da nào, làm nổi bật tone da, chưa bao giờ có dấu hiệu lỗi thời nên là sự ưu tiên của nhiều chị em.

Đỏ tươi “không kén” bất kì loại da nào, giúp làm nổi bật tone da
Đỏ tươi “không kén” bất kì loại da nào, giúp làm nổi bật tone da
  • Đỏ thuần cổ điển

Đỏ thuần là một trong những tông son cổ điển mang đến sự sắc sảo của đôi môi. Màu son quyến rũ này không kén da, từ da trắng đến da ngăm, tông da lạnh hay tông da ấm đều có thể phù hợp.

Đỏ thuần là một trong những tông son cổ điển mang đến sự sắc sảo của đôi môi
Đỏ thuần là một trong những tông son cổ điển mang đến sự sắc sảo của đôi môi

Không cần make up cầu kỳ, chỉ cần một đôi môi đỏ đã có thể mang đến ấn tượng sâu sắc cho người đối diện.

Chỉ cần một đôi môi đỏ đã có thể mang đến ấn tượng sâu sắc cho người đối diện
Chỉ cần một đôi môi đỏ đã có thể mang đến ấn tượng sâu sắc cho người đối diện
  • Son môi màu đỏ ruby

 Đỏ ruby là một gam đỏ lạnh có thể phù hợp với tất cả các sắc da, từ da sáng đến da ngăm. Không chỉ dễ tính và cực kỳ tôn da, gam đỏ lạnh còn có thêm một tác dụng hay ho là khiến hàm  răng trông trắng sáng hơn hẳn.

Son môi màu đỏ ruby
Son môi màu đỏ ruby

Tip make up không bao giờ lỗi mốt với son môi đỏ ruby đó là giữ cho khuôn mặt đơn giản nhất, kết hợp một lớp nền mỏng nhẹ và chút xíu mascara.

Son màu đỏ ruby phù hợp với tất cả các sắc da, từ da sáng đến da ngăm
Son màu đỏ ruby phù hợp với tất cả các sắc da, từ da sáng đến da ngăm

4. Son môi màu Nude

Với những bạn gái ưa chuộng nét đẹp tự nhiên và đơn giản thì đừng bỏ qua son nude. Màu nude không quá đậm, mang đến phong cách sành điệu luôn là màu son hot và được yêu thích.

Màu nude không quá đậm, mang đến phong cách sành điệu
Màu nude không quá đậm, mang đến phong cách sành điệu
  •  Màu son môi hồng nude

Với những cô gái nữ tính yêu thích sự nhẹ nhàng không quá nổi bật,  màu hồng nude luôn là lựa chọn hàng đầu. Môi son màu hồng phớt sẽ giúp đôi môi mang sắc cánh hoa đào nhẹ nhàng nhưng vẫn luôn tỏa ra vẻ đẹp ngọt ngào.

Màu hồng nude luôn là lựa chọn hàng đầu với những cô gái nữ tính yêu thích sự nhẹ nhàng không quá nổi bật
Màu hồng nude luôn là lựa chọn hàng đầu với những cô gái nữ tính yêu thích sự nhẹ nhàng không quá nổi bật

Son mang tông này rất phù hợp với những cô nàng không thích quá cầu kì về trang điểm và muốn sở hữu vẻ đẹp tự nhiên  Đôi môi với một chút hồng nhạt sẽ khiến bạn gái trông  rạng rỡ tươi tắn hơn hẳn.

  • Màu son môi nâu nude
Màu son nâu nude ma mị đang rất được các tín đồ làm đẹp ưa chuộng
Màu son nâu nude ma mị đang rất được các tín đồ làm đẹp ưa chuộng

Màu son nâu nude ma mị đang rất được các tín đồ làm đẹp ưa chuộng. Không như những màu son rực rỡ, chói chang, đây là màu son sành điệu chắc chắn sẽ khiến phái đẹp cảm thấy thích mê.

Màu son nâu nude sành điệu chắc chắn sẽ khiến phái đẹp cảm thấy thích mê
Màu son nâu nude sành điệu chắc chắn sẽ khiến phái đẹp cảm thấy thích mê

5. Son môi màu cam đào

Tuy rằng cam đào không phải là một màu sắc mới nhưng độ hot của nó lại chưa bao giờ giảm nhiệt. Đây là màu son  không hề nhợt nhạt như màu hồng nude, cũng không quá chói chang. Tông cam đào rất phù hợp với những cô nàng ngọt ngào nữ tính.

Son môi màu cam đào

Son môi màu cam đào

Vẻ trẻ trung, năng động mà sắc cam mang đến khi kết hợp cùng sắc hồng nữ tính nhẹ nhàng không hề tương khắc mà khi đứng cùng nhau  lại vô cùng ngọt ngào. Bên cạnh đó, màu son này khá tiện dụng, chị em có thể dùng ngay cả khi không trang điểm.

Son môi màu cam đào cho nàng luôn xinh lung linh
Son môi màu cam đào cho nàng luôn xinh lung linh

Bên cạnh lựa chọn màu son sao cho phù hợp xu hướng, cần biết cách chọn màu son để làm đẹp sao cho phù hợp độ tuổi, sắc môi, kiểu môi và màu da.

Hi vọng những xu hướng màu son môi đẹp 2019 vừa chia sẻ trên sẽ giúp chị em có thể có một màu son ưng ý và phù hợp nhất!

Bí quyết vàng để chọn son môi sang chảnh, thời thượng mà vẫn phù hợp với bạn gái

Bí quyết vàng để chọn son môi sang chảnh, thời thượng mà vẫn phù hợp với bạn gái

Việc chọn sai màu son có thể dễ dàng phá hủy vẻ ngoài của bạn. Vì vậy, để gây được ấn tượng với người đối diện, việc chọn đúng màu son là điều rất quan trọng.

Xem thêm
Từ khóa:   cách chọn màu son môi chọn màu son môi đẹp chọn son môi cho tông da xu hướng màu son môi 2019

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau biến cố bất ngờ với đứa trẻ sơ sinh và cách ứng xử vượt ngoài dự đoán của người vợ

Sự thật đằng sau biến cố bất ngờ với đứa trẻ sơ sinh và cách ứng xử vượt ngoài dự đoán của người vợ

Tâm sự gia đình 15 phút trước
Từ ngày 5/9 đến 15/9 âm lịch, 3 con giáp phúc vận đầy mình, tiền vàng rủng rỉnh, cuộc sống an nhàn mặc kệ thị phi, làm gì cũng thắng lợi

Từ ngày 5/9 đến 15/9 âm lịch, 3 con giáp phúc vận đầy mình, tiền vàng rủng rỉnh, cuộc sống an nhàn mặc kệ thị phi, làm gì cũng thắng lợi

Tâm linh - Tử vi 45 phút trước
Màn đụng độ trớ trêu ngoài hành lang và khoảnh khắc đứng hình khi nhận ra người tình của chị hàng xóm

Màn đụng độ trớ trêu ngoài hành lang và khoảnh khắc đứng hình khi nhận ra người tình của chị hàng xóm

Ngoại tình 1 giờ 15 phút trước
Vượt khó vượt khổ, 3 con giáp CẢI VẬN GIÀU SANG, phúc báo đầy nhà, của nả đầy két, cuộc đời sang trang trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Vượt khó vượt khổ, 3 con giáp CẢI VẬN GIÀU SANG, phúc báo đầy nhà, của nả đầy két, cuộc đời sang trang trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 45 phút trước
Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Tâm sự gia đình 2 giờ 15 phút trước
Đúng 21 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Đúng 21 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 45 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', bội thu tiền tài, trúng số độc đắc giàu sang đổi đời

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', bội thu tiền tài, trúng số độc đắc giàu sang đổi đời

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 50 phút trước
Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 51 phút trước
Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Đời sống 3 giờ 12 phút trước
Vì sao trẻ có tâm lý “cha mẹ càng cấm, con càng làm”?

Vì sao trẻ có tâm lý “cha mẹ càng cấm, con càng làm”?

Bài học làm mẹ 3 giờ 34 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen