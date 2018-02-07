Cách trang điểm tự nhiên cho bạn gái xinh 'lung linh' như hotgirl Hàn Quốc ngày Valentine

Để trông tự nhiên nhất có thể, hãy đánh kem nền thật mỏng và mịn. Đồng thời, chọn màu nền phù hợp với tông da, ưu tiên chọn dòng có độ che phủ tốt để giấu đi các khuyết điểm.

Trang điểm theo phong cách tự nhiên, trong suốt đang là xu hướng được phụ nữ ưa chuộng vì mang đến vẻ đẹp tinh khôi, trong sáng và tươi trẻ. Hơn hết, phương pháp trang điểm từ Hàn Quốc này rất đơn giản, ít công đoạn mà ai ai cũng có thể thực hiện được tại nhà.

Dùng chì kẻ mày màu nâu, tốt nhất là cùng màu với tóc. Sau đó, tạo dáng chân mày, ưu tiên dáng mày ngang để tạo sự tươi trẻ và tinh nghịch. Sau khi đã đánh đều chân mày, dùng mascara nâu chuốt lên để định hình là hoàn thành.

Che khuyết điểm là công đoạn không thể bỏ qua vì lớp trang điểm sẽ vô cùng mất tự nhiên khi vẫn còn xuất hiện các đốm nâu, nốt mụn, vết sẹo lồi, lõm...

Dùng chì tạo khung cho chân mày - Ảnh: Internet

Sau đó, dùng cọ chuốt đều chì ra hết chân mày đã tạo khung - Ảnh: Internet

Dùng mascara màu nâu để chuốt định hình lông mày - Ảnh: Internet

Tô màu mắt

Dùng phấn mắt tông cam nude đánh đều trên bầu mắt theo hình cung. Sau đó, dùng màu cam nude ánh nhũ đánh lên một lần nữa. Thực hiện tương tự hai động tác vừa rồi cho mí mắt dưới. Cách trang điểm mắt này sẽ khiến thần thái thêm trong sáng, tươi tắn và tự nhiên.

Dùng cọ tán phấn mắt theo hình cung ở bầu mắt trên - Ảnh: Internet

Làm động tác tương tự cho mí mắt dưới - Ảnh: Internet

Đánh màu mắt ánh nhũ - Ảnh: Internet

Kẻ eyeliner

Dùng eyeliner dạng chì cùng màu với lông mày, kẻ một đường viền nhỏ theo mí mắt trên là hoàn thành. Hạn chế việc tạo đuôi mắt và kẻ đường eyeliner dày, điều này khiến bạn trông già hơn rất nhiều.

Dùng eyeliner kẻ theo đường mí mắt trên, cách này khiến đôi mắt trông to hơn - Ảnh: Internet

Chuốt mascara

Để lớp trang điểm được tự nhiên nhất, hãy chuốt mascara thật mỏng, chuốt cho cả phần mi dưới để tạo cảm giác đôi mắt to và long lanh hơn.

Sau khi bấm cong, dùng mascara chuốt thật mỏng lên hai hàng mi - Ảnh: Internet

Chuốt luôn phần mi dưới để tạo cảm giác mắt to hơn - Ảnh:Internet

Đánh má hồng

Bạn nên dùng má hồng tông cam để phù hợp với quy tắc trang điểm tự nhiên, trong suốt Hàn Quốc. Hơn nữa, đánh phấn theo hình chữ L từ gò má lên thái dương để tạo cảm giác mặt thon gọn, nhỏ nhắn.

Dùng cọ to tán phấn má hồng theo hình L từ gò má lên thái dương - Ảnh: Internet

Son môi

Vì trang điểm theo phong cách tự nhiên, cùng tông cam nên bạn hãy chọn màu son theo đúng quy định này. Đặc biệt, để đôi môi trong tự nhiên nhất, hãy chọn dạng son nước, son có chất mềm và bám môi. Hạn chế chọn son lì và son kem.

Đầu tiên, bạn phải che khuyết điểm cho môi bằng cách đánh kem nền chuyên dụng - Ảnh: Internet

Tô son đều, tự nhiên theo khung môi vốn có - Ảnh: Internet

Thành quả

Cách trang điểm này có độ mịn cao, trong suốt, tự nhiên vô cùng hoàn hảo. Do đó, bạn có thể dùng để trang điểm mỗi ngày mà không hề trở nên diêm dúa.

Cách trang điểm cùng tông này vô cùng ngọt ngào, tự nhiên - Ảnh: Internet

Bạn có thể áp dụng cách trang điểm cùng tông này cho nhiều màu khác như hồng, đỏ rượu, hồng tím... - Ảnh: Internet

Chỉ với vài bước thực hiện đơn giản, bạn đã sở hữu được lớp trang điểm mịn màng, tự nhiên và trong suốt "như có như không" cho ngày Valentine thêm xinh đẹp, tỏa sáng trước mắt chàng.