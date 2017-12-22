Cách trang điểm đẹp nhẹ nhàng, tự nhiên như gái Hàn Quốc giúp chị em trẻ ra cả chục tuổi

Phong cách trang điểm với lớp phấn nền thật đậm, màu son môi nổi bật, đánh khối kỹ lưỡng để tạo cằm V-line đã trở nên lỗi mốt. Hiện nay, trang điểm trong suốt "như có như không" mới là xu hướng make-up thịnh hành. Nếu chưa cập nhật "hot trend" này, bạn nên tham khảo ngay các bước trang điểm nhẹ nhàng, tự nhiên dưới đây.
Bước 1: Kem lót, phấn nền
Trang điểm theo phong cách tự nhiên, nhẹ nhàng cực kỳ chú trọng đến bước này, lớp nền phải đảm bảo đủ độ mịn màng, bám da và không vón cục. Vì vậy, bạn nên đánh phấn nền bằng cọ hoặc bông.
Bước 2: Kẻ chân mày
Trong bước kẻ chân mày này, vì yêu cầu sự tự nhiên nên bạn nên chọn dáng mày ngang hoặc chỉ tô đậm dáng mày tự nhiên.
Bước 3: Phấn mắt - màu má - son môi
Sở dĩ, bài viết gộp 3 bước này lại thành 1 là vì, bạn nên chọn phấn mắt, màu má và son môi cùng tông để lớp trang điểm trở nên tự nhiên, nhẹ nhàng và trong suốt đến mức tối đa.
Bước 4: Kẻ eyeliner
Đây là bước không bắt buộc. Nếu thực hiện bước này, bạn cần kẻ đường eyeliner thật tự nhiên, thật mỏng và không nên tạo đuôi mắt.
Không phải ai cũng có điều kiện kinh tế và thời gian dư dả để đến những salon hay đến các chuyên gia trang điểm để làm đẹp mỗi khi dự tiệc. Hãy làm theo 4 bước dưới đây để có thể tự tin bước ra ngoài nhé.