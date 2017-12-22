Cách trang điểm đẹp nhẹ nhàng, tự nhiên như gái Hàn Quốc giúp chị em trẻ ra cả chục tuổi

Phong cách trang điểm với lớp phấn nền thật đậm, màu son môi nổi bật, đánh khối kỹ lưỡng để tạo cằm V-line đã trở nên lỗi mốt. Hiện nay, trang điểm trong suốt "như có như không" mới là xu hướng make-up thịnh hành. Nếu chưa cập nhật "hot trend" này, bạn nên tham khảo ngay các bước trang điểm nhẹ nhàng, tự nhiên dưới đây.

Trang điểm theo phong cách tự nhiên, nhẹ nhàng cực kỳ chú trọng đến bước này, lớp nền phải đảm bảo đủ độ mịn màng, bám da và không vón cục. Vì vậy, bạn nên đánh phấn nền bằng cọ hoặc bông.

Trong bước kẻ chân mày này, vì yêu cầu sự tự nhiên nên bạn nên chọn dáng mày ngang hoặc chỉ tô đậm dáng mày tự nhiên.

Bước 3: Phấn mắt - màu má - son môi

Sở dĩ, bài viết gộp 3 bước này lại thành 1 là vì, bạn nên chọn phấn mắt, màu má và son môi cùng tông để lớp trang điểm trở nên tự nhiên, nhẹ nhàng và trong suốt đến mức tối đa.

Bước 4: Kẻ eyeliner

Đây là bước không bắt buộc. Nếu thực hiện bước này, bạn cần kẻ đường eyeliner thật tự nhiên, thật mỏng và không nên tạo đuôi mắt.

Để có được lớp trang điểm nhẹ nhàng “như có như không” đòi hỏi bạn phải chọn được loại kem nền đủ mịn, độ che phủ tốt và không vón cục trên da - Ảnh: Internet

Trang điểm nhẹ nhàng, tự nhiên với tông hồng ngọt ngào. Cách thực hiện khá đơn giản, sau khi đã đánh xong lớp phấn nền, bạn chọn màu mắt, màu má hồng cùng tông với màu son môi. Cuối cùng, phủ một lớp phấn bột mịn lên là hoàn thành - Ảnh: Internet

Cách trang điểm đạt độ nhẹ nhàng, tự nhiên không cần đến bước đánh khối, kẻ mũi cầu kỳ. Quá nhiều chi tiết sẽ khiến lớp trang điểm dày, mất đi sự mềm mại khiến vẻ ngoài trông già đi - Ảnh: Internet

Với phong cách trang điểm tự nhiên, trong sáng và nhẹ nhàng này, trông bạn sẽ xinh xắn như một nữ sinh trung học - Ảnh: Internet

Một bước đáng lưu ý khi trang điểm theo phong cách đẹp nhẹ nhàng này đó là bạn nên kẻ chân mày ngang. Kiểu dáng chân mày này sẽ tạo vẻ tự nhiên và trẻ trung hơn - Ảnh: Internet

Bước kẻ eyeliner trong phong cách trang điểm nhẹ nhàng này cũng cần lưu ý, bạn phải kẻ thật mỏng, mảnh và không cần tạo đuôi mắt, vì kẻ mắt càng đậm sẽ càng mất tự nhiên - Ảnh: Internet

Hàn Quốc chính là nguồn gốc của phong cách trang điểm đẹp nhẹ nhàng, tự nhiên. Kiểu trang điểm này chỉ chú ý đến lớp nền mịn, hoàn hảo, không cầu kì trong công đoạn tạo khối, kẻ eyeliner - Ảnh: Internet

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