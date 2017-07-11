Cách trang điểm đẹp đơn giản giúp bạn trẻ hơn tuổi thật của mình

Trang điểm 11/07/2017 10:19

Trang điểm chính là một trong những bí quyết giúp bạn có được khuôn mặt xinh xắn để tự tin mỗi khi bước chân ra đường. Hơn thế nữa, những cách trang điểm đẹp đơn giản cũng giúp bạn ăn gian tuổi tác nhìn trẻ trung và rạng ngời hơn.

Tuy nhiên, nếu sợ trang điểm làm tốn nhiều thời gian hoặc không biết trang điểm như thế nào hợp với khuôn mặt thì bài viết sau đây sẽ giúp bạn nhé! Chỉ tốn khoảng 10 phút, bạn sẽ có ngay khuôn mặt trông trẻ trung, ngây thơ, vì vậy, bạn ngại gì mà không thử qua.

Phái đẹp thường sợ nhất là phải đối mặt với thời gian, quá trình lão hóa diễn ra nhanh chóng, khiến các nếp nhăn xuất hiện. Bạn đừng lo lắng quá, cách trang điểm đẹp đơn giản dưới đây sẽ là “vũ khí” hoàn hảo giúp bạn che đi các khuyết điểm của mình.

Phấn mắt dạng nhũ – yếu tố tạo điểm nhấn trong cách trang điểm đẹp đơn giản

 

Phấn mắt ánh nhũ tạo điểm nhấn cho đôi mắt của bạn.
Phấn mắt ánh nhũ tạo điểm nhấn cho đôi mắt của bạn. Ảnh internet

Làn da của con người có dấu hiệu lão hóa theo thời gian, lớp da trên mặt, nhất ở vùng quanh mắt có xu hướng sạm dần, xuất hiện vết chân chim. Chính vì vậy để giúp đôi mắt thêm tươi sáng và có sức sống thì cách tốt nhất là bạn nên dùng phấn mắt dạng nhũ. Đồng thời có thể kết hợp với một ít phấn mắt Highlighter ở bên góc trong của mắt và phần dưới xương lông mày.

Lưu ý: Bạn không nên đánh phấn mắt quá đậm, quá lấp lánh đôi khi gây tác dụng ngược. Vì vậy, trước khi trang điểm bạn nên kiểm tra độ sáng của phấn bằng cách thử một ít lên mu bàn tay. Nếu sáng quá bạn nên dùng thêm một lớp kem nền lỏng để phấn mắt dịu nhẹ và lâu phai hơn.

Cách trang điểm đẹp đơn giản sẽ tán rộng đường viền giúp mắt to tròn, dễ thương

 

Cách trang điểm đẹp đơn giản sẽ tán rộng đường viền giúp mắt to tròn, dễ thương
Cách trang điểm đẹp đơn giản sẽ tán rộng đường viền giúp mắt to tròn, dễ thương. Ảnh internet

Nếu bạn muốn sở hữu mắt to, tròn và tự nhiên thì nên dùng bút chì kẻ dọc theo phần gốc lông mi và dùng cọ nhỏ tán đều vùng phấn kẻ. Khi kẻ bạn không cần phải quá lo lắng không tạo được đường viền hoàn hảo, một chút vết nhòe trên đường kẻ mi cũng sẽ giúp bạn trông trẻ trung hơn.

Cách trang điểm đẹp đơn giản giúp che quầng thâm ở mắt hoàn hảo

Phần lớn, bạn luôn sợ thức khuya, thiếu ngủ, khiến cho mắt thâm và xưng to như gấu trúc. Điều này sẽ được giải quyết đơn giản, làm sáng vùng mắt bị thâm bằng lớp kem che khuyết điểm thật mỏng. Bạn chỉ cần phủ lớp kem dưới mắt, sau đó đến phần góc mắt và các khóe mắt. Với thao tác đơn giản, bạn đã che giấu được khuyết điểm dễ nhận thấy nhất trên khuôn mặt của mình.

Cách trang điểm đẹp đơn giản giúp bạn xinh tươi hơn

Cách trang điểm đẹp tự nhiên sẽ giúp bạn giữ lại những vẻ đẹp thanh thoát của khuôn mặt mà không cần phải sử quá nhiều kem che khuyết điểm. Bởi vì dùng quá nhiều kem che khuyết điểm sẽ dễ xuất hiện các nếp nhăn, vết chân chim, dễ dàng tố cáo tuổi tác thật của bạn.

Thay vào đó, cách trang điểm đẹp đơn giản sẽ cân nhắc giúp bạn lựa chọn loại kem che khuyết điểm phù hợp, kết hợp với một số mẹo nhỏ phủ phấn nền và kem lót để che đi dấu hiệu tàn phai nhan sắc theo thời gian của phái đẹp.

Làm dày lông mi – một bước quan trọng không thể bỏ qua trong cách trang điểm đẹp đơn giản

 

Làm dày lông mi – một bước quan trọng không thể bỏ qua trong cách trang điểm đẹp đơn giản
Làm dày lông mi – một bước quan trọng không thể bỏ qua trong cách trang điểm đẹp đơn giản. Ảnh internet

Khi bạn có tuổi, hàng lông mi trở nên mỏng, ngắn và thậm chí là thưa thớt hơn. Vì vậy, để giải quyết tình trạng này, bạn hãy làm dày hàng lông mi bằng cách chọn đúng loại mascara thích hợp. Mascara thích hợp giúp đôi mắt nổi bật hơn. Tuy nhiên, bạn cũng không nên quá lạm dụng mascara khiến lông mi dày cộm, trông bạn già hơn vài tuổi.

Hiện nay, cách trang điểm đẹp đơn giản đang nghiêng về chăm chút cho phần lông mi, má và môi, làm hài hòa tổng thể gương mặt. Nên muốn trẻ ra trong vài phút thì bạn hãy trang điểm thật nhẹ nhàng, dùng chì kẻ mắt màu đen tô lên làm lông mi dày, cong và dài hơn. Đồng thời, kết hợp với dùng son môi hồng nhạt để giúp gương mặt thanh thoát, xinh tươi tự nhiên. 

Bí quyết trang điểm tự nhiên giúp các chị em quyến rũ hơn

Bí quyết trang điểm tự nhiên giúp các chị em quyến rũ hơn

Bí quyết trang điểm tự nhiên sẽ giúp các chị em sở hữu một khuôn mặt xinh đẹp không tì vết, luôn thu hút được ánh nhìn của nhiều người. Vì vậy, từ bây giờ các chị em hãy học cách trang điểm tự nhiên ngay đi nhé!

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