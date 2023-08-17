7 sai lầm khi trang điểm vô tình khiến chị em trở thành 'thảm họa'

Trang điểm 17/08/2023 14:19

Nhiều chị em vẫn thường xuyên mắc phải những lỗi trang điểm cơ bản này mà không hề hay biết.

Sử dụng kem che khuyết điểm có màu sáng hơn da mặt

Chọn kem che khuyết điểm cũng giống như chọn kem nền, bạn nên chọn màu phù hợp với tông da của mình. Đừng sử dụng phương pháp chỉ chọn theo các beauty blogger, bởi vì bản chất màu da của chúng ta khác nhau. Vì vậy, trang điểm mắt không nên dùng kem che khuyết điểm quá nhạt so với da mặt hoặc nếu bạn muốn sử dụng màu sáng nên chọn loại kem che khuyết điểm sáng hơn màu da của bạn 1-2 sắc độ.

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Ảnh minh họa: Internet

Không trang điểm da cổ

Một lỗi trang điểm phổ biến đến không thể không nhắc đến chính là không tán nền cho da cổ. Phần đông các cô gái khi makeup đều quên trang điểm cho phần da cổ, khiến lớp trang điểm của bạn bị chênh và mất đi sự hài hòa. Không chỉ mang lại cảm giác khó chịu cho người đối diện, sự lệch tông giữa da mặt và da cổ còn khiến lớp trang điểm đang hoàn hảo của bạn biến thành một lớp mặt nạ tách biệt dễ nhận thấy.

7 sai lầm khi trang điểm vô tình khiến chị em trở thành 'thảm họa' - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Nhúng mascara quá nhiều

 

Việc nhúng ra nhúng vào mascara nhiều lần khi chuốt mascara sẽ làm không khí lọt vào bên trong ống mascara nhiều hơn, tạo điều kiện cho vi khuẩn xâm nhập, khiến mascara nhanh khô. Ngoài ra, quá nhiều mascara khiến mi trở nên quá tải, nặng nề, thiếu tự nhiên.

7 sai lầm khi trang điểm vô tình khiến chị em trở thành 'thảm họa' - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Kẻ mắt quá dày

Hãy cẩn thận khi kẻ đường kẻ mắt dày. Nếu không, thay vì có được một cái nhìn sang trọng bạn sẽ trông già hơn. Vì vậy, nên sử dụng một đường eyeliner mảnh bởi vì nó sẽ làm cho đôi mắt của các cô gái trông tự nhiên hơn.

7 sai lầm khi trang điểm vô tình khiến chị em trở thành 'thảm họa' - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Đánh son môi quá đậm

Nếu bạn ở nhà, bạn có thể trang điểm đôi môi đỏ tràn trề năng lượng có độ bóng cao. Đừng áp dụng điều này vào phong cách trang điểm hàng ngày cho dù bạn rất thích vẻ rực rỡ, đặc biệt là vào ban ngày. 

Ngay cả khi bạn đang mặc quần áo đại tiệc, lạm dụng màu môi có thể khiến người khác liên tưởng đến câu "chúc ngủ ngon" giữa ban ngày.

Sử dụng phấn má hồng quá nhiều

Một trong những nguyên nhân khiến bạn già đi là do cách đánh sai má hồng và đánh má hồng quá đậm Bí quyết để tạo ra một làn da mịn màng là không cần sử dụng quá nhiều mỹ phẩm, chỉ một lớp mỏng đã đủ làm gương mặt bạn xinh tươi và tự nhiên.

Không nên dùng phấn hồng có nhủ cho bước trang điểm tự nhiên, sẽ làm bạn mất tự nhiên và cứng hơn. Tone má hồng phấn nhẹ nhàng sẽ rất phù hợp cho đôi má ửng nhẹ duyên dáng.

7 sai lầm khi trang điểm vô tình khiến chị em trở thành 'thảm họa' - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Không chỉnh hình dáng lông mày

Nhiều phụ nữ rất cầu kỳ trong việc kết hợp màu mắt và chuốt mascara khi trang điểm đôi mắt nhưng lại bỏ qua đôi lông mày.

Lông mày được tạo hình đúng cách làm sáng bừng khuôn mặt của bạn. Nếu không mọi nỗ lực cho đôi mắt là vô nghĩa.

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