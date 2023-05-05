5 lỗi trang điểm khiến bạn già đi hàng chục tuổi

Nhưng khuôn mặt bạn có ở tuổi 50 không giống như khuôn mặt bạn có cách đây vài năm, vì vậy những gì hiệu quả trước đây có thể không tôn lên những nét đẹp nhất của bạn.

Thật dễ dàng để rơi vào thói quen làm đẹp thoải mái và sử dụng cùng một loại mỹ phẩm và kỹ thuật ứng dụng năm này qua năm khác.

Vì thế, các chuyên gia đã chỉ ra một số sai lầm phổ biến nhất và đưa ra các kỹ thuật thông minh để tránh chúng.

Ariane Poole , một chuyên gia 66 tuổi về trang điểm cho phụ nữ trên 50 tuổi và là người sáng lập Ariane , cho biết: “Hầu hết chúng ta đều học cách trang điểm khi mới ngoài 20 tuổi và tất cả những gì chúng ta muốn làm khi đó là trông già hơn. Nếu bạn nói với một cô gái 18 tuổi rằng cô ấy trông như 25 tuổi, cô ấy sẽ rất vui. Nhưng nếu bạn nói với một người 58 tuổi rằng cô ấy trông như 65 tuổi, cô ấy sẽ rất buồn. Chúng tôi không muốn trông đẹp ở độ tuổi của mình, chúng tôi muốn trông đẹp ở bất kỳ độ tuổi nào, vì vậy điều quan trọng là phải thích nghi”.

Tuy nhiên lưu ý rằng, nếu bạn chưa thay đổi sản phẩm và cách sử dụng trong năm chủ đề chính dưới đây thì hãy cân nhắc điều chỉnh để đạt được kết quả tốt hơn khi trang điểm.

Kem nền

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Nếu bạn chưa sử dụng kem nền trước đây, bây giờ là thời điểm tốt để bắt đầu. Tricia Cusden, 75 tuổi, người sáng lập Look Fabulous Forever cho biết: “Một vấn đề phổ biến với phấn nền là nó biến mất trong vòng vài giờ sau khi thoa lên làn da già và khát nước hơn. Phấn mắt có thể tạo thành nếp nhăn trên mí mắt nhăn nheo và son môi có thể dính vào các nếp nhăn quanh miệng. Giải pháp cho tất cả những điều khó chịu này là sử dụng kem nền để giúp lớp trang điểm được giữ lâu.”

Thỉnh thoảng, điều quan trọng là phải đánh giá lại màu sắc và sắc thái. “Tone màu bạn chọn nên phù hợp với cổ của bạn, không phải là gương mặt của bạn. Hãy thử một mẩu trên cằm và so sánh. Nếu bạn cảm thấy mình mờ nhạt ban đầu, đừng dùng đến kem nền tối hơn, mà hãy thử một chút phấn tạo khối thay thế”, bà Poole cho biết.

Lông mày

Tóc có thể mỏng và thưa hơn khi chúng ta già đi, điều này có thể ảnh hưởng đến hình thức của lông mày và điều đó có tác động lớn đến diện mạo tổng thể. Cusden nói: “Lông mày tạo sự cân đối cho toàn bộ khuôn mặt và nét cho vùng mắt, vì vậy chúng rất quan trọng”.

Cô ấy nói thêm rằng màu sắc mà bạn đang sử dụng để làm nổi bật chúng sẽ tạo ra sự khác biệt lớn, đồng thời cảnh báo không nên sử dụng cùng loại bút chì kẻ lông mày cũ mà bạn luôn sử dụng.

Bạn cũng nên chú ý đến những gì đang xảy ra với mỗi lông mày. Poole lưu ý: “Họ không có xu hướng già đi một cách đồng đều. Tôi khuyên bạn nên sử dụng sáp vuốt lông mày hoặc mascara, đồng thời để ý xem bạn có cần chuốt nhiều hơn cho một bên lông mày hay không”.

Bút kẻ mắt



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Bạn vẫn sử dụng được bút kẻ mắt. Bà Poole nói: “Đôi mắt của chúng ta mất đi nét và có vẻ nhỏ hơn khi chúng ta già đi, vì vậy bạn chắc chắn cần phải kẻ mắt. Thay vì màu đen, hãy chọn màu xám than hoặc xanh đậm. Làn da trắng có thể hợp với màu nâu nhạt hoặc ô liu nhạt. Tông màu da đậm hơn sẽ trông tuyệt vời nếu bạn chọn màu xanh nước biển hoặc màu quả mận đậm”.

Vẫn tự hỏi làm thế nào để kẻ mắt như một chuyên gia? Đây là mẹo của Poole: “Vẽ kẻ mắt dọc theo đường gốc của hàng mi trên, nhưng dừng lại trước khi đến cuối mắt. Điều này giúp mở rộng đôi mắt và ngăn mắt trông nhìn xuống đi”.

Kem che khuyết điểm

Poole nói: “Nếu bạn đã thoa kem che khuyết điểm trước, thì đã đến lúc thay đổi mọi thứ và “thoa nó lên trên lớp kem nền hoặc kem dưỡng ẩm có màu của bạn”. Cô giải thích, trước đây kem che khuyết điểm có xu hướng dày và nặng, nhưng giờ đây chúng nhẹ hơn. Do đó, bạn không muốn thay thế chúng khi bạn đánh phấn nền, đó là lý do tại sao chúng vẫn tiếp tục.

Cô ấy nói: “Và nếu bạn bị khô dưới mắt, tôi thích sử dụng kem dưỡng mắt ban ngày, tiếp theo là kem che khuyết điểm và sau đó là phấn nền”.

Phấn má hồng



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Ngay cả khi bạn không trang điểm má hồng khi còn trẻ, bạn có thể thấy nó hữu ích bây giờ khi màu da của bạn thay đổi. "Tôi cảm thấy rằng má hồng là cần thiết trên một khuôn mặt lớn tuổi hơn để khôi phục lại sự rạng rỡ và tạo độ sáng cho toàn bộ khuôn mặt”, Cusden nói.

Nó nên được đánh ở đâu? Các chuyên gia đã đề xuất một cách tiếp cận chu đáo hơn là đánh phấn nhanh ở đâu đó giữa mũi và mắt của bạn. "Nếu bạn đặt quá cao trên gò má, bạn sẽ thu hút sự chú ý đến vùng dưới mắt và thậm chí cả vùng cằm của bạn”, Poole nói. Gợi ý của cô ấy là “đánh trực tiếp trên gò má, không phải cao hơn”.

Vẻ đẹp không tuổi

Cuối cùng, bất cứ điều gì bạn làm, hãy tử tế với chính mình. Cusden nói: “Tôi không chấp nhận quan điểm cho rằng lão hóa là một dạng thất bại của ý chí. Mọi người đều già đi, nhưng tuổi tác không phải là rào cản đối với sự tuyệt vời. Điều đó cũng không có nghĩa là chúng ta không thể áp dụng một số sản phẩm đẹp để tôn lên vẻ ngoài của mình. Tôi yêu khuôn mặt già hơn của mình, bởi vì nó có tất cả những dấu hiệu của một cuộc sống tốt đẹp, sống sung túc”.